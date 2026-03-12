Новини
Свят »
Ирак »
Италианска военна база в Близкия изток беше ударена от ракета

Италианска военна база в Близкия изток беше ударена от ракета

12 Март, 2026 10:33 1 793 52

  • ирак-
  • иран-
  • иракски кюрдистан-
  • италия-
  • военна база-
  • гуидо крозето-
  • ербил

Италия има приблизително 300 военнослужещи в Ербил, които работят по обучаването на кюрдските военни сили

Италианска военна база в Близкия изток беше ударена от ракета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианска военна база в автономния район Иракски Кюрдистан беше ударена от ракета тази нощ, като няма информация за жертви, съобщи италианското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

“Ракета порази базата ни в Ербил. Сред италианските военнослужещи няма жертви, нито ранени. Всички са добре“, заяви ведомството в публикация в платформата “Екс“ малко след полунощ днес.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето поддържа връзка с висши военни командири относно случилото се, добави министерството.

Външният министър Антонио Таяни заяви в отделна публикация в “Екс“, че италианските военнослужещи в базата са се скрили в бункер и са били “добре и в безопасност“.

Италия има приблизително 300 военнослужещи в Ербил, които работят по обучаването на кюрдските военни сили, уточни министерството на своя уебсайт.

Вчера Франс прес съобщи, че елитният ирански Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е заявил, че е атакувал американски бази в Бахрейн, включително базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ, както и три обекта в Иракски Кюрдистан.


Ирак
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    39 8 Отговор
    малко им е, дано ги ударят и таз нощ отново

    и нащо летище да не пропуснат да ударят скоро

    Коментиран от #6, #12

    10:35 12.03.2026

  • 2 Дякон Унуфрий Араллампиев

    31 2 Отговор
    Туто ла финито Фронто пробито Перата по шапките са опадали

    10:37 12.03.2026

  • 3 мургаво миче

    33 2 Отговор
    тез на снимката са толкова италианци
    колкото ти си скандинавка

    Коментиран от #26

    10:37 12.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Данко Харсъзина

    49 4 Отговор
    Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткия тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    10:37 12.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дориана

    19 3 Отговор
    Това е най- малкия им проблем. Сега мигрантите, които напускаха безразборно ще им изиграят лоша шега . Тръмп ги предупреди, но те не го чуха.

    10:38 12.03.2026

  • 8 Всички са добре“, заяви ведомството

    31 0 Отговор
    до следващия тираж

    10:38 12.03.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    31 1 Отговор
    Жабарите и те май ще търсят самолети с много колесници, че да се прибират...

    10:39 12.03.2026

  • 10 юса европа и изрел водят войни

    20 0 Отговор
    а после се оплакват . в някои места за жертвите не се набляга . като водиш война на гърба на народа си се скриваш . щом реват че са ударени значи са . ходят да си оправят икономиките с воините . военнопромишлените индустрии се обогатяват всеки месец . италия са страна на мафията и папата с кардиналите . армията им страда . то е ясно .

    10:39 12.03.2026

  • 11 искат

    15 2 Отговор
    да включат и Италия в конфликта.

    Коментиран от #19

    10:39 12.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 от къдя на къдя бе

    37 1 Отговор
    Няма ли железен гевгир тая военна база? Няма ли мощно натовско ПВО да ги защити?

    10:40 12.03.2026

  • 14 Дедо ви...

    40 0 Отговор
    И не само такива удари.... Иранска кибератака е деактивирала железопътната система на Израел!!! ......, а бе Нетаняхо де остана нищо не се чува за него слез ракетения удар по дома му.....?!?!?!?!

    10:40 12.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Кака Нашева

    31 3 Отговор
    Така и не разбрах ,трябва ли някъде да изразим състрадание от случилото се ?

    Коментиран от #20

    10:41 12.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Никой

    26 1 Отговор

    До коментар #11 от "искат":

    не иска нищо:
    ЕС обяви нови санкции СРЕЩУ Ирак ....
    ЕС-страните обявиха, че ще пратят войски ...

    Иран само ОТГОВАРЯ ...

    Коментиран от #23

    10:43 12.03.2026

  • 20 няма

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Кака Нашева":

    за какво няма пострадали

    10:43 12.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 име

    28 1 Отговор

    До коментар #19 от "Никой":

    Не е вярно, иранците казаха, че за да спрат атаките, имат три искания: гаранции за сигурност и ненападение; репарации; никакви опити за намеса в ядрената им програма. Това означава терористите от САЩ и Израел да признаят че са победени.

    10:47 12.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само питам

    30 1 Отговор
    Кво търсят италианците там ?

    Коментиран от #29

    10:48 12.03.2026

  • 26 Баламата

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "мургаво миче":

    И ракетата посред нощ е паднала в базата,ама до кокошарника.Коментар за жертви няма,засега,ама всички са живи и здрави за Марчето

    Коментиран от #52

    10:49 12.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ха ха ха ...

    28 1 Отговор

    До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":

    Руснаците имат около 60 рафинерии.
    До сега ударихте поне 360 ??!!
    А сопрете са бе .....

    Коментиран от #33, #38

    10:50 12.03.2026

  • 29 обучават

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "Само питам":

    кюрдски военни.

    10:50 12.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 черен лебед

    17 1 Отговор
    По схващанията им американците се готвеха да могат да водят две регионални войни едновременно и в момента ги водят. Но им висят още Венецуела и Тайван, а се и жъмбат и на Куба. Някой умело ги разпъва и ще им сервира Черен лебед "Петрохан".

    10:51 12.03.2026

  • 33 около 25

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "ха ха ха ...":

    те ги удрят по-няколко пъти

    Коментиран от #50

    10:51 12.03.2026

  • 34 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 2 Отговор
    Имало едно време,ама времето се мени според хората
    Хората днес са бъгави прости страхливи и примитивни злобари който обсъждат и съдят публично различните защото те им служат за огледало различните са Дженърите Жени а те днес завладяха Света
    Джендъра Жена не го плаши нищо дори и война да има
    Ние сме навсякъде и прогресивни 🏳️‍🌈🏳️‍🌈 а САЩ са единствената британска колония 🇬🇧 днес ,и ако Америка ме е посочила за враг това значи че съм много над нея

    10:52 12.03.2026

  • 35 на с ра н израелец

    18 3 Отговор
    Аятолаха бил страшен, мачка ни и от отвъдното! Не трябваше да се бъзикаме с него! Поооомооощ!

    10:53 12.03.2026

  • 36 доктора

    17 2 Отговор
    То и от америте уж само 8 загинали , а пишат че в Германската база Рамщайн докарали една камара ранени , някои от които вече са починали .
    Всичкото е пунта мара .

    10:53 12.03.2026

  • 37 По чие решение

    18 0 Отговор
    в Иракски Кюрдистан има италианска военна база? Иракски Кюрдистан е с широка автономия, но в границите на Ирак.

    10:53 12.03.2026

  • 38 Владимир Путин, президент

    4 15 Отговор

    До коментар #28 от "ха ха ха ...":

    Бием куцата вечка до конца !!!
    Ру3ките бездарници това заслужават, сакън им дойде акъла в главата и допълзят да ни се извинят за 1945г и Кирил и Методи ☝️

    Коментиран от #42

    10:54 12.03.2026

  • 39 читател

    20 0 Отговор
    То и евреи няма загинали , ама къртят камерите от уличното наблюдение за да не се вижда реалното положение там .

    10:55 12.03.2026

  • 40 Кривоверен алкаш

    16 0 Отговор
    Нали Оня Смахнатият ги разпердушини,вчера каза че нямало повече цели за поразяване...удря ги режима на моллите навсякъде ,петрола не може да мине...глупости на търкалета...Този човек едно изречение не може да сглоби правилно...

    10:55 12.03.2026

  • 41 Механик

    23 1 Отговор
    Когато чуя за :
    /италианска армия
    /британско разузнаване
    винаги се сещам за английския сериал Ало-Ало.
    Пред очите ми излизат капитан Алберто Берторелли и полицай Крафтри.
    Хаха!

    Коментиран от #46

    10:55 12.03.2026

  • 42 ха ха ха ...

    11 1 Отговор

    До коментар #38 от "Владимир Путин, президент":

    Като гледам колко си ги набил във WC то .....

    10:55 12.03.2026

  • 43 на кого да вярвам

    18 3 Отговор
    Оня ден Уиткоф два пъти е предлагал примирие на Персите , ама те го отрязали .

    10:57 12.03.2026

  • 44 жабер

    8 1 Отговор
    Они па, що са заборавили таме??

    10:59 12.03.2026

  • 45 ТРЪМП СЪМ

    16 1 Отговор
    Освен, че съм пед о ф ил, и главата не ме слуша! Как ме избраха за президент, не знам.... Хахаха

    10:59 12.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 деменцията джо

    6 0 Отговор
    Значи мафиозите подготвят терористи които ще им служат вярно и предано и ще ги използват при нужда . Ако се наложи Америка -- малко вероятно- наземна военна операция същите ще воюват срещу Иран . Не напразно Х. Кисинджър е казал : " В света има толкова терористически и анархически организации колко са създадени от МОСАД И ЦРУ ".

    11:30 12.03.2026

  • 49 Планинец

    3 0 Отговор
    Тия сигурно са мислили че са в,, Абисиния", а се оказало ,че са в ,, Гърция"

    11:34 12.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Перо

    5 0 Отговор
    Ползването на кюрдите за цветни революции и пушечно месо за ционистките интереси ще им изпратят още ракети!

    11:47 12.03.2026

  • 52 БалаМурников

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Баламата":

    Абе те иранците гърмят с пиратки и с димки...затова няма жертви при натувците! Само малко експлозия, малко пушек...И всички са живи и здарви! Знаем, знаем!

    11:58 12.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Афганистан, Новини Албания