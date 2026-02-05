Русия ще продължи доставките на петрол за Куба въпреки натиска от САЩ

Русия възнамерява и занапред да доставя петрол на Куба, както го прави през последните години. Това заяви руският посланик в Хавана Виктор Коронели, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.
„Очакваме тази практика да продължи“, посочи дипломатът, без да навлиза в допълнителни детайли относно обемите или условията на доставките.
Изявлението идва на фона на по-твърдия тон от страна на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон е започнал разговори с „най-високопоставени представители“ на Куба, след като администрацията му определи островната държава като „необичайна и изключителна заплаха“ за националната сигурност на САЩ. Тръмп също така заплаши с налагане на мита срещу всяка страна, която доставя петрол на комунистически управляваната Куба.
Междувременно САЩ предприеха мерки за блокиране на петролните доставки за Куба, включително тези от Венецуела. Това доведе до сериозни последици за острова – рязко поскъпване на храните и транспорта, остър недостиг на горива и продължителни прекъсвания на електрозахранването, включително и в столицата Хавана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14
08:15 05.02.2026
2 Госあ
08:15 05.02.2026
3 Правилно
Коментиран от #11, #20
08:17 05.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 по важното е
08:32 05.02.2026
6 Ами, стига бе
08:36 05.02.2026
7 Факти
Коментиран от #9, #13
08:39 05.02.2026
8 СЛОНА
08:42 05.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Иван
08:48 05.02.2026
11 Факти
До коментар #3 от "Правилно":Русия са много по-големи хулигани, но за щастие възможностите им са ограничени. Руските диктатори са много крадливи, поради което имат слаба икономика и армия, иначе щяха да тероризира цял свят в пъти повече от САЩ. Ако Путин имаше икономиката и армията на САЩ щеше да тръгне да превзема целия свят.
Коментиран от #24
08:49 05.02.2026
12 Сус бе
08:54 05.02.2026
13 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #7 от "Факти":Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци
08:55 05.02.2026
14 Хаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Троле, троле пак ли си тук.
09:11 05.02.2026
15 Костадин
09:19 05.02.2026
16 ЗОРО
Коментиран от #18
09:34 05.02.2026
17 Путин капут
10:01 05.02.2026
18 Що бе
До коментар #16 от "ЗОРО":Дребния еврейски педофил Шаломов/Путин (който сме виждали как целува малки момченца по коремчето в ефир на Первий канал) може да е на една вълна с Оранжевият
10:02 05.02.2026
19 Левски
10:09 05.02.2026
20 Точно така е
До коментар #3 от "Правилно":Но не за още дълго, скоро на световния терорист ще му се случи много неприятна случка и след това никой по света няма да си мръдне пръста за тях!
Коментиран от #21
10:41 05.02.2026
21 аре пак ще ще ще
До коментар #20 от "Точно така е":ще ще ще ще ще ще... не ви ли омръзна от това ЩЕ?
от 20 години все го чета по форумите и все от русоподложките.
10:56 05.02.2026
22 хаха
11:08 05.02.2026
23 1492
15:03 05.02.2026
24 Българин
До коментар #11 от "Факти":Да , преди бяха богати на проституция и наркотици, каквито сме днес иние след приемането ни на англосаксонската демокрация, и нула земедалие , и промишленост , а със 100милиарда заеми
16:31 05.02.2026