В Маями! Американска и руска делегация преговаряха за Украйна

Делегации на американски и руски представители са провели конструктивни разговори относно Украйна в Маями в САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От руска страна делегацията е била оглавена от Кирил Дмитриев, който е емисар на президента Владимир Путин.

От американска страна в делегацията освен Уиткоф са били и американският финансов министър Скот Бесънт, зетят на Тръмп - Джаред Къшнър и съветникът от Белия дом Джош Грюненбаум, поясни Уиткоф.

"Окуражени сме от тази среща, която показва, че Русия работи за мира в Украйна", заяви в "Екс" Уиткоф, цитиран от Франс прес.