Еманюел Макрон: Трябва спешно да засилим отбранителните позиции в Арктика

28 Януари, 2026 15:15 428 12

  • еманюел макрон-
  • арктика-
  • нато-
  • гренландия-
  • китай-
  • русия-
  • доналд тръмп

По думите му отбранителните позиции трябва да бъдат укрепени с оглед на позицията на Русия в Далечния север, икономическото присъствие на Китай и стратегическите последици от това сближаване

Франция подкрепя засилването на отбранителните позиции в Арктика, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс.

Той направи кратък коментар по темата преди срещата си с датския премиер Мете Фредериксен и гренландския премиер Йенс-Фредерик Нилсен.

По думите му отбранителните позиции в Арктика трябва да бъдат укрепени с оглед на позицията на Русия в Далечния север, икономическото присъствие на Китай и стратегическите последици от това сближаване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    17 1 Отговор
    Приятно ли ви е да ви решават съдбата дебили?

    15:17 28.01.2026

  • 2 Хасковски каунь

    15 1 Отговор
    Безмозъчни папагали

    15:17 28.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Като го изхвърлиха от Африка отива на Северния полюс.

    15:17 28.01.2026

  • 4 Kaлпазанин

    13 1 Отговор
    Трябва спешно да ви се спрат наркотиците ,и да висснете по уличните ,белким тогава ако случим на нормални да управляват Европа ,ще се оправим

    15:18 28.01.2026

  • 5 Красимир Петров

    12 1 Отговор
    И от кой ще се отбраняваш,от САЩ или от Русия.Първо внимавай да не те ша,ма,родна баба ти,след това за други въпроси.

    Коментиран от #11

    15:18 28.01.2026

  • 6 Доналд Тръмп, Президентът

    13 1 Отговор
    Тоя е по-смешен и от Чарли Чаплин.....

    15:18 28.01.2026

  • 7 Я пък тоя

    13 1 Отговор
    Бързо нова коалиция на желаещите!

    15:19 28.01.2026

  • 8 Атина Палада

    13 0 Отговор
    Кви позиции ще засилваш ЕманюелЕ,като сте в 9-та глуха ?;)

    15:19 28.01.2026

  • 9 Трол

    5 0 Отговор
    Ще имате успех само ако Бриджит стане главнокомандващ на обединените европейски сили.

    Коментиран от #12

    15:22 28.01.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Защитете тюлените от белите мечки‼️

    15:24 28.01.2026

  • 11 Дали

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    пък не е дядо г-н Бриджит ?

    15:24 28.01.2026

  • 12 Той вече

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    главнокомадващ, случаят в самолета ясно показа, кой е шефа.

    15:25 28.01.2026