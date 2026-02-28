Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Бойко Найденов: Прокурорската колегия трябва да поеме отговорност и да избере нов и.ф. главен прокурор

Бойко Найденов: Прокурорската колегия трябва да поеме отговорност и да избере нов и.ф. главен прокурор

28 Февруари, 2026 19:56 575 12

Налице е някакво заиграване с отделните казуси

Бойко Найденов: Прокурорската колегия трябва да поеме отговорност и да избере нов и.ф. главен прокурор - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единственото, което виждам като реално решение, е прокурорската колегия да назначи нов и.ф. главен прокурор за следващите шест месеца и толкова. Това ще реши целия проблем. Това заяви бившият зам.-главен прокурор Бойко Найденов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS спрямо напрежението около съдебната власт и действията на Висшия съдебен съвет.

По думите му препращането на въпроса от Пленума към прокурорската колегия е било напълно очаквано. "Според мен спор няма. Така е записано в закона и не е чак толкова неясно", коментира той.

Найденов сподели, че членовете на ВСС от прокурорската колегия трябва да поемат отговорност. "Те имат отговорност към цялото общество и не бива да бъдат заложници на някога, а просто да назначат друг човек, който да изпълнява функциите за шест месеца", каза той.

Според него настоящата ситуация създава реален проблем за работата на прокуратурата. Той допълни, че това може да доведе до осъдителни решения срещу България. "В момента няма функциониращ главен прокурор, който може да изпълнява задачите си, например да внася искания за възобновяване на дела. Един гражданин търси справедливост и не може да я постигне. Предстои страната ни да бъде осъждана многократно, че не е позволила да се осъществи правосъдие", каза Найденов.

По повод жалбата на бившия правосъден министър Атанас Славов срещу избора на и.ф. главен прокурор, която Върховният административен съд отхвърли, Найденов коментира, че около казуса е имало "заиграване" с различни процедури, включително сезиране на Конституционен съд. "Налице е някакво заиграване с отделните казуси", заяви той.

Бившият зам.-главен прокурор заяви, че текстът на закона е ясен и не допуска разширителни тълкувания. "Разпоредбата не е толкова сложна. Шест месеца е правилното да заемеш тази длъжност. Така го е решил законодателят. Ако трябва, може да се промени. Но докато законът е такъв, той трябва да се изпълнява", подчерта Найденов.

Той коментира още и възможността прокурорската колегия да използва процедурни механизми за забавяне и призова за бързо решение. "Очаквам всичко от прокурорската колегия, защото тя в момента действа със своя правна логика. Най-разумното е да се избере нов човек, който да продължи да работи в същата рамка. Няма от какво да се страхува някой, че ще има промяна", допълни Найденов.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    4 1 Отговор
    Прокуратурата може да поеме само пари в плик и мръсни политически поръчки...Борбата с престъпността и е като ритуално самоубийство в секта с нетрадиционна сексуална ориентация,което на практика означава традиционна по един много известен начин.

    20:04 28.02.2026

  • 2 Юрист

    0 1 Отговор
    Ново начало, или нова промяна в прокуратурата???.

    20:07 28.02.2026

  • 3 Гост

    3 2 Отговор
    Отдавна дойде времето, когато трябваше да се изхвърли Боклукът, вече смърди, та се не трае..., трябва да се изхвърли незабавно!😡

    Коментиран от #7, #11

    20:07 28.02.2026

  • 4 ха ха

    0 0 Отговор
    е пеевски няма ли някой брадчед за назначаване та чак колегии ще свикват , макар че напоследък парите са от по голямо значение от родовата кръв , все пак е капитализъм

    20:13 28.02.2026

  • 5 неразбиращ

    1 0 Отговор
    Не разбирам как така все си избират гл.прокурори които ,мине,немине малко време,и започват да го гонят.Що така?

    20:20 28.02.2026

  • 6 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    На какво правно основание прокурорската "колегия" ще избира ГП, глупако, на какво?
    На основание възлагане на права от нелегитимен състав на ВСС върху една аморфна, неконституирана законодателно колегиална група?
    Това, според поредния идиот, би породило легитимни последици?
    Да паднеш с тия идиоти, да паднеш!

    20:25 28.02.2026

  • 7 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Стой кротко, кретен смотан, понятие нямаш от онова, за което говориш!

    20:27 28.02.2026

  • 8 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    0 0 Отговор
    Прокурорската колегия трябва да носи отговорност и за прокурорския син ........ А дали е така ??????

    Коментиран от #9

    20:29 28.02.2026

  • 9 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ВЕРНО БЕ !!!!!!":

    Прокурорския син си пече гz@ на плажа и тати го пзи да не. го набие някой по як от него туй е нашето правосъдие , прокурори и прокурорчета !!??

    20:33 28.02.2026

  • 10 Ей ся гледайте как ще млъкнат за

    1 0 Отговор
    УБИЙСТВАТА ВЪВ ПЕТРОХАН ....... или със една дума всяко чудо за три дни !!!!!!!

    20:35 28.02.2026

  • 11 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    ПЕТРОХАНСКИЯТ ИЗВРАТЕНЯШКИ МЕТЕЖНИЦИТЕ ЧЕРВЕНИГЕ ОЛИГАРСИ ГЮРОВИТЕ ВСИЧКИТЕ ШАРЛАТАНИТЕ САБОТАЖНИЦИТЕ ВЪН

    20:58 28.02.2026

  • 12 наблюдател

    1 0 Отговор
    "Говорещото чекмедже" се самопредлага, а не вдява че отдавна е аут. И то завинаги.

    20:59 28.02.2026

