Илон Мъск: Спряхме неразрешеното използване на Starlink от Русия! Уведомете ни, ако е необходимо да се направи още

Стъпките, предприети от SpaceX за спиране на "неразрешеното" използване на Starlink от Русия, проработиха, заяви Илон Мъск, цитиран от Ройтерс.

"Изглежда, че стъпките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, са проработили. Уведомете ни, ако е необходимо да се направи още", написа изпълнителният директор на SpaceX в социалната мрежа Х.

Looks like the steps we took to stop the unauthorized use of Starlink by Russia have worked. Let us know if more needs to be done. — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров обяви по-рано тази седмица, че Украйна работи със SpaceX, за да попречи на Русия да насочва дронове, използвайки интернет системата на Starlink. Киев твърди, че е открил в дронове с голям обсег, използващи Starlink.

"Западните технологии трябва да продължат да помагат на демократичния свят и да защитават цивилното население, вместо да се използват за тероризъм и унищожаване на мирни градове", посочва Федоров.