Швеция и Дания инвестират стотици милиони в противовъздушната отбрана на Украйна
  Тема: Украйна

Швеция и Дания инвестират стотици милиони в противовъздушната отбрана на Украйна

3 Февруари, 2026 14:54

Съвместна покупка на системи Tridon цели да засили защитата срещу руските въздушни удари

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Швеция и Дания обявиха, че ще финансират и доставят на Украйна системи за противовъздушна отбрана на обща стойност 2,6 милиарда шведски крони, или около 290 милиона долара. Целта е да се повиши способността на страната да противодейства на руските въздушни атаки, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

По думите на шведския министър на отбраната Пал Йонсон, Стокхолм ще поеме по-голямата част от разходите - 2,1 милиарда крони - за закупуването на системи Tridon, произведени от BAE Systems Bofors, шведското подразделение на международната отбранителна група. Дания ще участва с приблизително 500 милиона крони.

Йонсон подчерта по време на съвместна пресконференция в Гьотеборг с датския си колега Троелс Лунд Поулсен, че тази доставка би позволила на Украйна, при необходимост, да изгради цял батальон за противовъздушна отбрана. Според него инициативата не само ще укрепи украинските позиции на бойното поле, но и ще допринесе за разширяване на отбранителния производствен капацитет в Швеция.

Швеция и Дания са сред най-последователните поддръжници на Киев и още от началото на руската инвазия предоставят на Украйна значителна военна и хуманитарна помощ.


