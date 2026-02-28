Бойко Найденов: Прокурорската колегия трябва да поеме отговорност и да избере нов и.ф. главен прокурор

Единственото, което виждам като реално решение, е прокурорската колегия да назначи нов и.ф. главен прокурор за следващите шест месеца и толкова. Това ще реши целия проблем. Това заяви бившият зам.-главен прокурор Бойко Найденов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS спрямо напрежението около съдебната власт и действията на Висшия съдебен съвет.

По думите му препращането на въпроса от Пленума към прокурорската колегия е било напълно очаквано. "Според мен спор няма. Така е записано в закона и не е чак толкова неясно", коментира той.

Найденов сподели, че членовете на ВСС от прокурорската колегия трябва да поемат отговорност. "Те имат отговорност към цялото общество и не бива да бъдат заложници на някога, а просто да назначат друг човек, който да изпълнява функциите за шест месеца", каза той.

Според него настоящата ситуация създава реален проблем за работата на прокуратурата. Той допълни, че това може да доведе до осъдителни решения срещу България. "В момента няма функциониращ главен прокурор, който може да изпълнява задачите си, например да внася искания за възобновяване на дела. Един гражданин търси справедливост и не може да я постигне. Предстои страната ни да бъде осъждана многократно, че не е позволила да се осъществи правосъдие", каза Найденов.

По повод жалбата на бившия правосъден министър Атанас Славов срещу избора на и.ф. главен прокурор, която Върховният административен съд отхвърли, Найденов коментира, че около казуса е имало "заиграване" с различни процедури, включително сезиране на Конституционен съд. "Налице е някакво заиграване с отделните казуси", заяви той.

Бившият зам.-главен прокурор заяви, че текстът на закона е ясен и не допуска разширителни тълкувания. "Разпоредбата не е толкова сложна. Шест месеца е правилното да заемеш тази длъжност. Така го е решил законодателят. Ако трябва, може да се промени. Но докато законът е такъв, той трябва да се изпълнява", подчерта Найденов.

Той коментира още и възможността прокурорската колегия да използва процедурни механизми за забавяне и призова за бързо решение. "Очаквам всичко от прокурорската колегия, защото тя в момента действа със своя правна логика. Най-разумното е да се избере нов човек, който да продължи да работи в същата рамка. Няма от какво да се страхува някой, че ще има промяна", допълни Найденов.