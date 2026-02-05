В Абу Даби продължава тристранката за мир в Украйна ВИДЕО

Разговорите в Абу Даби между Киев, Москва и Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна ще бъдат подновени днес, предаде NOVA. Първият ден от преговорите приключи без съществен резултат.
От Киев определиха разговорите като съдържателни и продуктивни, въпреки че не е постигнат конкретен пробив.
Поредният кръг от преговори се провеждат на фона на засилени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна. От Кремъл отново заявиха, че конфликтът ще продължи, докато Киев не приеме руските условия.
Нерешени остават най-спорните въпроси за териториалните отстъпки. Москва иска Киев да изтегли войските си от цялата Донецка област. Киев, от своя страна настоява конфликтът да бъде замразен по сегашната фронтова линия и отхвърля едностранно изтегляне на силите си.
"Като цяло позицията на Украйна е много ясна. Войната трябва наистина да бъде прекратена. Русия трябва да е готова за това. Партньорите също трябва да са готови да гарантират това с реални гаранции за сигурност и реален натиск върху агресора. Хората в Украйна трябва да почувстват, че ситуацията наистина се движи към мир и край на войната, а не към това Русия да използва всичко в своя полза и да продължава атаките. Агресорът не трябва да бъде възнаграден. Ако бъде дадена някаква награда, Русия в крайна сметка ще наруши всяко споразумение", заяви украинският президент Володимир Зеленски.
1 Лавров
Коментиран от #3, #8, #16
06:52 05.02.2026
2 Гутериш 🤑
06:58 05.02.2026
3 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #1 от "Лавров":Всичко се решава в руските домове, где хиляди руснаци намират смърта си поразени от високоточното оръжие на НАТО. Ситуацията за Русия се влошава рязко и стремително !!!
Коментиран от #9
07:05 05.02.2026
4 Генерал Колев
07:14 05.02.2026
5 Шопо
Другото са празни приказки.
07:17 05.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Да войната не трябва да спира
До коментар #1 от "Лавров":2 милиона Руснаци са загробени икономиката е пред колабс
40% инфлация международна изолация
Това е възможно най добрият сценарии за запада
Коментиран от #10, #11, #15
07:22 05.02.2026
9 Колебание
До коментар #3 от "Кирило Буданов, разведчик":Искаш да кажеш, че укрохунтата са фашисти, които стрелят високоточно по цивилни, вмест по военни опбекти? Не ми се вярва. Зеленски е героят на западните атлантисти, а те в никакъв случай не са зверове
07:23 05.02.2026
10 Факт
До коментар #8 от "Да войната не трябва да спира":Всеки с проблемите си!
07:24 05.02.2026
11 Лавров
До коментар #8 от "Да войната не трябва да спира":Не виждам Западът да просперира с рогатото си русофобство. Освен това целите на СВО се постигат макар и бавничко, а нашите запаси са задоволителни. Свободният Свят ни помага, а ЕС започва да изнемогва - финансово и военно без големият играч отвъд океана
07:27 05.02.2026
12 КОЛЬО ПАРЪМА
07:32 05.02.2026
13 Кой си ти бе престъпник
07:44 05.02.2026
14 Наркоеленски и нагличанските
08:29 05.02.2026
15 Нали знаеш, че озвучаваш
До коментар #8 от "Да войната не трябва да спира":точно укро наzистите загуби и състоянието на една несъществуваща вече държава наречена за кратко eror 404 на Русия икономиката и е в растеж с над 1%,с какъвто немогат да се пофалят западнали те държави, камо ли измислената и несъществуваща държава създадена от Ленин-УССР.
08:35 05.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ПЕНКО
14:04 05.02.2026