Разгневени кубинци нападнаха централата на Комунистическата партия в град Морон ВИДЕО

15 Март, 2026 06:43, обновена 15 Март, 2026 06:49 613 19

Президентът на страната заяви, че разбира недоволство им, но няма да толерира насилие и вандализъм

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В град Морон, Куба, група протестиращи вандализираха местния офис на Комунистическата партия, според вестник Invasor.

Това се случи след митинг, предизвикан от недоволството на жителите относно достъпа до храна и прекъсванията на електрозахранването.

Протестиращи в Куба хвърляха камъни по входа на местния партиен офис, изнесоха мебели от рецепцията и ги подпалиха на улицата. Държавна аптека и магазин за хранителни стоки също бяха нападнати. Кадри, публикувани в социалните медии, показват хора, които чупят прозорци и скандират „Свобода!“.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел в платформата за социални медии X нарече оплакванията и исканията на протестиращите легитимни, а разочарованието им от прекъсванията на електрозахранването разбираемо. Той обаче предупреди, че властите няма да толерират насилие и вандализъм, които заплашват обществения мир.

През февруари президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да удължи с още една година изпълнителната заповед, която позволява на американските власти да задържат и инспектират плавателни съдове, както американски, така и чуждестранни, насочващи се към Куба.

По-рано Тръмп обяви национално извънредно положение в САЩ поради заплахата за националната сигурност, представлявана от Куба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Владко Кузов /последния софиянец/

    8 3 Отговор
    Само така, обесете комунистите

    06:51 15.03.2026

  • 2 Хеми значи бензин

    9 3 Отговор
    Витанката предсказа ли го тва или самп Кияв за тридняй

    06:52 15.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Копейките сега от заран ще опяват кастровците!

    06:53 15.03.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    4 6 Отговор
    Да протестират пред посолството на сащ

    Коментиран от #19

    06:54 15.03.2026

  • 5 Шопо

    4 1 Отговор
    Кой разгневи Кубинците ?

    06:54 15.03.2026

  • 6 Атина Палада

    5 2 Отговор
    Ще падне пак яко млатене на вата и рабите им продажни!

    06:54 15.03.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 2 Отговор
    навремето съм виждал толкоз копеи , в Кореком!!!как се блещиха само..

    06:55 15.03.2026

  • 8 Подмокрено шекеларче на амабасадата

    3 2 Отговор
    Браво на колегите от кубинсаката coроcня!

    Коментиран от #13

    06:57 15.03.2026

  • 9 Смърт на голташкият комунизъм!

    3 0 Отговор
    Свобода за Куба!

    06:57 15.03.2026

  • 10 Наблюдател

    5 2 Отговор
    След време като се наскачат и те ще установят като нас, че са скачали в полза на прасе, тиква и харвардски мошенници.

    06:58 15.03.2026

  • 11 Швейк

    1 0 Отговор
    Глас народен , глас Божи !

    06:58 15.03.2026

  • 12 Путине

    1 0 Отговор
    Спиш.....и Куба ша ти гушнат

    06:59 15.03.2026

  • 13 Марш по кофите копейко гладна!

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Подмокрено шекеларче на амабасадата":

    Можеш да намериш някое парче кифла.

    06:59 15.03.2026

  • 14 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    3 0 Отговор
    И Куба ойде

    07:00 15.03.2026

  • 15 ВЗРИВЯВАЙ

    2 2 Отговор
    АЛЬОША

    07:00 15.03.2026

  • 16 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    07:02 15.03.2026

  • 17 Баш софиянец

    3 2 Отговор
    Ааааааа, започнаха я Куба с цветните революции. Очкаваме появата на техния Зеленски, който да "спечели" избори. Честито на печелившите!

    07:03 15.03.2026

  • 18 Механик

    2 0 Отговор
    Комунизмът победи и в Куба.

    07:04 15.03.2026

  • 19 Тихо!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Рано си се надрусал.

    07:05 15.03.2026