Тайван ще участва във Форума на тихоокеанските острови в Палау след отсъствието си през 2025 г.

Тайван ще се присъедини към голямата политическа среща на островните държави в Тихия океан по-късно тази година в Палау, съобщи във вторник високопоставен дипломат, след като през 2025 г. страната и други партньори извън блока не бяха допуснати до участие в годишното събитие.

Майкъл Лин, ръководител на Департамента за Източна Азия и Тихия океан към Министерството на външните работи, заяви, че Тайван отново ще се включи в срещата на лидерите на Pacific Islands Forum (PIF), която ще се проведе в Палау от 30 август до 4 септември.

Лин не уточни каква ще бъде формата на участието на Тайван, но то може да включва организиране на съпътстващи събития в рамките на форума, както се е случвало през предишни години, с изключение на 2025 г., когато тайванските представители не можаха да посетят Соломоновите острови, които бяха домакин на срещата.

Правителството на Палау поставя акцент върху засилването на доброто регионално управление, развитието и устойчивостта съвместно с демократични партньори по време на срещата на върха през 2026 г., каза Лин.

Тайван ще работи в тясно сътрудничество с Палау – една от 12-те държави по света, които поддържат официални дипломатически отношения с Тайван – за да демонстрира „по подходящ начин“ резултатите от дългогодишното двустранно сътрудничество по време на предстоящата среща на PIF, добави той, без да навлиза в подробности.

Миналогодишната среща на лидерите на PIF в Соломоновите острови бе посетена само от 18-те държави членки на блока.

Партньорски държави като Китай, САЩ и Тайван не участваха, след като страната домакин ограничи присъствието им, позовавайки се на текущ преглед на механизмите за партньорство на форума.

Медийни публикации в продължение на месеци сочеха, че Соломоновите острови, които през 2019 г. промениха дипломатическото си признание от Тайван към Китай, са се стремили да блокират участието на Тайван под натиск от Пекин.

Китай привлече няколко от съюзниците на Тайван в Тихоокеанския регион като част от усилията си да разшири присъствието си и да изолира Тайван на международната сцена.

В момента само три държави членки на PIF — Маршаловите острови, Палау и Тувалу – поддържат официални дипломатически отношения с Тайван.