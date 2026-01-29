Канцлерът Мерц призовава за по-силно НАТО в Европа

Германският канцлер Фридрих Мерц призова за по-силно НАТО в Европа, съобщава Ройтерс. Той подчерта, че Алиансът винаги трябва да протяга ръка за сътрудничество със Съединените щати.

В реч пред германския парламент канцлерът подчерта, че Европа вече няма да се поддава на заплахите от нови мита.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп се закани да наложи допълнителни мита на европейските страни, противопоставящи се на намерението му да поеме контрола над Гренландия. Броени часове по-късно обаче той промени позицията си и обяви, че няма да налага нови тарифи.

Напрежение възникна между членовете на НАТО, след като Тръмп заяви, че съюзници на САЩ в Афганистан са избягвали служба на фронтовата линия. Германският министър на отбраната поиска американският президент да се извини. Британският премиер пък определи думите на Тръмп като обидни.