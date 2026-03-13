Тръмп пред Г-7: Иран е напът към капитулация

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред лидерите на страните от Г-7, че Иран се намира на прага на капитулация. Това съобщава американското издание „Аксиос“, позовавайки се на трима представители на държави от групата, предава Фокус.

По време на онлайн среща на 11 март Тръмп е коментирал още, че се е „отървал от тумор, който заплашваше всички нас“. Той също така е посочил, че в момента не е ясно кой реално ръководи Иран и затова няма кой да обяви официално капитулация. След убийството на върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей постът беше поет от неговия син Моджтаба Хаменей.

По информация на източниците лидерите от Г-7 са призовали американския президент да сложи край на военните действия възможно най-скоро, като са подчертали и значението на сигурността в района на Ормузкия проток.

В отговор Тръмп е заявил, че обстановката около протока се подобрява и че търговските кораби скоро ще могат да възобновят дейността си в района.

Според източници на „Аксиос“ по време на разговора Тръмп е заявил и пред британския премиер Киър Стармър, че Вашингтон не се нуждае от достъп до британските военни бази за удари срещу Иран. Преди началото на американската операция Лондон първоначално е отказал такъв достъп, но впоследствие Стармър е променил позицията си.

„Това трябваше да бъде предложено преди войната - сега вече е твърде късно“, е заявил Тръмп пред останалите лидери от Г-7.