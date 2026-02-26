Новини
Атанаска Дишева, ВСС: Борислав Сарафов може да се окаже на практика с безсрочен мандат

Атанаска Дишева, ВСС: Борислав Сарафов може да се окаже на практика с безсрочен мандат

26 Февруари, 2026 19:09 751 25

Заседанието на съвета продължи близо 6 часа на фона на протест

Атанаска Дишева, ВСС: Борислав Сарафов може да се окаже на практика с безсрочен мандат - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) остави без разглеждане предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да определи нов временен главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Мнозинството от съдебните кадровици прецениха, че компетентна да се занимае с този въпрос е само Прокурорската колегия на съвета и затова решиха, да ѝ препратят искането на Янкулов.

Заседанието на съвета продължи близо 6 часа на фона на протест срещу Сарафов, който започна още в четвъртък сутринта пред сградата на ВСС. Впоследствие демонстрантите се преместиха в Съдебната палата и направиха опит да нахлуят в кабинета на главния прокурор, което провокира сблъсък със съдебната охрана.

"Мандатът на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор може да се окаже на практика безсрочен", е мнението на съдия Атанаска Дишева, член на съдийската колегия във Висшия съдебен съвет.

“Има различно тълкуване на този въпрос. Личната ми позиция е, че трябваше към 21-ви юли миналата година да бъде определен нов изпълняващ длъжността главен прокурор, различен от г-н Сарафов, според новия текст на Закона за съдебната власт от януари миналата година, който казва, че едно лице може да заема временно длъжността не повече от 6 месеца. И това беше основанието, поради което съдийската колегия определи нов изпълняващ длъжността председател на Върховния административен съд. Позицията на прокурорската колегия е, че тази позиция точно по отношение на г-н Сарафов е неприложима, защото той бил в т.нар. “заварено положение”, обясни тя в интервю за БНТ.

„Краят беше предизвестен. Не ме изненадаха становищата на колегите. Дебатът беше очакван, както и резултатът. Това обсъждане беше единственият начин членовете на съдийската колегия да изразят позицията си, след като при назначаването на г-н Сарафов през юни 2023 г. обсъждането беше ограничено до прокурорската колегия", коментира съдията.


  • 1 ха ха

    17 5 Отговор
    назначен за вечни времена , бг закони и тълкувателите им

    19:14 26.02.2026

  • 2 пожелание

    17 5 Отговор
    Мандата на Сарафов трябва да се окаже за 20 год. в затвора , или в някоя каннавка!!

    19:15 26.02.2026

  • 3 Бендида

    22 4 Отговор
    Ми да го провъзгласят за цар и да си царува. Жалка картинка.

    19:16 26.02.2026

  • 4 цацаров

    9 5 Отговор
    живият буда

    19:16 26.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 лили

    6 4 Отговор
    Ама този престъпник защо не е разследван , и питан от къде синът ми стана милионер с няколко строителни фирми , и защо жена му е получавала по 15 хилки заплата от шефа на Юнион-Ивкони без да ходи на работа

    19:18 26.02.2026

  • 7 Хи хи

    9 3 Отговор
    Каква Я мислехте, каква стана ! Всичката ви работа такава и после искате хората да ви вярват ?Всички сте НЕлигитимни и некомпетентни до безобразие !

    19:19 26.02.2026

  • 8 Адвокат

    11 4 Отговор
    Сценариите на ДС-КГБ мафията нямат грешка, няма отърване от пиявиците впити в в властта. Главният прокурор е всичко в беззаконието, което зависи от него. Не се задава никаква светлина в тунела. Това са железни хора без морален компас, недосегаеми циници и наглеци, добре обучени в милиционерската школа в Симеоново.

    19:20 26.02.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    3 11 Отговор
    Това ли е най-големият проблем в държавата. Като смениш главния прокурор, ще стане ли токът по-евтин, а водата, а цените в магазините. Ще ви вдигнат ли заплатите и пенсиите. Протести за това няма, а хукнали да линчуват Сарафов. Това е само въпрос на съдебната система и нека тя да се оправя. Гледам някакъв на протеста, дето две думи на кръст не може да каже, ама и той мнение за Сарафов има.

    Коментиран от #12, #16, #25

    19:21 26.02.2026

  • 10 Пешо

    9 5 Отговор
    Тоя Сарафов как мисли да живее в България, след като народа не го иска, и го държат шепа продажни прокурори, дали се на верисия на Бойко и Певвски. Явно е осигурен от ДП (да се чете Държавно Предприятие, а не Делян Пеевски) и Чекмедже Ефенди. Ще вазира или в Дубай, или в Барселона. Язък за народа. Крадат ги, а те седят и им ръкопляскат и слушат музиката на Слави Трифонов.

    19:24 26.02.2026

  • 11 Име

    0 3 Отговор
    Приятни сънища!

    19:24 26.02.2026

  • 12 чичо Таско

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Пиши се ПРОДАДЕН, а не РЕАЛИСТ. Ти акъл имаш ли? Или кофата ти е пълна с чакъл?

    Коментиран от #15

    19:26 26.02.2026

  • 13 Пешо

    4 2 Отговор
    Махайте го тоя гнусливец.

    19:30 26.02.2026

  • 14 Майора

    3 5 Отговор
    Ало Дишева , стига оправдания! Не може едно от НПО на Сорос(ССБ) , към което принадлежите да решава нещата в една суверенна държава!Единствено прокуратурата не попадна в пипалата на Сорос и затова са действията срещу нея!

    19:30 26.02.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "чичо Таско":

    Абе, колко пъти да обяснявам на такива , като теб. Казано е " Нямаш ли аргументи , започваш обиди и лични нападки". Ха сега ме опонирай интелигентно, а не да си пишеш глупостите.

    19:31 26.02.2026

  • 16 Онанист

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Само трепане ще ви оправи всичките кърлежи!

    Коментиран от #22

    19:32 26.02.2026

  • 17 Алърт войй

    2 0 Отговор
    Президента свиква съвета за сигурност и задържане на ВСС за несправяне с казуса...
    нов ВСС..!!!??? България не може да си позволи повече беззаконие и слабо правосъдие...!!!!

    19:32 26.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БОЙКО БОРИСОВ

    4 1 Отговор
    КВО ИСКАТЕ ОТ САРАФА БЕ, 😡
    ТОЙ ДА НЕ Е ЛУД ДА ВИ СЛУША ВАС.
    АЗ СЪМ ГО НАЗНАЧИЛ ДА НЕ МИ ПРАВИ НОМЕРА. НАЗНАЧИЛ СЪМ ЖЕНА МУ И СИНА МУ ЗА БИЗНЕСМЕНИ И МИЛИОНЕРИ.
    И СЕГА СИ МИСЛИТЕ ЧЕ ТОЙ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С РАЗНИ НЕЩАСТНИЦИ. 😡

    19:32 26.02.2026

  • 20 Беззаконие

    2 0 Отговор
    не се бори с беззаконие!

    19:35 26.02.2026

  • 21 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    Живеем в бананова държава! Който се качи на клона, няма сваляне дори да отрежеш клона! Трябва да се отреже дървото! Оставка на целия ВСС о прокуратура! Впити като вампири смучат от държавата заплати по 20000 евра!

    19:36 26.02.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Онанист":

    Много демократично , бе нашия. Нали ПеПейците демократи го раздавате уж, а не понасяте различно мнение.

    19:36 26.02.2026

  • 23 Реформата

    0 0 Отговор
    на реформаторите е,да сменят хората с техни хора!

    19:38 26.02.2026

  • 24 Българин

    0 0 Отговор
    Тая освен да взима тлъсти пачки от сорос и да се опитва да руши държавата, нищо друго не знае!

    19:40 26.02.2026

  • 25 ВинеТуТу

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    Ще стане! Главния прокурор спира или изобщо не започва разследвания срещу злоупотреби на ЕРП-та и други доставчици и оператори! Ако той се сезира едва ли ще могат да си разиграват коня!

    19:40 26.02.2026

