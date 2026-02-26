Вземете 50% отстъпка за хостинг от

До 1 април САЩ удължават крайния срок за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл"

26 Февруари, 2026 19:20 438 12

  • лукойл-
  • сащ-
  • активи-
  • продажба

Великобритания по-рано този месец удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България до 13 август 2026 година

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ ще удължат крайния срок за продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", съобщи БТА, цитирайки Ройтерс.

Очаква се по-късно днес Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за сключване на сделките от 28 февруари на 1 април, показва документ на правителствената агенция, до който Ройтерс е получил достъп.

През последните седмици официални представители на САЩ, Русия и Украйна не успяха да постигнат пробив в преговорите за мир в Женева, Абу Даби и Маями. Дискусии са включвали и въпроса за санкциите на САЩ срещу най-големия руски производител на петрол - държавната компания "Роснефт", както и срещу втория по големина производител "Лукойл", според трима източници на Ройтерс.

Следващият кръг преговори между САЩ, Русия и Украйна е планиран за март.

Службата за контрол на чуждестранните активи вече три пъти удължи крайния срок за потенциалните купувачи да сключат сделка с "Лукойл" за чуждестранните му активи на стойност 22 милиарда долара, откакто Вашингтон наложи санкции срещу двете руски петролни компании през октомври.

Санкциите наложиха продажбата на международното портфолио на Лукойл, което включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия, включително в България. Продажбата предизвика широк международен интерес от над една дузина потенциални купувачи - от американската петролна компания "ЕксънМобил" (ExxonMobil) до бившия собственик на "ПорнХъб" (Pornhub).

Сред чуждестранните активи на "Лукойл" са четири подразделения в България - "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България", припомня БТА.

В България правителството назначи особен търговски управител за четирите дружества, който да ръководи активите на "Лукойл", докато компанията завърши процеса по продажба. "Лукойл" тогава обяви, че запазва правото си да търси съдебна защита и заяви, че дейността на управителя не трябва да възпрепятства продажбата на активите ѝ в страната ни.

Великобритания по-рано този месец удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България до 13 август 2026 година.

Швейцарската компания "Литаско" (Litasco SA), член на групата "Лукойл" и акционер в подразделенията "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл България" ЕООД, вчера съобщи, че е изпратила до българските власти уведомление за възникнал спор и заяви намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID).


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Американците

    1 3 Отговор
    да конфискуват всичко на руските животни та да дръпне малко България наистина!

    19:24 26.02.2026

  • 3 тия коопейки

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    вижте до къде докараха България

    19:24 26.02.2026

  • 4 Помак

    3 2 Отговор
    Русия, Газпром,Лукойл ,Роснефт ,Росатом ...ще победят дивия запад нал

    Коментиран от #7

    19:26 26.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Браво бе

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Само така

    19:31 26.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да си ...

    0 0 Отговор
    "Санкциите" на САЩ засягат всеки, но не и тях самите, милите демократи човеколюбци с вожд Оранжев клоун!

    19:35 26.02.2026

  • 10 лама Щирлиц

    0 1 Отговор
    факти коментирайте ......Москва26 февВести.РФ передала Украине тела 1 тысячи военных, взамен получила 35, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

    Коментиран от #12

    19:37 26.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ачо

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "лама Щирлиц":

    Говори се че и тази нощ 10000 ватенкибда окобзончени.

    19:42 26.02.2026

