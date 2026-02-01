Война на дронове! Киев благодари на Илон Мъск: Благодаря, че сте с нас!

Киев благодари на милиардера Илон Мъск за мерките, взети, за да се попречи на руски дронове да използват сателитните услуги "Старлинк", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Първите мерки дават вече резултат. Благодаря, че сте с нас. Вие сте истински застъпник на свободата и един истински приятел на украинския народ", заяви в "Екс" Михайло Федоров, украинският министър на отбраната, обръщайки се към Мъск.

Той поясни, че Киев работи в много тясно сътрудничество с компанията на Мъск "Спейс екс" относно следващите важни мерки, които ще бъдат взети.

Ukraine, together with @Starlink, has already taken the first steps that delivered rapid results in countering Russian drones.



The next step is implementing a system that will allow only authorized terminals to operate on the territory of Ukraine.



In the coming days, we will… — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 1, 2026

Реакцията на Федоров беше в отговор на съобщение на Мъск в "Екс", в която той казваше: "Както изглежда мерките, които ние взехме, за да попречим на неоторизирано използване на "Старлинк" от Русия дават резултат. Кажете ни дали имате нужда от други мерки!".

В четвъртък Федоров заяви, че е влязъл в контакт със "Старлинк" по този въпрос. "Няколко часа след появата на руски дронове, способни да се свържат със "Старлинк" над украинските градове, екипът на министерството на отбраната бързо се свързан със "Спейск екс" и предложи средства за разрешаване на проблема", заяви Федоров тогава и изрази признателност към президента на "Спейс екс" Гуен Шотуел и лично към Мъск за бързия отговор.

Looks like the steps we took to stop the unauthorized use of Starlink by Russia have worked. Let us know if more needs to be done. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026

От края на декември американският мозъчен тръст Институт за изследване на войната документира интегриране на системите "Старлинк" в руски щурмови дронове, което увеличава обсега им с 500 километра.

Според украинските разузнавателни служби терминалите на "Старлинк", са били придобити от руската армия чрез паралелни мрежи, като например внос през трети страни, а не чрез официална продажба от компанията на Мъск.

Цялостно прекъсване на системата "Старлинк" в Украйна би било сложно заради факта, че тя се използва масово от украинската армия за нейните комуникации.

Федоров заяви, че решението на Мъск да активира спешно "Старлинк" и да изпрати първа партида терминали в Украйна в началото на руската инвазия преди близо четири години е било от критично важно значение за украинската устойчивост.

През март 2025 г. Мъск за кратко заплаши да прекъсне тази услуга за украинската армия, като това беше възприето като натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да подпише бързо споразумение за мир, за което настоява Белият дом, отбелязва Франс прес.

Днес Киев обяви и, че работи за гарантиране, че само оторизирани терминали на "Старлинк" ще бъдат използвания в Украйна, предаде Ройтерс, като цитира Михайло Федоров. Той поясни, че неоторизираните терминали, ще бъдат дезактивирани.