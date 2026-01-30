Кремъл: Тръмп поиска от Путин временно прекратяване на ударите по Киев

Кремъл съобщи в петък, че руският президент Владимир Путин е получил лично искане от президента на САЩ Доналд Тръмп Русия да преустанови ударите по Киев до 1 февруари, с цел създаване на по-благоприятна среда за мирни преговори, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да даде допълнителни подробности за съдържанието на искането и реакцията на Москва.

От украинска страна заявиха, че са готови на реципрочни действия, ако Русия се въздържи от удари по енергийната инфраструктура на страната. Киев подчертава, че подобна стъпка е особено важна на фона на силно студеното време, което прави енергийните атаки критични за цивилното население.

Междувременно следващият кръг от тристранни мирни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати беше планиран за неделя в Абу Даби. Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че датата или мястото на срещата може да бъдат променени, без да навлиза в подробности.

До момента няма официално потвърждение дали Москва ще се съобрази с искането на Вашингтон за временно прекратяване на ударите.