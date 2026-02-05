Новини
Тайван приветства разговора Тръмп-Си като шанс за стабилизиране на региона

5 Февруари, 2026 09:10

Островът оценява двустранния контакт между САЩ и Китай на фона на нарастващото напрежение в Тайванския пролив

Тайван приветства разговора Тръмп-Си като шанс за стабилизиране на региона - 1
Снимка: БГНЕС
Тайван приветства проведената телефонна връзка между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин, като оценява, че тя може да допринесе за стабилизиране на ситуацията в региона. Това се случва на фона на засиления военен натиск на Китай върху острова, който Пекин смята за своя отцепническа провинция, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Не сме особено притеснени от този разговор. Всъщност смятаме, че той ще помогне за стабилизиране на обстановката, особено имайки предвид, че Китай продължава да повишава напрежението в Тайванския пролив и в региона като цяло“, заяви тайванският заместник-министър на външните работи Чен Минчи в ексклузивно интервю за агенцията.

По-рано агенция Синхуа информира, че Си Цзинпин е подчертал пред Доналд Тръмп по време на разговора, че двустранните спорове могат да бъдат решавани чрез „взаимно уважение“, като същевременно призова САЩ да бъдат „предпазливи“ при продажбата на оръжие на Тайван.

В последствие Доналд Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social, че отношенията между САЩ и Китай, както и личните му контакти с китайския президент, са „отлични“, а разговора със Си Цзинпин определи като „много добър“.

„Мисля, че приветстваме такива усилия за стабилизиране на сигурността в региона“, добави Чен.


Тайван
  • 1 Си ще се откаже

    3 3 Отговор
    От Венецуела, а Тръмп ще си затвори очите за Тайван. Така става "сделката"! А Иуропата ще загуби Гренландията... Путин ще преглътне Бандеристан. А ние вечно ще си останем в клуба на богатите.

    09:14 05.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оправяйте се

    3 1 Отговор
    На Тайван ще им паднат гащите, когато научат, че Дончо в един момент се е врътнал и си е спомнил, че САЩ вече веднъж са ги признали за китайска територия.

    09:27 05.02.2026

  • 5 Те и украинците го привестваха,

    2 1 Отговор
    ама Тръмп нищо не направи, Украйна си яде боя!? Същото ще стане и с Тайван.

    09:32 05.02.2026

  • 6 Запознат

    2 0 Отговор
    "засиления военен натиск на Китай върху острова, който Пекин смята за своя отцепническа провинция"

    Ами те даже и краварите са признали че е такава. Само 18 държави са признали Република Китай както е истинското име на Тайван като отделна държава и сред тях не са нито краварите нито държавите от ЕС. Ама това не им пречи да поддържат сепаратисти.

    Всичко в "демократичния запад" е лицемерие и пропаганда.

    09:35 05.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ппозорен Путин

    1 1 Отговор
    Е за пример на Другите диктатори
    Да не нападат със кавалерия жива сила на Нож и Щит

    Коментиран от #10, #11, #12

    09:40 05.02.2026

  • 9 Запознат

    1 1 Отговор
    "че отношенията между САЩ и Китай, както и личните му контакти с китайския президент, са „отлични“

    Само че това не е "отлична" новина за Тайван - да видим сега какво ще спазарят - дали Тръмп взема Венецуела пък Китай Тайван или китайците запазват Венецуела а американците Тайван. По вероятно ще е второто защото без чиповете от Тайван изведнъж Nvidia и останалите ще са фалирали а от там и целия краварник. Пък китайците си направиха собствени машини за производство на чипове и по ги интересува петрола.

    09:45 05.02.2026

  • 10 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ппозорен Путин":

    Че защо Тръмп ходи да се среща тогава само с "диктатори" а на европуделите даже не обръща внимание.

    09:47 05.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ппозорен Путин":

    "Е за пример на Другите диктатори"

    Аха ние видяхме евролибералите как защитиха Гренландия от "руската агресия с помощта на САЩ" - наведоха се и толкова.

    09:57 05.02.2026

  • 13 Китайороб

    0 0 Отговор
    Вчера ка Путин на климчето, днес Рижавия.

    10:05 05.02.2026