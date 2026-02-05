Тайван приветства разговора Тръмп-Си като шанс за стабилизиране на региона

Тайван приветства проведената телефонна връзка между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин, като оценява, че тя може да допринесе за стабилизиране на ситуацията в региона. Това се случва на фона на засиления военен натиск на Китай върху острова, който Пекин смята за своя отцепническа провинция, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Не сме особено притеснени от този разговор. Всъщност смятаме, че той ще помогне за стабилизиране на обстановката, особено имайки предвид, че Китай продължава да повишава напрежението в Тайванския пролив и в региона като цяло“, заяви тайванският заместник-министър на външните работи Чен Минчи в ексклузивно интервю за агенцията.
По-рано агенция Синхуа информира, че Си Цзинпин е подчертал пред Доналд Тръмп по време на разговора, че двустранните спорове могат да бъдат решавани чрез „взаимно уважение“, като същевременно призова САЩ да бъдат „предпазливи“ при продажбата на оръжие на Тайван.
В последствие Доналд Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social, че отношенията между САЩ и Китай, както и личните му контакти с китайския президент, са „отлични“, а разговора със Си Цзинпин определи като „много добър“.
„Мисля, че приветстваме такива усилия за стабилизиране на сигурността в региона“, добави Чен.
1 Си ще се откаже
09:14 05.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Оправяйте се
09:27 05.02.2026
5 Те и украинците го привестваха,
09:32 05.02.2026
6 Запознат
Ами те даже и краварите са признали че е такава. Само 18 държави са признали Република Китай както е истинското име на Тайван като отделна държава и сред тях не са нито краварите нито държавите от ЕС. Ама това не им пречи да поддържат сепаратисти.
Всичко в "демократичния запад" е лицемерие и пропаганда.
09:35 05.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ппозорен Путин
Да не нападат със кавалерия жива сила на Нож и Щит
Коментиран от #10, #11, #12
09:40 05.02.2026
9 Запознат
Само че това не е "отлична" новина за Тайван - да видим сега какво ще спазарят - дали Тръмп взема Венецуела пък Китай Тайван или китайците запазват Венецуела а американците Тайван. По вероятно ще е второто защото без чиповете от Тайван изведнъж Nvidia и останалите ще са фалирали а от там и целия краварник. Пък китайците си направиха собствени машини за производство на чипове и по ги интересува петрола.
09:45 05.02.2026
10 Учуден
До коментар #8 от "Ппозорен Путин":Че защо Тръмп ходи да се среща тогава само с "диктатори" а на европуделите даже не обръща внимание.
09:47 05.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Зевзек
До коментар #8 от "Ппозорен Путин":"Е за пример на Другите диктатори"
Аха ние видяхме евролибералите как защитиха Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ" - наведоха се и толкова.
09:57 05.02.2026
13 Китайороб
10:05 05.02.2026