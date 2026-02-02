Русия отново се готви за война срещу Финландия

Русия изгражда военна инфраструктура в близост до финландската граница, вероятно като част от по-широки усилия за военна експанзия, които имат за цел да подготвят руските сили за евентуален бъдещ конфликт с НАТО.

За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW).

Финландската национална телевизия Yle публикува сателитни снимки от периода между юни 2024 г. и октомври 2025 г., на които се вижда руско строителство във военната база Рибка в Петрозаводск, Република Карелия (на около 175 километра от финландската граница).

Yle съобщи, че гарнизонната зона от съветската епоха е била почти напълно изоставена в началото на XXI вен, но в наши дни 44-ти армейски корпус от, Ленинградския военен окръг ще използва базата. Yle съобщи, че военната база "Рибка" вече разполага с голяма въздушна база и склад за оборудване.

Yle съобщи, че сателитни снимки от май и август 2025 г. показват, че Русия строи и нов военен град в Кандалакша, област Мурманск (на около 115 километра от финландската граница) за гарнизона Лупче-Савино, който Русия започна да строи през зимата на 2024-2025 г. за нова артилерийска бригада и инженерна бригада. ISW вече е съобщавала за разширяването на друга руска военна инфраструктура по границата с Финландия.

През 2024 г. Русия преструктурира Западния военен окръг в Ленинградския и Московския военни окръзи, вероятно с цел да подобри стратегическото си командване по северната си граница и да заеме позиция срещу НАТО по финландската граница.

Руското военно командване също така сформира 44-та армия през 2024 г. като част от тези усилия.

Руски официални лица, включително руският президент Владимир Путин, са заплашвали директно Финландия, включително чрез използване на език, с който Русия е оправдала фалшиво нахлуването си в Украйна.

На 1 февруари руски дронове удариха родилен дом и автобус, превозващ миньори, като причиниха значителни жертви сред цивилното население.

Кремъл продължава да използва въпроси, които нямат връзка с войната в Украйна, за да принуди администрацията на Тръмп да се поддаде на руските искания по отношение на Украйна.

Вътрешни източници продължават да показват, че Русия се опитва да се представи пред външната аудитория като желаещ да преговаря, за да получи контрол над цялата Донецка област чрез дипломатически средства.

Изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск ограничи работата на сателитните терминали Starlink в Украйна, за да противодейства на използването на Starlink от Русия за дронове.