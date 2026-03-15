Разгневени кубинци нападнаха централата на Комунистическата партия в град Морон ВИДЕО

В град Морон, Куба, група протестиращи вандализираха местния офис на Комунистическата партия, според вестник Invasor.

Това се случи след митинг, предизвикан от недоволството на жителите относно достъпа до храна и прекъсванията на електрозахранването.

Протестиращи в Куба хвърляха камъни по входа на местния партиен офис, изнесоха мебели от рецепцията и ги подпалиха на улицата. Държавна аптека и магазин за хранителни стоки също бяха нападнати. Кадри, публикувани в социалните медии, показват хора, които чупят прозорци и скандират „Свобода!“.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел в платформата за социални медии X нарече оплакванията и исканията на протестиращите легитимни, а разочарованието им от прекъсванията на електрозахранването разбираемо. Той обаче предупреди, че властите няма да толерират насилие и вандализъм, които заплашват обществения мир.

През февруари президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да удължи с още една година изпълнителната заповед, която позволява на американските власти да задържат и инспектират плавателни съдове, както американски, така и чуждестранни, насочващи се към Куба.

По-рано Тръмп обяви национално извънредно положение в САЩ поради заплахата за националната сигурност, представлявана от Куба.