Тайван приветства разговора Тръмп-Си като шанс за стабилизиране на региона

Тайван приветства проведената телефонна връзка между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин, като оценява, че тя може да допринесе за стабилизиране на ситуацията в региона. Това се случва на фона на засиления военен натиск на Китай върху острова, който Пекин смята за своя отцепническа провинция, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Не сме особено притеснени от този разговор. Всъщност смятаме, че той ще помогне за стабилизиране на обстановката, особено имайки предвид, че Китай продължава да повишава напрежението в Тайванския пролив и в региона като цяло“, заяви тайванският заместник-министър на външните работи Чен Минчи в ексклузивно интервю за агенцията.

По-рано агенция Синхуа информира, че Си Цзинпин е подчертал пред Доналд Тръмп по време на разговора, че двустранните спорове могат да бъдат решавани чрез „взаимно уважение“, като същевременно призова САЩ да бъдат „предпазливи“ при продажбата на оръжие на Тайван.

В последствие Доналд Тръмп публикува в социалната мрежа Truth Social, че отношенията между САЩ и Китай, както и личните му контакти с китайския президент, са „отлични“, а разговора със Си Цзинпин определи като „много добър“.

„Мисля, че приветстваме такива усилия за стабилизиране на сигурността в региона“, добави Чен.