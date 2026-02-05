Русия ще продължи доставките на петрол за Куба въпреки натиска от САЩ

Русия възнамерява и занапред да доставя петрол на Куба, както го прави през последните години. Това заяви руският посланик в Хавана Виктор Коронели, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

„Очакваме тази практика да продължи“, посочи дипломатът, без да навлиза в допълнителни детайли относно обемите или условията на доставките.

Изявлението идва на фона на по-твърдия тон от страна на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон е започнал разговори с „най-високопоставени представители“ на Куба, след като администрацията му определи островната държава като „необичайна и изключителна заплаха“ за националната сигурност на САЩ. Тръмп също така заплаши с налагане на мита срещу всяка страна, която доставя петрол на комунистически управляваната Куба.

Междувременно САЩ предприеха мерки за блокиране на петролните доставки за Куба, включително тези от Венецуела. Това доведе до сериозни последици за острова – рязко поскъпване на храните и транспорта, остър недостиг на горива и продължителни прекъсвания на електрозахранването, включително и в столицата Хавана.