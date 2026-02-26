Атанаска Дишева, ВСС: Борислав Сарафов може да се окаже на практика с безсрочен мандат

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) остави без разглеждане предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да определи нов временен главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Мнозинството от съдебните кадровици прецениха, че компетентна да се занимае с този въпрос е само Прокурорската колегия на съвета и затова решиха, да ѝ препратят искането на Янкулов.
Заседанието на съвета продължи близо 6 часа на фона на протест срещу Сарафов, който започна още в четвъртък сутринта пред сградата на ВСС. Впоследствие демонстрантите се преместиха в Съдебната палата и направиха опит да нахлуят в кабинета на главния прокурор, което провокира сблъсък със съдебната охрана.
"Мандатът на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор може да се окаже на практика безсрочен", е мнението на съдия Атанаска Дишева, член на съдийската колегия във Висшия съдебен съвет.
“Има различно тълкуване на този въпрос. Личната ми позиция е, че трябваше към 21-ви юли миналата година да бъде определен нов изпълняващ длъжността главен прокурор, различен от г-н Сарафов, според новия текст на Закона за съдебната власт от януари миналата година, който казва, че едно лице може да заема временно длъжността не повече от 6 месеца. И това беше основанието, поради което съдийската колегия определи нов изпълняващ длъжността председател на Върховния административен съд. Позицията на прокурорската колегия е, че тази позиция точно по отношение на г-н Сарафов е неприложима, защото той бил в т.нар. “заварено положение”, обясни тя в интервю за БНТ.
„Краят беше предизвестен. Не ме изненадаха становищата на колегите. Дебатът беше очакван, както и резултатът. Това обсъждане беше единственият начин членовете на съдийската колегия да изразят позицията си, след като при назначаването на г-н Сарафов през юни 2023 г. обсъждането беше ограничено до прокурорската колегия", коментира съдията.
1 ха ха
19:14 26.02.2026
2 пожелание
19:15 26.02.2026
3 Бендида
19:16 26.02.2026
4 цацаров
19:16 26.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 лили
19:18 26.02.2026
7 Хи хи
19:19 26.02.2026
8 Адвокат
19:20 26.02.2026
9 РЕАЛИСТ
Коментиран от #12, #16, #25
19:21 26.02.2026
10 Пешо
19:24 26.02.2026
11 Име
19:24 26.02.2026
12 чичо Таско
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Пиши се ПРОДАДЕН, а не РЕАЛИСТ. Ти акъл имаш ли? Или кофата ти е пълна с чакъл?
Коментиран от #15
19:26 26.02.2026
13 Пешо
19:30 26.02.2026
14 Майора
19:30 26.02.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "чичо Таско":Абе, колко пъти да обяснявам на такива , като теб. Казано е " Нямаш ли аргументи , започваш обиди и лични нападки". Ха сега ме опонирай интелигентно, а не да си пишеш глупостите.
19:31 26.02.2026
16 Онанист
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Само трепане ще ви оправи всичките кърлежи!
Коментиран от #22
19:32 26.02.2026
17 Алърт войй
нов ВСС..!!!??? България не може да си позволи повече беззаконие и слабо правосъдие...!!!!
19:32 26.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 БОЙКО БОРИСОВ
ТОЙ ДА НЕ Е ЛУД ДА ВИ СЛУША ВАС.
АЗ СЪМ ГО НАЗНАЧИЛ ДА НЕ МИ ПРАВИ НОМЕРА. НАЗНАЧИЛ СЪМ ЖЕНА МУ И СИНА МУ ЗА БИЗНЕСМЕНИ И МИЛИОНЕРИ.
И СЕГА СИ МИСЛИТЕ ЧЕ ТОЙ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С РАЗНИ НЕЩАСТНИЦИ. 😡
19:32 26.02.2026
20 Беззаконие
19:35 26.02.2026
21 Дас Хаген
19:36 26.02.2026
22 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Онанист":Много демократично , бе нашия. Нали ПеПейците демократи го раздавате уж, а не понасяте различно мнение.
19:36 26.02.2026
23 Реформата
19:38 26.02.2026
24 Българин
19:40 26.02.2026
25 ВинеТуТу
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":Ще стане! Главния прокурор спира или изобщо не започва разследвания срещу злоупотреби на ЕРП-та и други доставчици и оператори! Ако той се сезира едва ли ще могат да си разиграват коня!
19:40 26.02.2026