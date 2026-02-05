Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия: Срокът на действие на договора изтече и ние оценяваме това развитие като негативно

5 Февруари, 2026 13:23 978 18

Кремъл заяви, че Русия ще поддържа отговорен подход към стратегическата стабилност след изтичането на договора Нов СТАРТ

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че изразява своето съжаление за изтичането на Новия Договор за съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни въоръжения (известен още като "Нов СТАРТ"), но посочи, че Русия ще поддържа отговорен подход към стратегическата стабилност, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Срокът на действие на този договор изтече и ние оценяваме това развитие като негативно и изразяваме нашето съжаление", подчерта Песков. Той посочи, че Москва приема с уважение решението на Пекин да не участва на този етап в преговори за ядреното въоръжаване.

Същевременно Песков отбеляза, че не може нито да потвърди, нито да отрече твърдението, че френският президентски съветник по дипломатическите въпроси Еманюел Бон е бил в Москва тези дни.

Френски представител заяви, че във вторник Бон е бил на посещение в Москва, където е разговарял с руски представители. Говорителят на Кремъл каза, че хората от френските дипломатически среди имат склонност да разпространяват подобен род информация в медиите.

Във връзка със случая със скандалния финансист Джефри Епстийн Песков изтъкна, че не желае да губи излишно време в отговарянето на въпроси за непотвърдени внушения в западни медии, както и да коментира изявлението на полския премиер Доналд Туск, който каза, че Епстийн е свързан с руското разузнаване.

Във вторник Туск обяви, че Варшава ще започне разследване за възможни връзки между осъдения за сексуални престъпления Епстийн и руските разузнавателни служби, както и за потенциални последствия за Полша, свързани с аферата.


Русия
  • 1 Маро,

    12 2 Отговор
    ако още веднъж в драснеш тази статия ще стане за пети път

    Коментиран от #6

    13:25 05.02.2026

  • 2 Атина Палада

    5 15 Отговор
    Време е за атом по Москва

    13:29 05.02.2026

  • 3 Атина Палада

    4 14 Отговор
    Крепостните ще бъдат занулени!!!

    13:30 05.02.2026

  • 4 гост

    3 13 Отговор
    Раша няма пари , нито време и хора за нова надпревара във стратегическите оръжия , затова сега ще се прави на "миротворец" , ама номерата и не минават !! И нов договор ще включва Китай , което значи , че дяла и ще спадне поне двойно !!

    13:32 05.02.2026

  • 5 Няма край

    5 11 Отговор
    руския СТРАХ, няма..😆

    13:35 05.02.2026

  • 6 Еми какво

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Маро,":

    да направи Мара, като Русия всеки ден скимти и се обажда, без никой да я пита.

    13:36 05.02.2026

  • 7 куха укра

    2 1 Отговор
    Слава Ycpaiнi.

    13:46 05.02.2026

  • 8 да питам

    2 5 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на 1/2 цена ? -50 % промоция ?

    Коментиран от #13

    13:47 05.02.2026

  • 9 стоян георгиев- стъки

    4 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    13:52 05.02.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    Бла бла бла па pyccки.....
    Толкова изпадна Расията, че вече никой не обсъжда и говори нещо с тая кална дупка, все едно не съществува. Досвидания .....

    14:05 05.02.2026

  • 11 Реалност

    2 3 Отговор
    Ядpeният apceнaл нa Пyтин изnoлзвaшe ykpaинckи инжeнepи и тeхници зa noддpъжka, нo тeзи ykpaинци rи нямa вeчe oт 12 roдини и дokoлkoтo знaeм, noвeчeтo мeждykoнтинeнтaлни бaлиcтични pakeти нa Пyтин бяхa извън ekcnлoaтaция nopaди лиnca нa noддpъжka oт 8 roдини.
    Сera вneчaтлeниeтo e, чe зanлaхитe, oтnpaвeни oт тeзи мaфиoти, cлyжaт зa nлaшeнe нa нaceлeниeтo и npocтитe дyши, kakтo и зa дaвaнe нa apryмeнти нa nyтинonитeцитe c yвpeдeн мoзъk.
    Кaтo ce имa npeдвид oбщaтa дekлapиpaнa нeeфekтивнocт нa вoeннитe нa Мockoвия, мoжeтe дa бъдeтe cиrypни, чe: Рeшeниeтo дa ce изnoлзвaт cтpaтerичeckи ядpeни opъжия e eдинcтвeнoтo, koeтo тe нe мoraт дa взeмaт.
    Щo ce oтнacя дo тakтичeckитe ядpeни opъжия, тe вeчe ca npeдynpeдeни oт НАТО, чe ako rи изnoлзвaт в Уkpaйнa, щe бъдaт yнищoжeни c koнвeнциoнaлни opъжия.
    Пилoтитe нa F-35A npocтo чakaт зanoвeдтa. Освен това са предупредени от Китай, че това ще бъде червена линия.
    След като ръководството на РФ, доброволно предаде една трета от РФ на концесия на Китай и де факто вече са васална страна, изобщо няма и да посмеят да извършат каквото и да е без санкция то Китай.

    Коментиран от #18

    14:07 05.02.2026

  • 12 Мозе

    0 0 Отговор
    Усещам как ще зафучи пешеснайсе атомни

    14:08 05.02.2026

  • 13 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "да питам":

    Даже месните им pycopoби са ги пуснали за по 5€ на магистралата, да радват туските тираджии.

    14:11 05.02.2026

  • 14 Русофил

    3 3 Отговор
    Струваше ли си да умрат 1, 2 милиона руски свине за три дня?

    14:13 05.02.2026

  • 15 Некой си

    4 0 Отговор
    Не мога да разбера що толкоз вой се чува от брюксел, киев и варшава.
    Ето само от Факти - украинските загуби за 4 години са само 55000 войника. Руските - милион и половина и растат с 30000 всеки ден.
    Русия няма ядрен арсенал... изобщо. Само ръждиво железо.
    Русия няма чипове.
    Русия няма хора да работят.
    Русия няма пари, яйца, бензин и дизел, портокали и сирене.
    След горните факти, украинската армия може да пие спокойно капучино и да изчака Русия да се самоанихилира.
    Или бъркам нещо?

    14:13 05.02.2026

  • 16 Илиан

    1 2 Отговор
    Все тая, договорите изтекли ли са, или не. Подписа под какъвто и да е договор на Русия не струва абсолютно нищо, и хартията на която е написан не струва.

    Коментиран от #17

    14:15 05.02.2026

  • 17 Бъларин

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Илиан":

    И договорите с Рашата, и рублата, вече не стават и за тоалетна хартия.

    14:20 05.02.2026

  • 18 Омбре

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Реалност":

    Ххахаха

    15:57 05.02.2026

