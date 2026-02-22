Британският министър на отбраната: Искам да съм първият, изпратил британски войски в Украйна

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че би искал да бъде първият ръководител на военното ведомство на Великобритания, който ще изпрати британски военнослужещи в Украйна, но само при постигнат мир, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА, предаде БТА.
По думите му 2026 г. трябва да бъде годината, в която "тази ужасна война ще приключи". "Искам да бъда министърът на отбраната, който ще разположи британски войски в Украйна, защото това значи, че войната най-сетне ще е приключила", заяви Хийли пред в. "Телеграф" два дни преди четвъртата годишнина от руската инвазия.
Според него подобна стъпка би била възможна само след договорен мир. "Сигурна Европа се нуждае от силна и суверенна Украйна", допълни той.
Великобритания и Франция са инициатори на разговорите със съюзниците за създаване на т.нар. коалиция на желаещите, която би могла да разположи мироопазващи сили, ако бъде постигнато споразумение за край на конфликта в Украйна.
Хийли отбеляза, че няма по-голяма отговорност за един министър на отбраната или за което и да е правителство от решението да изпрати въоръжени сили на мисия зад граница.
По-рано този месец той съпредседателства срещи в Брюксел на Контактната група за отбраната на Украйна, включваща 50 държави, както и на министрите на отбраната от НАТО. По време на разговорите съюзниците поеха ангажимент за около 35 милиарда долара допълнителна военна помощ за Киев.
"Увеличаваме военната помощ и ще засилим натиска върху Путин както чрез нови санкции, така и чрез допълнителни мерки срещу руския сенчест флот", каза Хийли. Той подчерта, че войната е доказала едно важно нещо - никога не бива да се подценява волята на украинския народ.
Изявленията му идват след призив на бившия британски премиер Борис Джонсън, който настоя Великобритания и съюзниците ѝ да изпратят незабавно войски в Украйна като знак на подкрепа за суверенитета на страната.
1 тия
Коментиран от #112, #145
12:44 22.02.2026
3 Ами изпращай бре,
Коментиран от #115, #177
12:45 22.02.2026
5 Зеленски съм
12:45 22.02.2026
7 НЕучуден
Коментиран от #23
12:46 22.02.2026
8 Путин
12:46 22.02.2026
9 Сталин
Коментиран от #109, #161
12:46 22.02.2026
13 Путин
Коментиран от #29, #72
12:48 22.02.2026
15 И черни чували изпрати
12:48 22.02.2026
17 Чичо Тони
Коментиран от #37
12:49 22.02.2026
18 урко
Коментиран от #139
12:49 22.02.2026
20 пиночет
До коментар #16 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":Този охлюв Путин, жив ли е още?
Коментиран от #26
12:50 22.02.2026
21 БОЛШЕВИК
12:50 22.02.2026
22 онзи
До коментар #16 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":А зеленият като постоянно ,,мърда ,, извън бункера - какво надроби досега ?! Размърдай гънката , може и да прогледнеш след време !
12:50 22.02.2026
23 Дрисула
До коментар #7 от "НЕучуден":Тя цялата им нация е сбор от откачалници..
12:50 22.02.2026
24 име
12:51 22.02.2026
25 ИЗБЯГАРЛИЯ ЗАЛУЖНИ
Коментиран от #117
12:51 22.02.2026
28 Да не станеш и първият
12:53 22.02.2026
29 стоян георгиев
До коментар #13 от "Путин":Колега, колко бавно се разпада Рассия според теб, че аз от 2014г я чакам до наколко месеца да се разпадне и почвам да се съмнявам дали ще го доживея...
Коментиран от #55
12:53 22.02.2026
30 Ха ХаХа
12:53 22.02.2026
31 Ти ще си и
12:53 22.02.2026
32 Иван
Коментиран от #45
12:54 22.02.2026
33 ТАГАРЕНКО
12:54 22.02.2026
35 ама вие вече
12:55 22.02.2026
36 Съдията
12:55 22.02.2026
37 6135
До коментар #17 от "Чичо Тони":После пак ще има Johnny Got His Gun...
12:56 22.02.2026
38 Яяяяяя
12:56 22.02.2026
40 ВЪЙИИИИИ
12:56 22.02.2026
41 Павел Пенев
12:56 22.02.2026
43 Воевода
12:56 22.02.2026
44 Лост
12:57 22.02.2026
46 Галя съм
До коментар #39 от "Колективен руски крепостен":Щото вместо да работиш, тролиш за центове. Безработни мрънкачи колкото искаш в България, затова и заплащането е ниско.
12:58 22.02.2026
48 Дон Турболенто
12:58 22.02.2026
49 ПУТИН
12:59 22.02.2026
51 Не става само с искане
12:59 22.02.2026
53 А50
13:00 22.02.2026
54 Реалист
Коментиран от #57
13:00 22.02.2026
55 Бригаден генерал Дин
До коментар #29 от "стоян георгиев":Дедо Симо Паси трабанта я чака 60 години да се разпадне.
13:00 22.02.2026
56 ТИ СИ ПРОСТО
До коментар #50 от "Обикновен човек":Обикновен пьодал.
13:00 22.02.2026
57 Реалист
До коментар #54 от "Реалист":И да добавя : Ако целта на рижавите е да предизвикат ядрена война , още отсега могат да си преименуват Лондон на Нагасаки .
13:02 22.02.2026
58 нннн
13:03 22.02.2026
59 Факти
13:04 22.02.2026
60 А50
13:05 22.02.2026
61 Ами
цялата си армия от около 70 000 души на първа линия в окраина,
то на практика в рамките на месец-два Великобритания остава без армия.
13:06 22.02.2026
62 Дон Турболенто
До коментар #50 от "Обикновен човек":Ако поне малко можеше да осъзнаеш какво се случва около теб, със сигурност нямаше да си толкова фокусиран към Русия (по-скоро, нямаше да успеят да те фокусират), гарантирам ти. Но уви, нямаш способността да възприемаш реалността адекватно, затова ти набиват готови и "правилни" тези в кратуната.
13:06 22.02.2026
63 БАЦЕ ЕООД
13:06 22.02.2026
64 борКО
13:06 22.02.2026
65 Яш ми
До коментар #50 от "Обикновен човек":И трябва,такива джееендъри в Русия не виреят трето полов обикновен еврррогеец
13:06 22.02.2026
66 мдам
13:07 22.02.2026
67 дедо Герчо
13:07 22.02.2026
68 Някой
13:09 22.02.2026
69 ПУТИН
13:09 22.02.2026
70 Мухахаха
13:09 22.02.2026
71 Мечо ПУХ
13:10 22.02.2026
72 Мухахаха
До коментар #13 от "Путин":Либерастки мечти
13:10 22.02.2026
73 Хи хи хи
13:10 22.02.2026
76 БАЛЪТ НА ВАМПИРИТЕ
13:11 22.02.2026
77 хик так
13:11 22.02.2026
81 Британският министър на отбраната
Коментиран от #86
13:12 22.02.2026
82 САМО НАПОМНЯМ
13:13 22.02.2026
84 Само питам
Коментиран от #91
13:13 22.02.2026
89 епилиран нежен ляв демократ атлантик
13:15 22.02.2026
90 Много смел тоя
13:16 22.02.2026
92 ако някой козляк ползва краварски
До коментар #87 от "Сурусуид":или друг западен телефон , да цъкне !!!
13:16 22.02.2026
95 604
13:17 22.02.2026
96 9ти септември
До коментар #74 от "Добър ден!":Скоро ще разбереш
13:17 22.02.2026
97 604
До коментар #91 от "Д.Пръча":що питаш , май от личен опит?!
13:18 22.02.2026
100 да бе козляк
До коментар #98 от "Тие ба май":И твойта , и твойта ... шматарок на е ва н ...
13:19 22.02.2026
101 Трътлю
13:19 22.02.2026
103 Бесен - Язовец
13:20 22.02.2026
106 Моряка
13:21 22.02.2026
107 бай Кобзон
До коментар #105 от "Ачо":Говори се , ама се оказаха укри .
13:22 22.02.2026
109 Интересно
До коментар #9 от "Сталин":Украинците не искат "ботуш"
13:22 22.02.2026
112 Не са.Всъщност се гласят да пращат
До коментар #1 от "тия":такива като нас , поляците и румънците.
13:24 22.02.2026
115 Точат се наготово да "усвоят"
До коментар #3 от "Ами изпращай бре,":каквото остане от украина без бой.
13:26 22.02.2026
116 си пън
13:27 22.02.2026
117 Интересно
До коментар #25 от "ИЗБЯГАРЛИЯ ЗАЛУЖНИ":Всеки глупак знае кога се подписва капитулация.
13:27 22.02.2026
119 емо
Коментиран от #126
13:28 22.02.2026
120 Евроатлнтческа английска мръсна г.а.д!
13:29 22.02.2026
121 А не искаш ли
Леле, колко сте плоскоумни и злобни, бе!
13:30 22.02.2026
122 Сусу Манарата
13:33 22.02.2026
123 Макробиолог
13:34 22.02.2026
124 А. БЕ. ГОВЕДО ТЪПО
ВЕЧЕТИ. ГОКАЗАХА!
13:35 22.02.2026
125 Механик
Изяснявай се, англичнино!
И ми е много любопитно от къде ще вземете тая армия дето искш да я пращаш. Индийците и пакитата няма искат да умират за Малобритания. А останалото ви население със сменен пол и много мързеливо.
13:38 22.02.2026
126 Точно така
До коментар #119 от "емо":или е война или някаква лига виня?
Те му убиват генералите, те унищожават в Русия заводи за военна техника, колко нефтохим заводи унищожиха, в Курск убиваха много цивилни, нападнаха с дронове и т.н. ядрена триада на Русия и тези още само се ослушват и не реагират адекватно! Заради това мотаене на руснаците дойдохме до тука - пред световна ядрена война! Абе какво има толкова да му умувате? Вече от години си е истинска война. Западналите вече силно се стегнаха и вече открито си казват, че ще се подготвят военно добре, за "да унищожат Русия", а тези още се чудят, дали да превземат Куеив или не!!! Еми така само ще стигнем и до тотална, ядрена война!
13:38 22.02.2026
127 Макробиолог
13:41 22.02.2026
128 Тръгвай
13:42 22.02.2026
129 Коко
13:42 22.02.2026
130 Ама много
13:42 22.02.2026
131 Баба Яга
13:42 22.02.2026
132 Киро
13:43 22.02.2026
133 Макробиолог
13:44 22.02.2026
134 Митрофанова...
13:44 22.02.2026
135 Тръгвай
13:44 22.02.2026
136 Оги
13:45 22.02.2026
137 Макробиолог
13:46 22.02.2026
138 ФАКТ
Коментиран от #143
13:46 22.02.2026
139 😁.........
До коментар #18 от "урко":Колкото и в Лисабон посрещнаха руски войски🤣, толкова и в Лондон ще ги посрещат, те се осрх... още в Украйна, нъл тъй? 🤣
Коментиран от #140
13:48 22.02.2026
140 Пропагандата
До коментар #139 от "😁.........":винаги има за цел глупака!
13:48 22.02.2026
141 Макробиолог
13:49 22.02.2026
142 Макробиолог
13:50 22.02.2026
143 Явно
До коментар #138 от "ФАКТ":силно са го обидили....
13:56 22.02.2026
144 Макробиолог
Коментиран от #148
13:59 22.02.2026
145 не може да бъде
До коментар #1 от "тия":Изглежда че ако считаме че във Великобритания ненормалниците се изчерпват с принц Андрю и Питър Манделсон ще направим голяма грешка!?
13:59 22.02.2026
146 Рускиня
14:01 22.02.2026
147 Край
14:04 22.02.2026
148 А при теб как е с доставката на..
До коментар #144 от "Макробиолог":.. лекарствата ти?, навреме ли ти ги доставят?, пиеш ли ги редовно?
14:05 22.02.2026
149 Иска да е първият?
14:06 22.02.2026
150 Иванчо+Марийка
14:10 22.02.2026
151 Макробиолог
14:16 22.02.2026
152 Иван 1
14:19 22.02.2026
153 дааааа
14:21 22.02.2026
154 Макробиолог
14:21 22.02.2026
155 Перо
14:23 22.02.2026
156 Искам да съм първият,
14:33 22.02.2026
157 Тиква
14:34 22.02.2026
158 Искал бил да
14:34 22.02.2026
159 С най прости думи
Да е първи но те вече го изпревариха от ес
14:36 22.02.2026
160 Горски
14:43 22.02.2026
161 Пловдив
До коментар #9 от "Сталин":Все едно да ги питаш дали ходят на два крака.
14:47 22.02.2026
162 Бай онзи
14:50 22.02.2026
165 Британски цървул
14:54 22.02.2026
166 Смешник
14:57 22.02.2026
167 Последния Софиянец
14:57 22.02.2026
168 Бай онзи
14:58 22.02.2026
169 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
14:59 22.02.2026
170 ПИШМАН МЕРАКЛИЯТА
14:59 22.02.2026
171 А50
15:02 22.02.2026
172 ПИШМАН МЕРАКЛИЯТА
15:03 22.02.2026
173 Механик
15:04 22.02.2026
174 Бесен - Язовец
15:06 22.02.2026
175 куку
15:07 22.02.2026
176 БОЛШЕВИК
15:07 22.02.2026
178 Софиянец
15:16 22.02.2026
179 Стари бойци
15:16 22.02.2026
180 стари бойци
15:18 22.02.2026
181 Тома
15:21 22.02.2026
182 Тома
15:32 22.02.2026
183 идиоти вън
15:38 22.02.2026
184 Този"смел" джендър ли ще ги води?
Коментиран от #188
15:39 22.02.2026
185 Хо-ха-ха
15:41 22.02.2026
186 Точката
16:12 22.02.2026
187 Хаха
16:28 22.02.2026
188 Мда
До коментар #184 от "Този"смел" джендър ли ще ги води?":И Гаражната принцеса Надка ще е знаменосец!
16:28 22.02.2026
189 ООрана държава
16:37 22.02.2026
190 BG гражданин и данъкоплатец
16:50 22.02.2026
191 Ццц
16:56 22.02.2026
192 ИМА СИ ХАС ДА НЕ СТРЕ ПЪРВИ ЩОМ ЗА ВОЙНИ
КОГАТО НЕНОРМАЛНИЦИТЕ ИЗЧЕЗНАТ , ТОГАВА СВЕТА ЩЕ Е В МИР , А ПОТАПЯНЕТО НА ЛАЙНОБРИТИТЕ ТРЯБВА ДА Е ЗАДАЧА НОМЕР 1.!!
КЪДЕ , В КОЙ КОНФЛИКТ НЕ СА НАМЕСВАЛИ ,ЗА ДА ПРЕДИЗВИКВАТ РАЗДОР , АГРЕСИ М/У ВРАЖДУВАЩИ ИЛИ ВОЮВАЩИ СТРАНИ !! НИКОЙ НЕ ГИ КАНИ , НЕ ГИ ИСКА ,НО ТЕ ТИХОМЪЛКОМ БЪРЗО ДОВТАСВАТ .
СПОМНЯТЕ ЛИ СИ ИРАК !!??ТОНКАТА БЛЕЕР , НЕЩО ОТ РОДА НА РОШАВОТО БОРЕ! САМО 2 ПРИМЕРЧЕТА!
17:30 22.02.2026
193 еййй,мир бе мир, първи за мира бе ейййй!
17:46 22.02.2026
194 боико борисоф
21:11 22.02.2026