Русия отново се готви за война срещу Финландия

Русия отново се готви за война срещу Финландия

2 Февруари, 2026 11:39 1 877 84

  финландия-
  нато-
  русия-
  украйна-
  владимир путин

Руски официални лица, включително президентът Владимир Путин, са заплашвали директно Финландия, включително чрез използване на език, с който Москва е оправдала фалшиво нахлуването си в Украйна

Русия отново се готви за война срещу Финландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия изгражда военна инфраструктура в близост до финландската граница, вероятно като част от по-широки усилия за военна експанзия, които имат за цел да подготвят руските сили за евентуален бъдещ конфликт с НАТО.

За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).

Финландската национална телевизия Yle публикува сателитни снимки от периода между юни 2024 г. и октомври 2025 г., на които се вижда руско строителство във военната база Рибка в Петрозаводск, Република Карелия (на около 175 километра от финландската граница).

Yle съобщи, че гарнизонната зона от съветската епоха е била почти напълно изоставена в началото на XXI вен, но в наши дни 44-ти армейски корпус от, Ленинградския военен окръг ще използва базата. Yle съобщи, че военната база "Рибка" вече разполага с голяма въздушна база и склад за оборудване.

Yle съобщи, че сателитни снимки от май и август 2025 г. показват, че Русия строи и нов военен град в Кандалакша, област Мурманск (на около 115 километра от финландската граница) за гарнизона Лупче-Савино, който Русия започна да строи през зимата на 2024-2025 г. за нова артилерийска бригада и инженерна бригада. ISW вече е съобщавала за разширяването на друга руска военна инфраструктура по границата с Финландия.

През 2024 г. Русия преструктурира Западния военен окръг в Ленинградския и Московския военни окръзи, вероятно с цел да подобри стратегическото си командване по северната си граница и да заеме позиция срещу НАТО по финландската граница.

Руското военно командване също така сформира 44-та армия през 2024 г. като част от тези усилия.

Руски официални лица, включително руският президент Владимир Путин, са заплашвали директно Финландия, включително чрез използване на език, с който Русия е оправдала фалшиво нахлуването си в Украйна.

На 1 февруари руски дронове удариха родилен дом и автобус, превозващ миньори, като причиниха значителни жертви сред цивилното население.

Кремъл продължава да използва въпроси, които нямат връзка с войната в Украйна, за да принуди администрацията на Тръмп да се поддаде на руските искания по отношение на Украйна.

Вътрешни източници продължават да показват, че Русия се опитва да се представи пред външната аудитория като желаещ да преговаря, за да получи контрол над цялата Донецка област чрез дипломатически средства.

Изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск ограничи работата на сателитните терминали Starlink в Украйна, за да противодейства на използването на Starlink от Русия за дронове.


Оценка 2.3 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    19 17 Отговор
    Всеки греши, но само глупака си повтаря грешките!

    11:41 02.02.2026

  • 2 Гьобелс

    47 6 Отговор
    Една лъжа, повторена 100 пъти, се превръща в истина.

    11:42 02.02.2026

  • 3 пиночет

    27 45 Отговор
    Пак ще ядат боя миризливите руски смотаняци и палячовци

    Коментиран от #8

    11:42 02.02.2026

  • 4 Хасковски каунь

    50 18 Отговор
    Честит 02 Февруари Финландия. Честито и на натовските войници които разположихте на границата преди 2 години. Да живеят и базите на УСА на границата.
    А сега , виждате ли Русия готви война? Още един път, Честито!

    Коментиран от #40

    11:43 02.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трол

    27 9 Отговор
    Русия заплашва Финландия, че ще им спре евтината водка от пограничните магазинчета.

    Коментиран от #19, #49

    11:46 02.02.2026

  • 8 УСА боклук

    26 10 Отговор

    До коментар #3 от "пиночет":

    Приятелю,
    кога са яли боя? Я виж политическата карта от ония години

    Коментиран от #17, #73

    11:46 02.02.2026

  • 9 Никой не напада НАТО.

    15 29 Отговор
    Иначе умира веднага.

    Коментиран от #16, #18, #30

    11:47 02.02.2026

  • 10 Проктър и Гембъл

    20 4 Отговор
    С тези памперси, станахме милиардери🤣

    11:48 02.02.2026

  • 11 Някой

    33 6 Отговор
    А какво друго да направи, след като Финландия наруши неутралитета си и се присъедини към НАТО? Освен това, Русия възстаноиява 2 бази на разстояние около 100 и повече км т границата. По съветско време теи бази са били много повече.
    Ама ние този "институт" си го знаем. Много прилича на онзи сирийски център за изследване на незнам какво си в Сирия.

    Коментиран от #76

    11:48 02.02.2026

  • 12 Много бързате,

    18 6 Отговор
    а почакайте да приключат с укроко чин Ата,пък после ще им дойде редът и на финландия,и на джуджетата! Едно по едно!

    Коментиран от #48

    11:48 02.02.2026

  • 13 татунчо 🍌

    28 5 Отговор
    Русия може да прави каквото си иска в границите на държавата си , какво си мислят другите си е само техен проблем .

    Коментиран от #23, #24, #32

    11:48 02.02.2026

  • 14 Херодот

    14 1 Отговор
    По тази земя, има много неблагодарна сган

    11:49 02.02.2026

  • 15 Русофил

    12 14 Отговор
    Ще вземе Путин Хелзенки за 3 дни, има опит!

    11:49 02.02.2026

  • 16 Ха ха,

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Никой не напада НАТО.":

    и сам не си вярваш!

    11:50 02.02.2026

  • 17 Омазана ватенка

    21 22 Отговор

    До коментар #8 от "УСА боклук":

    Един финлндец-Симо Хаюха отстрелва над 500 орки като патици.

    Коментиран от #59, #62, #82

    11:50 02.02.2026

  • 18 Шопо

    18 8 Отговор

    До коментар #9 от "Никой не напада НАТО.":

    НАТО че умре и без да го нападат.

    11:50 02.02.2026

  • 19 Някой

    18 4 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Споко! Финландските управляващи я спраха сами преди 2 години като затвориха границата с Русия. От тогава едни големи източни области във Финландия се обезлюдяват. Щото ги няма руските туристи и евтините стоки от Русия. Няма бизнес, няма работа. Продават се големи къщи за жълти стотинки.

    Коментиран от #31

    11:50 02.02.2026

  • 20 пиночет

    7 12 Отговор
    Който се опита да нападне НАТО, трябва да изчезне от картата на света

    11:50 02.02.2026

  • 21 Ахъ

    13 4 Отговор
    Демагогията на либерастията няма граници, както и простотията на нашите джурнаглисти...Влизаш в НАТО и сега кой ми с ра в гащите.

    11:50 02.02.2026

  • 22 Артилерист

    14 6 Отговор
    Исъвъто се е доказало, че няма спирачки за лъжите. Ако Русия прави нещо военно в близост до границата с Финландия, то е защото тя е в НАТО, а е всеизвестно, че НАТО е агресивна военна структура и напада всеки несъгласен с него без да му пука за международното право.

    Коментиран от #43

    11:50 02.02.2026

  • 23 Русофил

    9 12 Отговор

    До коментар #13 от "татунчо 🍌":

    Така си правеше и покрай украинската граница и видяхме безчинстването и осерацията,нали!?

    Коментиран от #56

    11:51 02.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 стоян георгиев

    11 2 Отговор
    Поредния пасквил, без нито един факт, само празни приказки и твърдения на мисирки 😅

    11:51 02.02.2026

  • 26 Медведев Атома

    6 7 Отговор
    Съжалява,че се споменава Финландия 🍸🤣

    11:51 02.02.2026

  • 27 Сателити спътници

    2 0 Отговор
    Когато те гледа оня отгоре какво точно правиш,е безсмислено да се подготвяш.Важи за всички държави.

    11:52 02.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Орк

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Наритай руснак":

    не се готви, а готови сме!!

    Коментиран от #36

    11:52 02.02.2026

  • 30 Сармат Посейдонов

    12 5 Отговор

    До коментар #9 от "Никой не напада НАТО.":

    А ако НАТО умре бързо да речем за 30 минути?

    11:53 02.02.2026

  • 31 Русофил

    7 13 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    Ами купи си къща там и посрещай пияни вати

    11:53 02.02.2026

  • 32 Руснак без крак

    9 14 Отговор

    До коментар #13 от "татунчо 🍌":

    За три дни влизам в Хелзинки.Ако остана с глава при Покровск!

    Коментиран от #50

    11:53 02.02.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    7 11 Отговор
    Тъкмо по-бързо ще дойде краят на Кремълския ботоксов убиец -педофил с токчетата

    11:53 02.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бандера

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Орк":

    Готов си за чувала

    11:55 02.02.2026

  • 37 варна

    9 8 Отговор
    пак смешки Финландия ще думка ватенките като пъдпъдъци

    11:57 02.02.2026

  • 38 пиночет

    7 12 Отговор
    Почти всички руснаци са полуидиоти и роби на Кремълските идиоти, а нашите путинофили завършени идиоти

    Коментиран от #45

    11:57 02.02.2026

  • 39 писари що ги пускате

    4 1 Отговор
    тез неправдоподобни фишеци
    да насъсквате русофоборчагите да зацъкат трескаво крипто копейки

    11:58 02.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 неВероятния Институт

    10 2 Отговор
    "Русия изгражда военна инфраструктура в близост до финландската граница, вероятно като част от по-широки усилия за военна експанзия,"

    Още по-вероятно е че оная с двете майки, ако не бе набутала Финландия в НАТО и оня Пън(стуб, на скандинавски) не бе почнал да разполага войски по границите, нищо подобно нямаше да има сега!
    Та как разбраха Института кой, кого се готви ВЕРОЯТНО да напада, че не разбрах! И има ли във Финландия области с руско население, което тероризират и избиват, че да сравняват Украйна с Финландия!

    Коментиран от #46

    11:59 02.02.2026

  • 42 е па нормално....

    9 2 Отговор
    тва веке е граница на нато.и аз да съм и аз ще строя укрепления....е как инак????

    12:00 02.02.2026

  • 43 Руската пропаганда

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "Артилерист":

    Има за цел оллигофрена.

    12:00 02.02.2026

  • 44 Розовото пони Путин 🦄

    7 9 Отговор
    Честит 02 Февруари на Русия. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #52

    12:01 02.02.2026

  • 45 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 7 Отговор

    До коментар #38 от "пиночет":

    Кога товарим копейките или направо на екарисажате!

    12:02 02.02.2026

  • 46 Заглавието обаче

    8 2 Отговор

    До коментар #41 от "неВероятния Институт":

    ВЕРОЯТНО е произведение на авторката!

    12:02 02.02.2026

  • 47 Така е атлантенца

    9 4 Отговор
    Утре Финландия, а после Гренландия ....

    12:02 02.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 патоанатом

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Финландците са в клуба на богатите, Коскенкорва водка плаща за реклама и я имаше есента и в наши магазини. Няма да си купуват евтина руска водка, която се дестилира от петрол. Това е като нашият спирт, който го пият клошарите. Аз довършвам два анатомични среза на един такъв, замръзнал през нощта, и го отправяме за инцинериране в крематориума. След това отивам да пия две водки и да обядвам в барчето. В понеделник има зелева салата и свинско с ориз. Ще взема и една свинска чорба с картофи, защото правя аутопсия с грейка под престилката. Спарих се, и не са ми свободни движенията със скалпела. Имам нужда да пийна един аперитив и да проточа бойлера с бира.

    12:03 02.02.2026

  • 50 татунчо 🍌

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Руснак без крак":

    Влизай в обора ,където ти е мястото , не давай наклон на другите !

    12:04 02.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ТИГО

    5 9 Отговор

    До коментар #44 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Честито на жуженцето с ботокса и токчетата ,да порозовее че е жълтичък !Светлината в бункера не му понася!

    Коментиран от #57

    12:04 02.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Възмутен

    8 1 Отговор
    "вероятно като част от по-широки усилия за военна експанзия"

    Хайде пак "може, вероятно, с голяма вероятност" - редовната пропаганда с лъжи.

    Когато руснаците "изграждат военна инфраструктура" до границата с НАТО това е защото се подготвят за "военна експанзия" обаче когато НАТО "изграждат военна инфраструктура" до границата на Русия това е "засилване на източния фланг срещу руската агресия"

    До кога ще ни заливате с пещерна пропаганда.

    12:05 02.02.2026

  • 55 Томахоук

    2 4 Отговор
    Къде строят бази?

    12:05 02.02.2026

  • 56 село мое , 🐮

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Русофил":

    Обърни внимание на добитъка , остави писането на другите ! Не е за теб тая работа ! 🐀

    Коментиран от #60

    12:06 02.02.2026

  • 57 А Где

    6 2 Отговор

    До коментар #52 от "ТИГО":

    "силното и сплотено НАТО"

    Коментиран от #65

    12:06 02.02.2026

  • 58 Георги

    3 1 Отговор
    ама как Финландия, нали ние и поляците бяхме наред

    12:06 02.02.2026

  • 59 УСА боклук

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Омазана ватенка":

    И Финландия губи бая територия

    12:07 02.02.2026

  • 60 Благодарим ти

    1 5 Отговор

    До коментар #56 от "село мое , 🐮":

    За селското мнение!

    Коментиран от #68

    12:07 02.02.2026

  • 61 Така е и за това

    6 1 Отговор
    Полицията влезе в козметичен салон в Меден рудник в Бургас

    12:07 02.02.2026

  • 62 Орк

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Омазана ватенка":

    То и укри същите херои: по 50 000 месечно бият. Само че акат в пакети защото канализация не работи а ЕС не праща памперси.

    Коментиран от #77

    12:09 02.02.2026

  • 63 Атлантиците са смахнати хора

    8 1 Отговор
    За атлантици не гласувайте. Те са за психиатрия

    12:10 02.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ТИГО

    2 6 Отговор

    До коментар #57 от "А Где":

    Така ,пиша бавно щото четеш трудно! За разлика от Болшевишките сборища "Варшавски договор и СИВ " Нато и ЕС си седят ,повтарям още не са се разпаднали !! Пак казвам актуални са и се разрастват! Каквото не си разбрал питай и не философствай!

    Коментиран от #75

    12:10 02.02.2026

  • 66 Медводков линията 🤡

    4 5 Отговор
    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер

    12:11 02.02.2026

  • 67 Сесесере2🤢🤮

    3 5 Отговор
    00рковете ще оZвинят и Финландия...ъъъ имах предвид асвабадят 🤩🤮

    Коментиран от #70

    12:12 02.02.2026

  • 68 село мое , 🐮

    6 0 Отговор

    До коментар #60 от "Благодарим ти":

    От ,,свои,, не се обиждам ! Приятелски съвет - наблягай на храната , мисленето и писането не са за теб !

    12:13 02.02.2026

  • 69 Ник

    0 1 Отговор
    Финландия победи Русия през 1940 г. ще я победи пак.

    Коментиран от #71, #72

    12:16 02.02.2026

  • 70 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Сесесере2🤢🤮":

    Сега нашите козячета като вече опазиха Гренландия от "руската агресия" почват да пазят и Финландия - Тръмп да не е казал че и Финландия му трябва.

    Да се смееш ли да плачеш ли

    Коментиран от #74

    12:16 02.02.2026

  • 71 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ник":

    То и Третия райх "победи" по същия начин Русия също като Финландия.

    12:18 02.02.2026

  • 72 УСА боклук

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ник":

    Така яко я победи , че загуби 172 000м2 за точно 105 дни. Тук има много невежи, не прочитат нищо

    Коментиран от #79

    12:22 02.02.2026

  • 73 Финската война

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "УСА боклук":

    загуби :
    Финландия :
    - около 70 000 убити , ранени , пленени
    - танкове 30 / всичките 30
    - самолети 60 / половината
    Русия :
    - около 320 000 убити , ранени , пленени
    - танкове 3500 !!!!
    - самолети около 400
    Сега ти ми отговори кога са яли бой руснаците . А картата си я гледай , колкото искаш , тя не променя кой кого бил .

    Коментиран от #81

    12:23 02.02.2026

  • 74 ТИГО

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Зевзек":

    То и пиждин си прави чики рики с кадирката , целува ръце ,кYрани !Ама за това траете като ....

    Коментиран от #78

    12:25 02.02.2026

  • 75 А Где

    1 1 Отговор

    До коментар #65 от "ТИГО":

    Да бе Англия още е в ЕС и във Франция няма протестиращи с плакати FREXIT пък НАТО е толкова "силно и сплотено" че Дания закара войски в Гренландия да я пази сигурно от "руската агресия". Да не говорим колко са единни пък по въпросите на зеления.

    Урсула нали щеше да налага санкции на Индия че купували петрол от Путин пък какво стана - споразумение за търговия.

    Чак вие не си вярвате на опорките

    12:25 02.02.2026

  • 76 Финландия

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    защо точно е длъжна да е неутрална да запитам ? Поради какви причини ?

    Коментиран от #80

    12:25 02.02.2026

  • 77 Хасковски каунь

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Орк":

    Нееее,
    акат в еднократни стиропорови панички с капачета. Още успяват да се центрират, въпреки че е трудно

    12:26 02.02.2026

  • 78 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "ТИГО":

    Теб какво те интересува Русия и Путин - кажи ми как опазихте територията на европейска държава членка на НАТО - или там защото господаря си я поиска и вие мълчите като .....

    Вашата работа е да плюете по Русия и да не гледате в паницата на господарите че няма да има за баничка.

    12:29 02.02.2026

  • 79 ТИГО

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "УСА боклук":

    Така както и пиждин побеждава 4 години ,по малко от 1% от Украйна е завзел ,не 4 месеца ,не 4 седмици ! И както виждаме стратегията е да тормози баби,майки,дядовци ,деца щото явно те са му главните противници ! Мажлето пиждин с токчетата и ботокса .

    Коментиран от #84

    12:30 02.02.2026

  • 80 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Финландия":

    Ами Куба и Венецуела защо са длъжни да са подлоги на краварите да попитам - или не ви дават да гледате господарите ви какви ги вършат.

    12:31 02.02.2026

  • 81 И Карелия

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Финската война":

    в състава на Русия

    12:33 02.02.2026

  • 82 една много забавна история

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Омазана ватенка":

    Влизат руснаците в някакво село , без артилерия и танкове , много ясно . По руски . И ги подпуква тежка картечница от върха на камбанарията . И така с часове , стотици жертви . Идва накрая някакъв танк , бутат камбанарията . Зад картечница била дъщерята на руския православен свещеник, гаджето и финландец и подавал лентите патрони . Много известна история , документирана и от двете страни .Всеки може да я намери , ако се разрови .

    12:33 02.02.2026

  • 83 Финландец

    0 1 Отговор
    Тия се готвят да превземат заводите на Финландия ,за водка

    12:34 02.02.2026

  • 84 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "ТИГО":

    "Така както и пиждин побеждава 4 години ,по малко от 1% от Украйна е завзел"

    А можеш ли ми каза за 20 години война във Виетнам господарите ти колко процента от територията завзеха. А за 20 години война в Афганистан колко процента от територията е тяхна.

    Или вашата работа е да плюете по Русия и да не гледате в паницата на господарите че няма да има за баничка.

    12:34 02.02.2026

