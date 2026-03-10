Активисти на „Грийнпийс“ прекъснаха срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Двама активисти на екологичната организация „Грийнпийс“ нахлуха на сцената при откриването на Втората световна среща на върха по ядрената енергия в Париж, прекъсвайки френския президент Еманюел Макрон и директора на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, които посрещаха държавните ръководители, предава БТА.
Протестиращите бяха облечени в черни костюми с вратовръзки и носеха плакати с послания като „ядрена енергия = енергийна несигурност“ и „ядрената енергия подхранва войната на Русия“. Един от активистите извика към Макрон: „Защо още купуваме уран от Русия?“ Президентът отговори: „Самите ние произвеждаме ядрена енергия“, съобщава Ройтерс.
Франция разполага със собствени мощности за обогатяване на уран, но внася и обогатен уран за електроцентралите си, включително от Русия, според последните данни на френското правителство.
Росатом, руската държавна ядрена компания, контролира около 44% от световния капацитет за обогатяване на уран през 2025 г., посочва Световната ядрена асоциация. Европейските производители на ядрена енергия се опитват да намалят зависимостта си от тези доставки, четири години след руската инвазия в Украйна.
Около 15 активисти на „Грийнпийс“ блокираха кортежите, пристигащи за срещата в покрайнините на Париж, се казва в изявление на организацията.
Франция е домакин на Втората световна среща на върха за ядрената енергия днес, където световни лидери обсъждат развитието на ядрената енергетика. Сред участниците е и българският премиер Андрей Гюров, припомня БТА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
13:56 10.03.2026
2 Пич
13:59 10.03.2026
3 Само питам
Коментиран от #5
14:01 10.03.2026
4 честен ционист
Коментиран от #13
14:02 10.03.2026
5 Атина Палада
До коментар #3 от "Само питам":Не ,не украинци! Български фонатнели- активисти на ПП/ДБ :))))
Коментиран от #7
14:04 10.03.2026
6 Да бе , да 😜
14:05 10.03.2026
7 Хеми значи вазелин
До коментар #5 от "Атина Палада":То е почти същото. От една copосианскa порода са.
14:13 10.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ПРОВИНЦИЯ БАДЕН - ВЮТЕНБЕРГ ОТ ПАРТИЯТА
НА ЗЕЛЕНИТЕ,
ВКЛЮЧИЛ ЛИ СЕ Е В ПРОТЕСТИТЕ ИЛИ СИ Е КРОТУВАЛ ?
14:13 10.03.2026
9 Пудинг
14:13 10.03.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ОБАЧЕ В БЪЛГАРИЯ ПАК ЩЕ Я ПОБЪЛГАРИМ
..... -ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ЛЮБИМАТА ФИРМА НА БОЙКО ОТ СИК, МАДЖО, ПЪРВАНОВИ И КИРИЛ ДОБРЕВИ
......
ИСКАТ ДА СТРОЯТ МАЛЪК ЧАСТЕН АТОМЕН РЕАКТОР С ДЖЕНЕРЪЛ ЕЛЕКТРИК :)
......
14:16 10.03.2026
11 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
Коментиран от #12
14:17 10.03.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #11 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":ЗАБРАВИ Дебили от България. - ДБ
14:20 10.03.2026
13 Руски колхозник
До коментар #4 от "честен ционист":Братушките отсвириха миналата седмица Индия, защото Моди се натегна на Тръмп, но оня го изрита и индиеца обратно при Путин, но руснака му каза,...отстъпки нанай...ще плащаш на пазарски цени,така,че...братушки, мратушки...цената за предатели е друга
14:21 10.03.2026
14 малко истински факти
14:39 10.03.2026