Същращават близо 30 000 работни места в Бавария

Приблизително 30 000 работни места в металообработващата и електротехническата промишленост могат да бъдат съкратени в Бавария поради трудната икономическа ситуация и структурните промени. Това съобщава вестник Die Zeit, позовавайки се на профсъюза IG Metall.
Хорст От, ръководител на регионалния клон на IG Metall, отбеляза, че компании, работещи в Бавария, са започнали или обявили съкращения на 32 000 работни места. Само в автомобилната индустрия съкращенията ще засегнат 54% от компаниите.
В същото време са създадени едва 3000 нови работни места. Развитието на отбранителния сектор все още не може да реши проблема, заяви От. Според неговата оценка, на всеки 10 съкращения в автомобилния сектор се създава само 1 ново работно място в отбранителния сектор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула 1984
15:52 22.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #24
15:53 22.02.2026
3 САМО ТАКА
15:56 22.02.2026
4 Миуенче ,Миуенче
Спрете да пишете глупости . Жалки сте !
Коментиран от #25, #38
15:56 22.02.2026
5 Пич
15:57 22.02.2026
6 Уpсуз фон дер Корупционен
16:00 22.02.2026
7 ДрайвингПлежър
В БГ Германия винаги е считана за светия граал на успеха... хората идея си нямат колко са зле нещата там!
Отбранителния сектор не генерира реална икономика, той се финансира от данъците и "опира" в нищото - една държавна поръчка. Веднъж придобита техниката не изкарва пари, а харчи.
Идея си нямате колко потънала е цяла Европа и идея си нямате колко сме претаковани!!
Коментиран от #28
16:01 22.02.2026
8 Мерц
16:01 22.02.2026
9 Гост
16:02 22.02.2026
10 Ел Кондор паса
16:05 22.02.2026
11 Санкциите Работят
вече са на лице много резултати:
Само за няколко години в Германия, мотора на Европа
са съкратени повече от Петстотин Хиляди работни места.
Автомобилната промишленост на Германия, затваря, или се
изнася в други страни.
Браво Урсули, санкциите ви срещу Русия, Работят ефективно!
16:10 22.02.2026
12 Нормално
Коментиран от #15, #16
16:12 22.02.2026
13 Путин
16:13 22.02.2026
14 Левски
16:27 22.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 не е лесно
До коментар #12 от "Нормално":да си prost нали ?
16:30 22.02.2026
17 Логично
16:32 22.02.2026
18 А50
16:36 22.02.2026
19 Безумци
16:40 22.02.2026
20 иван костов
16:42 22.02.2026
21 Явол
16:45 22.02.2026
22 Баба Гошка
16:54 22.02.2026
23 А50
Коментиран от #26
17:05 22.02.2026
24 стоян
До коментар #2 от "Последния Софиянец":До 2 ком - лъжеш бе другар - Мерцедес има завод в Унгария от преди 7-8 години
Коментиран от #33
17:05 22.02.2026
25 Шокар
До коментар #4 от "Миуенче ,Миуенче":Ма за чий да работим.
Като на помощи е по на далавера.
Даже дойчовците почнаха да го правят масово.
Роби нема вече.
17:06 22.02.2026
26 стоян
До коментар #23 от "А50":До 23 ком - два милиона рузкини и рузнаци работят в Германия - не съм чул германци в мюслюманската федерация
17:09 22.02.2026
27 100% ГАРАНЦИЯ
17:13 22.02.2026
28 Истината е нужна
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Плезльо, военната индустрия е по-печеливша и от наркотрафика! За една военна машина печалбата е 4-6пъти повече от гражданските автомобили -камиони, автобуси, автомобили!
България изнася снаряди и д-р.боеприпаси за над 2млрд.евро годишно.
Коментиран от #31, #32
17:20 22.02.2026
29 гръмотния
17:24 22.02.2026
30 Всичко върви по план атлантенца
17:31 22.02.2026
31 Не дръкай глупости бре
До коментар #28 от "Истината е нужна":военната индустрия БВП не създава. Тя единствено бюджетите източва
Коментиран от #37
17:33 22.02.2026
32 ДрайвингПлежър
До коментар #28 от "Истината е нужна":Не е лошо да се ограмотиш!
Военната индустрия е еластична! Имаш определен фиксиран потребител и определено фиксирано потребление! Няма как да прехвърлиш дадено количество!
Може да печелиш от военна индустрия само ако правиш войни - ако признаваш, че това е целта на германците и Европа ОК!
При криза първо ще паднат харчовете за купуване на оръжие щот не е от жизнено значение!
Храни, енергия, технологии - това са секторите, които трябва да развиваш! Не да продаваш бомби с надценка! Е освен ако не си либерален ляв бек...
17:37 22.02.2026
33 Нищо няма
До коментар #24 от "стоян":в Унгария .... трябваше купета ама не стана
17:43 22.02.2026
34 Анонимен
17:50 22.02.2026
35 Kaлпазанин
17:50 22.02.2026
36 1111
18:09 22.02.2026
37 стоян
До коментар #31 от "Не дръкай глупости бре":До 31 ком - другар рузката военна индустрия точи от бедните рузнаци парите защото всичко произведено го плащат рузнаците а украинците го унищожават - а нашата индустрия печели защото продаваме на добра печалба
18:27 22.02.2026
38 Да да и един
До коментар #4 от "Миуенче ,Миуенче":мармот... Позиции за метачи, гледачи на възрастни, нещо покрай хипермаркетите - има, факт. Факт е, че ще получават и около минималното възнаграждение за почасова работа. И е факт, че на голямото мнозинство не им се занимава, защото ще получат същото от социални помощи. Друг факт - знаеш ли колко лесно е да започнеш в заводите в Бавария? И колко ще получаваш там и колко ще получаваш да метеш улиците? Коя е държавата с най-висока заплата в автомобилостроенето в света? Немците губят най-добре платените си работни места, това е факт. И като изчезнат и поне намалеят в пъти производствата с висока добавена стойност за износ, както постоянно се случва последните години, наистина ще се обърнат зорлем да въоръжават и вкарат Европа за трети път в катастрофа.
18:29 22.02.2026
39 За европейските лидери
18:45 22.02.2026