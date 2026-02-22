Британският министър на отбраната: Искам да съм първият, изпратил британски войски в Украйна

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че би искал да бъде първият ръководител на военното ведомство на Великобритания, който ще изпрати британски военнослужещи в Украйна, но само при постигнат мир, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА, предаде БТА.

По думите му 2026 г. трябва да бъде годината, в която "тази ужасна война ще приключи". "Искам да бъда министърът на отбраната, който ще разположи британски войски в Украйна, защото това значи, че войната най-сетне ще е приключила", заяви Хийли пред в. "Телеграф" два дни преди четвъртата годишнина от руската инвазия.

Според него подобна стъпка би била възможна само след договорен мир. "Сигурна Европа се нуждае от силна и суверенна Украйна", допълни той.

Великобритания и Франция са инициатори на разговорите със съюзниците за създаване на т.нар. коалиция на желаещите, която би могла да разположи мироопазващи сили, ако бъде постигнато споразумение за край на конфликта в Украйна.

Хийли отбеляза, че няма по-голяма отговорност за един министър на отбраната или за което и да е правителство от решението да изпрати въоръжени сили на мисия зад граница.

По-рано този месец той съпредседателства срещи в Брюксел на Контактната група за отбраната на Украйна, включваща 50 държави, както и на министрите на отбраната от НАТО. По време на разговорите съюзниците поеха ангажимент за около 35 милиарда долара допълнителна военна помощ за Киев.

"Увеличаваме военната помощ и ще засилим натиска върху Путин както чрез нови санкции, така и чрез допълнителни мерки срещу руския сенчест флот", каза Хийли. Той подчерта, че войната е доказала едно важно нещо - никога не бива да се подценява волята на украинския народ.

Изявленията му идват след призив на бившия британски премиер Борис Джонсън, който настоя Великобритания и съюзниците ѝ да изпратят незабавно войски в Украйна като знак на подкрепа за суверенитета на страната.