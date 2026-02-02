Новини
Лавров осъди икономическия натиск върху Куба

Лавров осъди икономическия натиск върху Куба

2 Февруари, 2026

Русия обещава подкрепа на острова на фона на американски санкции

Лавров осъди икономическия натиск върху Куба - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров определи като „неприемлив“ икономическия натиск върху Куба по време на телефонен разговор с кубинския министър на външните работи Бруно Родригес Париля, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Руската страна отново потвърди принципната си позиция срещу всякакви ограничения, включително тези, свързани с енергийните доставки за Куба“, се посочва в официално изявление на руското външно министерство.

В хода на разговора Лавров и Родригес са заявили категорично намерение да предоставят на Куба необходимата политическа и материална подкрепа. Подробности за конкретни мерки не бяха обявени. Двамата министри обсъдиха също приоритетните области на двустранното сътрудничество и планирания график на предстоящите руско-кубински контакти.

Русия и Куба засилиха връзките си след началото на пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г.

Междувременно Съединените щати увеличиха натиска върху Хавана. Президентът Доналд Тръмп спря доставките на венецуелски петрол за Куба след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро в началото на януари. Миналата седмица той подписа указ, който позволява налагането на мита върху държави, продаващи петрол на кубинската столица, мотивирайки се с „изключителна заплаха“ за американската национална сигурност.

Тръмп заяви вчера, че САЩ са започнали диалог с кубинското правителство, който според него има потенциала да доведе до споразумение.


  • 1 Тити

    21 16 Отговор
    Рашистите вече са дума безгласна никой не ги бръсне за слива.

    Коментиран от #25

    18:03 02.02.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 8 Отговор
    ми то и от натиск даже няма нужда..като нямаш икономика

    Коментиран от #10

    18:03 02.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    16 11 Отговор
    Дайте на Лошад малко сено, след като нищо умно не може каза.....

    18:03 02.02.2026

  • 4 матю хари

    15 11 Отговор
    Хрушчов слага ракети в Куба преди 60 години, а Путин сега не може. Колко жалка е руската империя.

    18:04 02.02.2026

  • 5 Путин най-много

    16 9 Отговор
    да каже на Тръмп "Ти си льош".
    И обратно в бункера.

    18:05 02.02.2026

  • 6 Първанов

    15 9 Отговор
    Лавров се кахари за Куба!? А кой докара,Куба до това дередже,А? Комунистите съсипаха тази прекрасна страна. Сега там е само радруха и отучени на труд хора, че и бая пари безвъзбратно наля соца в тази яма Куба в това число и Бългапия

    18:05 02.02.2026

  • 7 Нема а цвилиш

    15 8 Отговор
    Конь! И Куба...уйде
    Хехехехе

    18:05 02.02.2026

  • 8 55555

    17 6 Отговор
    Ами иди и я спаси бе лошад,,нали са ви партньори в нямането!!!!!!

    18:05 02.02.2026

  • 9 Тези Орки освен износ

    16 8 Отговор
    На революция,бандитизъм, репресии друго не знаят. Но една по една им падат капиите: Асад, Мадуро,скоро кубинските и иранските главорези.

    18:05 02.02.2026

  • 11 Омазна ватенка

    14 7 Отговор
    Купянск е под пълен контрол на ВСУ.

    Коментиран от #16

    18:06 02.02.2026

  • 12 Че Гевара

    7 14 Отговор
    Грешка беше, че изтеглихте ракетите от Куба.

    Коментиран от #17, #18, #19, #24

    18:07 02.02.2026

  • 13 Абсурдистан

    12 6 Отговор
    А кой ще осъди коня?

    18:08 02.02.2026

  • 14 аz CВО Победа 80

    10 6 Отговор
    Лавров осъди...Толкова за руската подкрепа
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #52

    18:08 02.02.2026

  • 15 Ако не бяха комунистите

    13 6 Отговор
    Сега Куба щеше да е туристически рай.

    18:09 02.02.2026

  • 16 Ко речи?

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Омазна ватенка":

    На плей стейшъна ли?

    18:09 02.02.2026

  • 17 Грешка беше

    9 8 Отговор

    До коментар #12 от "Че Гевара":

    че и Че-то не го гръмнаха веднага.

    18:10 02.02.2026

  • 18 Амадор Ривас

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "Че Гевара":

    Ако не ги бяхте изтеглили, сега щях да те питам: От къде?

    18:11 02.02.2026

  • 20 Другаря Ким

    8 8 Отговор
    Серьожа,удряйте бръже и по-серт, че станахте за смях

    18:11 02.02.2026

  • 22 696969

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "55555":

    Пази място на наркомана.

    Коментиран от #26

    18:12 02.02.2026

  • 23 Цвили, грозен съветски катърчо!

    9 6 Отговор
    Още един комунистически боклук ще бъде занулен скоро.

    18:15 02.02.2026

  • 24 В Куба никога не е имало

    6 7 Отговор

    До коментар #12 от "Че Гевара":

    Монголски ракети,на г--- ЕЙ!
    Москаляк фашагите опитаха да доставят ракети но...цялата СССР флотилия беше посрещната от 104 бойни кораба и 12 подводници на САЩ ( карибската криза)!
    160 см СССР ПЕ-- ДАЛ .. ХРУШЧОВ се навежда рязко като... Като монголската шлю -- ХА....Ху йло пред КУ РАна на раМазан)))))

    Коментиран от #29, #32

    18:15 02.02.2026

  • 25 Нищо

    1 9 Отговор

    До коментар #1 от "Тити":

    не разбираш,пишеш глупости!

    18:16 02.02.2026

  • 26 55555

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "696969":

    А дали не пази място на един президент който се носи на висок ток зареди чувството си за малоценност?!!!!

    18:17 02.02.2026

  • 28 Малиииййй

    0 11 Отговор
    колко пр@ ста Ци има тука,и всички до един русофоби без мозъци!

    18:19 02.02.2026

  • 29 Историк

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "В Куба никога не е имало":

    Карибската криза от 1962 г. е най-острата конфронтация по време на Студената война, предизвикана от разполагането на съветски ядрени ракети в Куба. Действието е отговор на американските ракети в Турция, поставяйки света на ръба на ядрена война. Кризата е решена чрез дипломация, след като САЩ налагат "морска карантина".
    Основни факти за кризата с ракетите в Куба (1962):
    Причина: СССР разполага ракети в Куба, за да защити острова и да балансира американските ракети в Турция.
    Напрежение: На 27 октомври 1962 г. съветска ракета сваля американски самолет U-2 над Куба.
    Решение: САЩ обещават да не нападат Куба и тайно премахват ракетите си от Турция, а СССР изтегля ракетите си от Куба.

    Коментиран от #35

    18:20 02.02.2026

  • 30 Жертвите на комунизма

    2 6 Отговор
    Установяването и управлението на комунистическите режими в някои държави през 20 век е съпътствано от масови убийства, като приблизителната оценка на жертвите възлиза на между 85 и 100 милиона души.1

    18:21 02.02.2026

  • 31 Тръмп

    3 8 Отговор
    Е един клоун, който е станал за посмешище на целя свят.

    18:21 02.02.2026

  • 32 Последният софианец

    5 7 Отговор

    До коментар #24 от "В Куба никога не е имало":

    ФАКТ!
    СССР се на"веде позорно пред САЩ

    Коментиран от #38

    18:22 02.02.2026

  • 33 Ха ха, една по една

    3 6 Отговор
    падат руските капии. (А те самите нищо не могат да направят, защото пропаганда не се яде и не движи икономика. А те освен това и мизерии, няма какво да предложат на света.)

    18:25 02.02.2026

  • 34 Ами

    3 4 Отговор
    помагайте бе!Бълхабви охапала!

    18:29 02.02.2026

  • 35 Повтарям отново...

    1 6 Отговор

    До коментар #29 от "Историк":

    НИКОГА НЕ Е ИМАЛИ ЯДРЕНИ СЪВЕТСКИ РАКЕТИ В КУБА!!!!
    ИМАШЕ ТАКЪВ ОПИТ на... СССР и пи--- гмея ХРУШЧОВ но...по ПЕ-- дера --- ски се наведоха пред САЩ !
    ФАКТ Иначе сега нямаше да има НИТО СССР ,..НИТО П дерацията,.. И...нито ху-- ЙЛО

    Коментиран от #37, #41

    18:29 02.02.2026

  • 36 Ще ядат

    5 3 Отговор
    орешници....

    Коментиран от #48

    18:30 02.02.2026

  • 37 Схрусчов

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Повтарям отново...":

    Имаше установки!

    18:32 02.02.2026

  • 38 Запознат

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Последният софианец":

    "СССР се на"веде позорно пред САЩ"

    Не едни продажници от СССР на които казвате "демократи" се наведоха на САЩ а сега Путин като не се навежда е "диктатор" нали. За сметка на това европуделите също са наведени на САЩ ама там не го виждате че ви пречат едни долари.

    18:32 02.02.2026

  • 39 Копейки

    4 3 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа.

    18:32 02.02.2026

  • 40 Кривоверен алкаш

    4 4 Отговор
    Какво осъждаш бе Лошадь...виждаш ли социализЪ
    ма колко прокопса в Куба...Щели да помагат,а досега къде бяхте,те санкциите не са от вчера...На Вас не може да се разчита...самите Вие сте за мустака...

    Коментиран от #44

    18:33 02.02.2026

  • 41 Учуден

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Повтарям отново...":

    "НИКОГА НЕ Е ИМАЛИ ЯДРЕНИ СЪВЕТСКИ РАКЕТИ В КУБА!!!!"

    Че американците какво снимаха с Ю2 тогава - големи краставици ли. Все още има снимки в нета.

    Коментиран от #51

    18:34 02.02.2026

  • 42 Стьопа

    2 2 Отговор
    И на руснаците в Донбас помогнахте!Благоденстват!

    18:34 02.02.2026

  • 43 Многоходовото

    2 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия.

    Коментиран от #47

    18:37 02.02.2026

  • 44 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Кривоверен алкаш":

    "На Вас не може да се разчита"

    Обаче на американците винаги може да се разчита нали - особено да "пазят" Гренландия. Или пък талибаните и до сега разчитат на тях - гледай Рамбо 1 там бяха "братята ни талибани".

    18:38 02.02.2026

  • 45 Възраждане

    2 1 Отговор
    КУБА винаги е била на САЩ! Цяла Ю. Америка...то же!
    Крайно време е САЩ да включват всички територии които са превзели,... както прави фюрера педофил!
    Половината от Близкият и Средният Изток...тоже

    Коментиран от #50

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Многоходовото":

    "и фалира Русия"

    Е тя нали още 2022 фалира и се разпадна бе - сега пак ли?

    18:39 02.02.2026

  • 48 Въпреки провалите и при трите използвани

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ще ядат":

    те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."

    18:40 02.02.2026

  • 49 Кубинец

    0 2 Отговор
    Искам водка и яйца!

    18:40 02.02.2026

  • 50 Антитрол

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Възраждане":

    Украйна винаги е била на Русия! Цяла Европа ...то же!

    18:40 02.02.2026

  • 51 Снимаха подготовката

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Учуден":

    И строителството на подземни съоръжения и ракетни шахти!

    18:41 02.02.2026

  • 52 да питам

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "аz CВО Победа 80":

    верно ли Пуся ще помогне на приятеля си Мадуро и аятолаха ?

    18:41 02.02.2026

  • 53 да питам

    0 0 Отговор
    изплува ли крайцера Мацква, ако да може да натоварят на него руснаците напускащи Сирия ?

    18:43 02.02.2026