Лошото момче на Кремъл: Тръмп иска да влезе в историята като миротворец! Контактите със САЩ станаха много по-продуктивни
  Тема: Украйна

Лошото момче на Кремъл: Тръмп иска да влезе в историята като миротворец! Контактите със САЩ станаха много по-продуктивни

1 Февруари, 2026 14:53 470 15

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • сащ-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • нато

Контактите с американците станаха много по-продуктивни и мисля, че това е от полза, заяви Дмитрий Медведев

Лошото момче на Кремъл: Тръмп иска да влезе в историята като миротворец! Контактите със САЩ станаха много по-продуктивни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Контактите между Русия и САЩ станаха по-продуктивни при управлението на американския президент Доналд Тръмп, което е от полза. Това заяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в интервю за ТАСС, пише Фокус.

"Контактите с американците станаха много по-продуктивни. И мисля, че това е от полза“, заяви Медведев, отбелязвайки, че Тръмп иска да влезе в историята като миротворец и "наистина може да го направи“.

Вчера специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев проведе разговори с американските представители Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър в Маями. И двете страни обявиха, че преговорите са били продуктивни. Смята се, че на срещата е било обсъдено развитието на преговорите за прекратяване на руско-украинската война.

Това посещение ще се състои преди новия кръг от преговори между Москва и Киев в Абу Даби, насрочен за днес, 1 февруари. Предишният кръг, тристранна среща, се проведе на 23-24 януари.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    0 2 Отговор
    Със сигурност Тръмп е миротворец!
    Дори има Нобелова награда за мир!

    14:54 01.02.2026

  • 2 Венецуелаа Ало 49 минути и свърши

    4 4 Отговор
    А Киев за три дня ??????
    Кога
    Кога псевдоармейци

    Коментиран от #8, #9

    14:55 01.02.2026

  • 3 Като немогат да победят Украйна

    3 5 Отговор
    Почват да се молят на Тръмп да я склони
    Явно Русня са я закъсали много!!

    14:56 01.02.2026

  • 4 Бункера нещо май залязва

    5 3 Отговор
    Явно Украйна ще ги попилее ако америка не я спре

    14:56 01.02.2026

  • 5 Стенли

    4 1 Отговор
    След като преди седмица в студиото на Карбовски гостува бившият премиер и председател на ПП.ГЕРБ Бойко Борисов ,тази вечер от 20 часа ще гостува председателя на пиар отдела на бившия президент и нов политически лидер Николай Бареков. В студиото бившия евродепутат и изпълнителен директор на БТВ ще направи потресаващи разкрития за Борисов и Пеевски и техните бивши слуги от ИТН и БСП.

    14:57 01.02.2026

  • 6 Геницидът трябва да соре

    4 2 Отговор
    1.5 милиона Руснаци са Унищожени от Украина
    Това трябва да спре

    14:57 01.02.2026

  • 7 Факти

    1 2 Отговор
    Путин искаше да влезе в историята като завоевател и се изложи. Тръмп искаше да влезе в историята като миротворец и се изложи. В историята влизат само велики хора, които си вършат работата без да очакват награди.

    14:58 01.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 То И Русия ще е Толкова

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Венецуелаа Ало 49 минути и свърши":

    Какво си мислят дрипавите Купейки
    Във съвременната война На Нож и Щит не работи

    14:59 01.02.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    пияното момче на кремъл е като оня виц-татко , вдигнаха цената на водката , сега ще пиеш по-малко нали?/ не-вие ще ядете по- малко

    14:59 01.02.2026

  • 11 Няма никакво значение

    1 3 Отговор
    какво мисли Д. Медведев.
    Единственото определение за него е : палячо.

    15:01 01.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хаха🤣

    1 4 Отговор
    ето го и наркоса Медведа, тъкмо за него говорихме..🤣 колко кротък е станал след наритването от Тръмп 🤣

    15:01 01.02.2026

  • 14 Za Родину

    1 0 Отговор
    Бой по укроманерките !

    15:02 01.02.2026

  • 15 ПЕСКОВ:

    0 0 Отговор
    " Всеки месец мобилизираме 50 000-60 000 доброволци, които заминават за фронта в Украйна. Подчертавам, тези руски момчета- герои, идват доброволно и се записват. Такава вълна от доброволци е сравнима само с времето от ВСВ. Но те знаят, че и сега Русия води Отечествена война."
    😂

    15:04 01.02.2026

