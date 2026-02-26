Новини
Полицията използва лента с шипове, за да спре отказал проверка шофьор в Новозагорско
  Тема: Войната на пътя

Полицията използва лента с шипове, за да спре отказал проверка шофьор в Новозагорско

26 Февруари, 2026 19:06 740 9

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство

Полицията използва лента с шипове, за да спре отказал проверка шофьор в Новозагорско - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Системен нарушител на пътя е задържан при полицейска операция на 25 февруари на път II-66 в района на община Нова Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Около 16:40 часа лек автомобил „Ауди“, управляван от 37-годишен мъж, се е движил в посока Стара Загора – Нова Загора, когато екип на сектор „Пътна полиция“ е подал сигнал за спиране със служебен автомобил с включени светлинен и звуков сигнал. Шофьорът не е изпълнил полицейското разпореждане и е увеличил скоростта.

След подаден сигнал до втори екип в близост автомобилът е бил спрян с помощта на лента с шипове за принудително спиране, преди да навлезе в село Караново.

При извършената проверка е установено, че водачът е неправоспособен, а регистрационните номера на автомобила са издадени за друго моторно превозно средство. Мъжът е отказал да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества. По данни на полицията той има регистрирани три предходни отказа за тестване, за които са му наложени съответните административни санкции.

В действията по задържането са участвали служители на сектор „Пътна полиция“ – Сливен и Районното управление в Нова Загора. При проверката на автомобила е използвано и служебно куче за откриване на наркотични вещества.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня за идентичен случай от началото на годината, когато мъж причини катастрофа с две жертви в Нова Загора. Тогава нарушителят при полицейско преследване се е блъснал с висока скорост в автомобила на регулирано кръстовище.


Нова Загора / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    8 0 Отговор
    Ако откажеш тест за алкохол глобата е 2000 лева.
    Колко струва незаконен пистолет ?

    19:13 26.02.2026

  • 3 сарафоф

    4 0 Отговор
    всичко е нормално

    19:15 26.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ТЕСТОВЕТЕ УМИШЛЕННО СЕ ЗАБАВЯТ

    4 0 Отговор
    НАЙ ВЕЧЕ ТЕЗИ КОИТО СА ОНИВИНИТЕЛНИ ПО ГОДИНА И ПОЛОВИНА ГИ ВЛАЧАТ И НЯКОИ МЛАДЕЖИ НАИСТИНА НЕ ИЗДЪРЖАТ НА ТАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТ.

    19:22 26.02.2026

  • 6 Райчо

    8 3 Отговор
    Погледнете само колко човека го гонят диването.Точно с такива едно време пълнеха лагерите.Този вампир къде мисли ,че се намира?Най-голямата грешка беше забраната за бой.А боя възпитава и държи влага,както казва народа.Боя не се забравя бързо.Такива елементи веднага в затвора.Ама затвор,а не почивна станция.

    19:22 26.02.2026

  • 7 Христо

    1 4 Отговор
    Защо не го застреляхте,тоя лилав "кандидат -българин"?

    19:29 26.02.2026

  • 8 Тия

    2 0 Отговор
    експерименти ли си правят ? Че и един Ханко Брат с ръце в джобовете инспектира .

    19:30 26.02.2026

  • 9 Трябва да им зашият джобовете

    0 0 Отговор
    Българи юнаци с ръце в джобовете - милиционери.

    19:39 26.02.2026

