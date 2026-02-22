Новини
1,3 милиона билета са били продадени на състезанията в Милано-Кортина
  Тема: Зимни олимпийски игри

1,3 милиона билета са били продадени на състезанията в Милано-Кортина

22 Февруари, 2026 15:49 666 4

Италианските зрители представляват 37%, а чужденците са 63%, обявиха организаторите

1,3 милиона билета са били продадени на състезанията в Милано-Кортина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около 1,3 милиона билета за зрители на състезанията от Олимпийските игри в Милано-Кортина са били продадени, като това представлява 88% от всички налични пропуски, съобщи президентът на Организационния комитет Андреа Варниер, цитиран от АФП, предаде БТА.

"Достигнахме до 1,3 милиона продадени билети, като това е по-висок брой, отколкото се надявахме и бяхме предвидили", заяви той по време на пресконференция.

"Италианските зрители представляват 37%, а чужденците са 63% с Германия на първо място, като има дял от 15%, следвана от САЩ (14%) Великобритания, Швейцария, Нидерландия, Франция и Канада", добави Верниер.

Що се отнася до различните спортове, само един от тях е бил напълно разпродаден и "абсолютно невероятно, това е ски алпинизма, който направи дебют в Бормио", каза президентът.

"Ски алпинизмът направи феноменален дебют при невероятна атмосфера. Трябва да се припомни, че имаше и малко сесии - три състезания, разпределени в два дни. Така че беше по-лесно да продадем билетите", обясни италианецът.

Сред най-популярните спортове се нареждат бързото пързаляне с кънки, което е много популярно в Нидерландия (95% продадени билети), шорттрека (95%), фигурно пързаляне и хокей на лед (по 93% продадени билети).


Оценка 3.3 от 3 гласа.
Оценка 3.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ганчо и балканците не са улави да харчат

    3 1 Отговор
    следвана от САЩ (14%) Великобритания, Швейцария, Нидерландия, Франция и Канада

    15:52 22.02.2026

  • 2 Дано

    2 1 Отговор
    Да са рекламите,че с тези билети не могат си платят и масрафите по медалите само...

    16:15 22.02.2026

  • 3 Госあ

    2 0 Отговор
    Добре ли е ?

    17:04 22.02.2026

  • 4 Само питам

    0 0 Отговор
    Да не си влюбен в пекинката ?!

    19:38 22.02.2026

