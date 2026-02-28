Шофьор е загинал в Ловешко, след като се ударил в бетонно съоръжение

Шофьор на 69 години е самокатастрофирал в района на Киркова махала на пътя Ловеч – Микре, по-късно е починал. Това съобщи за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Сигнал за инцидента е получен около 12:15 ч. Мъжът е бил зад волана на лек автомобил, когато е загубил контрол над управлението и се е ударил в бетонно съоръжение.

Откаран е в болница, където е починал.

Причините за катастрофата се изясняват.