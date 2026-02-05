Новини
Свят »
Куба »
Русия ще продължи доставките на петрол за Куба въпреки натиска от САЩ

Русия ще продължи доставките на петрол за Куба въпреки натиска от САЩ

5 Февруари, 2026 08:13, обновена 5 Февруари, 2026 08:17 3 721 24

  • русия-
  • куба-
  • петрол-
  • натиск-
  • сащ-
  • доставки

Москва потвърждава енергийната си подкрепа за Хавана на фона на американски заплахи с тарифи и ограничения

Русия ще продължи доставките на петрол за Куба въпреки натиска от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия възнамерява и занапред да доставя петрол на Куба, както го прави през последните години. Това заяви руският посланик в Хавана Виктор Коронели, цитиран от „Ройтерс“, предава БТА.

„Очакваме тази практика да продължи“, посочи дипломатът, без да навлиза в допълнителни детайли относно обемите или условията на доставките.

Изявлението идва на фона на по-твърдия тон от страна на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон е започнал разговори с „най-високопоставени представители“ на Куба, след като администрацията му определи островната държава като „необичайна и изключителна заплаха“ за националната сигурност на САЩ. Тръмп също така заплаши с налагане на мита срещу всяка страна, която доставя петрол на комунистически управляваната Куба.

Междувременно САЩ предприеха мерки за блокиране на петролните доставки за Куба, включително тези от Венецуела. Това доведе до сериозни последици за острова – рязко поскъпване на храните и транспорта, остър недостиг на горива и продължителни прекъсвания на електрозахранването, включително и в столицата Хавана.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 4 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 6 Отговор
    Карибска криза номер две.

    Коментиран от #14

    08:15 05.02.2026

  • 2 Госあ

    35 10 Отговор
    Евала !

    08:15 05.02.2026

  • 3 Правилно

    52 9 Отговор
    Сащ са хулиганите на света

    Коментиран от #11, #20

    08:17 05.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 по важното е

    32 2 Отговор
    че периодично кацат едни големи транспортни самолетчета

    08:32 05.02.2026

  • 6 Ами, стига бе

    39 2 Отговор
    САЩ доставят втечнен газ на Украйна. О руснаците петрол на Куба. Урсулите пестят въглерод и деиндусриализират Европа морално и демократично.

    08:36 05.02.2026

  • 7 Факти

    13 45 Отговор
    Куба и Венецуела са перфектният пример за трагедията на руското робство. Преди него бяха двете най-богати държави в Латинска Америка, а днес са най-бедните. В момента най-богати са Гвиана и Панама, които са под американско влияние, както Уругвай, които следват швейцарския модел и са най-независимата държава в Латинска америка.

    Коментиран от #9, #13

    08:39 05.02.2026

  • 8 СЛОНА

    33 5 Отговор
    ЧЕКОИ Е САЩ ТА ЩЕ НАЛАГА САНКЦИЙ???...!!!

    08:42 05.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иван

    8 25 Отговор
    Че останаха ли руски гемии?

    08:48 05.02.2026

  • 11 Факти

    8 36 Отговор

    До коментар #3 от "Правилно":

    Русия са много по-големи хулигани, но за щастие възможностите им са ограничени. Руските диктатори са много крадливи, поради което имат слаба икономика и армия, иначе щяха да тероризира цял свят в пъти повече от САЩ. Ако Путин имаше икономиката и армията на САЩ щеше да тръгне да превзема целия свят.

    Коментиран от #24

    08:49 05.02.2026

  • 12 Сус бе

    4 25 Отговор
    Копейки мърляви.

    08:54 05.02.2026

  • 13 Всяка сутрин милиарди хора по света

    7 28 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци

    08:55 05.02.2026

  • 14 Хаха

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Троле, троле пак ли си тук.

    09:11 05.02.2026

  • 15 Костадин

    25 1 Отговор
    И какво излиза? Който се опитва да натиска РУСИЯ губи ! Европа е вече 400 милиарда минус

    09:19 05.02.2026

  • 16 ЗОРО

    16 3 Отговор
    Русия не трябва да преговаря с Оранжевият пеее до фииил!

    Коментиран от #18

    09:34 05.02.2026

  • 17 Путин капут

    2 9 Отговор
    Е то друго не остана. Само да не мине Урсулка от там, че ще им вземе и тях.

    10:01 05.02.2026

  • 18 Що бе

    3 13 Отговор

    До коментар #16 от "ЗОРО":

    Дребния еврейски педофил Шаломов/Путин (който сме виждали как целува малки момченца по коремчето в ефир на Первий канал) може да е на една вълна с Оранжевият

    10:02 05.02.2026

  • 19 Левски

    15 2 Отговор
    Разбира се, че ще доставя. Това е международна търговия. Кои са Щатите, че да забраняват това и онова.

    10:09 05.02.2026

  • 20 Точно така е

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Правилно":

    Но не за още дълго, скоро на световния терорист ще му се случи много неприятна случка и след това никой по света няма да си мръдне пръста за тях!

    Коментиран от #21

    10:41 05.02.2026

  • 21 аре пак ще ще ще

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Точно така е":

    ще ще ще ще ще ще... не ви ли омръзна от това ЩЕ?
    от 20 години все го чета по форумите и все от русоподложките.

    10:56 05.02.2026

  • 22 хаха

    2 3 Отговор
    тъкмо ще има още много руски танкери за конфискуване.

    11:08 05.02.2026

  • 23 1492

    4 0 Отговор
    Лос Конкистадорес, долу ръчичките от 🏝️ остров Христофор Колумб. Е,гати пиратите.

    15:03 05.02.2026

  • 24 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Да , преди бяха богати на проституция и наркотици, каквито сме днес иние след приемането ни на англосаксонската демокрация, и нула земедалие , и промишленост , а със 100милиарда заеми

    16:31 05.02.2026