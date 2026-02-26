Защо Виктор Осимен не се зарадва на решаващия си гол срещу Ювентус?

Виктор Осимен, нападателят на Галатасарай, привлече вниманието на футболната общественост не само с ключовото си попадение срещу Ювентус, което осигури място на турския колос на осминафиналите в Шампионската лига, но и с необичайната си сдържаност след гола. Вместо да избухне в радост, нигерийският национал избра да запази хладнокръвие – жест, който предизвика множество въпроси сред фенове и анализатори.

При резултат 3:0 за Ювентус и общ резултат 5:5, Осимен се разписа в добавеното време на първото продължение, а по-късно Баръш Алпер Йълмаз окончателно подпечата класирането на турския тим с втори гол.

След мача Осимен разкри пред Prime Video Italia, че решението му да не празнува е било продиктувано от уважение към Лучано Спалети – бившия му наставник в Наполи и настоящ треньор на „бианконерите“.

„Не почувствах нужда да празнувам. За мен беше важно да покажа респект към човек, който изигра значима роля в развитието ми като футболист. Говоря за Спалети – той заслужава уважение“, сподели 27-годишният нападател.

Ситуацията на терена също не бе в полза на Ювентус – защитникът Лойд Кели получи червен картон в 48-ата минута, оставяйки отбора си с човек по-малко. Въпреки численото предимство, Галатасарай не успя да наложи доминация, а Осимен призна, че представянето на тима не е било на очакваното ниво: „Дори когато Ювентус остана с 10 души, не играхме добре. Не съм от играчите, които винаги показват емоциите си. Видях как феновете аплодират Ювентус за борбеността им – това заслужава уважение.“

Осимен подчерта, че въпреки радостта от класирането, Галатасарай трябва да подобри играта си, ако иска да се противопостави успешно на най-силните отбори в Европа.

„Трябва да поздравим Ювентус за достойното им представяне. Ако искаме да стигнем по-далеч, трябва да вдигнем нивото си“, категоричен бе нападателят.

Жребият за осминафиналите ще определи следващия съперник на Галатасарай, като възможните опоненти са английските грандове Ливърпул или Тотнъм.