Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп си осигурява лост, чрез който да притисне Русия да сключи мир с Украйна
  Тема: Войната на митата

Тръмп си осигурява лост, чрез който да притисне Русия да сключи мир с Украйна

3 Февруари, 2026 11:30 1 587 49

  • мита-
  • сащ-
  • индия-
  • доналд тръмп-
  • нарендра моди-
  • търговия-
  • русия-
  • петрол

Американски и индийски издания коментират новината, че Тръмп и Моди са постигнали съгласие за ново търговско споразумение

Тръмп си осигурява лост, чрез който да притисне Русия да сключи мир с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнато съгласие за търговско споразумение с Индия, като се предвижда Вашингтон да намали допълнителните мита върху индийски стоки, а Делхи да прекрати покупките си на руски суров петрол, пише БТА.

Тръмп заяви в социалната си мрежа Трут соушъл, че Вашингтон ще намали 25-процентните мита за внос на стоки от Индия на 18%, а Делхи от своя страна ще редуцира "до нула" митническите си ставки за внос на стоки от САЩ, пише в. "Вашингтон пост". Представител на Белия дом заяви за изданието, че правителството на Тръмп ще отмени и допълнителните 25-процентни мита за Индия, които бяха наложени през август като наказателна мярка заради покупките ѝ на руски петрол.

Индийският премиер Нарендра Моди "се съгласи да спре да купува руски петрол и ще купува много повече от САЩ и евентуално от Венецуела", написа Тръмп. "Невероятните ни отношения с Индия ще бъдат още по-силни", добави американският лидер.

Малко по-късно Моди благодари на Тръмп в публикация в социалната мрежа Екс "за това прекрасно съобщение". "Сътрудничеството между… най-големите демокрации в света е от полза за нашите народи и отключва огромни възможности", подчерта индийският премиер.

Изглежда, че с изказването си той потвърди новите 18-процентни мита, но не спомена нищо руския петрол, нито за твърдението на Тръмп, че Делхи ще премахне митата върху американските стоки, коментира "Вашингтон пост".

Очакваше се по време на втория мандат на Тръмп отношенията между Вашингтон и Делхи да достигнат нови върхове, но след избухналия през май въоръжен конфликт между Индия и Пакистан и след решението на Тръмп да набележи Делхи като водещ световен купувач на руски петрол, контактите им рязко се влошиха, пише още американското издание.

Индия е четвъртата по големина икономика в света и е един от водещите търговски партньори на САЩ. През 2024 г. САЩ са внесли индийски стоки на стойност 87,3 млрд. долара, сочат официални данни на американското правителство. Влезлите в сила през през август 50-процентни мита бяха сред най-високите, които Тръмп е налагал на която и да е държава. Новата ставка от 18% би била малко по-благоприятна от митата, наложени на заклетия съперник на Индия — Пакистан (19%), както и на нейни регионални конкуренти като Виетнам и Бангладеш, чиито стоки се облагат с 20-процентни мита, отбелязва "Вашингтон пост".

Обявените вчера 18-процентни мита върху вноса на стоки от Индия са далеч по-ниски от тези, които САЩ наложиха по-рано тази година, пише в. "Ню Йорк таймс". Някои критици на митническата политика на Тръмп обаче казват, че в сравнение с таксите от последните години, тези 18% представляват значително увеличение и то ще се отрази на малките предприятия в САЩ, както и на американските потребители, които купуват индийски стоки.

"Американските вносители плащаха средно около 2,5% върху стоки от Индия", преди Тръмп да въведе новата си митническа политика, каза за "Ню Йорк таймс" Дан Антъни, изпълнителен директор на "Ние плащаме митата" (We Pay the Tariffs) – браншова организация, в която влизат над 800 малки предприятия. "Тази "сделка" фиксира ставка, която е шест пъти по-висока от това, което плащахме преди година", добави Антъни.

Някои индийски индустрии, сред които фармацевтични компании и производители на части за коли и химикали, имат силното желание за разширяване на търговските връзки между Индия и САЩ, продължава "Ню Йорк таймс". Но други сектори, по-специално – селскостопанският, настояват да се поддържат относителни високи мита и да се въведат още регулации, с които да се блокира вноса на селскостопански стоки. Индийското правителство няма желание да сваля тези бариери, понеже те са нужни за защитата на дребните земеделски производители, много от които живеят в бедност, добавя американското издание.

В. "Таймс ъв Индия" цитира министърката на земеделието на САЩ Брук Ролинс, която днес написа в социалната мрежа Екс, че търговското споразумение ще доведе до увеличаване на износа на американски селскостопански стоки и ще даде тласък на селските райони в страната ѝ. "Благодаря на президента на САЩ Доналд Тръмп, че ОТНОВО изпълнява обещанията си към американските фермери. Новото споразумение между САЩ и Индия ще увеличи износа на американски селскостопански продукти към огромния индийски пазар, ще повиши цените и ще влее средства в селска Америка", написа Ролинс. Тя добави, че през 2024 г. търговският дефицит на САЩ с Индия при търговията със селскостопански стоки е възлизал на 1,3 млрд. щатски долара и подчерта, че увеличаващото се население на Индия представлява важен пазар за американската продукция.

Сп. "Нюзуик" се спира на геополитическия контекст около новия пакт и цитира американски анализатори, според които сключеното миналата седмица споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия е засилило позицията на Делхи в преговорите с Вашингтон относно митата.

Белият дом от своя страна даде ясен знак, че облекчаването на митата е свързано със стремежа да се ограничат приходите на Русия от петрол. Американският министър Скот Бесент неотдавна заяви, че вносът на руски суров петрол в Индия се е "сринал". А Тръмп отбеляза във вчерашната си публикация в Трут сошъл, че Индия ще започне да купува по-големи количества американски петрол и в бъдеще може да стане купувач и на венецуелски петрол, добавя "Нюзуик". Това изчисление има допълнителна тежест, като се вземат предвид рисковете при евентуален американски удар срещу Иран. Всеки шок в Персийския залив може бързо да предизвика сътресения на световните петролни пазари и да затрудни политиките на международните съюзи, посочва изданието.

На този фон търговското споразумение между Индия и САЩ е изгодно и за двете страни, пише още "Нюзуик". Тръмп си осигурява лост, чрез който да притисне Русия да сключи мир с Украйна, а Моди получава митнически отстъпки.

Но по-дълбоката логика е свързана със стратегическите вериги за доставки. Вашингтон иска Индия да се утвърди като независим от Китай партньор в производството и отбраната, а Делхи иска доказателства, че сътрудничеството със САЩ бързо се отплаща, пише в заключение "Нюзуик".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    21 28 Отговор
    Русийката пак ще бъде принудена да капитулира.

    Коментиран от #5, #7, #14, #15

    11:33 03.02.2026

  • 2 Марийка

    27 11 Отговор
    Видяхме ги лостовете на червената перука.
    Иди ми, дойди ми.
    Давай следващата драсканица. Тази не става.

    11:34 03.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това е голямата разлика

    20 28 Отговор
    между САЩ и Русия. САЩ с огромното си световно влияние и силата, която имат, определят условията и процесите, които трябва да се случат. Без нито един загинал американски войник. Русия, без никакво влияние, сила и мисъл, се хвърли в една обречена на неуспех война, резултата от която ще са само руски загуби и жертви и тотален фалит. Направо се самоуби.

    Коментиран от #42

    11:35 03.02.2026

  • 5 пунта мара

    22 19 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    БРИКС се разпада пред очите ни. Какъв е този съюз в който един член се страхува да купува петрол от друг член, за да не му наложат САЩ санкции?!

    Коментиран от #10, #18

    11:36 03.02.2026

  • 6 горски

    19 13 Отговор
    И утре като се събиди Дончо и каже-тези договорки бяха за вчера,днес ще са други ,защото не воювате с Китай/например/....Тогаво кво прайм....

    Коментиран от #22

    11:37 03.02.2026

  • 7 Цък

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Явно не можеш да четеш.

    Коментиран от #16

    11:37 03.02.2026

  • 8 Лукашенко

    17 16 Отговор
    Руската федерация върви по стъпките на СССР.

    11:38 03.02.2026

  • 9 Хмм

    12 13 Отговор
    Руснаците какво ще го правят този петрол? Ще го пият ли?

    Коментиран от #12

    11:39 03.02.2026

  • 10 Къс

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "пунта мара":

    Това е БРИКС.

    Членът Индия и членът Китайска Народна Република редовно пращат войски в Химяляите да се млатят. Има много видеа като два ромски клана врякат, крякат и се бъхтат с камъни и дръве - досущ нашенски опълченци.

    Коментиран от #32

    11:40 03.02.2026

  • 11 Историк

    13 17 Отговор
    Болшевиките пак ще пият една студена вода.

    Коментиран от #13

    11:41 03.02.2026

  • 12 Коч

    12 15 Отговор

    До коментар #9 от "Хмм":

    Петролът е безаналоговая смазка за аналогов кекс, а рускините го ползват и за маска.

    11:41 03.02.2026

  • 13 Хи хи

    14 18 Отговор

    До коментар #11 от "Историк":

    Болшевиките ще пият петрол и ще пикaят газ. Вода няма - петрол има.

    Коментиран от #25

    11:42 03.02.2026

  • 14 ИСТИНАТА

    12 15 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    ПАМЕТ БЪЛГАРСКА: Удроу Уилсън

    Днешна България дължи оцеляването си
    на президента на САЩ Удроу Уилсън!

    На днешния 3-ти февруари.
    1924-та година.

    Умира Нобеловият лауреат Удроу Уилсън.
    28-ият президент на САЩ.

    Парижката мирна конференция
    е свикана във Версай на 18 януари 1919 година.
    След края на Първата световна война.
    Председателят Жорж Клемансо предлага България да бъде заличена като държва.
    Разделена на три части, да бъде погълната от Гърция, от Сърбия и от Румъния.
    Английският министър-председател Лойд Джордж и италианският министър-председател Виторио Орландо се съгласяват!

    Американският президент Удроу Уилсън твърдо заявява,
    че ако бъде заличена такава държава като България-
    с древна култура и с героична минало,
    той ще напусне конференцията!

    Ето затова,
    днешна България дължи съществуването си
    на Удроу Уилсън и на САЩ!

    И днес, ако не са могъщите САЩ-гръбнакът на НАТО,
    рашистът Путлер щеше да превърне в реалност старата руска мечта!
    Черно море да стане вътрешно за Русия,
    а България да бъде Задунайска губерния.
    Каквато фактически беше НРБ.
    16-та ССР.
    Социалистически концлагер от съвеЦки тип!

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    Коментиран от #26

    11:42 03.02.2026

  • 15 Тричко

    20 8 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Индия е част от БРИКС, а и никъде Моди не е потвърдил че се отказва от руски суровини! Това са свободни съчинения на Мария!

    11:43 03.02.2026

  • 16 Оня с парчето

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Цък":

    Ако ти го намаам ще се изЦъклиш като настъпен жабок.

    11:44 03.02.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    10 8 Отговор
    Аз много не панимаю колегата пачему се пъне да спира страхотната, много добра война, която Рассия не печели ?

    11:44 03.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баце ЕООД

    6 5 Отговор
    Абе, последно вдигна цените на петрола.. Сиджурни ли стье, хахаха

    11:46 03.02.2026

  • 20 Пламен

    8 7 Отговор
    МЕЧТАТА НА МАЛКИЯ БЕШЕ СССР-2.
    Е , СБЪДВА СЕ .

    11:46 03.02.2026

  • 21 Ха-ха

    9 6 Отговор
    Кратко и ясно. Русия трябва избере- мир или пълен фалит.!

    11:46 03.02.2026

  • 22 гост

    6 7 Отговор

    До коментар #6 от "горски":

    Ми тя Индия не е спирала да воюва с Китай , повече от 10 години вече , ти откъде падаш , бе , "анализаторе" , хахахахха !!

    11:47 03.02.2026

  • 23 Руската пропаганда

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Цък":

    Има за цел глупака.

    11:47 03.02.2026

  • 24 БАРС

    6 8 Отговор
    РАБОТАТА Е ЯСНА ИНДИЯ ПРОДАВА РУСКИ НЕФТ НА ЕВРОПА ,СЕГА ЩЕ ПРОДАВА ВЕНЕЦУЕЛСКИ ПОД ПРЕКРИТИЕ ,А ЗА ИНДИЯ ЩЕ ОСТАНЕ РУСКИЯТ .

    Коментиран от #29, #37

    11:50 03.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Механик

    8 5 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    11:51 03.02.2026

  • 28 гост

    6 4 Отговор

    До коментар #18 от "Цък":

    Все повече компании се отказват: Индия рязко съкрати купуването на руски петрол 21 /01 / 2026 г !!!!!!!!!!!!!
    Индия е започнала да намалява покупките си на руски петрол и пренасочва фокуса си към доставки от Близкия изток и САЩ, съобщи Reuters. Според агенцията, индийските петролни рафинерии преразглеждат стратегията си за внос на фона на преговорите за търговски споразумения със САЩ и усилията за намаляване на тарифите. След дискусии в индийското правителство, няколко компании започнаха да изместват фокуса си от руския петрол към доставки от Ирак, Оман, ОАЕ и САЩ.Държавната компания Bharat Petroleum вече е открила търгове за петрол от Близкия изток, а от април 2026 г. търговецът Trafigura ще започне да доставя от Оман и Ирак на цени под пазарните. Hindustan Petroleum, нефтената рафинерия Mangalore и няколко частни компании също са се отказали от руския петрол. Припомняме, че вносът на петрол в Индия от Русия падна до двугодишно дъно през декември 2025 г. , докато доставките от САЩ, Южна Америка и Африка се увеличиха рязко.

    Коментиран от #34

    11:52 03.02.2026

  • 29 Руската пропаганда

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "БАРС":

    Има за цел глупаците 😄.

    Коментиран от #46

    11:53 03.02.2026

  • 30 Хахахахаха

    5 4 Отговор
    Работа отива на ,,денги нет". Сиреч гащи долу

    11:53 03.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Това е нарочно, драги

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Къс":

    за да избегнат жертви.
    Това, разбира се, е трудно разбираемо за твоята куха kраtуна.

    11:54 03.02.2026

  • 33 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    ся последно не разбрах,рижата Тръмп отново ли е агент Краснов и чея будет Гренландия ?

    11:54 03.02.2026

  • 34 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "гост":

    Минн.дилл а на теб ква ти е далаверата в случая ?

    11:56 03.02.2026

  • 35 Епстийн

    4 0 Отговор
    На дървен ли ?

    11:56 03.02.2026

  • 36 Историк

    1 6 Отговор
    Тръмп досега не е притиснал Путин с нищо, даже с мита. Притиска другите и се прави на миротворец, но целта му е да угоди на терорист номер едно в света Путин. Той му помага да извършва зверства и геноцид в Украйна като не помага на Украйна. Целта е постигната ,1 година откакто е на власт ударите на Путин срещу Украйна са многократно увеличени по брой и жестокжст. Как тогава твърди,че са успешни безбройните му разговори с Путин и безкрайните срещи на личния му брокер уиткоф и зет му за постигане на мир чрез засилване на войната? Докога? Кога терористът Путин ще бъде спрян и наказан,преди заедно с приятеля си тръмп да не предизвикат трета световна война?

    11:57 03.02.2026

  • 37 2026

    3 6 Отговор

    До коментар #24 от "БАРС":

    Започва Ерата на венецуелския петрол. Бай Дончо ще го продава на Европа, Китай и Индия. Русия ще продава гумени ботуши в Африка.

    Коментиран от #40, #47

    11:58 03.02.2026

  • 38 Индиа станаха 1,5 милиарда население

    5 1 Отговор
    А жените на бледоликите не искат да раждат нови поколения които да наследят лозето

    11:58 03.02.2026

  • 39 Руско говедо

    0 4 Отговор
    колко Боинга е?

    11:58 03.02.2026

  • 40 Тоже

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "2026":

    бобслеи!

    11:59 03.02.2026

  • 41 Пламен

    1 0 Отговор
    ГЕОГРАФИЯТА КАЗВА , ЧЕ ТАНКЕР МИНАВА РАЗСТОЯНИЕТО ДУБАЙ-БОМБАЙ ЗА ТРИ ДЕНОНОЩИЯ .
    ОТ БАЛТИКА ДО КАЛКУТА - 20 ДЕНОНОЩИЯ +ТАКСА ЗА СУЕЦ КАНАЛ . ОТ ВЛАДИВОСТОК ДО МАДРАС - ОКОЛО 12 ДЕНОНОЩИЯ .
    ВСЯКО ДЕНОНОЩИЕ Е РАЗХОД .

    Е , КОЕ БИХТЕ ИЗБРАЛИ ?

    12:00 03.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Жбръц

    2 0 Отговор
    Не знам, до сега някой да е прекарал римлянин,гарабедчо,или моше .Ще му купува най стратегическата за тяхната икономика суровина- петрол много по скъпо, и да загуби гарантирани доставки, за милиони барели на преференциални цени от руснаците.Там имат мощна преработвателна промишленост.Купуват евтин руски петрол,а изнасят милиони тона бензин,дизел и мазут.С огромна печалба Изключвам военните доставки,който би загубил от руския ВПК.Не само за нова техника,но резервни блокове,възли, детайли и електроника.А за масиран внос на земеделска продукция, е пълен абсурд.Това означава гладни бунтове на милиони дребни и средни ,индийски земеделци

    12:12 03.02.2026

  • 44 Мишел

    1 0 Отговор
    Тази есен ЕС не запълни подземните си газохранилища с руски газ, защото САЩ й обещаха редовни доставки с кораби газовози, ако откаже руския газ. Сега няма газ за ЕС.
    ..

    Коментиран от #45

    12:13 03.02.2026

  • 45 Мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    Защо си изпускаш началото: "Слушайте внимателно, няма да повтарям!"

    12:18 03.02.2026

  • 46 Урсул фон дер Бандер

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Руската пропаганда":

    теб те е уцелила между очите

    12:19 03.02.2026

  • 47 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "2026":

    За да се извлече тежкият венецуелски нефт е необходимо да се вкарат в находището големи количества лек петрол. Ползва се основно руски, който е качествен и евтин.

    Коментиран от #48

    12:24 03.02.2026

  • 48 2026

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Мишел":

    Няма такова нещо. Русия приключи с търговията и на петрол. Тя и без това, беше крайно недостатъчна, така че нещата се занулиха.

    12:25 03.02.2026

  • 49 Хахахахаха

    0 0 Отговор
    5години чакаме руснаците да фалират, а те взеха да правят човече милиарди, 5 години чакаме да им свършат ракетите, а те взеха повече да правят, 5години чакаме укрите да си върнат 1 км територия, а те губят все повече територия, 5години чакаме Нато и американците да нападнат руснаците, а те 5 години памперси и кърпички си купуват, много е тъжно за Нато и американците

    12:26 03.02.2026