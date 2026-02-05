Китайско участие в SpaceX? Сенатори демократи настояват Пентагонът да проведе проверка

Демократически сенатори от Съединените американски щати призоваха Пентагонът да започне незабавна проверка на SpaceX на фона на твърдения, че китайски инвеститори тайно са придобили дялове в частната ракетна компания. Това става ясно от писмо, с което разполага "Ройтерс".

Сенаторите Елизабет Уорън и Анди Ким са се обърнали към министъра на отбраната Пийт Хегсет, като изразяват опасения, че евентуално китайско участие в SpaceX може да представлява "заплаха за националната сигурност" и да застраши ключова военна, разузнавателна и гражданска инфраструктура.

Законодателите се позовават на медийни публикации и свидетелства в съда, според които инвеститори с връзки с Китай са насочвали средства през офшорни структури на Каймановите острови и Британските Вирджински острови, за да прикрият придобиването на акции в SpaceX.

Основана от Илон Мъск, компанията играе централна роля в инфраструктурата за национална сигурност на САЩ, като изстрелва военни и разузнавателни сателити и управлява комуникационната мрежа Starlink, използвана от Пентагона и за подпомагане на отбраната на Украйна.

В писмото си сенаторите предупреждават, че всякакво китайско участие може да задейства правилата на САЩ за чуждестранна собственост, контрол или влияние (FOCI), тъй като съществува риск от достъп до чувствителна информация и технологии. Те настояват Министерството на отбраната да разкрие мащаба на евентуалната китайска собственост, да прецени дали SpaceX подлежи на мерки за ограничаване по режима FOCI и дали чуждестранните инвестиции следва да бъдат разгледани от Комисията за чуждестранни инвестиции в САЩ (CFIUS). Отговор се очаква до 20 февруари.

Сенаторите отбелязват, че неотдавнашното придобиване на xAI от SpaceX допълнително увеличава спешността на въпросите около възможно китайско участие. Според тях разширяването на дейността на компанията - от ракети и космически интернет до изкуствен интелект и комуникации - засилва рисковете за националната сигурност, ако има нерегламентирано чуждестранно влияние.