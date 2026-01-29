Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Канцлерът Мерц призовава за по-силно НАТО в Европа
Канцлерът Мерц призовава за по-силно НАТО в Европа

29 Януари, 2026 11:33 418 9

В реч пред германския парламент канцлерът подчерта, че Европа вече няма да се поддава на заплахите от нови мита

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-силно НАТО в Европа, съобщава Ройтерс. Той подчерта, че Алиансът винаги трябва да протяга ръка за сътрудничество със Съединените щати.

В реч пред германския парламент канцлерът подчерта, че Европа вече няма да се поддава на заплахите от нови мита.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп се закани да наложи допълнителни мита на европейските страни, противопоставящи се на намерението му да поеме контрола над Гренландия. Броени часове по-късно обаче той промени позицията си и обяви, че няма да налага нови тарифи.

Напрежение възникна между членовете на НАТО, след като Тръмп заяви, че съюзници на САЩ в Афганистан са избягвали служба на фронтовата линия. Германският министър на отбраната поиска американският президент да се извини. Британският премиер пък определи думите на Тръмп като обидни.


Германия
  • 1 Европеец

    8 3 Отговор
    Натото е инструмент на САЩ за управление на васалните държавици и за сеене на терор в близкия изток...... А мерца си е изкукал фашист...

    11:35 29.01.2026

  • 2 Глист,

    6 1 Отговор
    разчитай на себе си , не потбутвай НАТО да ти пази дупката.

    11:37 29.01.2026

  • 3 ФАКТИ

    5 0 Отговор
    БИТИ БЯХА МАЛКО. РУСНАЦИТЕ СИ БЛАЩАТ ЗА ШИРОКАТА СИ ДУША.

    11:37 29.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Снощи Германия и още пет страни си направиха собствен ЕС и уволниха Урсула за лошо ръководство.А България през борда на Титаник.Обраха ни левчетата и златото и вече не сме интересни

    Коментиран от #5

    11:38 29.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Алианса винаги да протягал ръка към НАТО

    4 1 Отговор
    Но НАТО дали ви иска....или му трябвате като меню на масата. Разказаха ви играта, сега му се мазните. Умря Марко.

    11:40 29.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Любопитен":

    Прочети ЕС на две скорости.

    11:41 29.01.2026

  • 8 Дориана

    3 1 Отговор
    Мерц, Урсула, Макрон системно ежедневно провокират конфликти с Русия и неистово искат война между НАТО и Русия. ЕС се разпада , защото загуби ценностите върху, които беше създадена. Икономиката и вече е отслабена. Политическото и влияние в Световен мащаб- също. Така че , сами се самоунищожиха.

    11:42 29.01.2026

  • 9 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Абе тия съдели с кой ще се бият?

    11:49 29.01.2026

