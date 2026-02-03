Швеция и Дания инвестират стотици милиони в противовъздушната отбрана на Украйна

Швеция и Дания обявиха, че ще финансират и доставят на Украйна системи за противовъздушна отбрана на обща стойност 2,6 милиарда шведски крони, или около 290 милиона долара. Целта е да се повиши способността на страната да противодейства на руските въздушни атаки, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.
По думите на шведския министър на отбраната Пал Йонсон, Стокхолм ще поеме по-голямата част от разходите - 2,1 милиарда крони - за закупуването на системи Tridon, произведени от BAE Systems Bofors, шведското подразделение на международната отбранителна група. Дания ще участва с приблизително 500 милиона крони.
Йонсон подчерта по време на съвместна пресконференция в Гьотеборг с датския си колега Троелс Лунд Поулсен, че тази доставка би позволила на Украйна, при необходимост, да изгради цял батальон за противовъздушна отбрана. Според него инициативата не само ще укрепи украинските позиции на бойното поле, но и ще допринесе за разширяване на отбранителния производствен капацитет в Швеция.
Швеция и Дания са сред най-последователните поддръжници на Киев и още от началото на руската инвазия предоставят на Украйна значителна военна и хуманитарна помощ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #11
14:55 03.02.2026
2 Урусл Лайненов
Коментиран от #14
14:55 03.02.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #49
14:55 03.02.2026
4 даа
14:56 03.02.2026
5 Ми то умрела работа
14:57 03.02.2026
6 За размисъл
Инвестиции в отбраната на чужда държава, докато собствената ти богата територия е заплашена да бъде отнета.
Рютето съвсем се е смахнал.
14:57 03.02.2026
7 пешо
14:58 03.02.2026
8 Гренландския принц
Циркаджии.
14:58 03.02.2026
9 Тия не са изтрезняли още
Коментиран от #26
14:59 03.02.2026
10 БОЛШЕВИК
15:00 03.02.2026
11 Древногръцките божества се смеят
До коментар #1 от "Атина Палада":Атино, кажи на украинците как Зеленски съсипа Украйна. Или пък Путин съсипа Украйна.
Аз залагам на Джо Байдън, че съсипа най-много.
15:01 03.02.2026
12 Смях в залата
15:01 03.02.2026
13 Атина Палада
Коментиран от #18, #22, #23
15:02 03.02.2026
14 .....
До коментар #2 от "Урусл Лайненов":Това са богати държави и за колко време се изпаряват, няма голямо значение.
Коментиран от #46, #47
15:03 03.02.2026
15 Атина Палада
Коментиран от #28
15:03 03.02.2026
16 Смях в залата
😂
15:03 03.02.2026
17 Лука
Коментиран от #20, #25
15:05 03.02.2026
18 Лука
До коментар #13 от "Атина Палада":Смър за фашизма в русия!
Коментиран от #51
15:06 03.02.2026
19 Стенли
15:06 03.02.2026
20 Пиш ми яжката
До коментар #17 от "Лука":Няма място за евро-педофило-атлантици. Всички ще бъдете терминирани като паразити каквито сте. Няма да ни липсват тези 5% от населението гласуващи за ППЛГДБ, защото и без това сте умствено непълноценни
Коментиран от #27, #41
15:07 03.02.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Още ли има НЕ разбрали ПО ПЕЙКИ‼️
15:07 03.02.2026
22 Лука
До коментар #13 от "Атина Палада":Май крадеш ник неим !
15:08 03.02.2026
23 Град Козлодуй
До коментар #13 от "Атина Палада":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #33
15:10 03.02.2026
24 Атина Палада
15:10 03.02.2026
25 Атина Палада
До коментар #17 от "Лука":НЕ. На мен ми откраднаха ника. Аз съм оригинала. Слава на братска Русия
Коментиран от #29, #31
15:11 03.02.2026
26 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #9 от "Тия не са изтрезняли още":И ние празнувахме 02.02 в бункера, Песков ми беше приготвил вечеря -изненада 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
15:12 03.02.2026
27 Лука
До коментар #20 от "Пиш ми яжката":Само рашистите подскачат като ги споменеш!
Коментиран от #48
15:13 03.02.2026
28 Е, нека и
До коментар #15 от "Атина Палада":той да вземе малко пари, поне заслужава. Няма само Пусина да краде, цели 20 г. краде от руския народ 😂
15:14 03.02.2026
29 Град Козлодуй
До коментар #25 от "Атина Палада":Г-жо, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
15:15 03.02.2026
30 Многоходовото
15:15 03.02.2026
31 Лука
До коментар #25 от "Атина Палада":Русия е вражеска така пише в държавните им документи . Да не говорим за история!
Коментиран от #50
15:18 03.02.2026
32 Швеция и Дания инвестират
Първа по ред, обаче, е Германия, а втора - Великобритания.
Най-смели са глупаците.
15:19 03.02.2026
33 Така казват
До коментар #23 от "Град Козлодуй":турчеещите се цигани от Козло- ДУЙ!
15:23 03.02.2026
34 ЕСССР
Коментиран от #36
15:23 03.02.2026
35 Путин:
😁
15:24 03.02.2026
36 Питащ
До коментар #34 от "ЕСССР":Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?
Коментиран от #43
15:25 03.02.2026
37 хаха
15:26 03.02.2026
38 Хохо Бохо
15:29 03.02.2026
39 ДългоИме
15:31 03.02.2026
40 Българин
Коментиран от #42
15:31 03.02.2026
41 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #20 от "Пиш ми яжката":И аз съм от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
15:34 03.02.2026
42 да бе да
До коментар #40 от "Българин":ти искаш ли, не. а познаваш ли някой който иска да живее като руснак или севернокореец. също не. 😂
15:36 03.02.2026
43 Българин
До коментар #36 от "Питащ":За да не се съмнява никой, че Русия има право да избива милиони хора и да унищожава всички държави, които не и служат!
И за да не се задават глупави въпроси!
15:36 03.02.2026
44 Инвестират инвестира те,
15:40 03.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Толкоз сте богати, че
До коментар #14 от ".....":теглите заеми, които не можете да върнете. А и от там дет взимате и там свършват.
15:45 03.02.2026
47 Богати да,
До коментар #14 от ".....":ама на джендърляци, peeraсi и geyтаci носещи знамената на дъгата.
15:47 03.02.2026
48 О, да бре, вервай си.
До коментар #27 от "Лука":Вие подскача те и в злобата и безсилие то си бълвате лъжи, измислици и небивалици. Вашето квичене безпомощно от предсмъртна та ви агония е мелодия за моите сетива.
15:52 03.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Чел не до чел, пише им
До коментар #31 от "Лука":враждебни управляващи и народ симпатизира и желаещ дружба с Русия. Документите ги показаха.
15:54 03.02.2026
51 Лука
До коментар #18 от "Лука":Aз съм Bеган..
15:55 03.02.2026