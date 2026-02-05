Новини
Тревожно: вече нищо не ограничава ядрените сили САЩ и Русия

5 Февруари, 2026 15:07 1 020 17

  • ядрени оръжия-
  • нов старт-
  • русия-
  • сащ

Ще станем ли свидетели на нова надпревара във въоръжаването?

Тревожно: вече нищо не ограничава ядрените сили САЩ и Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Договорът за контрол над ядрените оръжия „Нов СТАРТ“ изтича днес. Това беше последното голямо споразумение за ядрено разоръжаване между двете ядрени сили САЩ и Русия. Заедно те притежават около 90 процента от всички ядрени оръжия в света, пише по този актуален повод германската обществена медия АРД.

Първоначалният договор беше подписан през 2010 г. от президентите на САЩ и Русия тогава - Барак Обама и Дмитрий Медведев, а през 2021 г. той беше удължен за последно с още пет години.

Договорът предвижда намаляване на стратегическите ядрени оръжия – ограничава броя на ядрените бойни глави, които могат да притежават двете страни, до не повече от 1550, а този на ракетите носители - до 800. В разгара на Студената война в света имаше 70 000 бойни глави, припомня германското издание.

Възниква "опасен вакуум"

Експертът по сигурността Стивън Пайфър от Станфордския университет предупреждава, че с изтичането на договора ще възникне опасен вакуум. „Ако разширяваш ядрения си арсенал, а другата страна също разширява своя, това няма да повиши сигурността и за двете страни. Напротив, това ще ти струва много пари и ще увеличи ядрената опасност”, заяви той за АРД.

Руският държавен глава Владимир Путин още през септември припомни, че договорът изтича, и изрази готовността на неговата страна да продължи да спазва ограниченията за още една година, ако и САЩ го направят.

Тръмп: "Ще сключим по-добра сделка"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не изглежда притеснен от всичко това: „Ако договорът изтича, значи изтича и толкова", заяви той в интервю за „Ню Йорк Таймс" в началото на януари и допълни: „Просто ще сключим по-добра сделка.“

Вашингтон наскоро поиска Китай да бъде включен във всяко подобно ядрено споразумение. Пекин засега отказва.

Официално руското ръководство изразява загриженост заради изтичането на договора Нов СТАРТ. „Това създава сериозен дефицит, който едва ли служи на интересите на народите на нашите две страни и всъщност на целия свят“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Тази седмица Москва повтори предложението си да се придържа към ограниченията на „Нов СТАРТ“ за още една година. От Вашингтон обаче не последва никаква реакция. „Липсата на отговор също е отговор“, заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков. Москва приема, че при дадените обстоятелства договарящите се страни вече не са обвързани от задълженията по договора и по същество са свободни да избират следващите си стъпки.

Часовникът на Страшния съд показва 85 секунди преди полунощ

„От трите големи ядрени сили никоя изглежда вече не настоява за контрол върху въоръженията, което е грешка“, коментира експертът по сигурността Пайфър. Папа Лъв XIV също призова САЩ и Русия да не се отказват от договора.

Мрачните перспективи направиха така, че "Бюлетинът на ядрените учени" (Bulletin of the Atomic Scientists) преди дни да премести метафоричния си Часовник на Страшния съд с още една степен към "полунощ", тоест до световна катастрофа. Сега тя е по-близо от всякога: "стрелките" сочат 85 секунди преди полунощ, предаде БТА.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор
    ВЕЧЕ И оригиналния Козлодукски Хюм не драска тука

    15:14 05.02.2026

  • 2 Анджо

    4 7 Отговор
    Така ще ги е страх повече. Тия договори са фалшиви. Пример, Китай беше поканен да участва в този процес но отказа и така се опитват да се правят на по хитри . 🤷 Сега само русняко мърмори.

    Коментиран от #13

    15:17 05.02.2026

  • 3 орехите

    8 1 Отговор
    хипер мезета.

    15:22 05.02.2026

  • 4 Няма край

    3 7 Отговор
    руския СТРАХ, няма..

    Коментиран от #8

    15:22 05.02.2026

  • 5 Баба ти Ванга

    4 4 Отговор
    Урааа ще има ядрена война.

    15:23 05.02.2026

  • 6 Уса

    4 1 Отговор
    Тревожно е за неолибералите пдрс и,че изпуснаха конеца и сега ще има пляс по чонките.В САЩ не се тревожим от Русия

    15:25 05.02.2026

  • 7 До победа

    4 0 Отговор
    Бая държави имат атомни.Сигурно не спят.

    15:26 05.02.2026

  • 8 Българин

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Няма край":

    Достатъчно е Русия да детонира ядрените си бойни глави дори на своя територия а не да ги изстрелва и планетата Земя ще се разпадне на различни по размер астероиди...за какъв страх пишеш?!?

    15:26 05.02.2026

  • 9 Онзи

    7 1 Отговор
    🤔ако мислите,че някой го спазва този договор много се лъжете

    15:31 05.02.2026

  • 10 Иван

    3 2 Отговор
    Сатанинският Израел е вече с изтекъл срок за годност.

    15:38 05.02.2026

  • 11 САЩ ИЗПОЛЗВАХА ИЗРАЕЛ

    4 0 Отговор
    за да разработят нови ракети и противоракети. Явно нарушение на договорите. Руснаците не са балъми и си подновиха ракетите.

    15:38 05.02.2026

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    0 6 Отговор
    Путилифонът деди Пунди с неговия мрецащ гласец проскимте каде вече на Ромсiюшка вече отзаде голем черен с разширени вени им го Долен Тъп допре!

    Коментиран от #17

    15:39 05.02.2026

  • 13 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анджо":

    Израел много искаше да участва.

    15:41 05.02.2026

  • 14 Когато видите папируси да летят във

    1 1 Отговор
    Въздуха
    Да знаете близо е свършекът
    Като изстрелят ракети по полюсите и леда се разтопи ще дойде второ пришествие

    15:53 05.02.2026

  • 15 Факти

    2 1 Отговор
    Ограничават ги извънземните, които са им показвали, че могат да им изключат ядрените инсталации когато си поискат. Това не са измишльотини. Капитан Robert Salas и други офицери го признаха на изслушване в Конгреса. Случаите бяха потвърдени в разсекретени документи от 60-те. След това журналистът George Knapp събра смелост и разкри секретни документи, които е купил в Русия през 1993 г. в хаоса след разпадането на СССР. Там е описан същия инцидент от 1982 г. Извънземните ни наблюдават и няма да позволят да затрием земята в ядрена война.

    15:53 05.02.2026

  • 16 Ами да се почват,

    2 1 Отговор
    че да ни се свършат мъките!!!

    16:17 05.02.2026

  • 17 Архимандръсания Бабикян

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Ей катър анадолски теб специално Щ плю Щ!

    16:20 05.02.2026