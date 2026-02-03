Володимир Зеленски: Отношението на Москва не се е променило! Променяме преговорната ни стратегия след руската атака

Със снощната си атака срещу украинския енергиен сектор Русия пренебрегна продължителните усилия на САЩ за постигане на мир в Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Той каза, че Украйна ще се обърне към американски официални представители, за да обсъди какви да бъдат последиците за Русия след атаката.
По време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте украинският президент заяви, че двамата са обсъдили бързи доставки за противовъздушната обрана, както и лицензи за производство на американски оръжия в Европа, но не спомена дали е бил постигнат някакъв напредък в тези дискусии.
Зеленски каза, че в работата на украинския преговорен екип ще бъдат внесени промени след руската атака. „Това бе умишлена атака срещу енергийната инфраструктура, при която бяха използвани рекорден брой балистични ракети“, заяви той.
„Руската армия се възползва от американското предложение за кратко прекратяване на ударите не за да подкрепи дипломацията, а за да се запаси с ракети и да изчака най-студените дни в годината, когато температурите в голяма част на Украйна падат под минус 20 градуса по Целзий“, добави Зеленски.
Очаква се следващият етап от мирните преговори между руски и американски официални представители да започне утре в Абу Даби, отбелязва Ройтерс.
Зеленски каза още, че е наредил на министерството на енергетиката, на министерството на вътрешните работи и на правителството като цяло да предоставят оборудване от запасите си и спешно да се свържат с партньорите си относно осигуряване на допълнителни пакети за поддръжка, предаде Укринформ.
По думите му енергийни обекти са били поразени в няколко региона и най-много щети са били нанесени в Киев и Запорожката област, както и в Харковска, Днепропетровска, Киевска, Виницка и Одеска област.
Ремонтни и спешни екипи работят във всички градове и общини, в които е необходимо и се използват всички налични ресурси на енергийните компании. Обстановката с отоплението е най-тежка в Киев, Харков и Днепър, както и в Лозова в Харковска област.
Почти 60% от потребителите в Харковска област са без ток, каза управителят на областта.
Зеленски подчерта, че всеки подобен руски удар потвърждава, че отношението на Москва не се е променило. По думите му руснаците продължават да залагат на войната и на унищожаването на Украйна и не се отнасят сериозно към дипломацията.
2 Гръм и мълнии
Коментиран от #23
15:42 03.02.2026
4 хехе
15:43 03.02.2026
5 От Кремъл:
15:44 03.02.2026
6 Полковник в оставка
15:44 03.02.2026
7 Папата
15:45 03.02.2026
8 руската мечка
Коментиран от #16, #123
15:45 03.02.2026
9 Боруна Лом
Коментиран от #68
15:45 03.02.2026
12 Георги
Зельо за каква промяна в стратегията говори!
ПУТИН няма да спре войната докато не ви занули
, ама напълно!
Коментиран от #29
15:46 03.02.2026
15 М.АТ.
До коментар #1 от "Атина Палада":Дoнбac бe yнищoжeнa бpигaдa cъc cтoтици пoлcки нaeмници: cтpaнaтa oбяви, чe нe e пoдгoтвeнa зa вoйнa c Pycия.
Стотици ковчези пристигнаха в Полша, което веднага охлади военния плам на европейските войски.
Силите на НАТО, разположени в Украйна, маскирани зад така наречения „Съюз на доброволците“, претърпяха сериозни загуби в Донбас в началото на 2026 г., според китайското издание Baijihao. По време на януарската офанзива на руските въоръжени сили полската бригада, воюваща в Донбас, беше почти напълно унищожена. Ковчезите с телата на войници от най-боеспособното подразделение на Полша сринаха бойния дух на войските на НАТО, чиновниците и обикновените поляци.
Невъзможно е такова голямо количество убити войници да се скрие и новината изтече в полските медии. Явно това е принудило полските власти да организират посрещане за убитите си „герои“ с пълни военни почести. „Честта“ да говори на събитието обаче беше предоставена на заместник-министъра на отбраната на страната Павел Залевски.
Той простичко и откровено призна: „Полша не е готова за съвременната война.“❗❗❗❗❗❗
Коментиран от #59
15:48 03.02.2026
16 Ко каза,ко?
До коментар #8 от "руската мечка":А бе,то май Тръмп играе по свирката на Путин...я го виж, не се наигра на крал.
Коментиран от #57
15:48 03.02.2026
17 Горски
Докато начело на ЕС стоят толкова семпли интелектуално особи, които са източник на безброй бисери, толкова, че по някои ЮТуб канали включват аларма, ако ще пускат нейни публични изяви, нищо добро не ни чака. И не знам дали е теория на конспирацията, но е много подозрително как Прибалтика изплува доста ярко в досиетата "Епстийн", а някои американски анализатори твърдят, че ФБР разследват източване на 46 милиарда долара от помощта за Украйна през основно естонски банки. Дали пък Кая не са я поставили на сегашната й позиция като награда за определени нейни действия? Все пак беше премиер там.
15:49 03.02.2026
19 Доналд Тръмп офишъл
Коментиран от #44
15:50 03.02.2026
20 Така де,
21 Владимир Путин, президент
Коментиран от #66
15:50 03.02.2026
22 Хасковски каунь
15:50 03.02.2026
23 Ами това е.
Коментиран от #38
15:51 03.02.2026
Кой вярва,че ядрена държава може да бъде победена.Сега оня лизач Рюте ще ги надъхва да не спират войната,защото тук играят големи пари! Вземаме пуканки и гледаме.
До коментар #13 от "Коу":Второто е!
"Небето не знае ярост по голяма от яроста на пренебрегната жена..."
15:52 03.02.2026
26 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Атина Палада":Така е г-жо. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #30
27 Лена
Първо ще грузнат дръвчето фашистка Украйна, после част от Европа, да се смята в това число и
България! Тъжно, ама вярно!
15:52 03.02.2026
28 Мишел
Коментиран от #33, #58
15:53 03.02.2026
29 Ха-ха
До коментар #12 от "Георги":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас ! Путин извърши геноцид над руската нация.
15:54 03.02.2026
30 Боа
До коментар #26 от "Град Козлодуй":А от теб става?
В такъв случай,что си търпял 500 години турско?
15:55 03.02.2026
31 джони инглиш
15:55 03.02.2026
33 Владимир Путин, президент
До коментар #28 от "Мишел":Руснак дypaк 😁👍
15:55 03.02.2026
34 да питам
15:55 03.02.2026
36 Световните медии
Коментиран от #41
37 Отношението на Москва не се е променило
Коментиран от #50
15:59 03.02.2026
38 Гръм и мълнии
До коментар #23 от "Ами това е.":От къде знаеш кой колко жертви е дал бе? Стига сте чели това Дойче веле. Затова се молят на Путин за мир, че даже ако може една седмица да не бомбардира,че били студено времето.Не съм чул Путин да се моли на някого за санкции,мир, ток или вода.Я стига, слезте на земята.Гледайте реално не нещата.
15:59 03.02.2026
39 Мишел
15:59 03.02.2026
40 Аква
16:00 03.02.2026
41 Ама
До коментар #36 от "Световните медии":нито ти е прятел, нито нещо разбираш.
16:01 03.02.2026
42 Зеленски
Изтегляме войските от Домбас, Запорожие и Херсон.Всички бандеровци си правим харакири
16:01 03.02.2026
43 Владимир Путин, президент
Вече каквото да направи и каже, буди само смях и подигравки. Обстрелва Украйна - смях. Путин държи реч - пак смях. Русия подписва мир - подигравки че е Капитулирала. Нула полезни ходове.
16:01 03.02.2026
44 Световните медии
До коментар #19 от "Доналд Тръмп офишъл":"Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."
16:02 03.02.2026
45 Да кажа
Коментиран от #78
16:02 03.02.2026
46 Преди атаката, след атаката
16:02 03.02.2026
48 Виктор
До коментар #1 от "Атина Палада":Вие извинете,мъж ли сте или жена...
Коментиран от #79
16:03 03.02.2026
49 А тъй, точно тъйй
16:03 03.02.2026
50 Ха-ха
До коментар #37 от "Отношението на Москва не се е променило":Позицията е ясна, но целта на Русия е непостижима, за нейните възможности. От цялата работа, накрая Русия пак хвана средния.!
Коментиран от #55
16:04 03.02.2026
51 дипломацията е после
Коментиран от #74
16:06 03.02.2026
52 безспорен факт...
Коментиран от #60, #116
16:07 03.02.2026
54 Владимир Путин, президент
Не съм казвал такова нещо !!!
Без разрешение от Тръмп и С.А.Щ до външната тоалетна не мога мръдна.
16:07 03.02.2026
55 Щом казваш ...
До коментар #50 от "Ха-ха":Значи не е нужно Европа да се въоръжава и да троши пари нали ?
Коментиран от #61
16:08 03.02.2026
56 слави трифонов
До коментар #53 от "хахахахо":това е оксиморон
16:08 03.02.2026
57 Мдаа
До коментар #16 от "Ко каза,ко?":Тръмп такава бухалка удари на Русия, че още не могат да осветят в Кремъл.
😆
16:09 03.02.2026
58 Мишел
До коментар #28 от "Мишел":псевдомишеле, цитирането на dw за Русия е проява на скудоумие.
16:11 03.02.2026
59 Дрън дрън.
До коментар #15 от "М.АТ.":Бла бла.
16:11 03.02.2026
60 А да те питам обаче
До коментар #52 от "безспорен факт...":Операциите на САЩ каква полза носят на САЩ ?
Коментиран от #72
16:12 03.02.2026
61 Ха-ха
До коментар #55 от "Щом казваш ...":Европа иска да вдигне нивото и да е като САЩ, затова се въоръжава.!
Коментиран от #80, #92
16:12 03.02.2026
63 Наркомане
Сега квичиш като настъпена жаба.
Мек е Путин. Трябваше да действува като Щатите и досега щеше да си изгнил а Киев да е на пепел
16:13 03.02.2026
65 досиетата на бай Епщайн
16:16 03.02.2026
66 Ха ХаХа
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":Вятници ще си намерят но
Скапани укри няма.
16:17 03.02.2026
67 борисов бойко борисов
16:17 03.02.2026
68 не може да бъде
До коментар #9 от "Боруна Лом":Доказано е от историята че ген.Зима е много добър учител по геополитика и др.неща но някои схващат трудно тия уроци а пък други не искат да ги приемат -и на едните и на другите след това им се налага да ги разберат и запомнят по трудния начин... който освен това може да бъзе много болезнен!?...А всъщност може би някои много умни като г-жа Урсула и г-жа Калас са си мислели че ген.Зима е починал по време на глобалното затопляне!?
16:17 03.02.2026
69 Даунинг
16:18 03.02.2026
71 ТРЪМП:
16:19 03.02.2026
72 Страшни ползи красиви и прекрасни
До коментар #60 от "А да те питам обаче":„Днес ще споделим с нюйоркчани истината, която, за съжаление, е била скрита от тях твърде дълго“, заяви Мамдани, обвинявайки предишната администрация на Ерик Адамс за фискален дефицит от 12 милиарда долара годишно – „мащаб, който засенчва в пъти това, което видяхме тук, в Ню Йорк, по време на "Голямата депресия“.... и сега масово закриване и разпродажба на болници, училища и т.н но иначе света ще оправяме нали?
16:19 03.02.2026
74 Лука
До коментар #51 от "дипломацията е после":Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !
16:20 03.02.2026
77 И Киев е Руски
16:23 03.02.2026
78 Кирчо
До коментар #45 от "Да кажа":Марк пазнуваше на 2-ри.Че празника си е празник.Знамена и сутиени и долно бельо.
Коментиран от #111
16:24 03.02.2026
79 До ком 48
До коментар #48 от "Виктор":Кой да знае, приятелю! Някъде ръси мозъчни бисери,като жена, друг път, като мъж.Днес ме псува ,като каруцар от 30-те на миналия век,във кръчмата Трите смока - в Конъовица.Абе,да не е от онези, сбърканите с пакет,но и клитор като свирка на милиционер? Такива са най опасни.До обед мразят себе си,а следобед,целия свят! На такова ми прилича.
16:24 03.02.2026
80 да вдигне нивото на?
До коментар #61 от "Ха-ха":Тя го вдига бре? 11,5 стигна безработицата в Скандинавия. Сега чакаме цифрите и от Германия ...
16:29 03.02.2026
81 ами да
Коментиран от #83
16:30 03.02.2026
82 С военно престъпници не се преговаря
Военно престъпниците трябва да се осъждат за действията им в ХАГА
Коментиран от #87
16:36 03.02.2026
84 кореа
Коментиран от #91
16:37 03.02.2026
85 Възмутен
И какви ще са последиците - ще поплачеш малко на рамото на Рюте, след това на рамото на Тръмп ще те погалят по главичката и ще те пратят да вървиш на студено и без ток.
И нали зеления наркоман беше много велик и казваше че Украйна можела да се справи и без помощта на америка пък сега ще обсъждали с американците. Довечера ще има още един удар и съвсем ще останете на свещи - в тъмното може обаче да викате "москаляко на гиляко".
16:40 03.02.2026
86 Е как па изведнъж
16:42 03.02.2026
87 Антитрол
До коментар #82 от "С военно престъпници не се преговаря":"трябва да се осъждат за действията им в ХАГА"
Ами осъдете ги ама не можете защото цялото ви НАТО са неможачи - колко държави са против Русия и не можахте да се справите пък ужким били "най-силните".
Коментиран от #88, #89
16:42 03.02.2026
88 1451
До коментар #87 от "Антитрол":рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас.
Коментиран от #95
16:45 03.02.2026
89 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #87 от "Антитрол":Клесс, днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #93, #94
16:45 03.02.2026
90 123
16:46 03.02.2026
91 Помнещ
До коментар #84 от "кореа":Какво стана нали зеления издаде указ забраняваш всякакви преговори с Русия пък сега реве че руснаците " не подкрепяли дипломацията". Да не реве ами да заминава на фронта и без това вече не е президент и подлежи на мобилизация.
16:47 03.02.2026
92 Орк
До коментар #61 от "Ха-ха":Европа вече нищо не может да вдигне. Дано ти да можеш
16:48 03.02.2026
93 Ломския
До коментар #89 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ооо козлодуйски къде се губиш бе чадо - притеснявам се за теб онези мургавите излекуваха ли ти запека.
16:48 03.02.2026
94 Орк
До коментар #89 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Нещо за стратегическо поражение ?
16:51 03.02.2026
95 Антитрол
До коментар #88 от "1451":Що ревете тогава и вие и господарите ви и зеления наркоман че руснаците "не избирали пътя на дипломацията" - давайте продължавайте да "избивате рускитеСвине" а не да ревете.
Ама май вече и вие не си вярвате на опорките.
16:53 03.02.2026
96 ЪХЪ
16:53 03.02.2026
97 никой не иска войната да свърши
Коментиран от #99
16:55 03.02.2026
99 Помнещ
До коментар #97 от "никой не иска войната да свърши":"ще свърши с разпада на руската новоимперия"
Помним помним ЩЕ ЩЕ ЩЕ - още 2022 година ни казвахте че до 3 месеца "Русия ЩЕ фалира и ЩЕ се разпадне" - хайде сменете опорката тази вече 4 години се изтърка ама като мозъчетата са само с 2 клетки как да измислите ново.
Коментиран от #100, #110
16:58 03.02.2026
100 а, помним
До коментар #99 от "Помнещ":помним и много по-мощния СССР как се разпадна, независимо че тогава имаше парите на СИВ и войските на Варшавския договор. Танкове ще ядете. Пак.
Коментиран от #105
17:00 03.02.2026
102 Герги
17:00 03.02.2026
103 Факт
Коментиран от #107, #109
17:02 03.02.2026
104 Бай той Толстой
17:05 03.02.2026
105 Помнещ
До коментар #100 от "а, помним":"и войските на Варшавския договор. Танкове ще ядете"
Ха ха ха само че заслугата за разпада на СССР не е на господарите ти а на един предател в СССР - ама за това си получил амнезия нали?
17:05 03.02.2026
106 @@@
че няма да има никакво примирие с Русия!
Укрия ще се бие до последната педя земя и до последната Жива укра!
17:06 03.02.2026
107 Учуден
До коментар #103 от "Факт":"съсипаха Русия и руснаците"
И защо целия запад и козячетат ревът тогава за мир или поне за примирие - нали искахте да унищожите Русия - продължавайте а не ревете.
Коментиран от #118, #119
17:07 03.02.2026
108 веселяк
Коментиран от #112
17:08 03.02.2026
110 россиян..
До коментар #99 от "Помнещ":И ние помним как пеефтьскио каза преди 4 години че бгбандерските мишоци ще кушат от жлътотому,а бе тва дека е във weцетому-поне две петилетки и он доста добре се справя и не ги оставя гладни
17:10 03.02.2026
111 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #78 от "Кирчо":И ние празнувахме на 02.02..
Коментиран от #113
17:13 03.02.2026
112 Запознат
До коментар #108 от "веселяк":Ами зеления се правеше на хитрец и отложи с една седмица преговорите като мислеше че руснаците ще му се вържат на номерата и ще удължат примирието. И сега олеле рев - руснаците направо ни попиляха.
17:13 03.02.2026
113 Зевзек
До коментар #111 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":"И ние празнувахме на 02.02.."
Аз съм повече от сигурен че всички наши козячета са празнували - даже ми казаха че са си организирали мини гей-парад в "кол-центъра" по време на работа.
17:15 03.02.2026
114 зелю
17:17 03.02.2026
115 Ха ХаХа
Стяга войски на границата с Русия.
17:20 03.02.2026
116 Нищо учудващо
До коментар #52 от "безспорен факт...":Така става когато преди да си президент се оказва, че си олигарх, феодал а велможите ти,всички са с банкови сметки и имоти в страни от НАТО.
17:21 03.02.2026
117 хихи
17:22 03.02.2026
118 Абе ти що повтаряш коментарите? Ом
До коментар #107 от "Учуден":Олигофрени ли си?
17:24 03.02.2026
119 Ха ХаХа
До коментар #107 от "Учуден":Натовците сме по курортите, стадионите, концертните зали и ресторантите.Руските орки в окопите на Донбас наторяват почвата .4 години!!! Путин в бункера.
Усещаш ли малката разлика
Коментиран от #122
17:27 03.02.2026
120 Факти
Коментиран от #124
17:28 03.02.2026
121 Баба Гошка
17:33 03.02.2026
122 Учуден
До коментар #119 от "Ха ХаХа":Ами защо ревете тогава и защо по цял ден нашите козячета си счупват пръстите да пишат глупости - давайте не ревете а продължавайте да "унищожавате орки" - що зеления реве че руснаците не искали дипломация
Ама май вие не си вярвате на опорките
Коментиран от #125
17:34 03.02.2026
123 Уса
До коментар #8 от "руската мечка":Влизал ли си в американската администрация?Там има указания на 4 езика единия е руски, другите са инглиш,спаниш и чайна
17:36 03.02.2026
124 Зевзек
До коментар #120 от "Факти":"Русия стана китайска"
Абе важното че европуделите опазиха Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ - да се смееш ли да плачеш ли?
17:36 03.02.2026
125 Абе ти що повтаряш коментарите?
До коментар #122 от "Учуден":Олигофрен ли си?
17:37 03.02.2026