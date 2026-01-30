Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кремъл: Тръмп поиска от Путин временно прекратяване на ударите по Киев
  Тема: Украйна

Кремъл: Тръмп поиска от Путин временно прекратяване на ударите по Киев

30 Януари, 2026 12:54

Украйна е готова на реципрочни действия, докато датата за следващия кръг мирни преговори остава неясна

Кремъл: Тръмп поиска от Путин временно прекратяване на ударите по Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл съобщи в петък, че руският президент Владимир Путин е получил лично искане от президента на САЩ Доналд Тръмп Русия да преустанови ударите по Киев до 1 февруари, с цел създаване на по-благоприятна среда за мирни преговори, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да даде допълнителни подробности за съдържанието на искането и реакцията на Москва.

От украинска страна заявиха, че са готови на реципрочни действия, ако Русия се въздържи от удари по енергийната инфраструктура на страната. Киев подчертава, че подобна стъпка е особено важна на фона на силно студеното време, което прави енергийните атаки критични за цивилното население.

Междувременно следващият кръг от тристранни мирни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати беше планиран за неделя в Абу Даби. Украинският президент Володимир Зеленски обаче заяви, че датата или мястото на срещата може да бъдат променени, без да навлиза в подробности.

До момента няма официално потвърждение дали Москва ще се съобрази с искането на Вашингтон за временно прекратяване на ударите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 А продължението

    16 1 Отговор
    ПО ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА!!! Това на мисирщината нищо не говори.

    Коментиран от #14

    12:57 30.01.2026

  • 4 Историк

    3 26 Отговор
    Колкото и да триете веднага истината, а тя е,че докато двамата лъжци миролюбци се надлъгват, загиват все повече хора в Украйна и все по-голяма става опасността от разширяване на войната,която Путин мечтае да спечели с помощта на оранжевия. Тези двамата заплашват цял свят и трябва да бъдат спрени, докато не е станало късно.

    Коментиран от #10, #15, #65, #69

    12:57 30.01.2026

  • 5 кремъл

    5 13 Отговор
    тръмп поиска да си избършем фекалното д..е!

    12:57 30.01.2026

  • 7 И Киев е Руски

    18 4 Отговор
    Русия е богата страна. Руските чиновници могат да дават подаръци на враговете на Русия. Враговете са свикнали с подаръци от руските чиновници. Те винаги искат нещо. В същото време враговете ограбват Русия и убиват руснаци. Този парадокс може да се обясни само с факта, че избирателната система в Русия не работи. Как могат да спрат бомбардировките на вражеската инфраструктура? За да могат оръжейните фабрики на противника да работят с пълен капацитет? За да могат повече майки в Русия да получават смъртни присъди от фронта? Това ли е? Предателство и измяна

    Коментиран от #12, #45

    12:58 30.01.2026

  • 8 Сила

    4 24 Отговор
    Защо рашистките бият по граждански обекти и убиват цивилни !!? Защо не се бият с украинската армия на фронта ??! Напомнят ми на терористите от Хамас .... винаги бягат от пряк конфликт с армията !!!

    Коментиран от #20

    12:58 30.01.2026

  • 9 И Киев е Руски

    19 3 Отговор
    „Лично аз помолих президента Путин да не обстрелва Киев и други градове в продължение на една седмица“, каза Тръмп. /// Ами, да, само за да могат американските марионетки – Бандар-логите – да си поемат дъх, да си оближат раните и да се въоръжат. Просто не е удобно да се биеш с Русия в студа

    12:59 30.01.2026

  • 10 Руски колхозник

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    Друже, Путин и Тръмп са комбина.

    12:59 30.01.2026

  • 11 404

    19 2 Отговор
    Кукуев е на ръба, най-накрая е време да се нанесат непоправими трайни щети на инфраструктурата, студът се влошава, време е да се довършат. Защо прекратяване на огъня – дори едноседмично? В името на добротата и хуманизма? Врагът не разбира това, бърка добротата и хуманизма със слабост и незначителност. „Аз лично помолих президента Путин да не обстрелва Киев и други градове в продължение на една седмица“, каза Тръмп по време на пряко предаване от заседание на кабинета в Белия дом в четвъртък. „И той се съгласи.“Не искате да помолите Зеленски да не обстрелва мирни села, градове и градове в Русия? Въпреки че защо бихте го помолили – той е напълно подчинен на вас. Така че вие, червенокос дегенерат, и вашите господари във финансовия капитал, нямате нужда от това

    13:01 30.01.2026

  • 12 Сила

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    У вашия блок в мазето има ли оръжеен завод , майка ти и баща ти на село сглобяват ли танкове под крушата на двора ...??!

    Коментиран от #21

    13:01 30.01.2026

  • 13 Хе хе...

    13 2 Отговор
    Аз пък поисках от инфантилния идиот тръмп да ми даде Мелания за няколко дни. Да почисти, да сготви, да ми измие прозорците и после ще му я върна.
    Все още не ми е отговорил. Сигурно размисля...

    13:01 30.01.2026

  • 14 Поне мисиро4ката е споменала

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "А продължението":

    че е само по Киев. Другаде може.

    13:01 30.01.2026

  • 15 а ти кво чакаш

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    "Тези двамата заплашват цял свят и трябва да бъдат спрени, докато не е станало късно".

    13:03 30.01.2026

  • 16 Ха-ха

    2 11 Отговор
    Щом Тръмп е поискал, на Пусина не му остава нищо друго освен да се подчини.!

    Коментиран от #78

    13:05 30.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    16 3 Отговор
    Путин прави голяма грешка като жали Бандеровците.Те няма да пожалят никого.

    13:05 30.01.2026

  • 18 да питам

    3 8 Отговор
    верно ли Путин ще спаси аятолаха и Мадуро ?

    Коментиран от #25

    13:06 30.01.2026

  • 19 Опс

    16 2 Отговор
    И защо да спрат - укрите терористи да не са спрели????

    13:07 30.01.2026

  • 22 Военкор

    4 8 Отговор
    Положението на орките в Покровск -или в гроб или в окоп.

    Коментиран от #33

    13:10 30.01.2026

  • 23 стоян георгиев-π4оka

    10 3 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански ,а Тръмп да си иска каквото си ще !

    Коментиран от #32

    13:11 30.01.2026

  • 24 Логично

    4 6 Отговор
    Атакуващият дава 4-5 пъти повече жертви от отбраняващия се, неизбежно е. Това са законите на войната.

    13:11 30.01.2026

  • 26 Нали

    10 2 Отговор
    онзи павиан, кмета им каза да напускат Кииф. Що се ослушват. В провинцията въздухът е чист, има дворове за отглеждане на зарзават и животни и дърва за отопление

    13:12 30.01.2026

  • 27 Сила

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "И Киев е Руски":

    Да идвам и аз да помагам ?

    Коментиран от #31, #37, #47

    13:12 30.01.2026

  • 28 Голем

    12 3 Отговор
    късмет изкараха с либерала Путин. Диалогичен, мек и умерен човек. Ако беше някой по-традиционен руски лидер Украйна щеше да е отдавна картофена нива.

    Коментиран от #30

    13:15 30.01.2026

  • 29 Ако ,не

    3 6 Отговор
    Мадуро 2....

    13:16 30.01.2026

  • 30 Много

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Голем":

    е мек!

    13:16 30.01.2026

  • 32 Ударил

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев-π4оka":

    те е у главата..

    13:17 30.01.2026

  • 33 Покровск

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Военкор":

    руски ли е?

    Коментиран от #56

    13:18 30.01.2026

  • 34 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    9 2 Отговор
    Именно с удари по цивилното население воюват САЩ. Цивилното население е мобилизационен потенциал, военна промишленост, транспорт и т.н.. Вярно, че бомбените килими и атомните удари не са хуманни, но САЩ са ги използвали. Всички способи за постигане на предимство във военните действия са позволени. Например Украйна използва противопехотни мини и отровни газове против мирното население.

    13:19 30.01.2026

  • 35 Хаха

    9 1 Отговор
    Трампо не може да "иска" нищо от лидер на ядрена държава, въоръжена до зъби. Евентуално може да поиска единствено качествена компания за Мелания. Корави млади мъже с добри обноски в руската армия колко щеш.

    13:19 30.01.2026

  • 36 Антиквар

    2 5 Отговор
    Путин започна разпродажбата!

    13:20 30.01.2026

  • 38 Оракула от Делфи

    2 6 Отговор
    И Путин да покаже, че е в деменция ,
    бомбандира Украйна за наказание "по Руски"!

    13:22 30.01.2026

  • 39 В Кремъл

    4 0 Отговор
    скоро ще дойде един по-делови човек. Владимир Владимирович е по-скоро човек за академична кариера. Хуманист и философ.

    Коментиран от #49

    13:22 30.01.2026

  • 40 Снимката

    0 0 Отговор
    Кой е средния на ръст?

    13:22 30.01.2026

  • 41 Надда Ренн

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Сила":

    На никой не му са нужни откровенията ти къде си заченат и че имаш много панталони и дънки с втори цип отт заадд 🤣 .

    13:22 30.01.2026

  • 42 руската мечка

    2 6 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    13:23 30.01.2026

  • 43 В Русия

    0 5 Отговор
    без удари е,като в Украйна!

    Коментиран от #54

    13:24 30.01.2026

  • 44 Лука

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Сила":

    Тихоо !Тихо πррррр ∆ льоооо ,не си компетентен изобщо !

    13:24 30.01.2026

  • 45 Орк

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    В Русия избирателната система не работи, а България от 5 години в политическа криза. Сигурно пак Путин е виновен. Един съвет: гледай да управяш своят двор!!

    13:25 30.01.2026

  • 46 Помнещ

    10 0 Отговор
    "Тръмп поиска от Путин временно прекратяване на ударите по Киев"

    Путин си го премести какво искал перчема. Ами той Путин искаше НАТО да не се разширява ама никой не го слушаше, Путин искаше да се спазват Минските споразумения ама хунтата си правеше каквото си искаше

    Сега Путин ще си прави каквото си иска а на нашите евроатлантици им остава да ревът в безсилна злоба.

    13:26 30.01.2026

  • 48 Няма измъкване от капана.

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "От Кремъл:":

    Русия се подлъга и влезе в него. Сега вече няма измъкване. Ако подпишат мир, това е равносилно на загуба.
    Ако продължат войната, не могат да постигнат целта си, а увеличават загубите си. Русия няма нито един полезен ход.

    Коментиран от #59

    13:26 30.01.2026

  • 49 ......

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "В Кремъл":

    след путин, Медведев ще е следващия ръководител на Русия.

    13:27 30.01.2026

  • 50 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    10 1 Отговор
    Сега е моментът да се постигне мир чрез сила в Украйна. Няколкостотин МИЛИОНА ТОНА ТРОТИЛОВ ЕКВИВАЛЕНТ ще заличат напълно електроцентралите и топлоцентралите на Киев и ще го направят невъзможен за живот. Дори няма нужда от пълното му унищожение. Достатъчно е да бъде оставен без ток, вода, отопление, канализация и метро. Апокалипсис и КАМЕННА ЕРА!

    13:28 30.01.2026

  • 51 Ако

    11 2 Отговор
    бяха направили на китайците, това което правят на руснаците ЕС щяха да ядат атома още на втория ден, дали не и на първия. Просто руснаците са ноторно известни със своето пословично търпение. Но ако в Кремъл седне човек с пагони, пещерите в ЕС ще се задръстят.

    13:28 30.01.2026

  • 52 Джуджето Песков

    2 6 Отговор
    една глава над Путин!

    Коментиран от #55

    13:28 30.01.2026

  • 55 Мич Дюкяна

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Джуджето Песков":

    Не ми се прави на висок,изправен си на нивото на дюкяна ми ,готов си за самообслужване .

    13:30 30.01.2026

  • 56 варна

    2 8 Отговор

    До коментар #33 от "Покровск":

    В Покровск вчера имало пак 85 руски пехотни атаки с много убити руснаци., Ако не се откажат, след 2г опити да го превземат, ще става още по-зле.

    Коментиран от #60, #64

    13:30 30.01.2026

  • 57 Перчемът

    9 1 Отговор
    не може да оправя жена си, тръгнал да оправя света.
    Пълна комедия.

    13:30 30.01.2026

  • 58 Алиекспрес

    3 6 Отговор
    Продаваме Лукойл !На части!

    Коментиран от #70, #72

    13:30 30.01.2026

  • 59 Помнещ

    9 1 Отговор

    До коментар #48 от "Няма измъкване от капана.":

    "не могат да постигнат целта си"

    Ти виждаш в бъдещето ли или просто така ти казаха от посолството. Само където едно "пророчество" на нашите козячета не се е сбъднало - още 2022 ни уверявахте че до 3 месеца Русия ще фалира и ще се разпадне.

    Пак то какво стана Европа фалира а НАТО се разпадна.

    13:32 30.01.2026

  • 60 О Густо Майна Филибето

    6 0 Отговор

    До коментар #56 от "варна":

    Сусссс бре дррррт пактан гагга узз

    13:33 30.01.2026

  • 61 дядото

    9 2 Отговор
    не разбирам путин война ли води или се съобразява с интересите на враговете на русия и до къде би го довело това.

    13:34 30.01.2026

  • 62 Диванен стратег

    10 1 Отговор
    Глупости. Тъкмо сега е моментът за удари по енергетиката. Вярно, освен фронтът, страдат и цивилни, но да подскачат на Мегдана, както през 2014-та. Хем да свалят Зеленски, хем да се постоплят. Те това доказано го могат.

    13:34 30.01.2026

  • 63 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    9 1 Отговор
    Русия може да използва ядрени удари с ограничена мощност, за да предпази от радиоактивно заразяване на Беларус и Полша. Както в тотото. С малки суми но редовно. 50 000 тона тротилов еквивалент дневно до пълна и безусловна капитулация!

    13:35 30.01.2026

  • 64 Учуден

    9 0 Отговор

    До коментар #56 от "варна":

    "85 руски пехотни атаки с много убити руснаци"

    До кога ще пишете мал.оу.мни глупости и лъжи - как си ги представяш 85 атаки за 24 часа. Или всеки дрон пуснат от руснаците го водят "руска атака"

    И ако е така както е по вашата пропаганда защо не Путин а зеления наркоман реве за поне временно прекратяване на огъня. Защо не Путин а зеления се моли за мир и съставя план след план.

    Коментиран от #71

    13:37 30.01.2026

  • 65 Историк

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    Няма да се разшири войната, това е пропаганда.
    Русия няма сили за превземането на една Украйна.
    Какво остава да напада други държави.

    Коментиран от #73

    13:38 30.01.2026

  • 66 Подправения кантар

    8 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:40 30.01.2026

  • 67 Подправения кантар

    8 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #74

    13:41 30.01.2026

  • 68 Подправения кантар

    8 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:41 30.01.2026

  • 70 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #58 от "Алиекспрес":

    Не бързай той скоро Лукойл ще е индийски и вече ще е "демократичен" - нали Урсула сключи договор с държава от БРИКС на които щяхте да им налагате санкции и да ги унищожавате икономически.

    Или за тези работи получихте колективна амнезия.

    13:41 30.01.2026

  • 71 варна

    1 6 Отговор

    До коментар #64 от "Учуден":

    в Покровск, Русия започна да прилага нова тактика с мотори, жертвите станаха още по-големи., .Купиха там над 50 хиляди мотори от Китай и с тях атакуват с по двама руснака на мотор. тези руски атаки с мотори също завършват почти винаги трагично, защото на мотора първо не си защитен и второ си много лесна мишена за украинската артилерия и дронове.

    Коментиран от #75, #79

    13:43 30.01.2026

  • 72 Турски Кипър

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Алиекспрес":

    Лукойл е наш и не се продава. Офиса в Москва го закрихме. Офисът в Кипър работи. Бъдещите раи протягат лакомо ръчички, но турският аскер ще им ги начупи.

    13:44 30.01.2026

  • 73 Помнещ

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Историк":

    "Русия няма сили за превземането на една Украйна"

    Че защо е голямото реване тогава, планове за мир един след друг, коалиция на лаещите, милиардите помощи за зеления щом Русия нямала сили да превземе Украйна.

    Ама ние помним господарите ти какви велики сили имат и как превзеха Виетнам или пък Афганистон и то след 20 години война - ама тия работи "Историците" не ги помнят нали - пълна амнезия.

    Коментиран от #77

    13:46 30.01.2026

  • 74 Ха-ха

    2 5 Отговор

    До коментар #67 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #76

    13:46 30.01.2026

  • 75 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "варна":

    Вермахта с мотори, велосипеди и конски каруци стигна до Москва.

    13:46 30.01.2026

  • 76 1000/30

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "Ха-ха":

    Значи излиза, че не можеш да четеш.

    13:47 30.01.2026

  • 77 Историк

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Помнещ":

    Това е обикновена военна пропаганда. При всяка война, винаги я има. Така се формира общественото мнение.

    13:48 30.01.2026

  • 78 ОБЕКТИВЕН

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ха-ха":

    "До момента няма официално потвърждение дали Москва ще се съобрази с искането на Вашингтон за временно прекратяване на ударите." ХАЙДЕ ДА ПОСПРЕМ С РОЗОВИТЕ ОПОРКИ, А? СТАВА ЛИ?

    13:49 30.01.2026

  • 79 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "варна":

    "жертвите станаха още по-големи"

    На теб от посолството ли ти казаха че жертвите станали още по големи или ти ходи да ги броиш.

    Не ви ли втръсна да повтаряте едни и същи лъжи като опорки.

    Аз ще ти цитирам украинците а не руснаците - според техните ТЦК всеки месец ловят по 30 000 до 60 000 нови "доброволци" а Сирски в обръщение каза че укрите отстъпвали защото руснаците имали числено превъзходство.

    Та ако можеш смятай колко са загубите на руснаците и украинците.

    13:51 30.01.2026

  • 80 Вова

    0 0 Отговор
    Митя,дай едно сако на заем!Защо ми даваш балтон?

    13:56 30.01.2026