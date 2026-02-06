Новини
Лавров за изтичането на договора за контрол на ядрените оръжия: Русия е готова за всеки сценарий
  Тема: Украйна

Лавров за изтичането на договора за контрол на ядрените оръжия: Русия е готова за всеки сценарий

6 Февруари, 2026 16:51 729 6

Русия зачита международното хуманитарно право и атакува в Украйна само военни обекти и такива с двойно предназначение, каза Лавров

Лавров за изтичането на договора за контрол на ядрените оръжия: Русия е готова за всеки сценарий - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия предпочита диалог със САЩ след изтичането на договора за контрол на ядреното въоръжение „Нов СТАРТ“, но е готова за всеки сценарий, заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той добави, че Москва ще прецени готовността на Вашингтон за преговори за стратегическата ядрена сигурност.

Още новини от Украйна

Лавров каза също, че изявлението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Върховната рада (украинския парламент) означава, че се подготовя военна интервенция в Украйна.

„Това, което заяви Рюте, говорейки в парламента, във Върховната рада на Украйна, означава, че се готви интервенция“, посочи той, след разговори с председателя на Организацията по сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и швейцарски външен министър Иняцио Касис и генералния секретар на организацията Феридун Синирлиоглу.

„Той (Рюте) каза, че гаранциите за сигурност предвиждат автоматични действия на „Коалицията на желаещите“ – на един етап самостоятелно, а на друг – вече с подкрепата на САЩ, както и че Великобритания и Франция са готови да разположат свои войски на украинска територия“, допълни руският външен министър.

Русия зачита международното хуманитарно право и атакува в Украйна само военни обекти и такива с двойно предназначение, каза също Лавров и припомни за неспазването от страна на Киев на енергийното примирие, което беше обявено от Москва преди година по предложение на Вашингтон.

„Президентът (на Русия Владимир) Путин веднага, в същия разговор (с президента на САЩ Доналд Тръмп) се съгласи. Ние обявихме това примирие. И в продължение на месец не атакувахме енергийните обекти на Украйна. Украйна от своя страна замълча относно това предложение на Вашингтон и за този месец бяха регистрирани над 130 атаки срещу руски енергийни обекти. И тези атаки продължиха, както и атаките срещу изцяло граждански обекти, несвързани с енергетиката – жилищни сгради, пътнически влакове и много други“, посочи руският външен министър.

Той коментира и покушението срещу първия заместник-началник на Главното разузнавателно управление (ГРУ) генерал-лейтенант Владимир Алексеев тази сутрин, като заяви, че то е потвърдило решимостта на „режима“ на украинския президент Володимир Зеленски да провали преговорите, но не прогнозира как случаят може да повлияе на по-нататъшните преговори.

„Това не е моя работа, това ще се решава от ръководството на нашата страна“, заяви Лавров.

Той каза също, че след началото на войната една от основните цели, които западните държави са си поставили, е да заставят ОССЕ да служи на интересите на воденето на хибридна война срещу Русия. Така, по думите му, почти цялата програма на организацията е била „украинизирана“.

„И това се случи даже в тези сфери, които трябваше да бъдат посветени на взаимноизгодно сътрудничество, търсене на конкретни, общо приемливи проекти в сферата на транспорта, комуникациите, логистиката, инвестициите, решенията на хуманитарни задачи“, посочи руският външен министър.

Той заяви, че западните страни нарочно полагат усилия, за да гарантират, че ОССЕ изпълнява русофобска роля и поддържа „нацисткия киевски режим“.

„ОССЕ, разбира се, можеше да бъде една от платформите, в които се разработваха някои общи подходи. Но същите западни държави, които са узурпирали водещи постове в секретариата на ОССЕ и във военно-политическите, икономическите, хуманитарните сфери, смятат за по-важно да се постараят ОССЕ да играе ролята на допълнителен русофобски инструмент и ролята на открита подкрепа за нацисткия режим в Киев“, каза Лавров.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ай стига бръщолевене

    2 4 Отговор
    Довършвайте ги,че станахте за смях с вашите преговори,линии и заплахи.

    17:05 06.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    5 6 Отговор
    Русия беше напълно готова с всевъзможни сценарии за СВО !!! Накрая се спря на най-губещия 😆😆😆

    17:22 06.02.2026

  • 3 анонимен

    6 4 Отговор
    Това са думите на Сергей Лавров, на когото все още някои вярват.
    22.01.22 г.
    Русия никога не е заплашвала украинския народ, заяви Сергей Лавров след срещата си с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен. „Русия никога не е заплашвала Украйна чрез свои официални представители. Русия няма намерение да напада Украйна“.
    28.01.22 г.
    Hямa дa имa вoйнa, дoĸoлĸoтo тoвa зaвиcи oт Pycĸaтa фeдepaция, ниe нe иcĸaмe вoйнa.
    04.02.22г.
    Руският външен министър Сергей Лавров: Четох, гледах в интернет някакви изявления на Държавния департамент на САЩ, че Русия уж готвела фейк видеа с атака на украински военнослужещи срещу Донбас. Подобни измишльотини са бълнуване, с всеки изминал ден те стават все повече и това е очевидно на всеки що-годе опитен политолог. Русия няма никакви намерения да воюва с Украйна. Това са лъжи.
    15.02.22 г.
    Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Русия размества войски на собствената си територия.
    Това са думите на Сергей Лавров, на когото все още някои вярват. Истината На 24 февруари 2022 година Русия нападна Украйна.Оттогава около 200-хилядна руска армия води война на територията на Украйна.

    17:26 06.02.2026

  • 4 Доналд Тръмп, Президентът

    3 4 Отговор
    Утече на коня коня у реката 😁

    17:30 06.02.2026

  • 5 Цвете

    3 0 Отговор
    ПРИ ВАС ПОВЕЧЕ СЦЕНАРИСТИ И РЕЖИСЬОРИ ОТКОЛКОТО ДИПЛОМАТИ.ЗАТОВА СТЕ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ.

    18:15 06.02.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    0 1 Отговор
    С тая готовност за всякакви сценарии Русия стана суровинна провинция на Китай! Хвала на Кремълските "мъдреци"!

    18:40 06.02.2026

