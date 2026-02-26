Атанаска Дишева, ВСС: Борислав Сарафов може да се окаже на практика с безсрочен мандат

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) остави без разглеждане предложението на служебния правосъден министър Андрей Янкулов да определи нов временен главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов. Мнозинството от съдебните кадровици прецениха, че компетентна да се занимае с този въпрос е само Прокурорската колегия на съвета и затова решиха, да ѝ препратят искането на Янкулов.

Заседанието на съвета продължи близо 6 часа на фона на протест срещу Сарафов, който започна още в четвъртък сутринта пред сградата на ВСС. Впоследствие демонстрантите се преместиха в Съдебната палата и направиха опит да нахлуят в кабинета на главния прокурор, което провокира сблъсък със съдебната охрана.

"Мандатът на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор може да се окаже на практика безсрочен", е мнението на съдия Атанаска Дишева, член на съдийската колегия във Висшия съдебен съвет.

“Има различно тълкуване на този въпрос. Личната ми позиция е, че трябваше към 21-ви юли миналата година да бъде определен нов изпълняващ длъжността главен прокурор, различен от г-н Сарафов, според новия текст на Закона за съдебната власт от януари миналата година, който казва, че едно лице може да заема временно длъжността не повече от 6 месеца. И това беше основанието, поради което съдийската колегия определи нов изпълняващ длъжността председател на Върховния административен съд. Позицията на прокурорската колегия е, че тази позиция точно по отношение на г-н Сарафов е неприложима, защото той бил в т.нар. “заварено положение”, обясни тя в интервю за БНТ.

„Краят беше предизвестен. Не ме изненадаха становищата на колегите. Дебатът беше очакван, както и резултатът. Това обсъждане беше единственият начин членовете на съдийската колегия да изразят позицията си, след като при назначаването на г-н Сарафов през юни 2023 г. обсъждането беше ограничено до прокурорската колегия", коментира съдията.