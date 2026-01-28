Еманюел Макрон: Трябва спешно да засилим отбранителните позиции в Арктика

Франция подкрепя засилването на отбранителните позиции в Арктика, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

Той направи кратък коментар по темата преди срещата си с датския премиер Мете Фредериксен и гренландския премиер Йенс-Фредерик Нилсен.

По думите му отбранителните позиции в Арктика трябва да бъдат укрепени с оглед на позицията на Русия в Далечния север, икономическото присъствие на Китай и стратегическите последици от това сближаване.