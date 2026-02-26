Полицията използва лента с шипове, за да спре отказал проверка шофьор в Новозагорско

Системен нарушител на пътя е задържан при полицейска операция на 25 февруари на път II-66 в района на община Нова Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Около 16:40 часа лек автомобил „Ауди“, управляван от 37-годишен мъж, се е движил в посока Стара Загора – Нова Загора, когато екип на сектор „Пътна полиция“ е подал сигнал за спиране със служебен автомобил с включени светлинен и звуков сигнал. Шофьорът не е изпълнил полицейското разпореждане и е увеличил скоростта.

След подаден сигнал до втори екип в близост автомобилът е бил спрян с помощта на лента с шипове за принудително спиране, преди да навлезе в село Караново.

При извършената проверка е установено, че водачът е неправоспособен, а регистрационните номера на автомобила са издадени за друго моторно превозно средство. Мъжът е отказал да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества. По данни на полицията той има регистрирани три предходни отказа за тестване, за които са му наложени съответните административни санкции.

В действията по задържането са участвали служители на сектор „Пътна полиция“ – Сливен и Районното управление в Нова Загора. При проверката на автомобила е използвано и служебно куче за откриване на наркотични вещества.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня за идентичен случай от началото на годината, когато мъж причини катастрофа с две жертви в Нова Загора. Тогава нарушителят при полицейско преследване се е блъснал с висока скорост в автомобила на регулирано кръстовище.