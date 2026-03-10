Активисти на „Грийнпийс“ прекъснаха срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Двама активисти на екологичната организация „Грийнпийс“ нахлуха на сцената при откриването на Втората световна среща на върха по ядрената енергия в Париж, прекъсвайки френския президент Еманюел Макрон и директора на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, които посрещаха държавните ръководители, предава БТА.

Протестиращите бяха облечени в черни костюми с вратовръзки и носеха плакати с послания като „ядрена енергия = енергийна несигурност“ и „ядрената енергия подхранва войната на Русия“. Един от активистите извика към Макрон: „Защо още купуваме уран от Русия?“ Президентът отговори: „Самите ние произвеждаме ядрена енергия“, съобщава Ройтерс.

Франция разполага със собствени мощности за обогатяване на уран, но внася и обогатен уран за електроцентралите си, включително от Русия, според последните данни на френското правителство.

Росатом, руската държавна ядрена компания, контролира около 44% от световния капацитет за обогатяване на уран през 2025 г., посочва Световната ядрена асоциация. Европейските производители на ядрена енергия се опитват да намалят зависимостта си от тези доставки, четири години след руската инвазия в Украйна.

Около 15 активисти на „Грийнпийс“ блокираха кортежите, пристигащи за срещата в покрайнините на Париж, се казва в изявление на организацията.

Франция е домакин на Втората световна среща на върха за ядрената енергия днес, където световни лидери обсъждат развитието на ядрената енергетика. Сред участниците е и българският премиер Андрей Гюров, припомня БТА.