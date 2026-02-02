Франция осигури приемането на бюджета за 2026 г. след провал на вотовете на недоверие

Националното събрание на Франция днес отхвърли последните два вота на недоверие срещу правителството, което откри пътя за официалното приемане на държавния бюджет за 2026 г., предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

С успешното отблъскване на вотовете на недоверие бюджетът вече може да бъде реализиран, гарантирайки относителна стабилност за малцинственото правителство на премиера Себастиен Льокорню.

Преговорите по бюджета отнеха почти две години на френската политическа сцена, след като предсрочните избори през 2024 г. оставиха парламента без ясно мнозинство. Необходимостта от строги финансови ограничения се засили заради високия дефицит в публичните финанси.

Обсъжданията по бюджета доведоха до оставките на двама премиери, предизвикаха напрежение на дълговите пазари и разтревожиха европейските партньори на Франция.

Представеният на 14 октомври бюджет цели намаляване на дефицита до 5,0 % от БВП, спрямо 5,4 % през миналата година.

Първият вот на недоверие бе внесен от крайнолевите депутати от „Непокорна Франция“, а вторият - от крайнодясната партия „Национален сбор“. Правителството оцеля и при няколко други вота, свързани с отделни части от законопроекта.