Куба и САЩ водят разговори след престрелката между кубински граничари и екипаж на моторна лодка

Куба и САЩ водят разговори след престрелката между кубински граничари и екипаж на моторна лодка

27 Февруари, 2026 15:12 679 5

Четирима от десетте души на борда на моторната лодка са били убити, а другите – ранени

Куба и САЩ водят разговори след престрелката между кубински граничари и екипаж на моторна лодка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Куба и САЩ водят разговори след престрелката между кубински граничари и екипаж на моторна лодка, регистрирана в САЩ, в териториалните води на Куба, съобщи високопоставен представител на Куба, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Заместник-министърът на външните работи на Куба Карлос Фернандес де Косио заяви, че американските власти са изразили желание за сътрудничество в изясняването на станалото. Той съобщи, че са осъществени обсъждания с Държавния департамент на САЩ и бреговата охрана на САЩ.

Кубинското Министерство на вътрешните работи съобщи, че граничарите са забелязали лодката рано в сряда близо до острова Кайо Фалконес в териториалните води на Куба. Когато граничен патрул се приближил до плавателния съд, за да го идентифицира, екипажът на лодката открил огън, добави министерството.

Четирима от десетте души на борда на моторната лодка са били убити, а другите – ранени. Командирът на лодката на гранична полиция също е бил ранен.

Кубинските власти съобщиха, че замесените в случая са кубински граждани, живеещи в САЩ, които са имали терористични намерения и са се опитали да влязат в Куба незаконно.

Фернандес де Косио съобщи, че на борда на моторната лодка властите са намерили автомати, пистолети, коктейли “Молотов“, устройства за нощно виждане, бронежилетки, камуфлажно облекло, боеприпаси и комуникационно оборудване, както и отличителни знаци на “контрареволюционни терористични организации“.

Отношенията между САЩ и Куба са обтегнати от революцията от 1959 година, водена от Фидел Кастро, и се влошиха през последните седмици. Под управлението на Доналд Тръмп САЩ засилиха натиска върху кубинското правителство.

Въпреки напрежението двете страни поддържат нормална комуникация по въпросите за миграцията и бреговата охрана.


Куба
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    9 0 Отговор
    Кубинците са курназ и не се дават на говедарите!!!

    15:16 27.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    И кой вярва, че лодка с десет въоръжени мъже може да излезе, или влезе, през границата на ШАШт незабелязана от САШтинските гранични власти🤔

    15:17 27.02.2026

  • 3 9589

    6 0 Отговор
    Плая Хирон номер 2 пак неуспешен.

    15:25 27.02.2026

  • 4 Гориил

    1 0 Отговор
    Вече три дни петролен танкер Sea Horse, нает от трета държава, е на път за Куба, превозвайки 200 000 тона руски петрол, който ще бъде преработен в рафинерия, построена в Съветския съюз. Това не е безплатна пратка. Куба е получила голям заем, който ще изплаща на вноски, включително чрез разширени преференции и търговски отстъпки.

    15:30 27.02.2026

  • 5 хъхъ

    1 0 Отговор
    На ФАЩ не им се получи провокацията с лодката. Оранжевият клоун разбира само от сила.

    15:40 27.02.2026