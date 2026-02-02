Лавров осъди икономическия натиск върху Куба

Руският външен министър Сергей Лавров определи като „неприемлив“ икономическия натиск върху Куба по време на телефонен разговор с кубинския министър на външните работи Бруно Родригес Париля, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Руската страна отново потвърди принципната си позиция срещу всякакви ограничения, включително тези, свързани с енергийните доставки за Куба“, се посочва в официално изявление на руското външно министерство.
В хода на разговора Лавров и Родригес са заявили категорично намерение да предоставят на Куба необходимата политическа и материална подкрепа. Подробности за конкретни мерки не бяха обявени. Двамата министри обсъдиха също приоритетните области на двустранното сътрудничество и планирания график на предстоящите руско-кубински контакти.
Русия и Куба засилиха връзките си след началото на пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г.
Междувременно Съединените щати увеличиха натиска върху Хавана. Президентът Доналд Тръмп спря доставките на венецуелски петрол за Куба след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро в началото на януари. Миналата седмица той подписа указ, който позволява налагането на мита върху държави, продаващи петрол на кубинската столица, мотивирайки се с „изключителна заплаха“ за американската национална сигурност.
Тръмп заяви вчера, че САЩ са започнали диалог с кубинското правителство, който според него има потенциала да доведе до споразумение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
Коментиран от #25
18:03 02.02.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10
18:03 02.02.2026
3 Владимир Путин, президент
18:03 02.02.2026
4 матю хари
18:04 02.02.2026
5 Путин най-много
И обратно в бункера.
18:05 02.02.2026
6 Първанов
18:05 02.02.2026
7 Нема а цвилиш
Хехехехе
18:05 02.02.2026
8 55555
18:05 02.02.2026
9 Тези Орки освен износ
18:05 02.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Омазна ватенка
Коментиран от #16
18:06 02.02.2026
12 Че Гевара
Коментиран от #17, #18, #19, #24
18:07 02.02.2026
13 Абсурдистан
18:08 02.02.2026
14 аz CВО Победа 80
🤣🤣🤣
Коментиран от #52
18:08 02.02.2026
15 Ако не бяха комунистите
18:09 02.02.2026
16 Ко речи?
До коментар #11 от "Омазна ватенка":На плей стейшъна ли?
18:09 02.02.2026
17 Грешка беше
До коментар #12 от "Че Гевара":че и Че-то не го гръмнаха веднага.
18:10 02.02.2026
18 Амадор Ривас
До коментар #12 от "Че Гевара":Ако не ги бяхте изтеглили, сега щях да те питам: От къде?
18:11 02.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Другаря Ким
18:11 02.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 696969
До коментар #19 от "55555":Пази място на наркомана.
Коментиран от #26
18:12 02.02.2026
23 Цвили, грозен съветски катърчо!
18:15 02.02.2026
24 В Куба никога не е имало
До коментар #12 от "Че Гевара":Монголски ракети,на г--- ЕЙ!
Москаляк фашагите опитаха да доставят ракети но...цялата СССР флотилия беше посрещната от 104 бойни кораба и 12 подводници на САЩ ( карибската криза)!
160 см СССР ПЕ-- ДАЛ .. ХРУШЧОВ се навежда рязко като... Като монголската шлю -- ХА....Ху йло пред КУ РАна на раМазан)))))
Коментиран от #29, #32
18:15 02.02.2026
25 Нищо
До коментар #1 от "Тити":не разбираш,пишеш глупости!
18:16 02.02.2026
26 55555
До коментар #22 от "696969":А дали не пази място на един президент който се носи на висок ток зареди чувството си за малоценност?!!!!
18:17 02.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Малиииййй
18:19 02.02.2026
29 Историк
До коментар #24 от "В Куба никога не е имало":Карибската криза от 1962 г. е най-острата конфронтация по време на Студената война, предизвикана от разполагането на съветски ядрени ракети в Куба. Действието е отговор на американските ракети в Турция, поставяйки света на ръба на ядрена война. Кризата е решена чрез дипломация, след като САЩ налагат "морска карантина".
Основни факти за кризата с ракетите в Куба (1962):
Причина: СССР разполага ракети в Куба, за да защити острова и да балансира американските ракети в Турция.
Напрежение: На 27 октомври 1962 г. съветска ракета сваля американски самолет U-2 над Куба.
Решение: САЩ обещават да не нападат Куба и тайно премахват ракетите си от Турция, а СССР изтегля ракетите си от Куба.
Коментиран от #35
18:20 02.02.2026
30 Жертвите на комунизма
18:21 02.02.2026
31 Тръмп
18:21 02.02.2026
32 Последният софианец
До коментар #24 от "В Куба никога не е имало":ФАКТ!
СССР се на"веде позорно пред САЩ
Коментиран от #38
18:22 02.02.2026
33 Ха ха, една по една
18:25 02.02.2026
34 Ами
18:29 02.02.2026
35 Повтарям отново...
До коментар #29 от "Историк":НИКОГА НЕ Е ИМАЛИ ЯДРЕНИ СЪВЕТСКИ РАКЕТИ В КУБА!!!!
ИМАШЕ ТАКЪВ ОПИТ на... СССР и пи--- гмея ХРУШЧОВ но...по ПЕ-- дера --- ски се наведоха пред САЩ !
ФАКТ Иначе сега нямаше да има НИТО СССР ,..НИТО П дерацията,.. И...нито ху-- ЙЛО
Коментиран от #37, #41
18:29 02.02.2026
36 Ще ядат
Коментиран от #48
18:30 02.02.2026
37 Схрусчов
До коментар #35 от "Повтарям отново...":Имаше установки!
18:32 02.02.2026
38 Запознат
До коментар #32 от "Последният софианец":"СССР се на"веде позорно пред САЩ"
Не едни продажници от СССР на които казвате "демократи" се наведоха на САЩ а сега Путин като не се навежда е "диктатор" нали. За сметка на това европуделите също са наведени на САЩ ама там не го виждате че ви пречат едни долари.
18:32 02.02.2026
39 Копейки
18:32 02.02.2026
40 Кривоверен алкаш
ма колко прокопса в Куба...Щели да помагат,а досега къде бяхте,те санкциите не са от вчера...На Вас не може да се разчита...самите Вие сте за мустака...
Коментиран от #44
18:33 02.02.2026
41 Учуден
До коментар #35 от "Повтарям отново...":"НИКОГА НЕ Е ИМАЛИ ЯДРЕНИ СЪВЕТСКИ РАКЕТИ В КУБА!!!!"
Че американците какво снимаха с Ю2 тогава - големи краставици ли. Все още има снимки в нета.
Коментиран от #51
18:34 02.02.2026
42 Стьопа
18:34 02.02.2026
43 Многоходовото
Коментиран от #47
18:37 02.02.2026
44 Зевзек
До коментар #40 от "Кривоверен алкаш":"На Вас не може да се разчита"
Обаче на американците винаги може да се разчита нали - особено да "пазят" Гренландия. Или пък талибаните и до сега разчитат на тях - гледай Рамбо 1 там бяха "братята ни талибани".
18:38 02.02.2026
45 Възраждане
Крайно време е САЩ да включват всички територии които са превзели,... както прави фюрера педофил!
Половината от Близкият и Средният Изток...тоже
Коментиран от #50
18:38 02.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Зевзек
До коментар #43 от "Многоходовото":"и фалира Русия"
Е тя нали още 2022 фалира и се разпадна бе - сега пак ли?
18:39 02.02.2026
48 Въпреки провалите и при трите използвани
До коментар #36 от "Ще ядат":те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."
18:40 02.02.2026
49 Кубинец
18:40 02.02.2026
50 Антитрол
До коментар #45 от "Възраждане":Украйна винаги е била на Русия! Цяла Европа ...то же!
18:40 02.02.2026
51 Снимаха подготовката
До коментар #41 от "Учуден":И строителството на подземни съоръжения и ракетни шахти!
18:41 02.02.2026
52 да питам
До коментар #14 от "аz CВО Победа 80":верно ли Пуся ще помогне на приятеля си Мадуро и аятолаха ?
18:41 02.02.2026
53 да питам
18:43 02.02.2026