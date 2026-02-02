Лавров осъди икономическия натиск върху Куба

Руският външен министър Сергей Лавров определи като „неприемлив“ икономическия натиск върху Куба по време на телефонен разговор с кубинския министър на външните работи Бруно Родригес Париля, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Руската страна отново потвърди принципната си позиция срещу всякакви ограничения, включително тези, свързани с енергийните доставки за Куба“, се посочва в официално изявление на руското външно министерство.

В хода на разговора Лавров и Родригес са заявили категорично намерение да предоставят на Куба необходимата политическа и материална подкрепа. Подробности за конкретни мерки не бяха обявени. Двамата министри обсъдиха също приоритетните области на двустранното сътрудничество и планирания график на предстоящите руско-кубински контакти.

Русия и Куба засилиха връзките си след началото на пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г.

Междувременно Съединените щати увеличиха натиска върху Хавана. Президентът Доналд Тръмп спря доставките на венецуелски петрол за Куба след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро в началото на януари. Миналата седмица той подписа указ, който позволява налагането на мита върху държави, продаващи петрол на кубинската столица, мотивирайки се с „изключителна заплаха“ за американската национална сигурност.

Тръмп заяви вчера, че САЩ са започнали диалог с кубинското правителство, който според него има потенциала да доведе до споразумение.