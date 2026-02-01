Лошото момче на Кремъл: Тръмп иска да влезе в историята като миротворец! Контактите със САЩ станаха много по-продуктивни

Контактите между Русия и САЩ станаха по-продуктивни при управлението на американския президент Доналд Тръмп, което е от полза. Това заяви днес заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев в интервю за ТАСС, пише Фокус.
"Контактите с американците станаха много по-продуктивни. И мисля, че това е от полза“, заяви Медведев, отбелязвайки, че Тръмп иска да влезе в историята като миротворец и "наистина може да го направи“.
Вчера специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев проведе разговори с американските представители Стивън Уиткоф и Джаред Къшнър в Маями. И двете страни обявиха, че преговорите са били продуктивни. Смята се, че на срещата е било обсъдено развитието на преговорите за прекратяване на руско-украинската война.
Това посещение ще се състои преди новия кръг от преговори между Москва и Киев в Абу Даби, насрочен за днес, 1 февруари. Предишният кръг, тристранна среща, се проведе на 23-24 януари.
