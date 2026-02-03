Новини
Володимир Зеленски: Отношението на Москва не се е променило! Променяме преговорната ни стратегия след руската атака
Володимир Зеленски: Отношението на Москва не се е променило! Променяме преговорната ни стратегия след руската атака

3 Февруари, 2026 15:41

Следващият кръг от мирните преговори между руски, американски и украински представители се очаква да започне утре в Абу Даби

Володимир Зеленски: Отношението на Москва не се е променило! Променяме преговорната ни стратегия след руската атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Със снощната си атака срещу украинския енергиен сектор Русия пренебрегна продължителните усилия на САЩ за постигане на мир в Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той каза, че Украйна ще се обърне към американски официални представители, за да обсъди какви да бъдат последиците за Русия след атаката.

По време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте украинският президент заяви, че двамата са обсъдили бързи доставки за противовъздушната обрана, както и лицензи за производство на американски оръжия в Европа, но не спомена дали е бил постигнат някакъв напредък в тези дискусии.

Зеленски каза, че в работата на украинския преговорен екип ще бъдат внесени промени след руската атака. „Това бе умишлена атака срещу енергийната инфраструктура, при която бяха използвани рекорден брой балистични ракети“, заяви той.

„Руската армия се възползва от американското предложение за кратко прекратяване на ударите не за да подкрепи дипломацията, а за да се запаси с ракети и да изчака най-студените дни в годината, когато температурите в голяма част на Украйна падат под минус 20 градуса по Целзий“, добави Зеленски.

Очаква се следващият етап от мирните преговори между руски и американски официални представители да започне утре в Абу Даби, отбелязва Ройтерс.

Зеленски каза още, че е наредил на министерството на енергетиката, на министерството на вътрешните работи и на правителството като цяло да предоставят оборудване от запасите си и спешно да се свържат с партньорите си относно осигуряване на допълнителни пакети за поддръжка, предаде Укринформ.

По думите му енергийни обекти са били поразени в няколко региона и най-много щети са били нанесени в Киев и Запорожката област, както и в Харковска, Днепропетровска, Киевска, Виницка и Одеска област.

Ремонтни и спешни екипи работят във всички градове и общини, в които е необходимо и се използват всички налични ресурси на енергийните компании. Обстановката с отоплението е най-тежка в Киев, Харков и Днепър, както и в Лозова в Харковска област.

Почти 60% от потребителите в Харковска област са без ток, каза управителят на областта.

Зеленски подчерта, че всеки подобен руски удар потвърждава, че отношението на Москва не се е променило. По думите му руснаците продължават да залагат на войната и на унищожаването на Украйна и не се отнасят сериозно към дипломацията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гръм и мълнии

    67 4 Отговор
    нИ думай

    Коментиран от #23

    15:42 03.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    104 8 Отговор
    стратегията е белия байрак.

    15:43 03.02.2026

  • 5 От Кремъл:

    99 8 Отговор
    И да променяш и да преразглеждаш,все тая...байряка

    15:44 03.02.2026

  • 6 Полковник в оставка

    97 6 Отговор
    Кремъл обяви, че преустановява обстрела за 2 денонощия. Времето изтече.

    15:44 03.02.2026

  • 7 Папата

    83 5 Отговор
    им каза какво да правят.

    15:45 03.02.2026

  • 8 руската мечка

    10 80 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #16, #123

    15:45 03.02.2026

  • 9 Боруна Лом

    69 8 Отговор
    Е ... ДАНО НА ЗЕЛЕНИЯТ МУ УЗРЕЕ ГЛАВАТА!

    Коментиран от #68

    15:45 03.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Георги

    82 9 Отговор
    С над 2 милиона убити украинци, този наркоман
    Зельо за каква промяна в стратегията говори!
    ПУТИН няма да спре войната докато не ви занули
    , ама напълно!

    Коментиран от #29

    15:46 03.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 М.АТ.

    66 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Дoнбac бe yнищoжeнa бpигaдa cъc cтoтици пoлcки нaeмници: cтpaнaтa oбяви, чe нe e пoдгoтвeнa зa вoйнa c Pycия.
    Стотици ковчези пристигнаха в Полша, което веднага охлади военния плам на европейските войски.
    Силите на НАТО, разположени в Украйна, маскирани зад така наречения „Съюз на доброволците“, претърпяха сериозни загуби в Донбас в началото на 2026 г., според китайското издание Baijihao. По време на януарската офанзива на руските въоръжени сили полската бригада, воюваща в Донбас, беше почти напълно унищожена. Ковчезите с телата на войници от най-боеспособното подразделение на Полша сринаха бойния дух на войските на НАТО, чиновниците и обикновените поляци.
    Невъзможно е такова голямо количество убити войници да се скрие и новината изтече в полските медии. Явно това е принудило полските власти да организират посрещане за убитите си „герои“ с пълни военни почести. „Честта“ да говори на събитието обаче беше предоставена на заместник-министъра на отбраната на страната Павел Залевски.
    Той простичко и откровено призна: „Полша не е готова за съвременната война.“❗❗❗❗❗❗

    Коментиран от #59

    15:48 03.02.2026

  • 16 Ко каза,ко?

    47 2 Отговор

    До коментар #8 от "руската мечка":

    А бе,то май Тръмп играе по свирката на Путин...я го виж, не се наигра на крал.

    Коментиран от #57

    15:48 03.02.2026

  • 17 Горски

    63 7 Отговор
    Зеля отдавна да беше подписал всичко,което му поднесоха Тръмп и Путин,ако не бяха кухите кратуни от Брюксел,Лондон,Париж и Берлин. Тогава Путин им каза:"Като не искате така,ще е със сила". Не му повярваха,и резултата е на лице. За,съжаление,всичко е на гърба на украинският народ. Зеля и бандата му ще се измъкнат.Имат си достатъчно наградени пари,имат си имоти,все на хубави места,някои от тях имат и британски и американски паспорти. Да му мислят обикновенните хорица,че още мъки ги чакат.Огромните заеми трябва да се връщат.
    Докато начело на ЕС стоят толкова семпли интелектуално особи, които са източник на безброй бисери, толкова, че по някои ЮТуб канали включват аларма, ако ще пускат нейни публични изяви, нищо добро не ни чака. И не знам дали е теория на конспирацията, но е много подозрително как Прибалтика изплува доста ярко в досиетата "Епстийн", а някои американски анализатори твърдят, че ФБР разследват източване на 46 милиарда долара от помощта за Украйна през основно естонски банки. Дали пък Кая не са я поставили на сегашната й позиция като награда за определени нейни действия? Все пак беше премиер там.

    15:49 03.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Доналд Тръмп офишъл

    46 6 Отговор
    Внимавай кво променяш,да няма шамари, украински кютук

    Коментиран от #44

    15:50 03.02.2026

  • 20 Така де,

    40 6 Отговор
    време е да промениш "преговорната си стратегия" и да отпуснеш Донбас. Иначе лошо ти се пише.

    15:50 03.02.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    8 35 Отговор
    Трябва си вайна до дупка и това е.
    Дано се намерят още 500 000 ватника, да я продължат.

    Коментиран от #66

    15:50 03.02.2026

  • 22 Хасковски каунь

    33 5 Отговор
    Чичко Смехурко, ще сменя стратегия

    15:50 03.02.2026

  • 23 Ами това е.

    10 41 Отговор

    До коментар #2 от "Гръм и мълнии":

    Руската идеология е такава, че вреди на самата Русия. Сами са си виновни за униженията, подигравките и загубата на влияние. След толкова много руски жертви и финансови загуби, резултата е нулев, нормално е да са отчаяни. И доказателството за това отчаяние на Путин, са ракетите по цивилни. Но и тук сгреши, първо тези ракети по цивилни не само, че не дават резултат за постигане на целта на СВО, а вредят преди всичко на Русия.

    Коментиран от #38

    15:51 03.02.2026

  • 24 Мнение

    39 4 Отговор
    Зеленото наркоманче не разбра ли че от него нищо не зависи. Не иска да прекъсне войната,защото неговите и руснаци ще му търсят сметка! Украинците трябва да се събудят и да видят до къде ги докара кокаиновия палячо!
    Кой вярва,че ядрена държава може да бъде победена.Сега оня лизач Рюте ще ги надъхва да не спират войната,защото тук играят големи пари! Вземаме пуканки и гледаме.

    15:52 03.02.2026

  • 25 Шекспир

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "Коу":

    Второто е!
    "Небето не знае ярост по голяма от яроста на пренебрегната жена..."

    15:52 03.02.2026

  • 26 Град Козлодуй

    7 32 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Така е г-жо. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #30

    15:52 03.02.2026

  • 27 Лена

    42 4 Отговор
    Куп световни държави, начело с Европа и Украйна воюват с Велика Русия с години!
    Първо ще грузнат дръвчето фашистка Украйна, после част от Европа, да се смята в това число и
    България! Тъжно, ама вярно!

    15:52 03.02.2026

  • 28 Мишел

    9 34 Отговор
    "През 2025г. приходите на Русия са се понижили с 55%, а разходите са се увеличили с 65%. Липсата на приходи и наличието на все по-малко партньори поставя Русия в много уязвима позиция пред Китай, който има интерес да запази Русия като източник на суровини. Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи. В Русия се опасяват, че тази икономическата зависимост от Китай се превръща в мощен инструмент за влияние включително и в политически аспект."

    Коментиран от #33, #58

    15:53 03.02.2026

  • 29 Ха-ха

    9 23 Отговор

    До коментар #12 от "Георги":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас ! Путин извърши геноцид над руската нация.

    15:54 03.02.2026

  • 30 Боа

    28 3 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй":

    А от теб става?
    В такъв случай,что си търпял 500 години турско?

    15:55 03.02.2026

  • 31 джони инглиш

    25 2 Отговор
    И Одеса, и Оеса, и Одеса.

    15:55 03.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Владимир Путин, президент

    5 27 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Руснак дypaк 😁👍

    15:55 03.02.2026

  • 34 да питам

    6 26 Отговор
    изплува ли крайцера Мацква, ако да може да натоварят на него руснаците напускащи Сирия ?

    15:55 03.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Световните медии

    4 26 Отговор
    “Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия. Индия окончателно се отказа от руския петрол, започва да купува от Венецуела. Моди: Сключихме много добра сделка днес с моя скъп приятел президента Тръмп.“

    Коментиран от #41

    15:57 03.02.2026

  • 37 Отношението на Москва не се е променило

    27 2 Отговор
    И що трябва да се променя? Позицията е ясна още от началото..

    Коментиран от #50

    15:59 03.02.2026

  • 38 Гръм и мълнии

    37 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ами това е.":

    От къде знаеш кой колко жертви е дал бе? Стига сте чели това Дойче веле. Затова се молят на Путин за мир, че даже ако може една седмица да не бомбардира,че били студено времето.Не съм чул Путин да се моли на някого за санкции,мир, ток или вода.Я стига, слезте на земята.Гледайте реално не нещата.

    15:59 03.02.2026

  • 39 Мишел

    26 3 Отговор
    Русия заяви, че ако до 5.02.2026 Украйна не започне изтегляне от Донбас, прекратява преговорите.

    15:59 03.02.2026

  • 40 Аква

    25 3 Отговор
    Нали искате да биете руснаците, бе? Едни 20 градуса под нулата ли ви уплашиха! Изтласкайте ги към източната граница! Над вас хвърлят само чипове от перални!

    16:00 03.02.2026

  • 41 Ама

    15 2 Отговор

    До коментар #36 от "Световните медии":

    нито ти е прятел, нито нещо разбираш.

    16:01 03.02.2026

  • 42 Зеленски

    21 2 Отговор
    Променяме преговорната ни стратегия след руската атака
    Изтегляме войските от Домбас, Запорожие и Херсон.Всички бандеровци си правим харакири

    16:01 03.02.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    5 28 Отговор
    Трагедията е, че за Четири Года Рассията проби дъното.
    Вече каквото да направи и каже, буди само смях и подигравки. Обстрелва Украйна - смях. Путин държи реч - пак смях. Русия подписва мир - подигравки че е Капитулирала. Нула полезни ходове.

    16:01 03.02.2026

  • 44 Световните медии

    3 22 Отговор

    До коментар #19 от "Доналд Тръмп офишъл":

    "Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    16:02 03.02.2026

  • 45 Да кажа

    24 10 Отговор
    Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заявява във вторник, 3 февруари, че последната нощна атака на Русия показва, че тя не мисли сериозно за мира, а Западът ще продължи да подкрепя Украйна и да оказва натиск върху Москва, предава The New Voice of Ukraine.. Сега виждате ли как Европа подклажда войната ? Зеления наркоман това иска,защото,ако има мир милиони украинци ще му задават много въпроси и вазелина в целия свят няма да му стигне!

    Коментиран от #78

    16:02 03.02.2026

  • 46 Преди атаката, след атаката

    18 3 Отговор
    По време на атаката..... дали се е променила? Дали не... Трябва да го обсъдим .....мидаааа

    16:02 03.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Виктор

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Вие извинете,мъж ли сте или жена...

    Коментиран от #79

    16:03 03.02.2026

  • 49 А тъй, точно тъйй

    17 1 Отговор
    ще бъдат внесени промени след руската атака.....

    16:03 03.02.2026

  • 50 Ха-ха

    5 24 Отговор

    До коментар #37 от "Отношението на Москва не се е променило":

    Позицията е ясна, но целта на Русия е непостижима, за нейните възможности. От цялата работа, накрая Русия пак хвана средния.!

    Коментиран от #55

    16:04 03.02.2026

  • 51 дипломацията е после

    16 1 Отговор
    Сега да се преключи първо с войната и с унищожаването на нацистка Украйна. Денацификация и демилитаризация

    Коментиран от #74

    16:06 03.02.2026

  • 52 безспорен факт...

    7 18 Отговор
    Операциите на САЩ нанасят огромен и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #60, #116

    16:07 03.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Владимир Путин, президент

    6 18 Отговор
    "...Pусия заяви, че ако до 5.02.2026 Украйна не започне изтегляне от Донбас, прекратява преговорите..."

    Не съм казвал такова нещо !!!
    Без разрешение от Тръмп и С.А.Щ до външната тоалетна не мога мръдна.

    16:07 03.02.2026

  • 55 Щом казваш ...

    13 3 Отговор

    До коментар #50 от "Ха-ха":

    Значи не е нужно Европа да се въоръжава и да троши пари нали ?

    Коментиран от #61

    16:08 03.02.2026

  • 56 слави трифонов

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "хахахахо":

    това е оксиморон

    16:08 03.02.2026

  • 57 Мдаа

    1 19 Отговор

    До коментар #16 от "Ко каза,ко?":

    Тръмп такава бухалка удари на Русия, че още не могат да осветят в Кремъл.
    😆

    16:09 03.02.2026

  • 58 Мишел

    16 2 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    псевдомишеле, цитирането на dw за Русия е проява на скудоумие.

    16:11 03.02.2026

  • 59 Дрън дрън.

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "М.АТ.":

    Бла бла.

    16:11 03.02.2026

  • 60 А да те питам обаче

    16 1 Отговор

    До коментар #52 от "безспорен факт...":

    Операциите на САЩ каква полза носят на САЩ ?

    Коментиран от #72

    16:12 03.02.2026

  • 61 Ха-ха

    2 15 Отговор

    До коментар #55 от "Щом казваш ...":

    Европа иска да вдигне нивото и да е като САЩ, затова се въоръжава.!

    Коментиран от #80, #92

    16:12 03.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Наркомане

    22 1 Отговор
    4 години говореше че ще победиш Русия и отвърна стотици милиарди от тъпият Запад.
    Сега квичиш като настъпена жаба.
    Мек е Путин. Трябваше да действува като Щатите и досега щеше да си изгнил а Киев да е на пепел

    16:13 03.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 досиетата на бай Епщайн

    16 1 Отговор
    Зеля, още много ще те помпат a.нaл.нo.

    16:16 03.02.2026

  • 66 Ха ХаХа

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Вятници ще си намерят но
    Скапани укри няма.

    16:17 03.02.2026

  • 67 борисов бойко борисов

    15 1 Отговор
    зелка,фърляй кърпата

    16:17 03.02.2026

  • 68 не може да бъде

    18 2 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Доказано е от историята че ген.Зима е много добър учител по геополитика и др.неща но някои схващат трудно тия уроци а пък други не искат да ги приемат -и на едните и на другите след това им се налага да ги разберат и запомнят по трудния начин... който освен това може да бъзе много болезнен!?...А всъщност може би някои много умни като г-жа Урсула и г-жа Калас са си мислели че ген.Зима е починал по време на глобалното затопляне!?

    16:17 03.02.2026

  • 69 Даунинг

    18 2 Отговор
    Еврейчето унишожи народа им.Господарите му от Лондон му диктуват в ухото.Скоро само знамена и гробове ще се виждат и от космоса.

    16:18 03.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ТРЪМП:

    5 13 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    16:19 03.02.2026

  • 72 Страшни ползи красиви и прекрасни

    12 0 Отговор

    До коментар #60 от "А да те питам обаче":

    „Днес ще споделим с нюйоркчани истината, която, за съжаление, е била скрита от тях твърде дълго“, заяви Мамдани, обвинявайки предишната администрация на Ерик Адамс за фискален дефицит от 12 милиарда долара годишно – „мащаб, който засенчва в пъти това, което видяхме тук, в Ню Йорк, по време на "Голямата депресия“.... и сега масово закриване и разпродажба на болници, училища и т.н но иначе света ще оправяме нали?

    16:19 03.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Лука

    4 13 Отговор

    До коментар #51 от "дипломацията е после":

    Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !

    16:20 03.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    шА мре.е 🐕

    16:23 03.02.2026

  • 78 Кирчо

    8 0 Отговор

    До коментар #45 от "Да кажа":

    Марк пазнуваше на 2-ри.Че празника си е празник.Знамена и сутиени и долно бельо.

    Коментиран от #111

    16:24 03.02.2026

  • 79 До ком 48

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Виктор":

    Кой да знае, приятелю! Някъде ръси мозъчни бисери,като жена, друг път, като мъж.Днес ме псува ,като каруцар от 30-те на миналия век,във кръчмата Трите смока - в Конъовица.Абе,да не е от онези, сбърканите с пакет,но и клитор като свирка на милиционер? Такива са най опасни.До обед мразят себе си,а следобед,целия свят! На такова ми прилича.

    16:24 03.02.2026

  • 80 да вдигне нивото на?

    14 1 Отговор

    До коментар #61 от "Ха-ха":

    Тя го вдига бре? 11,5 стигна безработицата в Скандинавия. Сега чакаме цифрите и от Германия ...

    16:29 03.02.2026

  • 81 ами да

    8 2 Отговор
    естествено,че няма да се променят- стратегията с неонацисти винаги е една бой до гроб,както във Втората световна.

    Коментиран от #83

    16:30 03.02.2026

  • 82 С военно престъпници не се преговаря

    3 10 Отговор
    СВО с цел денацификация е измислица на болните глави в Русия
    Военно престъпниците трябва да се осъждат за действията им в ХАГА

    Коментиран от #87

    16:36 03.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 кореа

    4 5 Отговор
    мда, в германия е бъкало от неонацисти втората световна :) леле мале колко сте зле коpeukuте

    Коментиран от #91

    16:37 03.02.2026

  • 85 Възмутен

    9 0 Отговор
    "Украйна ще се обърне към американски официални представители, за да обсъди какви да бъдат последиците за Русия след атаката"

    И какви ще са последиците - ще поплачеш малко на рамото на Рюте, след това на рамото на Тръмп ще те погалят по главичката и ще те пратят да вървиш на студено и без ток.

    И нали зеления наркоман беше много велик и казваше че Украйна можела да се справи и без помощта на америка пък сега ще обсъждали с американците. Довечера ще има още един удар и съвсем ще останете на свещи - в тъмното може обаче да викате "москаляко на гиляко".

    16:40 03.02.2026

  • 86 Е как па изведнъж

    7 0 Отговор
    този наркоман се сети, че освен военни има и дипломатически средства за постигане на мир!

    16:42 03.02.2026

  • 87 Антитрол

    9 0 Отговор

    До коментар #82 от "С военно престъпници не се преговаря":

    "трябва да се осъждат за действията им в ХАГА"

    Ами осъдете ги ама не можете защото цялото ви НАТО са неможачи - колко държави са против Русия и не можахте да се справите пък ужким били "най-силните".

    Коментиран от #88, #89

    16:42 03.02.2026

  • 88 1451

    1 8 Отговор

    До коментар #87 от "Антитрол":

    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.

    Коментиран от #95

    16:45 03.02.2026

  • 89 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 8 Отговор

    До коментар #87 от "Антитрол":

    Клесс, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #93, #94

    16:45 03.02.2026

  • 90 123

    7 0 Отговор
    Украинските представители в Абу Даби ще си носят ли златните гърнета ?Да покажат на домакините "стандарт".

    16:46 03.02.2026

  • 91 Помнещ

    7 0 Отговор

    До коментар #84 от "кореа":

    Какво стана нали зеления издаде указ забраняваш всякакви преговори с Русия пък сега реве че руснаците " не подкрепяли дипломацията". Да не реве ами да заминава на фронта и без това вече не е президент и подлежи на мобилизация.

    16:47 03.02.2026

  • 92 Орк

    6 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ха-ха":

    Европа вече нищо не может да вдигне. Дано ти да можеш

    16:48 03.02.2026

  • 93 Ломския

    6 0 Отговор

    До коментар #89 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ооо козлодуйски къде се губиш бе чадо - притеснявам се за теб онези мургавите излекуваха ли ти запека.

    16:48 03.02.2026

  • 94 Орк

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Нещо за стратегическо поражение ?

    16:51 03.02.2026

  • 95 Антитрол

    6 0 Отговор

    До коментар #88 от "1451":

    Що ревете тогава и вие и господарите ви и зеления наркоман че руснаците "не избирали пътя на дипломацията" - давайте продължавайте да "избивате рускитеСвине" а не да ревете.

    Ама май вече и вие не си вярвате на опорките.

    16:53 03.02.2026

  • 96 ЪХЪ

    5 0 Отговор
    А сега пак тези псевдо тъпанари пишат че Русия имала още ракети Преди два дни ги бяха написали че видиш Ли всеки момент ще колабират и ще се молят за прошка на зелето .Драги ми псевдо списвачи У тоя сайт вземета се в ръце икато лъжете поне помнета какво сте писали че вче сте за смях

    16:53 03.02.2026

  • 97 никой не иска войната да свърши

    4 7 Отговор
    Войната ще свърши с разпада на руската новоимперия.

    Коментиран от #99

    16:55 03.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Помнещ

    6 1 Отговор

    До коментар #97 от "никой не иска войната да свърши":

    "ще свърши с разпада на руската новоимперия"

    Помним помним ЩЕ ЩЕ ЩЕ - още 2022 година ни казвахте че до 3 месеца "Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне" - хайде сменете опорката тази вече 4 години се изтърка ама като мозъчетата са само с 2 клетки как да измислите ново.

    Коментиран от #100, #110

    16:58 03.02.2026

  • 100 а, помним

    2 3 Отговор

    До коментар #99 от "Помнещ":

    помним и много по-мощния СССР как се разпадна, независимо че тогава имаше парите на СИВ и войските на Варшавския договор. Танкове ще ядете. Пак.

    Коментиран от #105

    17:00 03.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Герги

    1 1 Отговор
    Такива са исканията на Русия че войната скоро няма да свърши...каза ги ядреният Дима...повече от капитулация...нормален човек няма как да се съгласи...

    17:00 03.02.2026

  • 103 Факт

    4 5 Отговор
    Бункерният диктатор и хунтата му съсипаха Русия и руснаците .

    Коментиран от #107, #109

    17:02 03.02.2026

  • 104 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    Удри Вова

    17:05 03.02.2026

  • 105 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #100 от "а, помним":

    "и войските на Варшавския договор. Танкове ще ядете"

    Ха ха ха само че заслугата за разпада на СССР не е на господарите ти а на един предател в СССР - ама за това си получил амнезия нали?

    17:05 03.02.2026

  • 106 @@@

    3 0 Отговор
    ПрезидентаНаркоман ВлАдимир Зеленски каза,
    че няма да има никакво примирие с Русия!
    Укрия ще се бие до последната педя земя и до последната Жива укра!

    17:06 03.02.2026

  • 107 Учуден

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Факт":

    "съсипаха Русия и руснаците"

    И защо целия запад и козячетат ревът тогава за мир или поне за примирие - нали искахте да унищожите Русия - продължавайте а не ревете.

    Коментиран от #118, #119

    17:07 03.02.2026

  • 108 веселяк

    3 1 Отговор
    „Руската армия се възползва от американското предложение за кратко прекратяване на ударите..." . Сещам се как му е хрумнало това предложение на бай Дон! Зеленото е пълзяло под и над килима до краката на Дончо и с дрезгав глас е изциврило, че му е замръзнало набрашненото носле! И като го почнаха отново руснаците пак изврещя на умряло!

    Коментиран от #112

    17:08 03.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 россиян..

    2 2 Отговор

    До коментар #99 от "Помнещ":

    И ние помним как пеефтьскио каза преди 4 години че бгбандерските мишоци ще кушат от жлътотому,а бе тва дека е във weцетому-поне две петилетки и он доста добре се справя и не ги оставя гладни

    17:10 03.02.2026

  • 111 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Кирчо":

    И ние празнувахме на 02.02..

    Коментиран от #113

    17:13 03.02.2026

  • 112 Запознат

    2 2 Отговор

    До коментар #108 от "веселяк":

    Ами зеления се правеше на хитрец и отложи с една седмица преговорите като мислеше че руснаците ще му се вържат на номерата и ще удължат примирието. И сега олеле рев - руснаците направо ни попиляха.

    17:13 03.02.2026

  • 113 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    "И ние празнувахме на 02.02.."

    Аз съм повече от сигурен че всички наши козячета са празнували - даже ми казаха че са си организирали мини гей-парад в "кол-центъра" по време на работа.

    17:15 03.02.2026

  • 114 зелю

    1 1 Отговор
    моля другарко, пък той продължава да ме бъхти, а беше казал на тромб, че ще спре

    17:17 03.02.2026

  • 115 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    Зеленски истерично квичи.от страх
    Стяга войски на границата с Русия.

    17:20 03.02.2026

  • 116 Нищо учудващо

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "безспорен факт...":

    Така става когато преди да си президент се оказва, че си олигарх, феодал а велможите ти,всички са с банкови сметки и имоти в страни от НАТО.

    17:21 03.02.2026

  • 117 хихи

    1 0 Отговор
    Преминават в Реконтранаступ...

    17:22 03.02.2026

  • 118 Абе ти що повтаряш коментарите? Ом

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "Учуден":

    Олигофрени ли си?

    17:24 03.02.2026

  • 119 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "Учуден":

    Натовците сме по курортите, стадионите, концертните зали и ресторантите.Руските орки в окопите на Донбас наторяват почвата .4 години!!! Путин в бункера.
    Усещаш ли малката разлика

    Коментиран от #122

    17:27 03.02.2026

  • 120 Факти

    0 3 Отговор
    Вместо Украйна да стане руска, Русия стана китайска.

    Коментиран от #124

    17:28 03.02.2026

  • 121 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Горките укрее. Набилли имм канчетоо, а кат удрятт рафинерии, пристанища, платформи, самолети в дълбокия тил и т.н. не рИвЪт. На ви сега се кирра.

    17:33 03.02.2026

  • 122 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #119 от "Ха ХаХа":

    Ами защо ревете тогава и защо по цял ден нашите козячета си счупват пръстите да пишат глупости - давайте не ревете а продължавайте да "унищожавате орки" - що зеления реве че руснаците не искали дипломация

    Ама май вие не си вярвате на опорките

    Коментиран от #125

    17:34 03.02.2026

  • 123 Уса

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "руската мечка":

    Влизал ли си в американската администрация?Там има указания на 4 езика единия е руски, другите са инглиш,спаниш и чайна

    17:36 03.02.2026

  • 124 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Факти":

    "Русия стана китайска"

    Абе важното че европуделите опазиха Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ - да се смееш ли да плачеш ли?

    17:36 03.02.2026

  • 125 Абе ти що повтаряш коментарите?

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Учуден":

    Олигофрен ли си?

    17:37 03.02.2026

