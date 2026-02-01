Новини
Война на дронове! Киев благодари на Илон Мъск: Благодаря, че сте с нас!
  Тема: Украйна

1 Февруари, 2026 18:41 1 044 31

От края на декември американският мозъчен тръст Институт за изследване на войната документира интегриране на системите "Старлинк" в руски щурмови дронове, което увеличава обсега им с 500 километра

Война на дронове! Киев благодари на Илон Мъск: Благодаря, че сте с нас! - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Киев благодари на милиардера Илон Мъск за мерките, взети, за да се попречи на руски дронове да използват сателитните услуги "Старлинк", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Първите мерки дават вече резултат. Благодаря, че сте с нас. Вие сте истински застъпник на свободата и един истински приятел на украинския народ", заяви в "Екс" Михайло Федоров, украинският министър на отбраната, обръщайки се към Мъск.

Той поясни, че Киев работи в много тясно сътрудничество с компанията на Мъск "Спейс екс" относно следващите важни мерки, които ще бъдат взети.

Реакцията на Федоров беше в отговор на съобщение на Мъск в "Екс", в която той казваше: "Както изглежда мерките, които ние взехме, за да попречим на неоторизирано използване на "Старлинк" от Русия дават резултат. Кажете ни дали имате нужда от други мерки!".

В четвъртък Федоров заяви, че е влязъл в контакт със "Старлинк" по този въпрос. "Няколко часа след появата на руски дронове, способни да се свържат със "Старлинк" над украинските градове, екипът на министерството на отбраната бързо се свързан със "Спейск екс" и предложи средства за разрешаване на проблема", заяви Федоров тогава и изрази признателност към президента на "Спейс екс" Гуен Шотуел и лично към Мъск за бързия отговор.

От края на декември американският мозъчен тръст Институт за изследване на войната документира интегриране на системите "Старлинк" в руски щурмови дронове, което увеличава обсега им с 500 километра.

Според украинските разузнавателни служби терминалите на "Старлинк", са били придобити от руската армия чрез паралелни мрежи, като например внос през трети страни, а не чрез официална продажба от компанията на Мъск.

Цялостно прекъсване на системата "Старлинк" в Украйна би било сложно заради факта, че тя се използва масово от украинската армия за нейните комуникации.

Федоров заяви, че решението на Мъск да активира спешно "Старлинк" и да изпрати първа партида терминали в Украйна в началото на руската инвазия преди близо четири години е било от критично важно значение за украинската устойчивост.

През март 2025 г. Мъск за кратко заплаши да прекъсне тази услуга за украинската армия, като това беше възприето като натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да подпише бързо споразумение за мир, за което настоява Белият дом, отбелязва Франс прес.

Днес Киев обяви и, че работи за гарантиране, че само оторизирани терминали на "Старлинк" ще бъдат използвания в Украйна, предаде Ройтерс, като цитира Михайло Федоров. Той поясни, че неоторизираните терминали, ще бъдат дезактивирани.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    12 0 Отговор
    Голям кеф беше в хотела на ДЖелязкоФ.Имаше ток вода и хостеси на промоция .Не знам КВО е в Кiif

    18:45 01.02.2026

  • 2 Илон Мъск офишъл

    11 0 Отговор
    И 6@ л съм ва...Тръмп ше ми вземе бизнеса иначе

    18:45 01.02.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 1 Отговор
    Не спирам да се изумявам до къде може да достигне човешката глупост Русия опряла до Мъск да си насочва дроновете Хора стъпнете на Земята С пропаганда война не се печели

    18:46 01.02.2026

  • 4 Копейка

    9 7 Отговор
    За кой да викаме сега, Мъск нали беше от нашите или не ?

    Коментиран от #23

    18:46 01.02.2026

  • 5 Ачо

    3 22 Отговор
    По три дрона преследват руснака преди да бъде смлян на кайма.Дронове от нов вид.

    Коментиран от #8

    18:46 01.02.2026

  • 6 Грамофон свири, майка плаче

    22 2 Отговор
    До вчера го плюха,че помагал на руснаците, днес бил приятел на Киев, е га си украинските македонци

    Коментиран от #12

    18:47 01.02.2026

  • 7 хаха🤣

    3 15 Отговор
    Мъск видя че Рашка е потъващ кораб и той ги нарита🤣

    18:48 01.02.2026

  • 8 Аче,брат

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ачо":

    Допий си бирата и се прибирай,че утре си на работа

    18:48 01.02.2026

  • 9 Да попитам мисирката

    4 1 Отговор
    Е сега нас евроатлантиците какво ни вълнува тая новина

    18:48 01.02.2026

  • 10 От Кремъл:

    15 1 Отговор
    С Мъск или не, Украйна е наша.

    18:50 01.02.2026

  • 11 Ей,Анатолий

    6 1 Отговор
    Лъскаш ли 6астунчето на тази новина?

    18:51 01.02.2026

  • 12 Не си разбрал

    2 13 Отговор

    До коментар #6 от "Грамофон свири, майка плаче":

    Руснаците са крадяли, не им е помагал. Но то какво да очакваш от такова глупаво и кухоглаво племе като руското :)

    18:52 01.02.2026

  • 13 руската мечка

    1 11 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #24, #29

    18:53 01.02.2026

  • 14 "Въпреки провалите и при

    1 13 Отговор
    трите използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."

    Коментиран от #19, #22

    18:54 01.02.2026

  • 15 Русия

    6 1 Отговор
    Анатоли пак е писал пиян и надрусан,помогнете му ,какви колеги сте ?

    19:01 01.02.2026

  • 16 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    Ако не беше Мъск сега нямаше да има и украинки

    19:03 01.02.2026

  • 17 АБВ

    5 0 Отговор
    "От края на декември американският мозъчен тръст Институт за изследване на войната документира интегриране на системите "Старлинк" в руски щурмови дронове, което увеличава обсега им с 500 километра."

    Тия от този институт са луди. Нямат умора да бълват глупости. Обсега на един дрон не се определя от системата за управлението му, а от възможностите на задвижването му.

    19:08 01.02.2026

  • 18 Зеления за да обърне гарда съвсем

    2 0 Отговор
    е затънал в блатото. А как се дръвчеше на Мъск.....
    Загинал е и го осъзнава.....

    19:13 01.02.2026

  • 19 АБВ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от ""Въпреки провалите и при":

    И понятие дори нямаш за това, което пишеш. ATACMS, Storm Shadow и "Орешник" са три съвсем различни клас оръжие. ATACMS е РСЗО, чийто руски аналог са ГРАД и ТОРНАДО-С. Искандер-М са аналог на Storm Shadow. А аналог на "Орешник" не е използван досега в СВО, защото украинците нямат такъв, а евроатлантиците не им дават такива.

    Коментиран от #27

    19:17 01.02.2026

  • 20 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    Моля, моля от нас технологиите от вас месото като опитни зайчета

    Коментиран от #25

    19:21 01.02.2026

  • 21 Ами

    1 0 Отговор
    Ако не друго, то поне научиха окраинците да благодарят за всичко.
    Може и да не са благодарни, но поне благодарят :)

    19:24 01.02.2026

  • 22 Тома

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от ""Въпреки провалите и при":

    Ами ако сложат на Орешник заряд какво ще правим бе батко тъй като сега всичко става на пепел

    19:27 01.02.2026

  • 23 Истина

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Копейка":

    Сороспийка колкото Тръмп е от нашите толкова и Мъск.

    19:27 01.02.2026

  • 24 Руската мечка

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "руската мечка":

    Играе казачок в Белия дом гуджуко

    19:27 01.02.2026

  • 25 Има един

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от ",,,,,,":

    руски националист Гиркин, точно това и каза преди време. Заради президента Путин, много скоро Русия ще се превърне в тестова площадка за американски експериментални оръжия. Прав се оказа.

    19:28 01.02.2026

  • 26 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    0 1 Отговор
    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.
    😆

    Коментиран от #28

    19:29 01.02.2026

  • 27 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "АБВ":

    Искандер-М няма нищо общо със Storm Shadow.
    А с аналог на "Орешник" не разполага никой, освен Русия :)

    19:30 01.02.2026

  • 28 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов":

    Вярно е. Дори не улучиха газохранилището,
    а някакъв си завод за ремонт на самолети.
    То и без това нямаше кой да ги кара тия самолети,
    така че ударът си е направо неуспешен.
    Проблемът е, че дадчаните си искат самолетите,
    но ще кажем че са ги изяли мишките :)

    Коментиран от #30

    19:35 01.02.2026

  • 29 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "руската мечка":

    скоро ще летят сармати,орешки и др.там работи
    европа си направи харакири

    19:37 01.02.2026

  • 30 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ами":

    дано така неуспешно опукат и радата
    докато са укрите вътре че да настане мир

    19:39 01.02.2026

  • 31 Аха,

    0 0 Отговор
    те руснаците нямат сателити, та опряли до Мъск? Ма нали точно Мъск ползва руски двигатели, че да лети в космоса, или миcирките пpости са забравили за какво иде реч? Шъ съ задавя от смех!

    19:39 01.02.2026

