Изненадваща визита в САЩ! Какво прави специалният пратеник на Путин в Маями?

Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев, обяви, че днес ще посети Маями, предава РБК, цитирана от Фокус.
На страницата си в Instagram, той публикува карта на самолет, приближаващ се към Маями. "Обратно в Маями“, написа той под изображението, придружено от песента на Баста "I Look at the Sky“.
January 31, 2026
Reuters съобщи по-рано, че Дмитриев ще посети Маями на 31 януари за срещи с членове на президентската администрация на САЩ. Това посещение ще се състои преди новия кръг от преговори между Москва и Киев в Абу Даби, насрочен за неделя, 1 февруари. Предишният кръг, тристранна среща, се проведе на 23-24 януари.
Участието на САЩ в новата среща в ОАЕ е възможно, подчерта преди дни държавния секретар Марко Рубио. Той обаче уточни, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър този път няма да присъстват на срещата.
Кремъл от своя страна заяви, че Москва не няма да обсъжда публично никакви документи, смятайки, че преговорите трябва да продължат при закрити врати.
"Тези преговори са по много чувствителна тема“, добави говорителят на руския президент Дмитрий Песков.
1 Атина Палада
Коментиран от #7, #26
16:40 31.01.2026
2 Ганчев
16:41 31.01.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #18, #21
16:42 31.01.2026
4 Бен Вафлек
Коментиран от #38
16:43 31.01.2026
5 Какво правиш ти Дмитриев там?
Не
Връщайсе веднага
16:43 31.01.2026
6 Смех с ватенки
Коментиран от #12
16:43 31.01.2026
7 На Украйна капитулацията
До коментар #1 от "Атина Палада":Бе гьотверен
Коментиран от #62, #66
16:44 31.01.2026
8 НИЯ
.
16:44 31.01.2026
9 руската мечка
Коментиран от #16
16:45 31.01.2026
10 Алоуууу
16:45 31.01.2026
11 Яде
16:45 31.01.2026
12 Ха ХаХа
До коментар #6 от "Смех с ватенки":Много голям зор, затова наркоманът плаче за срещи и примирие....
16:45 31.01.2026
13 Замунда
16:45 31.01.2026
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #19
16:46 31.01.2026
15 хаха🤣
16:46 31.01.2026
16 Бре бре
До коментар #9 от "руската мечка":Така ли бе Духалоф?
16:46 31.01.2026
17 Дедо
Коментиран от #25, #35, #47
16:46 31.01.2026
18 Учуден
До коментар #3 от "Сатана Z":И кво ще купуват краварите от ушанките освен кайма от руски фашисти в черни чували за храна на домашни любимци?!
Коментиран от #24
16:47 31.01.2026
19 Ха ХаХа
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Още утре тюфлеко
16:47 31.01.2026
20 татунчо 🍌
16:47 31.01.2026
21 Карлайл
До коментар #3 от "Сатана Z":Купува долари с енергийни компании!
Коментиран от #31
16:47 31.01.2026
22 Копейки
Коментиран от #39
16:48 31.01.2026
23 Свободен
16:48 31.01.2026
24 Въх въх
До коментар #18 от "Учуден":Ще купуват укромърша в чували
16:48 31.01.2026
25 Китай
До коментар #17 от "Дедо":към кой ще е?
16:48 31.01.2026
26 Как капитулация
До коментар #1 от "Атина Палада":Тя нали загина няколко пъти тази година.
Така ми каза ти ....марийчето и денисчу
16:49 31.01.2026
27 Още новини от Украйна
Всички тези факти, заедно с фини намеци за убийства и погребения на нежелани лица точно тук, в любимия калифорнийски голф клуб на Тръмп, изтекоха вчера заедно с разсекретените досиета на Епщайн. След това, разбира се, те бяха изтрити. А сега се преструват, че нищо не се е случило.
И така ще продължи.
И трябва отново да си напомним с каква измет, с каква мръсотия, лишена от морал, срам, съвест и вяра, си имаме работа. Имам предвид колективния Запад. И никога не забравяме нито за секунда, че ние сме православни и Бог е с нас.
И ние, очевидно, сме последната му надежда на този свят.
16:49 31.01.2026
28 Руски просяци
Коментиран от #30, #33
16:49 31.01.2026
29 Носи пури
Коментиран от #32
16:51 31.01.2026
30 Укролизачо
До коментар #28 от "Руски просяци":? % превзе Свинският райх от Русия?
16:51 31.01.2026
31 Еми да
До коментар #21 от "Карлайл":Кой ще продава венецуелския петрол на Европа и Китай. Тръмп е гениален, уреди си сделката с Венецуела, нокаутира Рашата и сега ще спаси иранския народ от режима на аятолаха. Следващия лауреат на Нобел е той.
Коментиран от #34
16:52 31.01.2026
32 Ха ХаХа
До коментар #29 от "Носи пури":Дъфчеш уро на Мадуро
16:52 31.01.2026
33 овч, 🐑
До коментар #28 от "Руски просяци":Гледай си стадото и наблягай на бахура ! Писането иска мислене , а ти тия атрибути ги нямаш по рождение ! 😁
16:53 31.01.2026
34 Ха ХаХа
До коментар #31 от "Еми да":Следващият с калай зад ляво ухо ще е той
16:53 31.01.2026
35 Ти си лунатик
До коментар #17 от "Дедо":И ще имаш п....ст като Рюте за министър а германците ще те сложат на 12та скорост. Те и други са предавали България. Затова от 1300 години през 800 не сме имали държава и валута
16:54 31.01.2026
36 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #37
16:55 31.01.2026
38 така е
До коментар #4 от "Бен Вафлек":падението на матушката е пълно. щом най-близкия й съюзник Иран започна да се подиграва с тях, смятай...
16:56 31.01.2026
40 Дон Корлеоне
Коментиран от #46
16:57 31.01.2026
41 ...
16:58 31.01.2026
42 ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ
Вече никой не може да спре плановете на тази интелектуална и висококомпетентна сила да въври напред.
Джорджа Мелони и Фридрих Мерц подписаха в Рим италиано-германски План за действие, който фиксира стратегическия завой на Европа: от прекомерното регулиране — към възстановяване на индустриалната база. По същество какво се променя:
▪️ фокус върху дерегулация и инвестиции;
▪️ възстановяване на промишлеността като основа на конкурентоспособността;
▪️ защита на критични отрасли и контрол върху веригите за доставки (енергия, суровини, отбрана);
▪️ залог върху производството и производителността.
Европа призна, че е станала икономически по-слаба, и залага на възстановяването на промишлеността. За Украйна това е важен сигнал: индустриализацията и промишленото възстановяване се превръщат в общ език с ЕС и ключ към интеграцията в Европа.
16:59 31.01.2026
43 Кухоглава копейка
17:00 31.01.2026
44 Абе В.Сидеров
17:00 31.01.2026
46 село мое , 🐮
До коментар #40 от "Дон Корлеоне":А знаеш ли кой ( какво )е хаяско ?! 👀
Коментиран от #48
17:01 31.01.2026
47 Тръмп не дели
До коментар #17 от "Дедо":нищо и с никой, камо ли с Русийката, която той лично унижи и изпрати в Девета глуха. Тръмп само иска и получава. Русия изгуби цялото си влияние, което имаше, точно заради САЩ, в частност Тръмп. В момента има влияние само в една единствена държава -Беларус. Но може и да не е задълго :)
17:03 31.01.2026
48 Едно ЗЕЛЕНО
До коментар #46 от "село мое , 🐮":градинско джудже с БЯЛО НОСЛЕ.
Коментиран от #61
17:04 31.01.2026
49 Даа...
Към края на 2025 г. натрупаните задължения по вноските са достигнали над 1,57 млрд. долара. Генералният секретар предупреди, че ООН може да остане без средства още през юли😂
Кои не плащат
- Разбира се САЩ, но забележете другите:
- Русия, Китай, Венецуела( може да загуби гласа си) ….
Излиза, че най-толемите абдали са европейските страни, защото си плащат редовно и най-много в сумарно отношение. ❗️Европа плаща близо 45% от бюджета за мироопазване.
Но точно тези, които не плащат, като русия и Китай, имайки право на вето, спират важните за Европа решение. Те винаги блокират с ветото си резолюции, интересни за Европа.
Например: Сирия, Украйна — Европа иска действия, но ветото на Русия блокира решенията.
Най- идиотското е, че ООН винаги обслужва интересите на големите държави(точно тези, които не плащат), не на Европа.
Например: резолюции, които са в полза на големите играчи (САЩ, Китай, Русия), често си противоречат на европейските интереси.
17:04 31.01.2026
50 Неразбрал
Коментиран от #53
17:05 31.01.2026
51 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Тъпчат на едно място пред две села, губят дестки хиляди могилници и чакат Тръмп да ги спаси.
Т.е. наследниците на Златната орда, "непобедимата" червена армия нищо не успя да направи🤣 , та Тръмп ще донесе победата на червеноармейците ! 😳🤣
Пак чакат САЩ да ги спасява, както ги е спасявал многократно от глад и разруха, както ги спаси от немските националсоциалисти .
Войната на Путлер уплаши хората и направи така, че проруските настроените вече са стабилно малцинство, въпреки всички 4хилядници, говорещи глави, инженерингови кремълски партии, внедрени агенти по най високите етажи на властта, агенти в службите за сигурност и тpoлoве по медиите. Останаха единствено застаряващия хомосъветикус, в което Кремъл превърнаха част от по-npocтото ни население през 45 г. съветско робство - московски еничари.
Не се очаква розово путинистко бъдеще. Нито нов световен ред, на който Путлер да е господар. Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣
Коментиран от #54, #56, #65
17:07 31.01.2026
52 Ми то.....
17:07 31.01.2026
53 Омазана ватенка
До коментар #50 от "Неразбрал":Разбрал,неразбрал от утре хлебеца е само с центове.
Коментиран от #55
17:08 31.01.2026
54 Еми
До коментар #51 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":Когато пукна малък Тошко се напих с кеф.
17:08 31.01.2026
55 Омазан джендър
До коментар #53 от "Омазана ватенка":И него ще съсипем.
Коментиран от #58
17:09 31.01.2026
56 Това са безспорни
До коментар #51 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":Факти.
17:10 31.01.2026
57 И Азис
17:11 31.01.2026
58 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #55 от "Омазан джендър":И аз съм трето полов, но ме избраха за президент на РФ. Моите крепостни орки получиха мощен юмрук, но аз съм в бункера и не ме интересува. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #60
17:12 31.01.2026
59 !!!?
17:15 31.01.2026
60 Розово пони Наркоман🌈
До коментар #58 от "Розовото пони Путин 🦄":И аз съм така. Даже по зле. В юрта съм и ползвам котешка тоалетна.
17:15 31.01.2026
62 Обясни
До коментар #7 от "На Украйна капитулацията":го на руснаците дето си дадоха живота в Покровск и Купянск последите 3 месеца. И те вярваха че Украйна е слаба и пред капитулация и заминаха при другите глупави ватенки :)
Абе копейки, кога ще го окупирате тоя Покровск най-накрая? Дайте предположение? Вече няколко пъти лъжливото овчарче уж били взели града пък после вай вай
17:21 31.01.2026
63 Кирил Димитрев
17:23 31.01.2026
64 нннн
17:26 31.01.2026
65 Добре
До коментар #51 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":казано. Не мига да разбера промитите мозъци дето сега са на по 70-80 години. Нямат никаква връзка с реалността, загубили са тотално моралния си компас, бяга им елементарна логика. Така са им изгладили мозъците по времето на Тато че за тях Русия и комунизмът са религия. Те са фанатично религиозни и отказват всякакви доводи. Просто сляпа вяра в Маркс и Ленин... Тъжно е когато са ти от родата
17:28 31.01.2026
66 Късно е вече
До коментар #7 от "На Украйна капитулацията":за капитулация. Русия пропусна момента, трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тая работа. Сега нещата вече много по-трудни, да не кажа и невъзможни. На практика вече, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.
17:30 31.01.2026