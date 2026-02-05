Доналд Туск пристигна в Киев за разговори за подкрепата и възстановяването на Украйна

Полският премиер Доналд Туск започна официалното си посещение в Украйна заедно с министъра на финансите Анджей Домански, съобщи канцеларията на премиера в социалната мрежа „Екс“, цитирана от Укринформ и Ройтерс, предава БТА.

На жп гарата в Киев Туск бе посрещнат от украинския външен министър Андрий Сибига, посланика на Украйна в Полша Васил Боднар и полския посланик в Украйна Пьотър Лукашевич.

Ден по-рано полският премиер обяви, че по време на визитата ще бъдат обсъдени редица въпроси, сред които и подготовката на международната конференция за възстановяването на Украйна, планирана за юни в Гданск. Туск уточни, че министърът на финансите Анджей Домански и неговият екип вече работят активно по организацията на форума.

Премиерът подчерта, че посещението му в Киев има и символично значение, тъй като, по думите му, в момент, когато вниманието на международната общност е насочено към други кризи, войната на Русия срещу Украйна продължава с пълна сила. Туск заяви, че Полша остава най-близкият и надежден съюзник на Украйна в този труден период.

Последната среща между Доналд Туск и украинския президент Володимир Зеленски се състоя на 19 декември във Варшава. Тогава двамата обсъдиха засилването на украинската бойна авиация и съвместни проекти в областта на отбраната, включително чрез финансовия механизъм на ЕС SAFE, сред които и инициативи за общо производство на дронове.