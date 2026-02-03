Новини
Франция: 10 души са обвинени за насилие над 5-годишно дете, сред тях и бащата

Франция: 10 души са обвинени за насилие над 5-годишно дете, сред тях и бащата

3 Февруари, 2026 16:54, обновена 3 Февруари, 2026 16:56 740 8

  • франция-
  • насилие-
  • дете-
  • бащата-
  • обвинени

Родителите на детето са били разделени към момента на извършване на престъплението и са имали споделено попечителство над детето.

Франция: 10 души са обвинени за насилие над 5-годишно дете, сред тях и бащата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Десет мъже са били обвинени във Франция за изнасилването на 5-годишно дете​, предаде Франс прес, като се позова на френската прокуратура, цитирано от БТА.

Обвиняемите са на възраст между 29 и 50 години и обвиненията им са повдигнати в Лил в Северната Франция. Мъжете са изнасилвали детето със съдействието на баща му, който също е участвал в насилието.

До обвиненията се е стигнало след разследване, започнало на 15 февруари 2025 г., в резултат на подаден сигнал за организиране на партита, при които участници използват дрога, за да увеличат изпитваната от тях сексуална наслада и същевременно, за да упойват жертвата си. Детето е било насилвано по този начин в периода ноември 2024 г. - февруари 2025 г.

Максималната присъда, която може да бъде наложена по този случай на насилниците е доживотен затвор. Измежду десетимата насилници един се е самоубил през лятото на миналата година, докато е бил в предварителния арест, каза днес прокуратурата.

Бащата на детето също е бил обвинен за кръвосмешение, което е било плод на сексуална агресия. Той е обвинен и в съучастие в изнасилвания.

Родителите на детето са били разделени към момента на извършване на престъплението и са имали споделено попечителство над детето. След разкритията момчето е било поверено на майка му.

Случаят на напомни на аферата с французойката Жизел Пелико, която е била системно насилвана от непознати мъже в продължение на десетилетие със съдействието на съпруга ѝ. По този случай съпругът на Жизел - Доминик Пелико, беше осъден през 2024 г. на 20 години затвор.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ристю Грозниий

    16 1 Отговор
    Западни, демократични ценности!

    16:57 03.02.2026

  • 2 Ужас

    24 0 Отговор
    Егати изродите. Абе тоя свят съвсем се сбърка.

    Коментиран от #3

    16:58 03.02.2026

  • 3 Отврат

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ужас":

    Извратеняци.

    16:59 03.02.2026

  • 4 Сила

    14 0 Отговор
    Алжирски "французи ", или от Тунис и Мароко ...??!

    17:00 03.02.2026

  • 5 Стига сепкула

    20 0 Отговор
    Кажете какъв е етноса и имената на изродите.

    Коментиран от #6

    17:00 03.02.2026

  • 6 кой му дреме

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "Стига сепкула":

    "Кажете какъв е етноса и имената на изродите"

    етноса е български
    имената са Иван и Димитър

    17:01 03.02.2026

  • 7 Георги

    9 1 Отговор
    както знаем от епщайн, колективния запад има извратени колективни забавления

    17:09 03.02.2026

  • 8 Пепи

    2 2 Отговор
    Ами това е бе дами и господа ,нали искахте демокрация,искахте живота на Запада,кой не скачаше е червен,сега нека да се гаврят с децата Ви,Вие го пожелахте.

    17:17 03.02.2026

