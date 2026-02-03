Изгуби ли Тръмп подкрепата на американците?

Доналд Тръмп е непопулярен президент. Така ли е наистина? Проучванията показват, че една година след началото на втория му мандат единственият президент, който е имал по-ниско одобрение от него, е... самият той при предишния си президентски мандат.

Последната анкета на "Пю Рисърч" показва, че 37% - малко над една трета от американците - одобряват работата на Тръмп. Последните данни на "Галъп" от декември сочат 36% одобрение и 59% неодобрение.

Тези стойности не са добри за нито един лидер по света, но това далеч не означава, че никой не го подкрепя. Той има толкова нисък рейтинг основно заради оценката за него на избирателите на Демократическата партия, сред които одобрението за Тръмп се измерва с едноцифрено число.

От друга страна, Тръмп продължава да се ползва с подкрепата на мнозинството от републиканските избиратели. Въпреки че то е спаднало от началото на мандата му, повече от половината привърженици на Републиканската партия все още му гласуват доверие, сочат данните на "Пю Рисърч".

Америка е дълбоко разединена

Въпреки ниския му общ рейтинг Тръмп запазва влиянието си в Републиканската партия, най-вече сред привържениците на движението MAGA. "Имаме президент с исторически слаба подкрепа", казва пред ДВ Джон Марк Хансен, политолог от Чикагския университет. В същото време изглежда нищо не може да накара 80-85% от републиканските избиратели да се разграничат от него, допълва той.

Благодарение на това, че републиканците държат контрола в Конгреса, а също и заради едно решение на Върховния съд от 2024 г., което осигури на президента имунитет при редица състави, Тръмп успя да управлява през първата година от мандата си до голяма степен без опозиция. Това може да се промени след междинните избори през ноември, на които ще бъдат разпределени наново всичките 435 места в Камарата на представителите и една трета от тези в Сената.

От обещанията си в предизборната кампания Тръмп изпълни тези за налагане на по-високи мита и за по-строг имиграционен контрол, а нереализирани засега са обещанията му в сферата на икономиката - да овладее инфлацията, да намали разходите за живот и т.н.

Тръмп губи подкрепа сред безпартийните

"Обикновено рейтингът на президентите е най-висок през първата година, по-нататък той има тенденцията да спада - отчасти защото е дал нереалистични обещания", посочва пред ДВ Катрин Дън-Тенпас, изследователка от Университета на Вирджиния. Конкретно при Тръмп стойностите на одобрение ще зависят много от това какво ще се случи с икономиката и как гражданите ще усетят това по собствения си джоб, допълва тя.

Подкрепата от избирателите, които не са членове на нито една партия, но помогнаха на Тръмп да влезе в Белия дом, също е спаднала през първия му мандат. Данните на "Галъп" от декември 2025 г. сочат, че само един от четирима безпартийни избиратели одобрява работата на Тръмп.

Силовият, а вече и смъртоносен подход към имигрантите в американските градове пораждат гняв сред лявонастроените избиратели, но това може да отблъсне също и част от центристите и умерените десни избиратели, посочва Тенап.

Външната политика не е най-важни за избирателите

Една година беше достатъчна на Тръмп за да покаже, че може да обтегне отношенията с партньори на САЩ и да направи света да изглежда по-малко сигурен.

Неговите мита разтърсиха световната търговия, съкращенията на чуждестранната помощ убиха десетилетия напредък в международното развитие, атаките му срещу Иран и действията му срещу бившия президент на Венецуела изненадаха онези, които очакват от него да работи за изолационистка Америка. Предложението му да присъедини Гренландия и Канада към САЩ пък разгневи верните съюзници на Вашингтон.

Кадрите с рейдовете на ICE, подклаждани от неговата администрация, също привлякоха достатъчно световно внимание.

Но наблюдателите смятат, че всичко това бледнее в сравнение с ключовите вътрешни проблеми, които вероятно ще заемат все по-важно място в дневния ред преди междинните избори. Тръмп рядко се е влияел от негативните възприятия към него извън САЩ. По-скоро от значение за президента е как го оценяват в САЩ, както показа и стъпката назад по отношение на бруталните действия на ICE, целяща деескалация на напрежението.

Ясно е, че една година след началото на новия си мандат и с малко повече от 10 месеца до междинните избори Тръмп има достатъчно време да промени нагласите, смята политологът от университета "Джордж Вашингтон" Тод Белт. "А президентът е майстор в отвличането на вниманието, което работи в негова полза", посочва той и добавя, че макар сега всички да говорят за имиграцията, през октомври в САЩ съвсем различни теми може да са във фокуса на общественото внимание.

Автор: Матю Уорд Ейджъс