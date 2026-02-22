Новини
Същращават близо 30 000 работни места в Бавария

22 Февруари, 2026 15:51 2 433 39

  • бавария-
  • работни места-
  • съкращения-
  • автомобилна индустрия-
  • отбрана

Близо 54% от съкращенията са в автомобилната индустрия

Същращават близо 30 000 работни места в Бавария - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Приблизително 30 000 работни места в металообработващата и електротехническата промишленост могат да бъдат съкратени в Бавария поради трудната икономическа ситуация и структурните промени. Това съобщава вестник Die Zeit, позовавайки се на профсъюза IG Metall.

Хорст От, ръководител на регионалния клон на IG Metall, отбеляза, че компании, работещи в Бавария, са започнали или обявили съкращения на 32 000 работни места. Само в автомобилната индустрия съкращенията ще засегнат 54% от компаниите.

В същото време са създадени едва 3000 нови работни места. Развитието на отбранителния сектор все още не може да реши проблема, заяви От. Според неговата оценка, на всеки 10 съкращения в автомобилния сектор се създава само 1 ново работно място в отбранителния сектор.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Урсула 1984

    67 4 Отговор
    Санкциите действат!

    15:52 22.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    55 5 Отговор
    Заводите на Мерцедес се изнасят в Унгария заради евтиният газ и суровини.

    Коментиран от #24

    15:53 22.02.2026

  • 3 САМО ТАКА

    65 5 Отговор
    ЗЕЛЕНИ СДЕЛКИ , ЗАТВОРЕНИ ЕЛ.ЦЕНТРАЛИ , СПРЯНА ТЪРГОВИЯ С РУСИЯ.НАКРАЯ ЩЕ ХРУПАТ САМО ЗЕЛЕНА ТРЕВА ЗАЩОТО Е НАЙ-ЕКОЛОГИЧНА

    15:56 22.02.2026

  • 4 Миуенче ,Миуенче

    13 56 Отговор
    Имам племенница в Германия ...Няма работници даже и за метачи по улиците !
    Спрете да пишете глупости . Жалки сте !

    Коментиран от #25, #38

    15:56 22.02.2026

  • 5 Пич

    66 2 Отговор
    Глейте са ситуацията! ЕС се вози на Титаник, дупката е факт, и кораба потъва! И вместо капитана ( Урсула ) да спасява пасажерите, е взела една бормашина и дупчи кораба! И освен че го дупчи, издава заповеди всички да хващат бормашините и да дупчат! Това е реалността в момента! Пасажерите трябва да метнат Урсулианците в морето, за да успеят да се спасят!!!

    15:57 22.02.2026

  • 6 Уpсуз фон дер Корупционен

    46 1 Отговор
    Браво! Санкциите работят!

    16:00 22.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    48 2 Отговор
    Това е само началото! И това е само Бавария!

    В БГ Германия винаги е считана за светия граал на успеха... хората идея си нямат колко са зле нещата там!
    Отбранителния сектор не генерира реална икономика, той се финансира от данъците и "опира" в нищото - една държавна поръчка. Веднъж придобита техниката не изкарва пари, а харчи.

    Идея си нямате колко потънала е цяла Европа и идея си нямате колко сме претаковани!!

    Коментиран от #28

    16:01 22.02.2026

  • 8 Мерц

    36 1 Отговор
    загуби значи още поне 300 000 гласа.И като оставим майтапа на страна, след като най-индустриализиранта германска провинция оставя 300к човека на улицата, смтенете какво е положението в Германия.

    16:01 22.02.2026

  • 9 Гост

    35 1 Отговор
    Категорично санкциите работят.

    16:02 22.02.2026

  • 10 Ел Кондор паса

    39 0 Отговор
    Що тъй ва ? Нали все работници липсват на Европа и внасяте "инжинери и доктори " от Азия и Африка.

    16:05 22.02.2026

  • 11 Санкциите Работят

    40 2 Отговор
    От перманентните санкции на Урсулите срещу Русия,
    вече са на лице много резултати:
    Само за няколко години в Германия, мотора на Европа
    са съкратени повече от Петстотин Хиляди работни места.
    Автомобилната промишленост на Германия, затваря, или се
    изнася в други страни.
    Браво Урсули, санкциите ви срещу Русия, Работят ефективно!

    16:10 22.02.2026

  • 12 Нормално

    14 11 Отговор
    Няма луд да си купи немски кенеф😀 само нашите селяндури 😀

    Коментиран от #15, #16

    16:12 22.02.2026

  • 13 Путин

    19 4 Отговор
    Сега кой ще ми яде кривата краставица?

    16:13 22.02.2026

  • 14 Левски

    18 1 Отговор
    Бавария да не стана държава. Пишете в Германия.

    16:27 22.02.2026

  • 16 не е лесно

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Нормално":

    да си prost нали ?

    16:30 22.02.2026

  • 17 Логично

    28 3 Отговор
    Резултатът от работата на либерастките правителства последното десетилетие дава недвусмислени резултати... Това Меркел, Урсула, Аналена - не стават и за банков чиновник, те ги сложили да управляват страната... Че Урсула даже я сложиха Европа да управлява, само нейната рузрушителна способност е по-голям от на целия руски подводен атомен флот...

    16:32 22.02.2026

  • 18 А50

    20 4 Отговор
    Избраха войната, не мирът. Много къса памет

    16:36 22.02.2026

  • 19 Безумци

    23 2 Отговор
    В момент, в който китайските автомобилни производители настъпват мощно по целия свят, немските заради политическа коректност влязоха в безумната "зелена сделка" и си затвориха мощностите произвеждащи евтина електроенергия, след това отрязаха и евтините руски суровини и енергия, а за капак се напълниха с нискоквалифицирани мигранти, които се явяват работната ръка съсипваща качеството на сглобката... Затваряй

    16:40 22.02.2026

  • 20 иван костов

    16 2 Отговор
    В Бавария са най големите любители на сегашната управляваща коалиция!!!

    16:42 22.02.2026

  • 21 Явол

    15 1 Отговор
    Съсипаха я тая държава...

    16:45 22.02.2026

  • 22 Баба Гошка

    15 2 Отговор
    Да одят на нискотарифното летище в мюнхен да товарят багаж за 2400 евра на месец преди данъци. Работодателят мюююмююн търси роббии. Или на аутобана да усъвършенстват флейтата на туррсските тираджии. Самодоволния и надмененДойчнад всички сега ще види евра през крив макарон. Да си седят там. Не ги искаме да тръгнат да бягат от хубавото там при нас, да ни загррозяват пейзажа и да им слушаме речта. И да си държат там всички пии текантропи, дет поканиха и сега и те искат да бягат от хубаворо там към нас да ни уссират навсякъде, където успеят да довлекат гнууссните си задднн ици.

    16:54 22.02.2026

  • 23 А50

    10 1 Отговор
    Могат да намерят работа в Русия.

    Коментиран от #26

    17:05 22.02.2026

  • 24 стоян

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    До 2 ком - лъжеш бе другар - Мерцедес има завод в Унгария от преди 7-8 години

    Коментиран от #33

    17:05 22.02.2026

  • 25 Шокар

    12 1 Отговор

    До коментар #4 от "Миуенче ,Миуенче":

    Ма за чий да работим.
    Като на помощи е по на далавера.
    Даже дойчовците почнаха да го правят масово.
    Роби нема вече.

    17:06 22.02.2026

  • 26 стоян

    4 8 Отговор

    До коментар #23 от "А50":

    До 23 ком - два милиона рузкини и рузнаци работят в Германия - не съм чул германци в мюслюманската федерация

    17:09 22.02.2026

  • 27 100% ГАРАНЦИЯ

    13 1 Отговор
    САНКЦИИТЕ РАБОТЯТ.........😂🤔

    17:13 22.02.2026

  • 28 Истината е нужна

    2 14 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Плезльо, военната индустрия е по-печеливша и от наркотрафика! За една военна машина печалбата е 4-6пъти повече от гражданските автомобили -камиони, автобуси, автомобили!
    България изнася снаряди и д-р.боеприпаси за над 2млрд.евро годишно.

    Коментиран от #31, #32

    17:20 22.02.2026

  • 29 гръмотния

    5 0 Отговор
    Същращават?????

    17:24 22.02.2026

  • 30 Всичко върви по план атлантенца

    16 0 Отговор
    Все по хубавичко ще става а нас специално в България кризата тотално ще ни отвее след 2-3 месеца ....

    17:31 22.02.2026

  • 31 Не дръкай глупости бре

    17 1 Отговор

    До коментар #28 от "Истината е нужна":

    военната индустрия БВП не създава. Тя единствено бюджетите източва

    Коментиран от #37

    17:33 22.02.2026

  • 32 ДрайвингПлежър

    13 0 Отговор

    До коментар #28 от "Истината е нужна":

    Не е лошо да се ограмотиш!
    Военната индустрия е еластична! Имаш определен фиксиран потребител и определено фиксирано потребление! Няма как да прехвърлиш дадено количество!

    Може да печелиш от военна индустрия само ако правиш войни - ако признаваш, че това е целта на германците и Европа ОК!

    При криза първо ще паднат харчовете за купуване на оръжие щот не е от жизнено значение!

    Храни, енергия, технологии - това са секторите, които трябва да развиваш! Не да продаваш бомби с надценка! Е освен ако не си либерален ляв бек...

    17:37 22.02.2026

  • 33 Нищо няма

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "стоян":

    в Унгария .... трябваше купета ама не стана

    17:43 22.02.2026

  • 34 Анонимен

    6 0 Отговор
    И кой им е виновен?

    17:50 22.02.2026

  • 35 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Да очакваме ,промоции на нови БМВ тогава ,ами кой каквото си е посял ,това ще жъне

    17:50 22.02.2026

  • 36 1111

    10 0 Отговор
    Що бе? Санкциите работят! Германците си играят на пролет - цъфтят и връзват...

    18:09 22.02.2026

  • 37 стоян

    1 10 Отговор

    До коментар #31 от "Не дръкай глупости бре":

    До 31 ком - другар рузката военна индустрия точи от бедните рузнаци парите защото всичко произведено го плащат рузнаците а украинците го унищожават - а нашата индустрия печели защото продаваме на добра печалба

    18:27 22.02.2026

  • 38 Да да и един

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Миуенче ,Миуенче":

    мармот... Позиции за метачи, гледачи на възрастни, нещо покрай хипермаркетите - има, факт. Факт е, че ще получават и около минималното възнаграждение за почасова работа. И е факт, че на голямото мнозинство не им се занимава, защото ще получат същото от социални помощи. Друг факт - знаеш ли колко лесно е да започнеш в заводите в Бавария? И колко ще получаваш там и колко ще получаваш да метеш улиците? Коя е държавата с най-висока заплата в автомобилостроенето в света? Немците губят най-добре платените си работни места, това е факт. И като изчезнат и поне намалеят в пъти производствата с висока добавена стойност за износ, както постоянно се случва последните години, наистина ще се обърнат зорлем да въоръжават и вкарат Европа за трети път в катастрофа.

    18:29 22.02.2026

  • 39 За европейските лидери

    6 0 Отговор
    Това е успешно управление и че някой друг е виновен , най вероятно Русия , но те не само че няма да си загубят заплатите като съкратените но и ще си ги увеличат

    18:45 22.02.2026