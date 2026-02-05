Русия: Срокът на действие на договора изтече и ние оценяваме това развитие като негативно

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че изразява своето съжаление за изтичането на Новия Договор за съкращаване и ограничаване на стратегическите нападателни въоръжения (известен още като "Нов СТАРТ"), но посочи, че Русия ще поддържа отговорен подход към стратегическата стабилност, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Срокът на действие на този договор изтече и ние оценяваме това развитие като негативно и изразяваме нашето съжаление", подчерта Песков. Той посочи, че Москва приема с уважение решението на Пекин да не участва на този етап в преговори за ядреното въоръжаване.
Същевременно Песков отбеляза, че не може нито да потвърди, нито да отрече твърдението, че френският президентски съветник по дипломатическите въпроси Еманюел Бон е бил в Москва тези дни.
Френски представител заяви, че във вторник Бон е бил на посещение в Москва, където е разговарял с руски представители. Говорителят на Кремъл каза, че хората от френските дипломатически среди имат склонност да разпространяват подобен род информация в медиите.
Във връзка със случая със скандалния финансист Джефри Епстийн Песков изтъкна, че не желае да губи излишно време в отговарянето на въпроси за непотвърдени внушения в западни медии, както и да коментира изявлението на полския премиер Доналд Туск, който каза, че Епстийн е свързан с руското разузнаване.
Във вторник Туск обяви, че Варшава ще започне разследване за възможни връзки между осъдения за сексуални престъпления Епстийн и руските разузнавателни служби, както и за потенциални последствия за Полша, свързани с аферата.
1 Маро,
Коментиран от #6
13:25 05.02.2026
2 Атина Палада
13:29 05.02.2026
3 Атина Палада
13:30 05.02.2026
4 гост
13:32 05.02.2026
5 Няма край
13:35 05.02.2026
6 Еми какво
До коментар #1 от "Маро,":да направи Мара, като Русия всеки ден скимти и се обажда, без никой да я пита.
13:36 05.02.2026
7 куха укра
13:46 05.02.2026
8 да питам
Коментиран от #13
13:47 05.02.2026
9 стоян георгиев- стъки
13:52 05.02.2026
10 Владимир Путин, президент
Толкова изпадна Расията, че вече никой не обсъжда и говори нещо с тая кална дупка, все едно не съществува. Досвидания .....
14:05 05.02.2026
11 Реалност
Сera вneчaтлeниeтo e, чe зanлaхитe, oтnpaвeни oт тeзи мaфиoти, cлyжaт зa nлaшeнe нa нaceлeниeтo и npocтитe дyши, kakтo и зa дaвaнe нa apryмeнти нa nyтинonитeцитe c yвpeдeн мoзъk.
Кaтo ce имa npeдвид oбщaтa дekлapиpaнa нeeфekтивнocт нa вoeннитe нa Мockoвия, мoжeтe дa бъдeтe cиrypни, чe: Рeшeниeтo дa ce изnoлзвaт cтpaтerичeckи ядpeни opъжия e eдинcтвeнoтo, koeтo тe нe мoraт дa взeмaт.
Щo ce oтнacя дo тakтичeckитe ядpeни opъжия, тe вeчe ca npeдynpeдeни oт НАТО, чe ako rи изnoлзвaт в Уkpaйнa, щe бъдaт yнищoжeни c koнвeнциoнaлни opъжия.
Пилoтитe нa F-35A npocтo чakaт зanoвeдтa. Освен това са предупредени от Китай, че това ще бъде червена линия.
След като ръководството на РФ, доброволно предаде една трета от РФ на концесия на Китай и де факто вече са васална страна, изобщо няма и да посмеят да извършат каквото и да е без санкция то Китай.
Коментиран от #18
14:07 05.02.2026
12 Мозе
14:08 05.02.2026
13 Така е
До коментар #8 от "да питам":Даже месните им pycopoби са ги пуснали за по 5€ на магистралата, да радват туските тираджии.
14:11 05.02.2026
14 Русофил
14:13 05.02.2026
15 Некой си
Ето само от Факти - украинските загуби за 4 години са само 55000 войника. Руските - милион и половина и растат с 30000 всеки ден.
Русия няма ядрен арсенал... изобщо. Само ръждиво железо.
Русия няма чипове.
Русия няма хора да работят.
Русия няма пари, яйца, бензин и дизел, портокали и сирене.
След горните факти, украинската армия може да пие спокойно капучино и да изчака Русия да се самоанихилира.
Или бъркам нещо?
14:13 05.02.2026
16 Илиан
Коментиран от #17
14:15 05.02.2026
17 Бъларин
До коментар #16 от "Илиан":И договорите с Рашата, и рублата, вече не стават и за тоалетна хартия.
14:20 05.02.2026
18 Омбре
До коментар #11 от "Реалност":Ххахаха
15:57 05.02.2026