Разгневени кубинци нападнаха централата на Комунистическата партия в град Морон ВИДЕО

В град Морон, Куба, група протестиращи вандализираха местния офис на Комунистическата партия, според вестник Invasor.
Това се случи след митинг, предизвикан от недоволството на жителите относно достъпа до храна и прекъсванията на електрозахранването.
Протестиращи в Куба хвърляха камъни по входа на местния партиен офис, изнесоха мебели от рецепцията и ги подпалиха на улицата. Държавна аптека и магазин за хранителни стоки също бяха нападнати. Кадри, публикувани в социалните медии, показват хора, които чупят прозорци и скандират „Свобода!“.
Кубинският президент Мигел Диас-Канел в платформата за социални медии X нарече оплакванията и исканията на протестиращите легитимни, а разочарованието им от прекъсванията на електрозахранването разбираемо. Той обаче предупреди, че властите няма да толерират насилие и вандализъм, които заплашват обществения мир.
През февруари президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да удължи с още една година изпълнителната заповед, която позволява на американските власти да задържат и инспектират плавателни съдове, както американски, така и чуждестранни, насочващи се към Куба.
По-рано Тръмп обяви национално извънредно положение в САЩ поради заплахата за националната сигурност, представлявана от Куба.
До коментар #8 от "Подмокрено шекеларче на амабасадата":Можеш да намериш някое парче кифла.
До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":Рано си се надрусал.
