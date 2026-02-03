Тръмп си осигурява лост, чрез който да притисне Русия да сключи мир с Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато съгласие за търговско споразумение с Индия, като се предвижда Вашингтон да намали допълнителните мита върху индийски стоки, а Делхи да прекрати покупките си на руски суров петрол, пише БТА.

Тръмп заяви в социалната си мрежа Трут соушъл, че Вашингтон ще намали 25-процентните мита за внос на стоки от Индия на 18%, а Делхи от своя страна ще редуцира "до нула" митническите си ставки за внос на стоки от САЩ, пише в. "Вашингтон пост". Представител на Белия дом заяви за изданието, че правителството на Тръмп ще отмени и допълнителните 25-процентни мита за Индия, които бяха наложени през август като наказателна мярка заради покупките ѝ на руски петрол.

Индийският премиер Нарендра Моди "се съгласи да спре да купува руски петрол и ще купува много повече от САЩ и евентуално от Венецуела", написа Тръмп. "Невероятните ни отношения с Индия ще бъдат още по-силни", добави американският лидер.

Малко по-късно Моди благодари на Тръмп в публикация в социалната мрежа Екс "за това прекрасно съобщение". "Сътрудничеството между… най-големите демокрации в света е от полза за нашите народи и отключва огромни възможности", подчерта индийският премиер.

Изглежда, че с изказването си той потвърди новите 18-процентни мита, но не спомена нищо руския петрол, нито за твърдението на Тръмп, че Делхи ще премахне митата върху американските стоки, коментира "Вашингтон пост".

Очакваше се по време на втория мандат на Тръмп отношенията между Вашингтон и Делхи да достигнат нови върхове, но след избухналия през май въоръжен конфликт между Индия и Пакистан и след решението на Тръмп да набележи Делхи като водещ световен купувач на руски петрол, контактите им рязко се влошиха, пише още американското издание.

Индия е четвъртата по големина икономика в света и е един от водещите търговски партньори на САЩ. През 2024 г. САЩ са внесли индийски стоки на стойност 87,3 млрд. долара, сочат официални данни на американското правителство. Влезлите в сила през през август 50-процентни мита бяха сред най-високите, които Тръмп е налагал на която и да е държава. Новата ставка от 18% би била малко по-благоприятна от митата, наложени на заклетия съперник на Индия — Пакистан (19%), както и на нейни регионални конкуренти като Виетнам и Бангладеш, чиито стоки се облагат с 20-процентни мита, отбелязва "Вашингтон пост".

Обявените вчера 18-процентни мита върху вноса на стоки от Индия са далеч по-ниски от тези, които САЩ наложиха по-рано тази година, пише в. "Ню Йорк таймс". Някои критици на митническата политика на Тръмп обаче казват, че в сравнение с таксите от последните години, тези 18% представляват значително увеличение и то ще се отрази на малките предприятия в САЩ, както и на американските потребители, които купуват индийски стоки.

"Американските вносители плащаха средно около 2,5% върху стоки от Индия", преди Тръмп да въведе новата си митническа политика, каза за "Ню Йорк таймс" Дан Антъни, изпълнителен директор на "Ние плащаме митата" (We Pay the Tariffs) – браншова организация, в която влизат над 800 малки предприятия. "Тази "сделка" фиксира ставка, която е шест пъти по-висока от това, което плащахме преди година", добави Антъни.

Някои индийски индустрии, сред които фармацевтични компании и производители на части за коли и химикали, имат силното желание за разширяване на търговските връзки между Индия и САЩ, продължава "Ню Йорк таймс". Но други сектори, по-специално – селскостопанският, настояват да се поддържат относителни високи мита и да се въведат още регулации, с които да се блокира вноса на селскостопански стоки. Индийското правителство няма желание да сваля тези бариери, понеже те са нужни за защитата на дребните земеделски производители, много от които живеят в бедност, добавя американското издание.

В. "Таймс ъв Индия" цитира министърката на земеделието на САЩ Брук Ролинс, която днес написа в социалната мрежа Екс, че търговското споразумение ще доведе до увеличаване на износа на американски селскостопански стоки и ще даде тласък на селските райони в страната ѝ. "Благодаря на президента на САЩ Доналд Тръмп, че ОТНОВО изпълнява обещанията си към американските фермери. Новото споразумение между САЩ и Индия ще увеличи износа на американски селскостопански продукти към огромния индийски пазар, ще повиши цените и ще влее средства в селска Америка", написа Ролинс. Тя добави, че през 2024 г. търговският дефицит на САЩ с Индия при търговията със селскостопански стоки е възлизал на 1,3 млрд. щатски долара и подчерта, че увеличаващото се население на Индия представлява важен пазар за американската продукция.

Сп. "Нюзуик" се спира на геополитическия контекст около новия пакт и цитира американски анализатори, според които сключеното миналата седмица споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия е засилило позицията на Делхи в преговорите с Вашингтон относно митата.

Белият дом от своя страна даде ясен знак, че облекчаването на митата е свързано със стремежа да се ограничат приходите на Русия от петрол. Американският министър Скот Бесент неотдавна заяви, че вносът на руски суров петрол в Индия се е "сринал". А Тръмп отбеляза във вчерашната си публикация в Трут сошъл, че Индия ще започне да купува по-големи количества американски петрол и в бъдеще може да стане купувач и на венецуелски петрол, добавя "Нюзуик". Това изчисление има допълнителна тежест, като се вземат предвид рисковете при евентуален американски удар срещу Иран. Всеки шок в Персийския залив може бързо да предизвика сътресения на световните петролни пазари и да затрудни политиките на международните съюзи, посочва изданието.

На този фон търговското споразумение между Индия и САЩ е изгодно и за двете страни, пише още "Нюзуик". Тръмп си осигурява лост, чрез който да притисне Русия да сключи мир с Украйна, а Моди получава митнически отстъпки.

Но по-дълбоката логика е свързана със стратегическите вериги за доставки. Вашингтон иска Индия да се утвърди като независим от Китай партньор в производството и отбраната, а Делхи иска доказателства, че сътрудничеството със САЩ бързо се отплаща, пише в заключение "Нюзуик".