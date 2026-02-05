Доналд Туск пристигна в Киев за разговори за подкрепата и възстановяването на Украйна

Полският премиер Доналд Туск започна официалното си посещение в Украйна заедно с министъра на финансите Анджей Домански, съобщи канцеларията на премиера в социалната мрежа „Екс“, цитирана от Укринформ и Ройтерс, предава БТА.
На жп гарата в Киев Туск бе посрещнат от украинския външен министър Андрий Сибига, посланика на Украйна в Полша Васил Боднар и полския посланик в Украйна Пьотър Лукашевич.
Ден по-рано полският премиер обяви, че по време на визитата ще бъдат обсъдени редица въпроси, сред които и подготовката на международната конференция за възстановяването на Украйна, планирана за юни в Гданск. Туск уточни, че министърът на финансите Анджей Домански и неговият екип вече работят активно по организацията на форума.
Премиерът подчерта, че посещението му в Киев има и символично значение, тъй като, по думите му, в момент, когато вниманието на международната общност е насочено към други кризи, войната на Русия срещу Украйна продължава с пълна сила. Туск заяви, че Полша остава най-близкият и надежден съюзник на Украйна в този труден период.
Последната среща между Доналд Туск и украинския президент Володимир Зеленски се състоя на 19 декември във Варшава. Тогава двамата обсъдиха засилването на украинската бойна авиация и съвместни проекти в областта на отбраната, включително чрез финансовия механизъм на ЕС SAFE, сред които и инициативи за общо производство на дронове.
1 Гжегож Лято
Коментиран от #49
12:29 05.02.2026
2 Шопо
Коментиран от #50, #53
12:29 05.02.2026
3 Медведев Атома
Коментиран от #27
12:29 05.02.2026
4 хехе
12:30 05.02.2026
5 Последния Софиянец
12:30 05.02.2026
6 Владимир Путин, президент
Коментиран от #10
12:30 05.02.2026
7 От Кремъл:
12:31 05.02.2026
8 Многоходовото
Коментиран от #15
12:32 05.02.2026
9 Я стига
Коментиран от #11, #51
12:32 05.02.2026
10 Ко речи?
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":6 .ах таа капитулация, да ти се молят за мир всеки ден.
12:32 05.02.2026
11 Владимир Путин, президент
До коментар #9 от "Я стига":"...колко ще остане от тази уж държава..."
Само вметна, че тази уж държава унижи, унищожи и разори Русия, както монголец не я е клал !!!
Коментиран от #17
12:35 05.02.2026
13 Забелязано в...
12:40 05.02.2026
14 Кремълска подлога
12:42 05.02.2026
15 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Многоходовото":"...многоходовия..."
За съжаление в една война нямаш много ходове -
Или побеждаваш или те наритват здраво и почваш да ревеш по медиите и ООН колко е несправедлив Светът, което и наблюдаваме в момента !!!
Нечовешко, нехуманно е да мъчиш един престарял, издъхващ конЪ да говори по медиите 😆
12:43 05.02.2026
17 Нещо каза ли?
До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":Руснаците унижиха НАТО и еврожендърята и сега , се чудят как да се измъкнат, докато наливат (крадат) пари още в Украйна. А Тръмп ги пляска и той от запад.
Коментиран от #18, #22
12:44 05.02.2026
18 касата
До коментар #17 от "Нещо каза ли?":Всички знаят, че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил
Коментиран от #23, #24, #26
12:45 05.02.2026
19 ООрана държава
12:47 05.02.2026
20 Дедо ви
12:47 05.02.2026
21 Само питам
Тръбите и канализацията ли ще оправяте в тоя студ или кабели за тока ще опъвате ?!
Или ще продължавате да карате украинците да мрат за тоя дето духа .
То бива алчност , ама тука мярка няма .
12:48 05.02.2026
22 Владимир Путин, президент
До коментар #17 от "Нещо каза ли?":"...Руснаците унижиха НАТО..."
Руснаците унижили НАТО.....
Епта, по налудничаво нещо от русофиля няма.
Така е, Русия направо унищожи, разби и затрупа НАТО до шия с 300млрд $, 500 000 умрели и 1млн инвалида.
Ресия е велика, нема що......😁
12:48 05.02.2026
24 ха ха ха ...
До коментар #18 от "касата":То всички знаят че козляците са Глу ,"" " Пен " ",
Дери ...
12:50 05.02.2026
25 Дон Корлеоне
Коментиран от #38
12:51 05.02.2026
26 Кер Естетто
До коментар #18 от "касата":Дон Корлеоне ,явно ба щатти като малък ,а и като по голям якоо те е малллатиллл в ✓ .....3а и сега имаш вече зависимост и страхова невроза .Лекувам успешно и такива тежки и запуснати случай .Просто едно позвъняване ни дели ....
12:51 05.02.2026
27 Използването на ЯО няма да помогне,
До коментар #3 от "Медведев Атома":само ще увеличи унижението за руската армия. Така се потвърждават мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде заличена от САЩ.
Коментиран от #34
12:52 05.02.2026
28 Дон Корлеоне
12:53 05.02.2026
29 Дед Мароз
12:53 05.02.2026
30 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
12:54 05.02.2026
31 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #52
12:54 05.02.2026
32 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #54
12:55 05.02.2026
33 Подправения кантар
12:55 05.02.2026
34 кои са тези военни експерти
До коментар #27 от "Използването на ЯО няма да помогне,":Онези, които от четири години повтарят как Русия е изгубила войната, свършила оръжията и войниците, докато фронта се движи на запад ли?! Повтаряй им глупостите, това не променя факта, че цялото НАТО стана за смях в Украйна, а ЕССР фалира докато бандерите тропат от златните тоалетни на главите на украинците и европейските данъкоплатци.
12:55 05.02.2026
35 а стига бе , тия са безсмъртни
Те само в Курска област дадоха 100 000 броя загинали !!!
Коментиран от #40
12:57 05.02.2026
36 55 000 укри загинали от началото
12:59 05.02.2026
37 Неразбиращ
12:59 05.02.2026
38 пиночет
До коментар #25 от "Дон Корлеоне":Дон Корлеоне ,да намина и тази събота през подлеза на Централна Гара ,да му оссссмуу чешшш сиреньето ,че маята излезе фалшименто и нещо яко пахнет на развалени яйца ,че и по гадно .Нали е както винаги в събота 5лв или 2.56 €вро ,наготвил зъм 3 €врака и имаш една почерпка за моя сметка .
13:00 05.02.2026
39 Дамян
13:00 05.02.2026
40 Ха,ха,ха
До коментар #35 от "а стига бе , тия са безсмъртни":Той обявява само тези, които им върна официално Русия в чували. Другите 2 млн. са безследно изчезнали и за тях не плаща на вдовиците
13:00 05.02.2026
41 Поредното потвърждение
„Най-много се лъже преди избори, по време на война и след лов.“
В Първият вариант ни убеждават всички политици.
Във Втория вариант ни убеждава наркоманчето.
Третия вариант просто е аксиома.
13:01 05.02.2026
42 Не знам защо изобщо
Това е все едно медиите да пишат сме Юли месец, нищо , че навън всичко е в сняг.
Как достигнахме подобна степен на абсурдност като цивилизация. ?
13:02 05.02.2026
43 Близо 3 милиона мобилизирани
2.5 и 3 милиона мъже и жени от 2021 досега.
Според Зеленски 55 хиляди са загинали !
КЪДЕ тогава са всички
тези 2.5-3 Милиона мобилизирани???????
13:03 05.02.2026
44 Анонимен
13:05 05.02.2026
45 ТехноЛог
13:06 05.02.2026
46 Веднага
13:06 05.02.2026
47 Миро
проблемът е, че едни едиоти му вярват.
А европейското стадо дори и не се замисля.
Коментиран от #48
13:07 05.02.2026
48 Владимир Путин, президент
До коментар #47 от "Миро":"...проблемът е..."
Проблемът е Русия !!!
Слаба, изгниваща от корупция и кражби.
Не краднеш, не си руснак 😆
13:15 05.02.2026
49 Така е
До коментар #1 от "Гжегож Лято":Браво на поляците! Истински приятели на Украйна! Истински братя славяни! Ако решат могат да разгромят руския азиатски агресор "за три дня"!
13:23 05.02.2026
50 Лука
До коментар #2 от "Шопо":Вън рашистите от БГ сайтове !
13:25 05.02.2026
51 Лука
До коментар #9 от "Я стига":Русия е на Ченгис хан !
13:29 05.02.2026
52 Лука
До коментар #31 от "Подправения кантар":Сега фашизма е в русия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори аЧЕТИ !
13:36 05.02.2026
53 "Въпреки провалите и при трите използван
До коментар #2 от "Шопо":ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж "тестов опит" и затова не е предизвикал поражения."😆
Коментиран от #58
13:49 05.02.2026
54 Ха-ха
До коментар #32 от "Подправения кантар":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
13:50 05.02.2026
55 Тома
13:58 05.02.2026
56 Луд
14:26 05.02.2026
57 Ха,ха
14:58 05.02.2026
58 Лука
До коментар #53 от ""Въпреки провалите и при трите използван":Поражения върху главния ти мозък е предизвикало прекалено честото ана ааллно проникване което си позволявал .
15:09 05.02.2026