Окупираната от Русия част на Запорожка област е останала без ток след мащабна атака

Окупираната от Русия част от украинската Запорожка област е останала без ток след мащабна украинска атака срещу енергийна инфраструктура, съобщи назначеният от Москва губернатор на региона Евгений Балицки, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
По думите му тази сутрин токът е спрял два пъти. По-рано аварийните екипи са успели да възстановят електрозахранването за около 50% от засегнатата територия.
"Обектите със социално значение са свързани към резервни източници на енергия. Генераторите работят, осигуряват топлоснабдяване и поддържат функционирането на стратегическата инфраструктура", написа Балицки в "Телеграм".
В контролираната от Русия част от украинската Луганска област след украинска атака с дрон срещу петролна база се е възпламенил резервоар за гориво, съобщи поставеният от Москва губернатор Леонид Пасечник.
Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 86 украински дрона над руски области и Кримския полуостров.
Русия е атакувала Украйна през нощта с десетки щурмови дронове, както и с балистични и крилати ракети, като основна цел е била енергийната инфраструктура на страната, съобщиха украинските въоръжени сили и местни власти, цитирани от Ройтерс.
Нападенията са засегнали Киев и района около столицата, черноморския пристанищен град Одеса, както и части от Централна Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин Сила
Коментиран от #9, #10, #11, #32, #35
12:01 22.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #81
12:01 22.02.2026
3 правилното е
Коментиран от #12, #96
12:02 22.02.2026
4 Сдружение 17-ресторанта
12:02 22.02.2026
5 Малкият Мук се крие във дълбок Бункер
А 500 метра
Б 150 метра
В 250 метра
Моля споделете вашето предположение!
Коментиран от #16, #17, #21, #27, #68
12:02 22.02.2026
6 Ха ха ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Изказа се мъжът-търтей.
12:03 22.02.2026
7 аz СВО Победа 80
Коментиран от #20, #101
12:03 22.02.2026
8 Питам
Коментиран от #13, #24
12:04 22.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Така в Запорожка област
До коментар #1 от "Путин Сила":Кой бомбандира?
12:04 22.02.2026
11 Баба ти Мара
До коментар #1 от "Путин Сила":ли така ти каза? 😂😂😂😂.Вярваме
12:05 22.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хикочко..
12:06 22.02.2026
15 Вуте от Бусманци
12:06 22.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Новият Бункер на Путин е на 500 метра
До коментар #5 от "Малкият Мук се крие във дълбок Бункер":Под земята не на 250
Той е след атаката на планината във иран която беше пробита със ракета проникнала на 300 метра под земята
Путин Сила
Коментиран от #23
12:07 22.02.2026
18 Ачо
Коментиран от #30, #41, #59
12:07 22.02.2026
19 az СВО Победа 80
1. Запорожка област официално е в състава на РФ.
2. Част от нея е все още окупирана, но от ВСУ.
3. Назовавайте нещата с истинските им имена!
Коментиран от #28, #33, #37, #39
12:07 22.02.2026
20 Къде го прочете това
До коментар #7 от "аz СВО Победа 80":В дойче веле или униан
Смешник
12:08 22.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ВОВА ЕПИЛИРАНИЯ
Памаги .
Нападнаха ме 91 Дрона
На Валдайското Озеро
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #29
12:10 22.02.2026
23 Сила Мощ Путин Великан
До коментар #17 от "Новият Бункер на Путин е на 500 метра":Новият ше е дори 1500 метра
Коментиран от #38
12:10 22.02.2026
24 Не се
До коментар #8 от "Питам":Вълнувай! И той не обича да жаса рендераси! Прави като другите паветници - дай 20 евро на някой команч!
12:10 22.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ПРИГОЖИН
ГЕРАСИМОВ
Где Наше ПВО?
12:12 22.02.2026
27 Отговор
До коментар #5 от "Малкият Мук се крие във дълбок Бункер":в Полша е дълбокия бункер.
12:13 22.02.2026
28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #19 от "az СВО Победа 80":Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?Давай по-накратко.
12:13 22.02.2026
29 Урсула неепилираната
До коментар #22 от "ВОВА ЕПИЛИРАНИЯ":Спирам ти парите защото заради такива като тебе хората и мен ме мислят за много глупава!
Коментиран от #45
12:13 22.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Владимир Путин, президент
12:13 22.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Повтаря след мен!
До коментар #19 от "az СВО Победа 80":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо... Както каза другарката Симонян през февруари 2022 година.
По 20000 пъти на ден го повтаряш!
Утре пак започваш-Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
2000 пъти го повтаряш.
12:16 22.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Севги Сунай Владимирувич
До коментар #1 от "Путин Сила":Трудно се убиват военни все пак теса въоръжени
А цивилният докато спи е много по лесно да бъде убит
12:17 22.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Омазана ватенка
До коментар #19 от "az СВО Победа 80":Абе нали щеше да умиргаш за лева?Гледам още мърдаш.
12:17 22.02.2026
38 Твоя
До коментар #23 от "Сила Мощ Путин Великан":Паветен бункер конкретно, събира половин метър! Аз дори с моите 13 инча не успях да стигна до края!
12:18 22.02.2026
39 Карлуково
До коментар #19 от "az СВО Победа 80":Да си виждал скоро Елвис Пресли или Рамзес Втори?
12:19 22.02.2026
40 Тавариши и Таварашутки
Някои от Руските Вдовици
Се са женели вече
За Трети път
За МОГИЛНИЦИ.
Руските Дебили
Искали да осигурят Добър живот
На Тарикатките.
Обаче последно време
Пуся спрял Компенсациите
И Вдовиците
Се женели
НАПРАЗНО.
Ще имат да вземат .
Някой ден .
Коментиран от #44, #51
12:19 22.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Димитър Георгиев
Коментиран от #50, #55
12:19 22.02.2026
43 Делю Хайдутин
12:20 22.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Вова Епилирания
До коментар #29 от "Урсула неепилираната":Аз си гледам
Малките момченца в Бункера.
Изобщо не ме мога да те мисля .
12:21 22.02.2026
46 Софиянец
12:21 22.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ръгни си
До коментар #44 от "Пак съм аз":Един Шомпул
Бре Чебурашке.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
12:22 22.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 БУНКЕРНИЯ КАШИК
КАМУФЛАЖА ?
Защо ли ?
12:23 22.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Механик
До коментар #42 от "Димитър Георгиев":Копейката се лекува с фараж!!В главата!
12:24 22.02.2026
56 Ицо
Коментиран от #64
12:25 22.02.2026
57 Щото
До коментар #48 от "Блатна подлога":Си паветник, и ходиш да събираш ромейски протеини и Факултето!
12:25 22.02.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Димитър Георгиев
До коментар #50 от "Леонсио Парчето":Виж,ако имаш близки да ти помогнат!
12:26 22.02.2026
62 Цомчо
12:26 22.02.2026
63 Хахахахаха
Конфликтът навлезе в продължителна фаза и вероятността от мащабно настъпление от страна на украинските въоръжени сили е незначителна. Украинските подразделения постигат само ограничени резултати, а личният им състав е морално и физически изтощен.
Никой разумен човек не би повярвал на съобщената от Зеленски цифра за загубите на украинските въоръжени сили – около 55 000 загинали. Цели улици на градове са осеяни със снимки на загиналите, а някои войници дори поръчват портрети предварително в случай на смъртта им.
Те посочват моралното и физическо изтощение на личния състав във въоръжените сили на Украйна. Случаите на неправомерно отсъствие от подразделенията се увеличават всеки месец.
В същото време проблемите се засилват на вътрешния фронт. Напрежението в обществото нараства, подхранвано от тоталната мобилизация на украинските граждани, а видеоклиповете на насилствени сблъсъци с работници на TCC, които заляха интернет, само потвърждават това.
Лошо лошо защо тези лоши медии разкриват истината, за втори ден световните медии разкриват истината на фронта, сигурно са купени от руснаците хахахаха
12:27 22.02.2026
64 Купейка
До коментар #56 от "Ицо":Има ръгащи купейки и теб ще те ръгаме
12:27 22.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ачо
До коментар #59 от "Говори се":По рядко е защото руснаците са основно по Слънчака , но онемявам чак при вкуса на ромммска хххl наденица с картофки !
Коментиран от #75
12:28 22.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #79, #82
12:30 22.02.2026
72 Диди
До коментар #65 от "Димо":Димо не с рогата ,муцка ,само устни 👄 и езиче !
12:30 22.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 някой си
До коментар #70 от "Димо":Слава на Русия 🇷🇺
12:31 22.02.2026
75 Мухахаха
До коментар #67 от "Ачо":Майстор си ве нема по добър лапач от теб
12:31 22.02.2026
76 някой си
До коментар #73 от "На ха ги х":срещен ли цент заравяй
12:32 22.02.2026
77 Диди Диди
До коментар #54 от "Димитър Георгиев- ДиДи":Да те пляска
Кой къде те види.
12:33 22.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Димитър Георгиев
До коментар #71 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Доброволно нито една копейка няма да замине за руския рай!
Коментиран от #94
12:33 22.02.2026
80 Джамбаза
Тези нормални ли са?
Коментиран от #103
12:33 22.02.2026
81 пиночет
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Щяли да товарят копейките към Москалия
Коментиран от #86, #88
12:35 22.02.2026
82 Град Дуп Ница
До коментар #71 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Абе клесс ,ти що още не си си ипотекирал апартамента и да дариш парите на Осрайна и оттам на фронта !
12:35 22.02.2026
83 Димо
Коментиран от #87
12:35 22.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Руснаци
12:36 22.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Здравей
До коментар #83 от "Димо":Веган как си мляцкаш ли
Коментиран от #92
12:37 22.02.2026
88 касата
До коментар #81 от "пиночет":Аз лично теб на дрррр Тиа с х......й ,мога де тее натоваря ,имаш лии пари да сии платиш бе клепар ?
12:38 22.02.2026
89 Степан
12:39 22.02.2026
90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
12:39 22.02.2026
91 Дедо ви...
Според информация, предоставена от Командването на украинските сили за противовъздушна отбрана, по време на операцията са използвани 345 оръжия за въздушно нападение, включително:
► хиперзвукови ракетни системи „Циркон“ (4 бройки);
► балистични ракетни системи „Искандер-М“ и системи за противовъздушна отбрана С-400 (22 бройки);
► крилати ракети с въздушно изстрелване Х-101 (18 бройки);
► оперативно-тактически ракети „Искандер-К“ (2 бройки);
► управляеми ракети „въздух-въздух“ Х-59/Х-69 (4 бройки);
► безпилотни летателни апарати (297 бройки).
Засегнатите райони обхващат Киевска, Одеска, Кировоградска и Полтавска области. Регистрирани са четиринадесет директни ракетни удара и 23 удара с дронове на 14 места. Освен това са регистрирани фрагменти от свалени оръжия, паднали в пет административни района.
Коментиран от #102
12:40 22.02.2026
92 Димо
До коментар #87 от "Здравей":Предпочитам вегани ,щото и аз съм веган и съм алергичен към сиренье и крем и извара .
12:40 22.02.2026
93 пиночет
Коментиран от #97, #99, #104
12:40 22.02.2026
94 Q -Ресс Tиaа
До коментар #79 от "Димитър Георгиев":Лапуркай ДиДи ,и така те харесвам бе тръбаррр ,не нужно като Доротея да ми се представяш .
12:42 22.02.2026
95 стоян георгиев
Коментиран от #98, #100
12:42 22.02.2026
96 Интересно
До коментар #3 от "правилното е":Освобождаване има след окупация. Такава е последователността
12:43 22.02.2026
97 Димо
До коментар #93 от "пиночет":А на голия охлюв главата искаш ли да му олллигавишшш ?Правил си го много пъти и преди .
12:43 22.02.2026
98 АсанБГ
До коментар #95 от "стоян георгиев":Пращай Десослава ,че съм напращял ,а Фламингото го яхай и отлитай за Осрайна .
12:44 22.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Хахахахаха
До коментар #95 от "стоян георгиев":Значи по вероятно е, ти да се осъзнаеш че си с умствен дефицит, отколкото розовото Фламинго да направи нещо на фронта
12:46 22.02.2026
101 Цък
До коментар #7 от "аz СВО Победа 80":Едни надъхани ЕП ни обесняват за големите успехи на Украйна. Имам един елементарен въпрос който задавам от дни: Кое село превзеха? Пребитите руснаци всеки ден съобщават за превзето село.Чакам отговор ЕП
12:57 22.02.2026
102 И Пак удрят
До коментар #91 от "Дедо ви...":Мирното население Руските Терористи,
Нали бре Путинарче?
Защо мълчиш ?
13:03 22.02.2026
103 ХА ХА
До коментар #80 от "Джамбаза":Я па тоа, нали каза че тия били руснаци а територията била руска. Вече немое разберем кога лъжеш.
13:03 22.02.2026
104 Тези Дни
До коментар #93 от "пиночет":Не е появявал Пуся,
Със Сигурност
Е на Разкрасяване
Със Епилиране
Ботокс и Филъри .
13:04 22.02.2026