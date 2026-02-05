Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Доналд Туск пристигна в Киев за разговори за подкрепата и възстановяването на Украйна
  Тема: Украйна

Доналд Туск пристигна в Киев за разговори за подкрепата и възстановяването на Украйна

5 Февруари, 2026 12:26 1 063 58

  • украйна-
  • доналд туск-
  • разговори-
  • възстановяване-
  • киев-
  • подкрепа

Полският премиер е придружаван от финансовия министър Анджей Домански, като сред темите е и международната конференция за възстановяването на страната

Доналд Туск пристигна в Киев за разговори за подкрепата и възстановяването на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск започна официалното си посещение в Украйна заедно с министъра на финансите Анджей Домански, съобщи канцеларията на премиера в социалната мрежа „Екс“, цитирана от Укринформ и Ройтерс, предава БТА.

На жп гарата в Киев Туск бе посрещнат от украинския външен министър Андрий Сибига, посланика на Украйна в Полша Васил Боднар и полския посланик в Украйна Пьотър Лукашевич.

Ден по-рано полският премиер обяви, че по време на визитата ще бъдат обсъдени редица въпроси, сред които и подготовката на международната конференция за възстановяването на Украйна, планирана за юни в Гданск. Туск уточни, че министърът на финансите Анджей Домански и неговият екип вече работят активно по организацията на форума.

Премиерът подчерта, че посещението му в Киев има и символично значение, тъй като, по думите му, в момент, когато вниманието на международната общност е насочено към други кризи, войната на Русия срещу Украйна продължава с пълна сила. Туск заяви, че Полша остава най-близкият и надежден съюзник на Украйна в този труден период.

Последната среща между Доналд Туск и украинския президент Володимир Зеленски се състоя на 19 декември във Варшава. Тогава двамата обсъдиха засилването на украинската бойна авиация и съвместни проекти в областта на отбраната, включително чрез финансовия механизъм на ЕС SAFE, сред които и инициативи за общо производство на дронове.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гжегож Лято

    35 3 Отговор
    Сега е момента да го денафицират този дррррттт глоо баллист иззпррррр дяллл никкк !

    Коментиран от #49

    12:29 05.02.2026

  • 2 Шопо

    28 3 Отговор
    Орешников знае ли къде е срещата, може ли да стигне до там.

    Коментиран от #50, #53

    12:29 05.02.2026

  • 3 Медведев Атома

    26 3 Отговор
    Владимир, сега е моментът

    Коментиран от #27

    12:29 05.02.2026

  • 4 хехе

    24 2 Отговор
    Е па пановете да възстановяват Лвов докато може, че знае ли се утре може пак да го гледат през бинокъла

    12:30 05.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    Отива с празно куфарче и се връща с пълно.

    12:30 05.02.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    4 32 Отговор
    Определено все повече индикации, че Русия капитулира и се връща да произвежда това, което е произвеждала хиляди години - естествена тор и ряпа 😄

    Коментиран от #10

    12:30 05.02.2026

  • 7 От Кремъл:

    17 3 Отговор
    Имаме нова цел за днес🎯💥

    12:31 05.02.2026

  • 8 Многоходовото

    3 22 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия.

    Коментиран от #15

    12:32 05.02.2026

  • 9 Я стига

    26 4 Отговор
    Пак празни приказки...-какво въстановяване,след като не се знае колко ще остане от тази уж държава...? Прах в очите ни за да съдират още кожи от европейските граждани и от нас

    Коментиран от #11, #51

    12:32 05.02.2026

  • 10 Ко речи?

    22 2 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    6 .ах таа капитулация, да ти се молят за мир всеки ден.

    12:32 05.02.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    5 20 Отговор

    До коментар #9 от "Я стига":

    "...колко ще остане от тази уж държава..."

    Само вметна, че тази уж държава унижи, унищожи и разори Русия, както монголец не я е клал !!!

    Коментиран от #17

    12:35 05.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Забелязано в...

    20 1 Отговор
    Вчера, в официално изявление на уебсайта на Съвета на ЕС,беше обявено,че три държави (Унгария,Чехия и Словакия) няма да участват в пакета от 90.млрд.€ помощ за Украйна за периода 2026-2027г.Парите,ЩЕЛИ да бъдат възстановени от РЕПАРАЦИИТЕ, КОИТО РУСИЯ ЩЕ ПЛАТИ на Украйна след войната.🤣🤣🤣Тези, продължават да са оптимисти,че Русия ще плаща каквото и да било.

    12:40 05.02.2026

  • 14 Кремълска подлога

    4 13 Отговор
    Щяли да ни викат в Кремъл

    12:42 05.02.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    5 13 Отговор

    До коментар #8 от "Многоходовото":

    "...многоходовия..."

    За съжаление в една война нямаш много ходове -
    Или побеждаваш или те наритват здраво и почваш да ревеш по медиите и ООН колко е несправедлив Светът, което и наблюдаваме в момента !!!
    Нечовешко, нехуманно е да мъчиш един престарял, издъхващ конЪ да говори по медиите 😆

    12:43 05.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Нещо каза ли?

    18 2 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    Руснаците унижиха НАТО и еврожендърята и сега , се чудят как да се измъкнат, докато наливат (крадат) пари още в Украйна. А Тръмп ги пляска и той от запад.

    Коментиран от #18, #22

    12:44 05.02.2026

  • 18 касата

    2 17 Отговор

    До коментар #17 от "Нещо каза ли?":

    Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил

    Коментиран от #23, #24, #26

    12:45 05.02.2026

  • 19 ООрана държава

    10 1 Отговор
    Бягай от там стига сте ни харчили парите. Да се направи европейски референдум преди да се раздава на калпак

    12:47 05.02.2026

  • 20 Дедо ви

    8 2 Отговор
    Тези по добре биха се справили да ми възстановяват дрррр Тиа ...Й ,отколкото Украйна 😂😂😂 .

    12:47 05.02.2026

  • 21 Само питам

    14 2 Отговор
    Каква подкрепа бе , какво възстановяване ?
    Тръбите и канализацията ли ще оправяте в тоя студ или кабели за тока ще опъвате ?!
    Или ще продължавате да карате украинците да мрат за тоя дето духа .
    То бива алчност , ама тука мярка няма .

    12:48 05.02.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    5 19 Отговор

    До коментар #17 от "Нещо каза ли?":

    "...Руснаците унижиха НАТО..."

    Руснаците унижили НАТО.....
    Епта, по налудничаво нещо от русофиля няма.
    Така е, Русия направо унищожи, разби и затрупа НАТО до шия с 300млрд $, 500 000 умрели и 1млн инвалида.
    Ресия е велика, нема що......😁

    12:48 05.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ха ха ха ...

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "касата":

    То всички знаят че козляците са Глу ,"" " Пен " ",
    Дери ...

    12:50 05.02.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    4 12 Отговор
    Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин смята руснаците за добитък

    Коментиран от #38

    12:51 05.02.2026

  • 26 Кер Естетто

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "касата":

    Дон Корлеоне ,явно ба щатти като малък ,а и като по голям якоо те е малллатиллл в ✓ .....3а и сега имаш вече зависимост и страхова невроза .Лекувам успешно и такива тежки и запуснати случай .Просто едно позвъняване ни дели ....

    12:51 05.02.2026

  • 27 Използването на ЯО няма да помогне,

    2 15 Отговор

    До коментар #3 от "Медведев Атома":

    само ще увеличи унижението за руската армия. Така се потвърждават мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде заличена от САЩ.

    Коментиран от #34

    12:52 05.02.2026

  • 28 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор
    Палячовската ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а цената на живота на хохохола в момента е на цената на два нови гумени царвула .

    12:53 05.02.2026

  • 29 Дед Мароз

    12 1 Отговор
    То Киееф стана леденото кралство . Спукани тръбопроводи , канализация . Прекъснато електроснабдяване .Укрите вече почват да понамирисват на умряла риба . А като се постопли и плъзнат заразите , направо не ми се мисли .

    12:53 05.02.2026

  • 30 Подправения кантар

    11 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:54 05.02.2026

  • 31 Подправения кантар

    9 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #52

    12:54 05.02.2026

  • 32 Подправения кантар

    9 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #54

    12:55 05.02.2026

  • 33 Подправения кантар

    12 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:55 05.02.2026

  • 34 кои са тези военни експерти

    16 1 Отговор

    До коментар #27 от "Използването на ЯО няма да помогне,":

    Онези, които от четири години повтарят как Русия е изгубила войната, свършила оръжията и войниците, докато фронта се движи на запад ли?! Повтаряй им глупостите, това не променя факта, че цялото НАТО стана за смях в Украйна, а ЕССР фалира докато бандерите тропат от златните тоалетни на главите на украинците и европейските данъкоплатци.

    12:55 05.02.2026

  • 35 а стига бе , тия са безсмъртни

    16 1 Отговор
    Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в ефира на френска телевизия, че официалният брой на украинските военнослужещи, убити от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., възлиза на 55 000, предаде Франс прес.??!!!

    Те само в Курска област дадоха 100 000 броя загинали !!!

    Коментиран от #40

    12:57 05.02.2026

  • 36 55 000 укри загинали от началото

    13 0 Отговор
    Останалите над милион войници да не са на почивка на Малдивите, че нещо липсват?

    12:59 05.02.2026

  • 37 Неразбиращ

    9 1 Отговор
    Какво да възстановяват, та нали зеления пак Иречек ,че 55.000 военни са загинали от 2022. Та те побеждават. Може би имат в предвид Русия да възстановяват....

    12:59 05.02.2026

  • 38 пиночет

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Дон Корлеоне":

    Дон Корлеоне ,да намина и тази събота през подлеза на Централна Гара ,да му оссссмуу чешшш сиреньето ,че маята излезе фалшименто и нещо яко пахнет на развалени яйца ,че и по гадно .Нали е както винаги в събота 5лв или 2.56 €вро ,наготвил зъм 3 €врака и имаш една почерпка за моя сметка .

    13:00 05.02.2026

  • 39 Дамян

    10 1 Отговор
    Според В.Орбан поради цензура Европа е лишена от обективна информация за хода на войната в Украйна, което й пречи да реагира адекватно.

    13:00 05.02.2026

  • 40 Ха,ха,ха

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "а стига бе , тия са безсмъртни":

    Той обявява само тези, които им върна официално Русия в чували. Другите 2 млн. са безследно изчезнали и за тях не плаща на вдовиците

    13:00 05.02.2026

  • 41 Поредното потвърждение

    11 0 Отговор
    на думите на първия канцлер на Германия (Ото фон Бисмарк).

    „Най-много се лъже преди избори, по време на война и след лов.“

    В Първият вариант ни убеждават всички политици.
    Във Втория вариант ни убеждава наркоманчето.
    Третия вариант просто е аксиома.

    13:01 05.02.2026

  • 42 Не знам защо изобщо

    8 1 Отговор
    Не знам защо изобщо се отразяват подобни брутални лъжи?

    Това е все едно медиите да пишат сме Юли месец, нищо , че навън всичко е в сняг.


    Как достигнахме подобна степен на абсурдност като цивилизация. ?

    13:02 05.02.2026

  • 43 Близо 3 милиона мобилизирани

    14 0 Отговор
    Украйна е мобилизирала между
    2.5 и 3 милиона мъже и жени от 2021 досега.

    Според Зеленски 55 хиляди са загинали !

    КЪДЕ тогава са всички
    тези 2.5-3 Милиона мобилизирани???????

    13:03 05.02.2026

  • 44 Анонимен

    3 6 Отговор
    Преди много лета1921година..Първа конна армия от Червената армия на маршал Бульони лети към Варшава ,за да обедини пролетариата от всички страни.Шашките им режат глави като тикви.С последни усилия поляците успяват да ги спрат,за да узаконят новопръкналата република.Така е обявена нова държава в сърцето на Европа,след 200години руско присъствие.

    13:05 05.02.2026

  • 45 ТехноЛог

    10 2 Отговор
    И въпреки цялото приповдигнато настроение и днес поне 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch -Max Pro разположени по цялата фронтова линия и ще се възвисят !Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции от ьалечната 1943г !

    13:06 05.02.2026

  • 46 Веднага

    6 2 Отговор
    СУ 34 да излита

    13:06 05.02.2026

  • 47 Миро

    12 2 Отговор
    Не е проблем, че Зеленски лъже,
    проблемът е, че едни едиоти му вярват.
    А европейското стадо дори и не се замисля.

    Коментиран от #48

    13:07 05.02.2026

  • 48 Владимир Путин, президент

    4 10 Отговор

    До коментар #47 от "Миро":

    "...проблемът е..."

    Проблемът е Русия !!!
    Слаба, изгниваща от корупция и кражби.
    Не краднеш, не си руснак 😆

    13:15 05.02.2026

  • 49 Така е

    4 10 Отговор

    До коментар #1 от "Гжегож Лято":

    Браво на поляците! Истински приятели на Украйна! Истински братя славяни! Ако решат могат да разгромят руския азиатски агресор "за три дня"!

    13:23 05.02.2026

  • 50 Лука

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Вън рашистите от БГ сайтове !

    13:25 05.02.2026

  • 51 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Я стига":

    Русия е на Ченгис хан !

    13:29 05.02.2026

  • 52 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Подправения кантар":

    Сега фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори аЧЕТИ !

    13:36 05.02.2026

  • 53 "Въпреки провалите и при трите използван

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."😆

    Коментиран от #58

    13:49 05.02.2026

  • 54 Ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:50 05.02.2026

  • 55 Тома

    3 2 Отговор
    Още от много години има една голяма любов между пановете и бандерите и тя е в Любин каза Сандокан с двата ножа

    13:58 05.02.2026

  • 56 Луд

    0 0 Отговор
    Става дума за възстановяване на разрушенията.Там е реалната печалба,Работа за поне 15милиона поляци и още толкова фирми това са доходи и се казва Реал икономика,Но кои ще плаща милиардите които да посетят Варшава.Много въпроси а малко договори .

    14:26 05.02.2026

  • 57 Ха,ха

    1 1 Отговор
    Ротшилови ли ще развързват кесията

    14:58 05.02.2026

  • 58 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от ""Въпреки провалите и при трите използван":

    Поражения върху главния ти мозък е предизвикало прекалено честото ана ааллно проникване което си позволявал .

    15:09 05.02.2026

