В Абу Даби продължава тристранката за мир в Украйна ВИДЕО

В Абу Даби продължава тристранката за мир в Украйна ВИДЕО

5 Февруари, 2026 07:45, обновена 5 Февруари, 2026 06:51 761 17

Първият ден от преговорите приключи без съществен резултат

В Абу Даби продължава тристранката за мир в Украйна ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разговорите в Абу Даби между Киев, Москва и Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна ще бъдат подновени днес, предаде NOVA. Първият ден от преговорите приключи без съществен резултат.

От Киев определиха разговорите като съдържателни и продуктивни, въпреки че не е постигнат конкретен пробив.

Поредният кръг от преговори се провеждат на фона на засилени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна. От Кремъл отново заявиха, че конфликтът ще продължи, докато Киев не приеме руските условия.

Нерешени остават най-спорните въпроси за териториалните отстъпки. Москва иска Киев да изтегли войските си от цялата Донецка област. Киев, от своя страна настоява конфликтът да бъде замразен по сегашната фронтова линия и отхвърля едностранно изтегляне на силите си.

"Като цяло позицията на Украйна е много ясна. Войната трябва наистина да бъде прекратена. Русия трябва да е готова за това. Партньорите също трябва да са готови да гарантират това с реални гаранции за сигурност и реален натиск върху агресора. Хората в Украйна трябва да почувстват, че ситуацията наистина се движи към мир и край на войната, а не към това Русия да използва всичко в своя полза и да продължава атаките. Агресорът не трябва да бъде възнаграден. Ако бъде дадена някаква награда, Русия в крайна сметка ще наруши всяко споразумение", заяви украинският президент Володимир Зеленски.


Обединени Арабски Емирства
  • 1 Лавров

    15 0 Отговор
    Е добре, значи всичко ще се реши на фронта..

    Коментиран от #3, #8, #16

    06:52 05.02.2026

  • 2 Гутериш 🤑

    10 0 Отговор
    Едвам се отядоха и напиха по екскурзии.

    06:58 05.02.2026

  • 3 Кирило Буданов, разведчик

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "Лавров":

    Всичко се решава в руските домове, где хиляди руснаци намират смърта си поразени от високоточното оръжие на НАТО. Ситуацията за Русия се влошава рязко и стремително !!!

    Коментиран от #9

    07:05 05.02.2026

  • 4 Генерал Колев

    1 11 Отговор
    Каквото и да пишат азиатските терористи от голямата територия и те разбират и знаят и са убедени, че са такива. Просто характера на нежният им пол не им позволява да си го признаят.

    07:14 05.02.2026

  • 5 Шопо

    9 2 Отговор
    Плана за мир има само една точка, капитулация.
    Другото са празни приказки.

    07:17 05.02.2026

  • 8 Да войната не трябва да спира

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Лавров":

    2 милиона Руснаци са загробени икономиката е пред колабс
    40% инфлация международна изолация
    Това е възможно най добрият сценарии за запада

    Коментиран от #10, #11, #15

    07:22 05.02.2026

  • 9 Колебание

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Искаш да кажеш, че укрохунтата са фашисти, които стрелят високоточно по цивилни, вмест по военни опбекти? Не ми се вярва. Зеленски е героят на западните атлантисти, а те в никакъв случай не са зверове

    07:23 05.02.2026

  • 10 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да войната не трябва да спира":

    Всеки с проблемите си!

    07:24 05.02.2026

  • 11 Лавров

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да войната не трябва да спира":

    Не виждам Западът да просперира с рогатото си русофобство. Освен това целите на СВО се постигат макар и бавничко, а нашите запаси са задоволителни. Свободният Свят ни помага, а ЕС започва да изнемогва - финансово и военно без големият играч отвъд океана

    07:27 05.02.2026

  • 12 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 0 Отговор
    Смърт за наркомана

    07:32 05.02.2026

  • 13 Кой си ти бе престъпник

    6 0 Отговор
    никой не ти е длъжен да ти дава гаранции за скапаната укрия.Спряха ти тока и веднага на топло да правиш мохабеди.Русия кратко и ясно е казала какво иска.Когато си готов заповядай с химикала.В противен случай всичко друго е мохабет и олинклузив от обиколките ти.Колко км.навъртя да обикаляш и просиш като свободен електрон докато хората умират.Палячо, страх те е да стоиш в укрия защото знаеш колко те обичат там.Премахнете джуджето да не хаби въздуха и коката.

    07:44 05.02.2026

  • 14 Наркоеленски и нагличанските

    2 0 Отговор
    му кукловоди желаят войната да продължи. Е, в такъв случай бивша Украйна я пишете в книгата изчезнали държави и в архивите в подземията. Кат нещеш по мирен начин, ще е цялата територия по силов начин. Така евро гейзери те остават без нищо.

    08:29 05.02.2026

  • 15 Нали знаеш, че озвучаваш

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да войната не трябва да спира":

    точно укро наzистите загуби и състоянието на една несъществуваща вече държава наречена за кратко eror 404 на Русия икономиката и е в растеж с над 1%,с какъвто немогат да се пофалят западнали те държави, камо ли измислената и несъществуваща държава създадена от Ленин-УССР.

    08:35 05.02.2026

  • 17 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    КОГАТО РУСИЯ СИ ВЪРНЕ ОДЕСКА ОБЛАСТ -ВОЙНАТА ЩЕ ПРИКЛЮЧИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    14:04 05.02.2026