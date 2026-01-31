Вземете 50% отстъпка за хостинг от

В Маями! Американска и руска делегация преговаряха за Украйна

31 Януари, 2026 19:54 1 066 63

В Маями! Американска и руска делегация преговаряха за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Делегации на американски и руски представители са провели конструктивни разговори относно Украйна в Маями в САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От руска страна делегацията е била оглавена от Кирил Дмитриев, който е емисар на президента Владимир Путин.

От американска страна в делегацията освен Уиткоф са били и американският финансов министър Скот Бесънт, зетят на Тръмп - Джаред Къшнър и съветникът от Белия дом Джош Грюненбаум, поясни Уиткоф.

"Окуражени сме от тази среща, която показва, че Русия работи за мира в Украйна", заяви в "Екс" Уиткоф, цитиран от Франс прес.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    6 17 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #8, #10

    19:55 31.01.2026

  • 2 Курд Околянов

    13 0 Отговор
    Това е вече 101-вата среща.

    19:56 31.01.2026

  • 3 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Кирил Димитриев е направи предложение на Тръмп,което не може да откаже.

    19:56 31.01.2026

  • 4 Пич

    9 3 Отговор
    Зелю:
    - Незнам , незнам , никой нищо не ми каза.... Ма как така , аз президент ли съм , или лукова главА...?!

    Коментиран от #27

    19:57 31.01.2026

  • 5 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Когато Червената армия влезе в лагерите Аушвиц-Биркенау-Моновиц на 27 януари 1945 г., останаха само няколко хиляди болни и измършавели затворници, пише МП. Това бяха онези, които не можеха да се включат в евакуационните маршове, които по-късно ще бъдат известни като маршове на смъртта

    Коментиран от #18, #37

    19:57 31.01.2026

  • 6 1945

    4 3 Отговор
    тази война не може да приключи с преговори.

    19:57 31.01.2026

  • 7 хаха🤣

    3 14 Отговор
    Русийката е на голям зор, отиде на място да се моли на Тръмп 🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    19:58 31.01.2026

  • 8 Глупав

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Но устойчив!

    Коментиран от #22

    19:58 31.01.2026

  • 9 И Киев е Руски

    3 5 Отговор
    Дискомбобулаторът", струва ми се, е малък, зелен и се предлага в компактни опаковки от по 100 броя. Именно с това оръжие те пробиха венецуелската противовъздушна отбрана без загуби

    19:58 31.01.2026

  • 10 Ха,ха,ха

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    А Зелчо що не присъства?
    Аааа, той е в менюто. Пиле по киевски.

    19:58 31.01.2026

  • 11 Игор

    4 6 Отговор
    На va ти те им пуши под опашките.

    Коментиран от #20

    19:59 31.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Подправения кантар

    7 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #30

    19:59 31.01.2026

  • 14 Подправения кантар

    4 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #26

    19:59 31.01.2026

  • 15 Подправения кантар

    7 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    19:59 31.01.2026

  • 16 хихи

    9 2 Отговор
    Путин от дедо си знае "С "Орешник" и добра дума се постига повече отколкото с само с добра дума...

    20:00 31.01.2026

  • 17 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "хаха🤣":

    Не си брани интересите като тебе, с влажни саксофони!

    20:00 31.01.2026

  • 18 И Русия е Кочина

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Когато генерал Патън видял някакви си червеноармейци казал:Заклахме грешната свиня.

    Коментиран от #25

    20:00 31.01.2026

  • 19 И Киев е Руски

    11 2 Отговор
    Социализмът приключи с 10 милиарда дълг. Срещу тези десет милиарда имахме безплатни тренировки, кръжоци, уроци, лагери, висше образование, санаториуми... чак съм забравил какво още. Днес сме с 80 милиарда дълг, а всички тези неща изчезнаха. Къде отидоха парите? Знаем къде...

    Коментиран от #28

    20:01 31.01.2026

  • 20 А на

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Игор":

    Тебе точно там ти влиза!

    20:01 31.01.2026

  • 21 А къде е господин зеленски

    11 3 Отговор
    Без такава височайша особа тези преговори са не легитимни и не знам как Брюксел и руси са ги допуснали. Веднага десант и намеса на Европейски и украински елитни части и прибиране на нелигитимните за преговори американци и руснаци в покрайна Кииф. Ясно заявявам че до полската граница смелата украинска армия няма да тръгне в обратна посока. Да живее покрайнината на руската федерация

    20:02 31.01.2026

  • 22 Много добро

    5 8 Отговор

    До коментар #8 от "Глупав":

    определение за руснаците. Както е казал Айнщайн какво е идиотът- човек който прави една и съща грешка няколко пъти, но очаква различен резултат. Руснаците и те така- вече 5 години спират тока в Украйна, но очакват нещо различно да се случи. Глупави, но доста упорити :))))

    Коментиран от #31, #33, #42

    20:02 31.01.2026

  • 23 ТРЪМП:

    1 5 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    20:02 31.01.2026

  • 24 Клетки руски

    1 5 Отговор
    просяци.

    20:02 31.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ха-ха

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #63

    20:03 31.01.2026

  • 27 Прочети коментар

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Номер 21 и ще ти стане ясно

    Коментиран от #39

    20:03 31.01.2026

  • 28 Руската пропаганда

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "И Киев е Руски":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #36

    20:03 31.01.2026

  • 29 ?????

    6 1 Отговор
    Що я няма Украйна, а американска и руска делегация преговарят за Украйна?
    Не е ли щото на пешките не им е мястото при големите играчи.

    Коментиран от #40

    20:04 31.01.2026

  • 30 хаха🤣

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Подправения кантар":

    Ей, пак ли ти бе тавариш..🤣..голям страх от тия фашисти, голямо нещо.🤣 памперси се продават по магазините, недейте така..🤣

    Коментиран от #38

    20:05 31.01.2026

  • 31 Няма

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Много добро":

    По глупаво животно от паветника! Цял живот се опитвате да забременеете, въпреки че сте учили как при мъжете е невъзможно!

    20:05 31.01.2026

  • 32 То е ясно

    2 5 Отговор
    Бързат щото икономическя разпад на блатото започна.

    20:05 31.01.2026

  • 33 Ха-ха

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Много добро":

    И за тия 5 години превзеха територия колкото България.

    20:05 31.01.2026

  • 34 Подправения кантар

    5 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    20:06 31.01.2026

  • 35 Копейки

    2 5 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко по плана на многоходовия стратег Хаяско. до 1 седмица -Хаяско ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Украйна и ще има капитулация, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година ще се подпише военен съюз между Русия и САЩ. Не губете надежда.

    Коментиран от #45

    20:07 31.01.2026

  • 36 И Киев е Руски

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Руската пропаганда":

    Сменяй пола като мъж си напрегнат с меки китки имаш повече шанс за нормален живот

    20:07 31.01.2026

  • 37 Жертвите на комунизма

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    После по същия образец направи лагерите в Белене.

    Коментиран от #49

    20:07 31.01.2026

  • 38 Подправения кантар

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "хаха🤣":

    Демилитаризацията на урки продължава

    20:07 31.01.2026

  • 39 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Прочети коментар":

    Хахаха..... ама много верен коментар!

    20:07 31.01.2026

  • 40 Курд Околянов

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "?????":

    Задаваш въпрос с ясен отговор. Защото оттук-нататък всичко ще е без Украйна.

    20:07 31.01.2026

  • 41 си дзън

    5 0 Отговор
    Димитриев е показал материали от преди 30 години, по-пикантни от досиетата на Епщайн.

    20:08 31.01.2026

  • 42 А един украински президент

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "Много добро":

    2о14 година заяви че руските ще стоят на студено гладно и много бомбено място а неговите украински деца ще живеят като в Маями. Каква ирония на съдбата че днес няма излъган украинец на тази среща ей така просто за да го излъжат. Много умни тези украинци направо им се възхищавам.
    Ама те по-умни дори от нашия бивш министър тагаренко.

    20:08 31.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Смърфиета

    1 0 Отговор
    С мадуратор Бин Салман?

    20:09 31.01.2026

  • 45 Млъкни

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Копейки":

    Бе Стояне! Винаги когато се излагаш така всеки разбират че ти правят дабъл пентрацион!

    20:09 31.01.2026

  • 46 Истината

    1 5 Отговор
    е, че от цялата тая война, най-много го отнесе Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците си Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток. Това на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #51

    20:10 31.01.2026

  • 47 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    Кличко съобщи, че към тази вечер, дори без ударите на руските въоръжени сили по енергийната мрежа, 3419 многоетажни сгради в Киев са без ток.
    Точният срок за възстановяване на електрозахранването е или утре, или вдругиден.
    Междувременно температурите продължават да падат, така че се очакват сериозни последици за жилищния фонд оставен без електричество.

    Нека ви напомня, че когато кокаиновият фюрер обяви нов кръг от инфраструктурната война със заплахи за спиране на тока в Москва, той със сигурност не каза на жителите на Киев как ще завърши всичко това за тях.
    🤣🤣🤣🤣

    20:11 31.01.2026

  • 48 Егати конструктивните рашисти

    0 3 Отговор
    Делегации на американски и руски представители са провели конструктивни разговори относно Украйна в Маями в САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф,
    -;-
    Като не можаха да осободят Киев-3дни и рашистите станаха конструктивни!

    20:11 31.01.2026

  • 49 И Киев е Руски

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Жертвите на комунизма":

    Управляващите след 1990 г са доказателство че лагерите на комунистите не са си свършили качествено работата

    Коментиран от #54

    20:12 31.01.2026

  • 50 Световните медии

    2 6 Отговор
    "Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    20:13 31.01.2026

  • 51 Курд Околянов

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Истината":

    И все пак Руската империя за последните години придоби територия колкото България.

    20:13 31.01.2026

  • 52 Егати конструктивните рашисти

    0 3 Отговор
    Подправения кантар
    10ОТГОВОР
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението
    -;-
    Та колко са напреднали рашистите при тези върхови стратегии на Путлеристите!

    20:15 31.01.2026

  • 53 да питам

    2 0 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли вече, ако да може да го натоварят с руснаците, напускащи Сирия ?

    20:17 31.01.2026

  • 54 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "И Киев е Руски":

    И Киев е Руски
    10ОТГОВОР
    До коментар 37 от "Жертвите на комунизма":

    Управляващите след 1990 г са доказателство че лагерите на комунистите не са си свършили качествено работата
    -;-
    А ние пожалихме комунистите от въдворяването им в Белене! Явно комунистите са така изродени че нямат представа за човещина!

    Путлер твърдеше на 16-ти февруари 2022 година че не знае за нападение над Укрлайна и на 24.02.2022 година 200 хиляди солдати от РуZZко-БеларуSSкото военно учение навлязоха към Киев!

    20:19 31.01.2026

  • 55 ...

    2 4 Отговор
    Този конфликт не може да бъде решен чрез преговори. Гаранциите също нямат значение. В най-лоша ситуация е Русия, защото няма какво да направи. Ако подпише мир, без да постигнала целта си, това е загуба. В Русия политическите кръгове вече открито показват недоволството си от ситуацията. Ако реши да продължи войната до постигане на целта, ще загуби още милиони руски войници, а и няма пари за това. В крайна сметка пак ще загуби, но ще плати още по-висока цена.

    20:19 31.01.2026

  • 56 Амииии

    5 0 Отговор
    Де е урсулата да каже тежката си дума .....?????

    Коментиран от #57

    20:22 31.01.2026

  • 57 Хи хи хи . Голям майтап !

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Амииии":

    Урсулите от фес никой не ги бръсне за сливи ......само тиквата ходи да им се мазни и кълне във вярност !!!!!!

    20:23 31.01.2026

  • 58 Факт

    2 1 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на могъщите САЩ, с което предизвика поредната огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    20:23 31.01.2026

  • 59 Айдееее

    2 0 Отговор
    Макарона , стармър, шперца са в невидение .....потрошиха толкова милиарди и сега какво стана ..........???? Верна е поговорката дето казва които си прави сметката без кръчмаря ..........!!!!!

    20:26 31.01.2026

  • 60 Ами

    0 0 Отговор
    Само как звучи :)
    "Делегации на американски и руски представители са провели конструктивни разговори ..."
    Не е като - Треторазряден руски чиновник проведе инструктаж на управляващите в САЩ.

    Коментиран от #62

    20:27 31.01.2026

  • 61 000

    0 0 Отговор
    Ами ако не преговарят само за украйна?

    20:33 31.01.2026

  • 62 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ами":

    Тръм така ги е нашамарил пак, ще се върнат при Пусина с подвити опашки

    20:35 31.01.2026

  • 63 Какво е казал Сталин

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ха-ха":

    Какво е казал Сталин - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин праща руски войници срещу украинската артилерия.

    20:37 31.01.2026