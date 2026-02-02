Новини
Свят »
Франция »
Франция осигури приемането на бюджета за 2026 г. след провал на вотовете на недоверие

2 Февруари, 2026 22:43, обновена 2 Февруари, 2026 22:46 392 4

  • франция-
  • вот на недоверие-
  • бюджет

Долната камара на парламента отхвърли двата опита за сваляне на правителството на Льокорню

Франция осигури приемането на бюджета за 2026 г. след провал на вотовете на недоверие - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Националното събрание на Франция днес отхвърли последните два вота на недоверие срещу правителството, което откри пътя за официалното приемане на държавния бюджет за 2026 г., предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

С успешното отблъскване на вотовете на недоверие бюджетът вече може да бъде реализиран, гарантирайки относителна стабилност за малцинственото правителство на премиера Себастиен Льокорню.

Преговорите по бюджета отнеха почти две години на френската политическа сцена, след като предсрочните избори през 2024 г. оставиха парламента без ясно мнозинство. Необходимостта от строги финансови ограничения се засили заради високия дефицит в публичните финанси.

Обсъжданията по бюджета доведоха до оставките на двама премиери, предизвикаха напрежение на дълговите пазари и разтревожиха европейските партньори на Франция.

Представеният на 14 октомври бюджет цели намаляване на дефицита до 5,0 % от БВП, спрямо 5,4 % през миналата година.

Първият вот на недоверие бе внесен от крайнолевите депутати от „Непокорна Франция“, а вторият - от крайнодясната партия „Национален сбор“. Правителството оцеля и при няколко други вота, свързани с отделни части от законопроекта.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Тия малоум ници са у фалит.
    Думата на тъ пите франсета не струва дори един пробит франк.
    Гърците първи ще го разберат при една евентуална ескалация с Турция.

    Коментиран от #2

    23:00 02.02.2026

  • 2 Хемиии, куxа лeйкa cи

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хеми значи бензин":

    Нищо не е във фалит, щом печатницата и заемите си вървят. Иначе и ние сме във фалит!

    Коментиран от #4

    23:04 02.02.2026

  • 3 Ами нормално

    0 0 Отговор
    Петли с обратни резби .

    23:05 02.02.2026

  • 4 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хемиии, куxа лeйкa cи":

    А ми не могат да си плащат дълга. У какво са друго.

    23:10 02.02.2026

Новини по държави:
