В Маями! Американска и руска делегация преговаряха за Украйна

Делегации на американски и руски представители са провели конструктивни разговори относно Украйна в Маями в САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
От руска страна делегацията е била оглавена от Кирил Дмитриев, който е емисар на президента Владимир Путин.
От американска страна в делегацията освен Уиткоф са били и американският финансов министър Скот Бесънт, зетят на Тръмп - Джаред Къшнър и съветникът от Белия дом Джош Грюненбаум, поясни Уиткоф.
"Окуражени сме от тази среща, която показва, че Русия работи за мира в Украйна", заяви в "Екс" Уиткоф, цитиран от Франс прес.
1 руската мечка
Коментиран от #8, #10
19:55 31.01.2026
2 Курд Околянов
19:56 31.01.2026
3 Сатана Z
19:56 31.01.2026
4 Пич
- Незнам , незнам , никой нищо не ми каза.... Ма как така , аз президент ли съм , или лукова главА...?!
Коментиран от #27
19:57 31.01.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #18, #37
19:57 31.01.2026
6 1945
19:57 31.01.2026
7 хаха🤣
Коментиран от #17
19:58 31.01.2026
8 Глупав
До коментар #1 от "руската мечка":Но устойчив!
Коментиран от #22
19:58 31.01.2026
9 И Киев е Руски
19:58 31.01.2026
10 Ха,ха,ха
До коментар #1 от "руската мечка":А Зелчо що не присъства?
Аааа, той е в менюто. Пиле по киевски.
19:58 31.01.2026
11 Игор
Коментиран от #20
19:59 31.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #30
19:59 31.01.2026
14 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #26
19:59 31.01.2026
15 Подправения кантар
19:59 31.01.2026
16 хихи
20:00 31.01.2026
17 Така е
До коментар #7 от "хаха🤣":Не си брани интересите като тебе, с влажни саксофони!
20:00 31.01.2026
18 И Русия е Кочина
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Когато генерал Патън видял някакви си червеноармейци казал:Заклахме грешната свиня.
Коментиран от #25
20:00 31.01.2026
19 И Киев е Руски
Коментиран от #28
20:01 31.01.2026
20 А на
До коментар #11 от "Игор":Тебе точно там ти влиза!
20:01 31.01.2026
21 А къде е господин зеленски
20:02 31.01.2026
22 Много добро
До коментар #8 от "Глупав":определение за руснаците. Както е казал Айнщайн какво е идиотът- човек който прави една и съща грешка няколко пъти, но очаква различен резултат. Руснаците и те така- вече 5 години спират тока в Украйна, но очакват нещо различно да се случи. Глупави, но доста упорити :))))
Коментиран от #31, #33, #42
20:02 31.01.2026
23 ТРЪМП:
20:02 31.01.2026
24 Клетки руски
20:02 31.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ха-ха
До коментар #14 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #63
20:03 31.01.2026
27 Прочети коментар
До коментар #4 от "Пич":Номер 21 и ще ти стане ясно
Коментиран от #39
20:03 31.01.2026
28 Руската пропаганда
До коментар #19 от "И Киев е Руски":Има за цел глупака.
Коментиран от #36
20:03 31.01.2026
29 ?????
Не е ли щото на пешките не им е мястото при големите играчи.
Коментиран от #40
20:04 31.01.2026
30 хаха🤣
До коментар #13 от "Подправения кантар":Ей, пак ли ти бе тавариш..🤣..голям страх от тия фашисти, голямо нещо.🤣 памперси се продават по магазините, недейте така..🤣
Коментиран от #38
20:05 31.01.2026
31 Няма
До коментар #22 от "Много добро":По глупаво животно от паветника! Цял живот се опитвате да забременеете, въпреки че сте учили как при мъжете е невъзможно!
20:05 31.01.2026
32 То е ясно
20:05 31.01.2026
33 Ха-ха
До коментар #22 от "Много добро":И за тия 5 години превзеха територия колкото България.
20:05 31.01.2026
34 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
20:06 31.01.2026
35 Копейки
Коментиран от #45
20:07 31.01.2026
36 И Киев е Руски
До коментар #28 от "Руската пропаганда":Сменяй пола като мъж си напрегнат с меки китки имаш повече шанс за нормален живот
20:07 31.01.2026
37 Жертвите на комунизма
До коментар #5 от "И Киев е Руски":После по същия образец направи лагерите в Белене.
Коментиран от #49
20:07 31.01.2026
38 Подправения кантар
До коментар #30 от "хаха🤣":Демилитаризацията на урки продължава
20:07 31.01.2026
39 Пич
До коментар #27 от "Прочети коментар":Хахаха..... ама много верен коментар!
20:07 31.01.2026
40 Курд Околянов
До коментар #29 от "?????":Задаваш въпрос с ясен отговор. Защото оттук-нататък всичко ще е без Украйна.
20:07 31.01.2026
41 си дзън
20:08 31.01.2026
42 А един украински президент
До коментар #22 от "Много добро":2о14 година заяви че руските ще стоят на студено гладно и много бомбено място а неговите украински деца ще живеят като в Маями. Каква ирония на съдбата че днес няма излъган украинец на тази среща ей така просто за да го излъжат. Много умни тези украинци направо им се възхищавам.
Ама те по-умни дори от нашия бивш министър тагаренко.
20:08 31.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Смърфиета
20:09 31.01.2026
45 Млъкни
До коментар #35 от "Копейки":Бе Стояне! Винаги когато се излагаш така всеки разбират че ти правят дабъл пентрацион!
20:09 31.01.2026
46 Истината
Коментиран от #51
20:10 31.01.2026
47 az СВО Победа 80
Точният срок за възстановяване на електрозахранването е или утре, или вдругиден.
Междувременно температурите продължават да падат, така че се очакват сериозни последици за жилищния фонд оставен без електричество.
Нека ви напомня, че когато кокаиновият фюрер обяви нов кръг от инфраструктурната война със заплахи за спиране на тока в Москва, той със сигурност не каза на жителите на Киев как ще завърши всичко това за тях.
🤣🤣🤣🤣
20:11 31.01.2026
48 Егати конструктивните рашисти
-;-
Като не можаха да осободят Киев-3дни и рашистите станаха конструктивни!
20:11 31.01.2026
49 И Киев е Руски
До коментар #37 от "Жертвите на комунизма":Управляващите след 1990 г са доказателство че лагерите на комунистите не са си свършили качествено работата
Коментиран от #54
20:12 31.01.2026
50 Световните медии
20:13 31.01.2026
51 Курд Околянов
До коментар #46 от "Истината":И все пак Руската империя за последните години придоби територия колкото България.
20:13 31.01.2026
52 Егати конструктивните рашисти
10ОТГОВОР
Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението
-;-
Та колко са напреднали рашистите при тези върхови стратегии на Путлеристите!
20:15 31.01.2026
53 да питам
20:17 31.01.2026
54 Гадно
До коментар #49 от "И Киев е Руски":И Киев е Руски
10ОТГОВОР
До коментар 37 от "Жертвите на комунизма":
Управляващите след 1990 г са доказателство че лагерите на комунистите не са си свършили качествено работата
-;-
А ние пожалихме комунистите от въдворяването им в Белене! Явно комунистите са така изродени че нямат представа за човещина!
Путлер твърдеше на 16-ти февруари 2022 година че не знае за нападение над Укрлайна и на 24.02.2022 година 200 хиляди солдати от РуZZко-БеларуSSкото военно учение навлязоха към Киев!
20:19 31.01.2026
55 ...
20:19 31.01.2026
56 Амииии
Коментиран от #57
20:22 31.01.2026
57 Хи хи хи . Голям майтап !
До коментар #56 от "Амииии":Урсулите от фес никой не ги бръсне за сливи ......само тиквата ходи да им се мазни и кълне във вярност !!!!!!
20:23 31.01.2026
58 Факт
20:23 31.01.2026
59 Айдееее
20:26 31.01.2026
60 Ами
"Делегации на американски и руски представители са провели конструктивни разговори ..."
Не е като - Треторазряден руски чиновник проведе инструктаж на управляващите в САЩ.
Коментиран от #62
20:27 31.01.2026
61 000
20:33 31.01.2026
62 Мдаа
До коментар #60 от "Ами":Тръм така ги е нашамарил пак, ще се върнат при Пусина с подвити опашки
20:35 31.01.2026
63 Какво е казал Сталин
До коментар #26 от "Ха-ха":Какво е казал Сталин - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна, Путин праща руски войници срещу украинската артилерия.
20:37 31.01.2026