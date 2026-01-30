Кремъл: Тръмп поиска от Путин временно прекратяване на ударите по Киев

Кремъл съобщи в петък, че руският президент Владимир Путин е получил лично искане от президента на САЩ Доналд Тръмп Русия да преустанови ударите по Киев до 1 февруари, с цел създаване на по-благоприятна среда за мирни преговори, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да даде допълнителни подробности за съдържанието на искането и реакцията на Москва.
От украинска страна заявиха, че са готови на реципрочни действия, ако Русия се въздържи от удари по енергийната инфраструктура на страната. Киев подчертава, че подобна стъпка е особено важна на фона на силно студеното време, което прави енергийните атаки критични за цивилното население.
Междувременно следващият кръг от тристранни мирни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати беше планиран за неделя в Абу Даби. Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че датата или мястото на срещата може да бъдат променени, без да навлиза в подробности.
До момента няма официално потвърждение дали Москва ще се съобрази с искането на Вашингтон за временно прекратяване на ударите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А продължението
Коментиран от #14
12:57 30.01.2026
4 Историк
Коментиран от #10, #15, #65, #69
12:57 30.01.2026
5 кремъл
12:57 30.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И Киев е Руски
Коментиран от #12, #45
12:58 30.01.2026
8 Сила
Коментиран от #20
12:58 30.01.2026
9 И Киев е Руски
12:59 30.01.2026
10 Руски колхозник
До коментар #4 от "Историк":Друже, Путин и Тръмп са комбина.
12:59 30.01.2026
11 404
13:01 30.01.2026
12 Сила
До коментар #7 от "И Киев е Руски":У вашия блок в мазето има ли оръжеен завод , майка ти и баща ти на село сглобяват ли танкове под крушата на двора ...??!
Коментиран от #21
13:01 30.01.2026
13 Хе хе...
Все още не ми е отговорил. Сигурно размисля...
13:01 30.01.2026
14 Поне мисиро4ката е споменала
До коментар #3 от "А продължението":че е само по Киев. Другаде може.
13:01 30.01.2026
15 а ти кво чакаш
До коментар #4 от "Историк":"Тези двамата заплашват цял свят и трябва да бъдат спрени, докато не е станало късно".
13:03 30.01.2026
16 Ха-ха
Коментиран от #78
13:05 30.01.2026
17 Последния Софиянец
13:05 30.01.2026
18 да питам
Коментиран от #25
13:06 30.01.2026
19 Опс
13:07 30.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Военкор
Коментиран от #33
13:10 30.01.2026
23 стоян георгиев-π4оka
Коментиран от #32
13:11 30.01.2026
24 Логично
13:11 30.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Нали
13:12 30.01.2026
27 Сила
До коментар #21 от "И Киев е Руски":Да идвам и аз да помагам ?
Коментиран от #31, #37, #47
13:12 30.01.2026
28 Голем
Коментиран от #30
13:15 30.01.2026
29 Ако ,не
13:16 30.01.2026
30 Много
До коментар #28 от "Голем":е мек!
13:16 30.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ударил
До коментар #23 от "стоян георгиев-π4оka":те е у главата..
13:17 30.01.2026
33 Покровск
До коментар #22 от "Военкор":руски ли е?
Коментиран от #56
13:18 30.01.2026
34 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
13:19 30.01.2026
35 Хаха
13:19 30.01.2026
36 Антиквар
13:20 30.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Оракула от Делфи
бомбандира Украйна за наказание "по Руски"!
13:22 30.01.2026
39 В Кремъл
Коментиран от #49
13:22 30.01.2026
40 Снимката
13:22 30.01.2026
41 Надда Ренн
До коментар #31 от "Сила":На никой не му са нужни откровенията ти къде си заченат и че имаш много панталони и дънки с втори цип отт заадд 🤣 .
13:22 30.01.2026
42 руската мечка
13:23 30.01.2026
43 В Русия
Коментиран от #54
13:24 30.01.2026
44 Лука
До коментар #31 от "Сила":Тихоо !Тихо πррррр ∆ льоооо ,не си компетентен изобщо !
13:24 30.01.2026
45 Орк
До коментар #7 от "И Киев е Руски":В Русия избирателната система не работи, а България от 5 години в политическа криза. Сигурно пак Путин е виновен. Един съвет: гледай да управяш своят двор!!
13:25 30.01.2026
46 Помнещ
Путин си го премести какво искал перчема. Ами той Путин искаше НАТО да не се разширява ама никой не го слушаше, Путин искаше да се спазват Минските споразумения ама хунтата си правеше каквото си искаше
Сега Путин ще си прави каквото си иска а на нашите евроатлантици им остава да ревът в безсилна злоба.
13:26 30.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Няма измъкване от капана.
До коментар #2 от "От Кремъл:":Русия се подлъга и влезе в него. Сега вече няма измъкване. Ако подпишат мир, това е равносилно на загуба.
Ако продължат войната, не могат да постигнат целта си, а увеличават загубите си. Русия няма нито един полезен ход.
Коментиран от #59
13:26 30.01.2026
49 ......
До коментар #39 от "В Кремъл":след путин, Медведев ще е следващия ръководител на Русия.
13:27 30.01.2026
50 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
13:28 30.01.2026
51 Ако
13:28 30.01.2026
52 Джуджето Песков
Коментиран от #55
13:28 30.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Мич Дюкяна
До коментар #52 от "Джуджето Песков":Не ми се прави на висок,изправен си на нивото на дюкяна ми ,готов си за самообслужване .
13:30 30.01.2026
56 варна
До коментар #33 от "Покровск":В Покровск вчера имало пак 85 руски пехотни атаки с много убити руснаци., Ако не се откажат, след 2г опити да го превземат, ще става още по-зле.
Коментиран от #60, #64
13:30 30.01.2026
57 Перчемът
Пълна комедия.
13:30 30.01.2026
58 Алиекспрес
Коментиран от #70, #72
13:30 30.01.2026
59 Помнещ
До коментар #48 от "Няма измъкване от капана.":"не могат да постигнат целта си"
Ти виждаш в бъдещето ли или просто така ти казаха от посолството. Само където едно "пророчество" на нашите козячета не се е сбъднало - още 2022 ни уверявахте че до 3 месеца Русия ще фалира и ще се разпадне.
Пак то какво стана Европа фалира а НАТО се разпадна.
13:32 30.01.2026
60 О Густо Майна Филибето
До коментар #56 от "варна":Сусссс бре дррррт пактан гагга узз
13:33 30.01.2026
61 дядото
13:34 30.01.2026
62 Диванен стратег
13:34 30.01.2026
63 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
13:35 30.01.2026
64 Учуден
До коментар #56 от "варна":"85 руски пехотни атаки с много убити руснаци"
До кога ще пишете мал.оу.мни глупости и лъжи - как си ги представяш 85 атаки за 24 часа. Или всеки дрон пуснат от руснаците го водят "руска атака"
И ако е така както е по вашата пропаганда защо не Путин а зеления наркоман реве за поне временно прекратяване на огъня. Защо не Путин а зеления се моли за мир и съставя план след план.
Коментиран от #71
13:37 30.01.2026
65 Историк
До коментар #4 от "Историк":Няма да се разшири войната, това е пропаганда.
Русия няма сили за превземането на една Украйна.
Какво остава да напада други държави.
Коментиран от #73
13:38 30.01.2026
66 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
13:40 30.01.2026
67 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #74
13:41 30.01.2026
68 Подправения кантар
13:41 30.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Зевзек
До коментар #58 от "Алиекспрес":Не бързай той скоро Лукойл ще е индийски и вече ще е "демократичен" - нали Урсула сключи договор с държава от БРИКС на които щяхте да им налагате санкции и да ги унищожавате икономически.
Или за тези работи получихте колективна амнезия.
13:41 30.01.2026
71 варна
До коментар #64 от "Учуден":в Покровск, Русия започна да прилага нова тактика с мотори, жертвите станаха още по-големи., .Купиха там над 50 хиляди мотори от Китай и с тях атакуват с по двама руснака на мотор. тези руски атаки с мотори също завършват почти винаги трагично, защото на мотора първо не си защитен и второ си много лесна мишена за украинската артилерия и дронове.
Коментиран от #75, #79
13:43 30.01.2026
72 Турски Кипър
До коментар #58 от "Алиекспрес":Лукойл е наш и не се продава. Офиса в Москва го закрихме. Офисът в Кипър работи. Бъдещите раи протягат лакомо ръчички, но турският аскер ще им ги начупи.
13:44 30.01.2026
73 Помнещ
До коментар #65 от "Историк":"Русия няма сили за превземането на една Украйна"
Че защо е голямото реване тогава, планове за мир един след друг, коалиция на лаещите, милиардите помощи за зеления щом Русия нямала сили да превземе Украйна.
Ама ние помним господарите ти какви велики сили имат и как превзеха Виетнам или пък Афганистон и то след 20 години война - ама тия работи "Историците" не ги помнят нали - пълна амнезия.
Коментиран от #77
13:46 30.01.2026
74 Ха-ха
До коментар #67 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #76
13:46 30.01.2026
75 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #71 от "варна":Вермахта с мотори, велосипеди и конски каруци стигна до Москва.
13:46 30.01.2026
76 1000/30
До коментар #74 от "Ха-ха":Значи излиза, че не можеш да четеш.
13:47 30.01.2026
77 Историк
До коментар #73 от "Помнещ":Това е обикновена военна пропаганда. При всяка война, винаги я има. Така се формира общественото мнение.
13:48 30.01.2026
78 ОБЕКТИВЕН
До коментар #16 от "Ха-ха":"До момента няма официално потвърждение дали Москва ще се съобрази с искането на Вашингтон за временно прекратяване на ударите." ХАЙДЕ ДА ПОСПРЕМ С РОЗОВИТЕ ОПОРКИ, А? СТАВА ЛИ?
13:49 30.01.2026
79 Учуден
До коментар #71 от "варна":"жертвите станаха още по-големи"
На теб от посолството ли ти казаха че жертвите станали още по големи или ти ходи да ги броиш.
Не ви ли втръсна да повтаряте едни и същи лъжи като опорки.
Аз ще ти цитирам украинците а не руснаците - според техните ТЦК всеки месец ловят по 30 000 до 60 000 нови "доброволци" а Сирски в обръщение каза че укрите отстъпвали защото руснаците имали числено превъзходство.
Та ако можеш смятай колко са загубите на руснаците и украинците.
13:51 30.01.2026
80 Вова
13:56 30.01.2026