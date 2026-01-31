Изненадваща визита в САЩ! Какво прави специалният пратеник на Путин в Маями?

Специалният пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев, обяви, че днес ще посети Маями, предава РБК, цитирана от Фокус.



На страницата си в Instagram, той публикува карта на самолет, приближаващ се към Маями. "Обратно в Маями“, написа той под изображението, придружено от песента на Баста "I Look at the Sky“.



Reuters съобщи по-рано, че Дмитриев ще посети Маями на 31 януари за срещи с членове на президентската администрация на САЩ. Това посещение ще се състои преди новия кръг от преговори между Москва и Киев в Абу Даби, насрочен за неделя, 1 февруари. Предишният кръг, тристранна среща, се проведе на 23-24 януари.Участието на САЩ в новата среща в ОАЕ е възможно, подчерта преди дни държавния секретар Марко Рубио. Той обаче уточни, че пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър този път няма да присъстват на срещата.Кремъл от своя страна заяви, че Москва не няма да обсъжда публично никакви документи, смятайки, че преговорите трябва да продължат при закрити врати."Тези преговори са по много чувствителна тема“, добави говорителят на руския президент Дмитрий Песков.

