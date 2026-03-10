Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Активисти на „Грийнпийс“ прекъснаха срещата на върха за ядрената енергия в Париж

10 Март, 2026 13:54

Протестиращите изразиха несъгласие с доставките на руски уран и ядрената енергия като риск за сигурността

Активисти на „Грийнпийс“ прекъснаха срещата на върха за ядрената енергия в Париж - 1
Снимка: БГНЕС
Двама активисти на екологичната организация „Грийнпийс“ нахлуха на сцената при откриването на Втората световна среща на върха по ядрената енергия в Париж, прекъсвайки френския президент Еманюел Макрон и директора на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, които посрещаха държавните ръководители, предава БТА.

Протестиращите бяха облечени в черни костюми с вратовръзки и носеха плакати с послания като „ядрена енергия = енергийна несигурност“ и „ядрената енергия подхранва войната на Русия“. Един от активистите извика към Макрон: „Защо още купуваме уран от Русия?“ Президентът отговори: „Самите ние произвеждаме ядрена енергия“, съобщава Ройтерс.

Франция разполага със собствени мощности за обогатяване на уран, но внася и обогатен уран за електроцентралите си, включително от Русия, според последните данни на френското правителство.

Росатом, руската държавна ядрена компания, контролира около 44% от световния капацитет за обогатяване на уран през 2025 г., посочва Световната ядрена асоциация. Европейските производители на ядрена енергия се опитват да намалят зависимостта си от тези доставки, четири години след руската инвазия в Украйна.

Около 15 активисти на „Грийнпийс“ блокираха кортежите, пристигащи за срещата в покрайнините на Париж, се казва в изявление на организацията.

Франция е домакин на Втората световна среща на върха за ядрената енергия днес, където световни лидери обсъждат развитието на ядрената енергетика. Сред участниците е и българският премиер Андрей Гюров, припомня БТА.


  • 1 хаха

    9 0 Отговор
    По един контролен изстрел в гзовете (там им е "мозъка") и ги компостирайте.

    13:56 10.03.2026

  • 2 Пич

    14 0 Отговор
    Не ми обяснявайте, че някакви си двама геюви могат да нахлуват самосиндикално на толкова строго охраняван форум, на който има полицейски и специални части, и какви ли не служби и охрани!!! Гледаме глобален цирк!!!

    13:59 10.03.2026

  • 3 Само питам

    8 0 Отговор
    Тия двамата украинци ли са били ?

    Коментиран от #5

    14:01 10.03.2026

  • 4 честен ционист

    8 0 Отговор
    Истината е, че без братишките зимите ще стават все по-тъмни и студени, а сметките за тока все по-надути.

    Коментиран от #13

    14:02 10.03.2026

  • 5 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Не ,не украинци! Български фонатнели- активисти на ПП/ДБ :))))

    Коментиран от #7

    14:04 10.03.2026

  • 6 Да бе , да 😜

    7 0 Отговор
    Цяла статия за две келемета от поръчковата Грийн пийс , която явно са платени да бранят отровните ТЕЦове .

    14:05 10.03.2026

  • 7 Хеми значи вазелин

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    То е почти същото. От една copосианскa порода са.

    14:13 10.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ДЖЕМ ЙОЗТУРК - НОВИЯ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
    НА ПРОВИНЦИЯ БАДЕН - ВЮТЕНБЕРГ ОТ ПАРТИЯТА
    НА ЗЕЛЕНИТЕ,
    ВКЛЮЧИЛ ЛИ СЕ Е В ПРОТЕСТИТЕ ИЛИ СИ Е КРОТУВАЛ ?

    14:13 10.03.2026

  • 9 Пудинг

    2 0 Отговор
    И кой ви каза че ще ви давам уран. Нъл моя е радиоактивен...западния не е ..ползвайте си го или...

    14:13 10.03.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    АЗ СЪМ 10000% ЗА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ
    .....
    ОБАЧЕ В БЪЛГАРИЯ ПАК ЩЕ Я ПОБЪЛГАРИМ
    ..... -ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ЛЮБИМАТА ФИРМА НА БОЙКО ОТ СИК, МАДЖО, ПЪРВАНОВИ И КИРИЛ ДОБРЕВИ
    ......
    ИСКАТ ДА СТРОЯТ МАЛЪК ЧАСТЕН АТОМЕН РЕАКТОР С ДЖЕНЕРЪЛ ЕЛЕКТРИК :)
    ......

    14:16 10.03.2026

  • 11 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    5 0 Отговор
    Споко,от наште🌈са

    Коментиран от #12

    14:17 10.03.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    ЗАБРАВИ Дебили от България. - ДБ

    14:20 10.03.2026

  • 13 Руски колхозник

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Братушките отсвириха миналата седмица Индия, защото Моди се натегна на Тръмп, но оня го изрита и индиеца обратно при Путин, но руснака му каза,...отстъпки нанай...ще плащаш на пазарски цени,така,че...братушки, мратушки...цената за предатели е друга

    14:21 10.03.2026

  • 14 малко истински факти

    1 0 Отговор
    Пак екотерористи прекъсват важни заседания , и защо тия екотерористи на са в пандиза ???

    14:39 10.03.2026

