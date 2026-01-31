Новини
Изненадваща визита в САЩ! Какво прави специалният пратеник на Путин в Маями?
  Тема: Украйна

Изненадваща визита в САЩ! Какво прави специалният пратеник на Путин в Маями?

31 Януари, 2026 16:39

Това посещение ще се състои преди новия кръг от преговори между Москва и Киев в Абу Даби, насрочен за неделя, 1 февруари

Изненадваща визита в САЩ! Какво прави специалният пратеник на Путин в Маями? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев, обяви, че днес ще посети Маями, предава РБК, цитирана от Фокус.

На страницата си в Instagram, той публикува карта на самолет, приближаващ се към Маями. "Обратно в Маями“, написа той под изображението, придружено от песента на Баста "I Look at the Sky“.


Reuters съобщи по-рано, че Дмитриев ще посети Маями на 31 януари за срещи с членове на президентската администрация на САЩ. Това посещение ще се състои преди новия кръг от преговори между Москва и Киев в Абу Даби, насрочен за неделя, 1 февруари. Предишният кръг, тристранна среща, се проведе на 23-24 януари.

Участието на САЩ в новата среща в ОАЕ е възможно, подчерта преди дни държавния секретар Марко Рубио. Той обаче уточни, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър този път няма да присъстват на срещата.

Кремъл от своя страна заяви, че Москва не няма да обсъжда публично никакви документи, смятайки, че преговорите трябва да продължат при закрити врати.

"Тези преговори са по много чувствителна тема“, добави говорителят на руския президент Дмитрий Песков.

  • 1 Атина Палада

    17 22 Отговор
    Договаря капитулацията на Русия

    Коментиран от #7, #26

    16:40 31.01.2026

  • 2 Ганчев

    12 13 Отговор
    Лиже.

    16:41 31.01.2026

  • 3 Сатана Z

    5 12 Отговор
    Как какво прави? Димитриев е изпратен да купува ,а Тръмп и неговите приятели се пазарят за цената.

    Коментиран от #18, #21

    16:42 31.01.2026

  • 4 Бен Вафлек

    9 11 Отговор
    Командващият иранската армия генерал Амир Хатами, който беше и министър на отбраната на Иран, заяви, че иранската армия е по-добра от руската

    Коментиран от #38

    16:43 31.01.2026

  • 5 Какво правиш ти Дмитриев там?

    7 3 Отговор
    Факти разрешили ти?
    Не
    Връщайсе веднага

    16:43 31.01.2026

  • 6 Смех с ватенки

    12 15 Отговор
    Голям зор ги е напънал ватенките.

    Коментиран от #12

    16:43 31.01.2026

  • 7 На Украйна капитулацията

    14 12 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Бе гьотверен

    Коментиран от #62, #66

    16:44 31.01.2026

  • 8 НИЯ

    13 6 Отговор
    Тези чувствителни теми са обсега на териториите.Тръмп и Путин за последно ще уточнят помежду си териториите които укритие ще трябва да предадат доброволно.Затова.е тази предварителна среща.Да си светят часовниците.
    .

    16:44 31.01.2026

  • 9 руската мечка

    11 14 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #16

    16:45 31.01.2026

  • 10 Алоуууу

    11 1 Отговор
    Новината от няколко дни е в световния печат.Кое му е новото?!

    16:45 31.01.2026

  • 11 Яде

    3 2 Отговор
    кифтета!

    16:45 31.01.2026

  • 12 Ха ХаХа

    14 8 Отговор

    До коментар #6 от "Смех с ватенки":

    Много голям зор, затова наркоманът плаче за срещи и примирие....

    16:45 31.01.2026

  • 13 Замунда

    9 2 Отговор
    Ще поиска ареста на Борисов.

    16:45 31.01.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 13 Отговор
    сам Путан да се представи! нека той да проси мир!

    Коментиран от #19

    16:46 31.01.2026

  • 15 хаха🤣

    8 14 Отговор
    Русийката е на голям зор, отиде на място да се моли на Тръмп 🤣🤣🤣

    16:46 31.01.2026

  • 16 Бре бре

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "руската мечка":

    Така ли бе Духалоф?

    16:46 31.01.2026

  • 17 Дедо

    5 12 Отговор
    Путин и Тръмп си раделят света , а ЕС спи . Не става така другари. Целия ЕС е зависим от прищявките и изнудванията на един унгарски палячо. ЕС трябва да стане една федерална държава с единно командване , парламент и армия. Така няма да имаме разни мутри като Пеефски и Банкянския изманик които да се чудят всеки ден на САЩ или Русия да продават интересите на България.

    Коментиран от #25, #35, #47

    16:46 31.01.2026

  • 18 Учуден

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    И кво ще купуват краварите от ушанките освен кайма от руски фашисти в черни чували за храна на домашни любимци?!

    Коментиран от #24

    16:47 31.01.2026

  • 19 Ха ХаХа

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Още утре тюфлеко

    16:47 31.01.2026

  • 20 татунчо 🍌

    9 4 Отговор
    Лошо няма , само зеленият ли ще мята крачоли напред - назад да проси ?! Нека и руснаците да се поразходят на по-топло .Каквото и да се пише - Путин ще решава , никой друг !

    16:47 31.01.2026

  • 21 Карлайл

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Купува долари с енергийни компании!

    Коментиран от #31

    16:47 31.01.2026

  • 22 Копейки

    5 10 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко по плана на многоходовия Хаяско. до 1 седмица -Хаяско ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Украйна и ще има капитулация, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.

    Коментиран от #39

    16:48 31.01.2026

  • 23 Свободен

    1 8 Отговор
    Този глист ще влиза пак в Тръмп!

    16:48 31.01.2026

  • 24 Въх въх

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Учуден":

    Ще купуват укромърша в чували

    16:48 31.01.2026

  • 25 Китай

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо":

    към кой ще е?

    16:48 31.01.2026

  • 26 Как капитулация

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Тя нали загина няколко пъти тази година.
    Така ми каза ти ....марийчето и денисчу

    16:49 31.01.2026

  • 27 Още новини от Украйна

    8 1 Отговор
    И отново: шокиращи истории за веселия Дони, който в свободното си време от мироопазването се забавлявал, като изнасилвал 13-годишни момичета, пипал ги, продавал ги на търг и ги принуждавал да му правят орален секс.

    Всички тези факти, заедно с фини намеци за убийства и погребения на нежелани лица точно тук, в любимия калифорнийски голф клуб на Тръмп, изтекоха вчера заедно с разсекретените досиета на Епщайн. След това, разбира се, те бяха изтрити. А сега се преструват, че нищо не се е случило.

    И така ще продължи.
    И трябва отново да си напомним с каква измет, с каква мръсотия, лишена от морал, срам, съвест и вяра, си имаме работа. Имам предвид колективния Запад. И никога не забравяме нито за секунда, че ние сме православни и Бог е с нас.

    И ние, очевидно, сме последната му надежда на този свят.

    16:49 31.01.2026

  • 28 Руски просяци

    6 9 Отговор
    Пребиха ви от бой в Донбас.

    Коментиран от #30, #33

    16:49 31.01.2026

  • 29 Носи пури

    4 6 Отговор
    на Мадуро!

    Коментиран от #32

    16:51 31.01.2026

  • 30 Укролизачо

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "Руски просяци":

    ? % превзе Свинският райх от Русия?

    16:51 31.01.2026

  • 31 Еми да

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Карлайл":

    Кой ще продава венецуелския петрол на Европа и Китай. Тръмп е гениален, уреди си сделката с Венецуела, нокаутира Рашата и сега ще спаси иранския народ от режима на аятолаха. Следващия лауреат на Нобел е той.

    Коментиран от #34

    16:52 31.01.2026

  • 32 Ха ХаХа

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Носи пури":

    Дъфчеш уро на Мадуро

    16:52 31.01.2026

  • 33 овч, 🐑

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Руски просяци":

    Гледай си стадото и наблягай на бахура ! Писането иска мислене , а ти тия атрибути ги нямаш по рождение ! 😁​

    16:53 31.01.2026

  • 34 Ха ХаХа

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Еми да":

    Следващият с калай зад ляво ухо ще е той

    16:53 31.01.2026

  • 35 Ти си лунатик

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо":

    И ще имаш п....ст като Рюте за министър а германците ще те сложат на 12та скорост. Те и други са предавали България. Затова от 1300 години през 800 не сме имали държава и валута

    16:54 31.01.2026

  • 36 Кажи честно ... 🤣

    3 3 Отговор
    Отишъл е да коментират интервюто на гумен кРадев с opaхжавия . 🤣🤣🤣

    Коментиран от #37

    16:55 31.01.2026

  • 38 така е

    5 8 Отговор

    До коментар #4 от "Бен Вафлек":

    падението на матушката е пълно. щом най-близкия й съюзник Иран започна да се подиграва с тях, смятай...

    16:56 31.01.2026

  • 40 Дон Корлеоне

    4 6 Отговор
    Ще се моли за живота на Хаяско.

    Коментиран от #46

    16:57 31.01.2026

  • 41 ...

    4 7 Отговор
    Путин върши перфектно работата на САЩ по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    16:58 31.01.2026

  • 42 ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ

    3 6 Отговор
    Европа се връща към индустриализацията и възстановяването на промишлеността.
    Вече никой не може да спре плановете на тази интелектуална и висококомпетентна сила да въври напред.
    Джорджа Мелони и Фридрих Мерц подписаха в Рим италиано-германски План за действие, който фиксира стратегическия завой на Европа: от прекомерното регулиране — към възстановяване на индустриалната база. По същество какво се променя:
    ▪️ фокус върху дерегулация и инвестиции;
    ▪️ възстановяване на промишлеността като основа на конкурентоспособността;
    ▪️ защита на критични отрасли и контрол върху веригите за доставки (енергия, суровини, отбрана);
    ▪️ залог върху производството и производителността.
    Европа призна, че е станала икономически по-слаба, и залага на възстановяването на промишлеността. За Украйна това е важен сигнал: индустриализацията и промишленото възстановяване се превръщат в общ език с ЕС и ключ към интеграцията в Европа.

    16:59 31.01.2026

  • 43 Кухоглава копейка

    3 7 Отговор
    В Берковица набиха общинар от Възраждане!

    17:00 31.01.2026

  • 44 Абе В.Сидеров

    3 5 Отговор
    Защо не е ходил в казармата?

    17:00 31.01.2026

  • 46 село мое , 🐮

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Дон Корлеоне":

    А знаеш ли кой ( какво )е хаяско ?! 👀

    Коментиран от #48

    17:01 31.01.2026

  • 47 Тръмп не дели

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо":

    нищо и с никой, камо ли с Русийката, която той лично унижи и изпрати в Девета глуха. Тръмп само иска и получава. Русия изгуби цялото си влияние, което имаше, точно заради САЩ, в частност Тръмп. В момента има влияние само в една единствена държава -Беларус. Но може и да не е задълго :)

    17:03 31.01.2026

  • 48 Едно ЗЕЛЕНО

    6 2 Отговор

    До коментар #46 от "село мое , 🐮":

    градинско джудже с БЯЛО НОСЛЕ.

    Коментиран от #61

    17:04 31.01.2026

  • 49 Даа...

    5 0 Отговор
    ООН е изправена пред заплаха от „финансов колапс“, тъй като държавите членки не плащат своите вноски, заяви генералният секретар Антониу Гутериш.
    Към края на 2025 г. натрупаните задължения по вноските са достигнали над 1,57 млрд. долара. Генералният секретар предупреди, че ООН може да остане без средства още през юли😂
    Кои не плащат
    - Разбира се САЩ, но забележете другите:
    - Русия, Китай, Венецуела( може да загуби гласа си) ….
    Излиза, че най-толемите абдали са европейските страни, защото си плащат редовно и най-много в сумарно отношение. ❗️Европа плаща близо 45% от бюджета за мироопазване.
    Но точно тези, които не плащат, като русия и Китай, имайки право на вето, спират важните за Европа решение. Те винаги блокират с ветото си резолюции, интересни за Европа.
    Например: Сирия, Украйна — Европа иска действия, но ветото на Русия блокира решенията.
    Най- идиотското е, че ООН винаги обслужва интересите на големите държави(точно тези, които не плащат), не на Европа.
    Например: резолюции, които са в полза на големите играчи (САЩ, Китай, Русия), често си противоречат на европейските интереси.

    17:04 31.01.2026

  • 50 Неразбрал

    5 1 Отговор
    Някой да ми обясни къде са урсулите от феса и защо не са поканени на тая среща ??????

    Коментиран от #53

    17:05 31.01.2026

  • 51 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    6 5 Отговор
    Почитателите на рашизма и на Путлер още се заблуждават, че е възможна победа на московското блато. Почти 4 години война, а краят не се вижда, а жертвите и загубите са колосални и не могат да се компенсират с пропаганда. Колко още жертви и загуби иска Путин, за да победи?
    Тъпчат на едно място пред две села, губят дестки хиляди могилници и чакат Тръмп да ги спаси.
    Т.е. наследниците на Златната орда, "непобедимата" червена армия нищо не успя да направи🤣 , та Тръмп ще донесе победата на червеноармейците ! 😳🤣
    Пак чакат САЩ да ги спасява, както ги е спасявал многократно от глад и разруха, както ги спаси от немските националсоциалисти .
    Войната на Путлер уплаши хората и направи така, че проруските настроените вече са стабилно малцинство, въпреки всички 4хилядници, говорещи глави, инженерингови кремълски партии, внедрени агенти по най високите етажи на властта, агенти в службите за сигурност и тpoлoве по медиите. Останаха единствено застаряващия хомосъветикус, в което Кремъл превърнаха част от по-npocтото ни население през 45 г. съветско робство - московски еничари.
    Не се очаква розово путинистко бъдеще. Нито нов световен ред, на който Путлер да е господар. Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣

    Коментиран от #54, #56, #65

    17:07 31.01.2026

  • 52 Ми то.....

    5 1 Отговор
    Урсулите само ще вземат милиарди от народите си и ще ги подаряват на бандерите !!! Клатят им се краката , че има голямо недоволство из европата за харчовете и кражбите които правят !!!

    17:07 31.01.2026

  • 53 Омазана ватенка

    6 5 Отговор

    До коментар #50 от "Неразбрал":

    Разбрал,неразбрал от утре хлебеца е само с центове.

    Коментиран от #55

    17:08 31.01.2026

  • 54 Еми

    3 6 Отговор

    До коментар #51 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Когато пукна малък Тошко се напих с кеф.

    17:08 31.01.2026

  • 55 Омазан джендър

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "Омазана ватенка":

    И него ще съсипем.

    Коментиран от #58

    17:09 31.01.2026

  • 56 Това са безспорни

    3 7 Отговор

    До коментар #51 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Факти.

    17:10 31.01.2026

  • 57 И Азис

    0 0 Отговор
    е в Маями!

    17:11 31.01.2026

  • 58 Розовото пони Путин 🦄

    6 4 Отговор

    До коментар #55 от "Омазан джендър":

    И аз съм трето полов, но ме избраха за президент на РФ. Моите крепостни орки получиха мощен юмрук, но аз съм в бункера и не ме интересува. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #60

    17:12 31.01.2026

  • 59 !!!?

    4 4 Отговор
    Путлер е на изкуствено дишане...чака спешна помощ от Тръмп !

    17:15 31.01.2026

  • 60 Розово пони Наркоман🌈

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Розовото пони Путин 🦄":

    И аз съм така. Даже по зле. В юрта съм и ползвам котешка тоалетна.

    17:15 31.01.2026

  • 62 Обясни

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "На Украйна капитулацията":

    го на руснаците дето си дадоха живота в Покровск и Купянск последите 3 месеца. И те вярваха че Украйна е слаба и пред капитулация и заминаха при другите глупави ватенки :)

    Абе копейки, кога ще го окупирате тоя Покровск най-накрая? Дайте предположение? Вече няколко пъти лъжливото овчарче уж били взели града пък после вай вай

    17:21 31.01.2026

  • 63 Кирил Димитрев

    1 1 Отговор
    усеща накъде духа вятърът и гледа да емигрира в САЩ преди капитулацията на матушка и обесването на цялото руско ръководство около Путин. Те децата и жените им отдавна са на запад така или иначе, остава да спасят само себе си и по някое куфарче с долари

    17:23 31.01.2026

  • 64 нннн

    1 2 Отговор
    Мисля, че е по- добре да си говорят, отколкото да не си говорят.

    17:26 31.01.2026

  • 65 Добре

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    казано. Не мига да разбера промитите мозъци дето сега са на по 70-80 години. Нямат никаква връзка с реалността, загубили са тотално моралния си компас, бяга им елементарна логика. Така са им изгладили мозъците по времето на Тато че за тях Русия и комунизмът са религия. Те са фанатично религиозни и отказват всякакви доводи. Просто сляпа вяра в Маркс и Ленин... Тъжно е когато са ти от родата

    17:28 31.01.2026

  • 66 Късно е вече

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "На Украйна капитулацията":

    за капитулация. Русия пропусна момента, трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тая работа. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика вече, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.

    17:30 31.01.2026

