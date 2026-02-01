Новини
Илон Мъск: Спряхме неразрешеното използване на Starlink от Русия! Уведомете ни, ако е необходимо да се направи още
  Тема: Украйна

Илон Мъск: Спряхме неразрешеното използване на Starlink от Русия! Уведомете ни, ако е необходимо да се направи още

1 Февруари, 2026 11:28

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров обяви по-рано тази седмица, че Киев работи със SpaceX, за да попречи на Русия да насочва дронове, използвайки интернет системата на Starlink

Илон Мъск: Спряхме неразрешеното използване на Starlink от Русия! Уведомете ни, ако е необходимо да се направи още - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Стъпките, предприети от SpaceX за спиране на "неразрешеното" използване на Starlink от Русия, проработиха, заяви Илон Мъск, цитиран от Ройтерс.

"Изглежда, че стъпките, които предприехме, за да спрем неразрешеното използване на Starlink от Русия, са проработили. Уведомете ни, ако е необходимо да се направи още", написа изпълнителният директор на SpaceX в социалната мрежа Х.

Още новини от Украйна

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров обяви по-рано тази седмица, че Украйна работи със SpaceX, за да попречи на Русия да насочва дронове, използвайки интернет системата на Starlink. Киев твърди, че е открил в дронове с голям обсег, използващи Starlink.

"Западните технологии трябва да продължат да помагат на демократичния свят и да защитават цивилното население, вместо да се използват за тероризъм и унищожаване на мирни градове", посочва Федоров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаха🤣

    11 28 Отговор
    Тоя лош Мъск, направо разби всички надежди на копейките, че Раша подписала договор със старлинк🤣 а то се оказало, рашите пак са крадяли...явно зора е голям 🤣

    Коментиран от #13, #20, #23

    11:34 01.02.2026

  • 2 az СВО Победа 80

    25 5 Отговор
    Накратко:

    1. Starlink ограничи скоростта на движение на приемащите терминали на 75-90 км/ч . Т.е. терминал, монтиран на превозно средство, движещо се с по-висока скорост не функционира.

    2. Това засяга кскто терминалите в ръцете на руснаците, така й тези ползвани от ВСУ.

    3. Не е топно "решение" на проблема....

    4. Когато навремето ви разправях, че Starlink се изгражда за военни цели, много тук се смееха.... Е, времето показа, че пак съм бил прав!

    Коментиран от #6, #10, #14, #24, #44

    11:36 01.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Курти

    10 19 Отговор
    Копеи почвайте да лаете и да се каните хахахахахаха

    Коментиран от #9, #11, #15

    11:37 01.02.2026

  • 5 Гост

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "ЕвроАтнатически безродник":

    Да затрие копеите продажни не истинските българи

    Коментиран от #12, #19, #30

    11:39 01.02.2026

  • 6 Прав си.

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 80":

    От военният бюджет наляха пари.

    11:40 01.02.2026

  • 7 8888

    11 2 Отговор
    За който си мисли че русия се бори само срещу Украйна, ето факт че не е така. нали и факта е еленски чака от Сащ следващи стоки за преговори, билярди от Европа, оръжия от като, но оставяме това на страни

    11:41 01.02.2026

  • 8 Дориана

    13 6 Отговор
    Илон Мъск изобщо не е наясно, че Висшите сили са с Русия и той не може да попречи на хода на войната, точно обратното превръща се във враг ,ще го разбере по трудния начин.

    11:41 01.02.2026

  • 9 розов пони от брюксел

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Курти":

    бау , бау бау..

    11:41 01.02.2026

  • 10 Механик

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 80":

    Руснаците монтираха Старлинк на магаре.

    Коментиран от #49

    11:42 01.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 само питам

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    вие нямате общо с истинки българин вие сте продаженик с лакирани нокти щом и майките си продадохте за еврото
    какъв българин можеш да си евроПЕДЕРАСТИНО?

    Коментиран от #18

    11:42 01.02.2026

  • 13 Вярва му

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха🤣":

    Чичо Мъ(о)сков е много честен човек, той казва истината, цялата истина.

    11:42 01.02.2026

  • 14 Накратко:

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 80":

    Руснаците пак на.е.бани.

    Коментиран от #27, #41

    11:43 01.02.2026

  • 15 Зевзек

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Курти":

    Лаенето е специалитет на нашите козячета защото друго не могат да направят в безсилната си ярост. Руснаците направиха собствена система съответстваща на Старлинк ама това не е политкоректно да се съобщава. Отделно Иранците успяха да спрат Старлинк над държавата си но и това не е политкоректно нали.

    11:43 01.02.2026

  • 16 Подлога на тинята

    9 3 Отговор
    Ама руските спътници са по модерни от Старлинка, аз още си имам руски чернобял телевизор Юнус и работи 100 пъти по хубаво от западнити боклуци!

    11:43 01.02.2026

  • 17 Бодом

    5 4 Отговор
    Като става дума за акъл,тъпите американци винаги са с една идея напред.

    11:43 01.02.2026

  • 18 Омазана ватенка

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "само питам":

    Ама хлебеца е само с центове.И сиренето.

    11:44 01.02.2026

  • 19 дедо..

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Язък,после нема кой да куша жлътото от сино на иренчето

    11:44 01.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 8888

    9 1 Отговор
    "Кажете ни ако е необходимо да се направи още" - не, истинските оръжия на русия заради които НАТО и ООН вдигат спешни събрания до сутринта, дори и без реален заряд, не изискват старлинк, той се ползваше за точност на дробовете за да не избиват цивилни а да удрят военни и електрически бази.

    11:45 01.02.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор
    Немецкий промышленный гигант Bosch подтвердил планы сократить 20 тыс. рабочих мест после того, как прибыль компании почти сократилась вдвое за прошлый год.

    Коментиран от #25

    11:45 01.02.2026

  • 23 А ГДЕ

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "хаха🤣":

    ЛЕВА?
    Кой сега е лаещият 🤣

    11:46 01.02.2026

  • 24 🤡🤡🤡🤡🤡🤡

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 80":

    Абе ти 12 пъти превзе Купянск 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #32, #40

    11:46 01.02.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И сега 20 000 българи ще се върнат в БГ

    11:47 01.02.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    2 7 Отговор
    Русия е най-великата и технологична държава.
    Истински гигант......епта бездарниците ру3ки 😁

    Коментиран от #46

    11:47 01.02.2026

  • 27 Учуден

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Накратко:":

    Ужким руснаците все на.е.бани обаче зеления пигмей и целия колективен запад ревът на Путин за мир или поне за малко да прекрати боя - защо така бе не ви ли обясниха от посолството. Какво стана нали щяхте да разговаряте с Русия само от "позиция на силата" - къде ви изчезна силата че сега молите за мир.

    Коментиран от #58

    11:47 01.02.2026

  • 28 татунчо 🍌

    5 1 Отговор
    SpaceX няма да ги спаси от мрака и студа урките ! И боят им ще е до посиняване ....и так далее !

    11:47 01.02.2026

  • 29 Задунайски празнокарпузник

    1 4 Отговор
    По животинска канал анимал планет казаха ,че нямало по прости примитиви от блатните подлоги, даже и макаците и бабуна били къде по умни!

    Коментиран от #33, #35, #39, #43

    11:48 01.02.2026

  • 30 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Удри копейката с фаража!!

    11:48 01.02.2026

  • 31 Укрофоб

    2 2 Отговор
    Веселяци.Сега УкриТе ще победят.😆

    11:48 01.02.2026

  • 32 Зевзек

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "🤡🤡🤡🤡🤡🤡":

    Обаче Покровск загуби стратегическо значение нали? Даже и зеления наркоман вече не го споменава.

    11:49 01.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пламен

    2 4 Отговор
    В "Берьозка" ВЕЧЕ СЕ ПЛАЩА В ЕВРО .
    ПУТЯ СЪЩО ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧИ ДА СИ ПЛАЩА В ДОЛАРИ НА АМЕРИКАНЦИТЕ , ИНАЧЕ МУ СПИРАТ ТОКА .

    11:49 01.02.2026

  • 35 Нешънъл Жеографик

    5 6 Отговор

    До коментар #29 от "Задунайски празнокарпузник":

    Учени откриха че една хлебарка може да живее 10 дни без глава.Русофилът-цял живот.

    11:50 01.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Копейки

    4 4 Отговор
    не се ядосвайте, ами отивайте да подрязвате лозята, днес е Трифон зарезан

    Коментиран от #47, #57

    11:50 01.02.2026

  • 38 Spacе X у й

    1 2 Отговор
    Вадеждата умирала последна

    11:50 01.02.2026

  • 39 овч, 🐑

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Задунайски празнокарпузник":

    Грижи се за овцете и не се занимавай с писания , оти не са за твоята 👴!

    11:51 01.02.2026

  • 40 Само един пълен

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "🤡🤡🤡🤡🤡🤡":

    скудоумник може да се радва,, че са му взели националната валута и са му натресли такава извън контрола на България.

    11:51 01.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 УкроКлоун🤡🤡🤡

    3 2 Отговор
    На калпавия водолаз, водораслите му пречат

    11:52 01.02.2026

  • 43 Зевзек

    3 2 Отговор

    До коментар #29 от "Задунайски празнокарпузник":

    И защо тогава зеления пигмей и целия колективен запад ревът за мир на такива "примитиви от блатните подлоги"

    А где "силното и сплотено НАТО"

    Коментиран от #50

    11:52 01.02.2026

  • 44 Геро

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 80":

    Нали ти казах, мнението на продукт от контейнера за абортни материали няма никакво значение?
    Честито евро!

    Коментиран от #56

    11:52 01.02.2026

  • 45 Йосиф Кобзон

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "а бе..":

    По ти мен доставките вървят по план.

    11:53 01.02.2026

  • 46 Аз чакам Илон да изобрети

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Владимир Путин, президент":

    спътников дискомбобулатор за хлебарки като теб.

    Коментиран от #51

    11:54 01.02.2026

  • 47 Омазана ватенка

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Копейки":

    Утре е ден на русофила.

    11:55 01.02.2026

  • 48 Зевзек

    2 3 Отговор
    Умирам си от кеф като чувам как нашите розови понита скимтят и плюят по Русия в безсилна ярост - направо музика за ушите ми и ми става едно блаааго да ги слушам.

    11:56 01.02.2026

  • 49 Хахахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    А ти си механик водач на това магаре.Между другото магарето било украинско и се казва Бандера.

    11:56 01.02.2026

  • 50 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Зевзек":

    Силното и сплотено НАТО изпраща всеки ден тонове ракети и снаряди с които се трепят като хлебарки блатарите, горят също редовно нефтени блатни рафинерии,тецове, заводи и горивни складове, и най-важното е че блатарите гладуват като скотове!

    Коментиран от #54

    11:57 01.02.2026

  • 51 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Аз чакам Илон да изобрети":

     "...за хлебарки като теб..."

    Хлебарки като мен още се излежаваме неделно в пухените завики, докaто нехлебарките усилено мрат за тоя дето дyxa. Аре моля те 😆😆😆

    11:57 01.02.2026

  • 52 Руснакът е мръсно противно животно

    1 2 Отговор
    Краде перални, тоалетни чинии, тостери,деца и сателитна информация.
    Трепе се!

    11:57 01.02.2026

  • 53 венсеремос

    2 1 Отговор
    Русия и Путин ви смачка и в икономика, и в селско стопонство ,и в Космоса, и в оръжието, и в 4-място в света ,и в правото на ВЕТО!!! Колкото до СОЩ/съединени овчарски,наркомнски, сектански-80 секти/ и ЧИФУТЛАНДИЯ заедно с Британи, черна Франция и лилипутите Литва ,Латвия ,Естэония, пияниците от Финландия на кутрето на Русия и Вл.Вл. Путин не можете да стъпите!! Жалки сте! Нещастници! Сега някой платен соросоид, да не вземе да изтрие коментара ми! Казах!!

    11:58 01.02.2026

  • 54 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    На българските снаряди за Украйна пише уйЗа Путин.

    11:58 01.02.2026

  • 55 Няма ли

    0 1 Отговор
    превзети 2 села?

    11:58 01.02.2026

  • 56 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Геро":

    "Честито евро!"

    Честито ви приемане в "клуба на богатите" ама като слуги (на две скорости). Господарите казаха ли дали ще ви позволяват да обирате остатъците от вечерята или първо ще нахранят кучетата и после нашите наведени козячета.

    11:59 01.02.2026

  • 57 россиян..

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Копейки":

    Бгбандерци..взимайте кофите и бегом марш у козлодую за тоци,оти примирието днеска свършва и утре пак почваме да гнясаме укронатьцистите на зеленио мухал,па дако старлинко не работи..наште касманавти от модул масква на мекасето ще ни направляват

    11:59 01.02.2026

  • 58 Колективен руски крепостен

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Учуден":

    А защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея.Да отварям ли водката?

    12:00 01.02.2026