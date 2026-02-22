Новини
Окупираната от Русия част на Запорожка област е останала без ток след мащабна атака
  Тема: Украйна

Окупираната от Русия част на Запорожка област е останала без ток след мащабна атака

22 Февруари, 2026 12:00

  • украйна-
  • запорожка област-
  • русия-
  • война

Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 86 украински дрона

Окупираната от Русия част на Запорожка област е останала без ток след мащабна атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окупираната от Русия част от украинската Запорожка област е останала без ток след мащабна украинска атака срещу енергийна инфраструктура, съобщи назначеният от Москва губернатор на региона Евгений Балицки, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

По думите му тази сутрин токът е спрял два пъти. По-рано аварийните екипи са успели да възстановят електрозахранването за около 50% от засегнатата територия.

"Обектите със социално значение са свързани към резервни източници на енергия. Генераторите работят, осигуряват топлоснабдяване и поддържат функционирането на стратегическата инфраструктура", написа Балицки в "Телеграм".

В контролираната от Русия част от украинската Луганска област след украинска атака с дрон срещу петролна база се е възпламенил резервоар за гориво, съобщи поставеният от Москва губернатор Леонид Пасечник.

Руското министерство на отбраната заяви, че през нощта системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 86 украински дрона над руски области и Кримския полуостров.

Русия е атакувала Украйна през нощта с десетки щурмови дронове, както и с балистични и крилати ракети, като основна цел е била енергийната инфраструктура на страната, съобщиха украинските въоръжени сили и местни власти, цитирани от Ройтерс.

Нападенията са засегнали Киев и района около столицата, черноморския пристанищен град Одеса, както и части от Централна Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
