Новини
Свят »
Германия »
Щутгарт остана без електричество, причините са неизвестни

Щутгарт остана без електричество, причините са неизвестни

5 Февруари, 2026 14:01 2 253 45

  • ток-
  • електроснабдяване-
  • щутгарт-
  • германия-
  • електричество

Операторите на електропреносната мрежа засега не са предоставили подробности по случая

Щутгарт остана без електричество, причините са неизвестни - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прекъсване на електроснабдяването остави без ток голяма част от югозападния германски град Щутгарт, съобщи полицията, цитирана от ДПА, предаде БТА.

По думите на органите на реда част от светофарите са спрели да работят, което е наложило изпращането на патрули, които да регулират движението. Говорител на полицията съобщи, че причините за спирането на тока засега са неизвестни.

Интернет услугите в много офиси бяха временно прекъснати. Операторите на електропреносната мрежа засега не са предоставили подробности по случая.

Щутгарт, който има население от около 600 000 души, е столица на провинция Баден-Вюртемберг и важно седалище на държавни институции и големи компании.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е как кой,

    65 5 Отговор
    Путин е виновен!

    14:02 05.02.2026

  • 2 Име

    64 4 Отговор
    Какво се правят на луди? Естествено, че Путин е виновен.

    Коментиран от #22

    14:02 05.02.2026

  • 3 Анани

    54 4 Отговор
    Путин?

    14:02 05.02.2026

  • 4 Пепей

    53 4 Отговор
    Ти ли, Путине?

    14:03 05.02.2026

  • 5 хехе

    36 3 Отговор
    Баширов и Петров пак са се развихрили.

    14:03 05.02.2026

  • 6 Гошо

    62 3 Отговор
    Не напротив причините са известни и то много добре са известни Първата е зеленясалите идеи за за ток някакви новоизмислени източници ,втората е политиката за приемане на световната измет и не на последно място ангажиментите към Украйна

    Коментиран от #23

    14:06 05.02.2026

  • 7 Вие си го избрахте

    54 2 Отговор
    миналата година на границата с испания и франция пак стояха без ток. Никога няма да си признаят, че няма ток зашото просто ГО НЯМА ДОСТАТЪЧНО, причините зелена сделка и крайна. Кой каквото си направи!

    14:07 05.02.2026

  • 8 Кой ва

    48 2 Отговор
    клуба на богатите ли, ва?

    14:07 05.02.2026

  • 9 честен ционист

    4 4 Отговор
    Ол ай нид ис зе лов ту найт

    14:08 05.02.2026

  • 10 000

    53 2 Отговор
    Електроразпределителните системи в европа не са готови да ноните енергийни мощности от ВЕИ. Тепърва ще наблюдаваме резултатите от либералните престъпления върфу клетите европейци.

    14:08 05.02.2026

  • 11 az СВО Победа 80

    41 4 Отговор
    Це Европа!

    И по-зле ще става...

    🤣🤣🤣

    14:09 05.02.2026

  • 12 Ген.Атанасов!

    37 4 Отговор
    Всичко е толкова ясно!
    Това е хибридна атака на руски шпиони на Путин!

    14:11 05.02.2026

  • 13 карчи

    31 1 Отговор
    Зареждали са електричките в завода на мерцедес😅

    14:11 05.02.2026

  • 14 което ме подсеща

    25 1 Отговор
    Разбра ли се кой запали подстанцията в квартал Слатина по време на протеста на умнокрасивите преди Нова година?

    14:12 05.02.2026

  • 15 Георги

    24 1 Отговор
    Путин?

    14:13 05.02.2026

  • 16 Кирило Буданов, разведчик

    4 25 Отговор
    Скоро и Москва !!!
    Разликата е само че причината ще е добре известна 😁

    14:15 05.02.2026

  • 17 Атина Палада

    37 3 Отговор
    Германия закри ядрените си централи ,пък сега нямали ток...Ама закриването им било грешка ,редеше преди дни Мерц...:) Слушайте зелените и цяла Германия ще седите на тъмно,нема да е само Щутгарт.

    14:15 05.02.2026

  • 18 Веднагаааа

    25 2 Отговор
    да се подготви санкционен пакет номер 793.

    14:16 05.02.2026

  • 19 защо пък не

    14 1 Отговор
    Тестват секретното оръжие....

    14:17 05.02.2026

  • 20 Абе

    20 0 Отговор
    каква неизвестна причина -пишете , че Путин е спрял тока и искайте от урсулът санкции !

    14:18 05.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Възраждане

    17 2 Отговор
    Мдааам. Санкциите работят. Скоро всички немци ще са без ток и вода

    14:25 05.02.2026

  • 29 Отец Дионисий

    1 17 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    Коментиран от #32, #34, #35

    14:27 05.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Зевзек

    14 1 Отговор
    "Щутгарт остана без електричество, причините са неизвестни"

    Е как не са известни - Путин е виновен. Петров и Баширов ни ги ли забелязахте като режат жицата за бакър.

    Коментиран от #42

    14:30 05.02.2026

  • 32 Зевзек

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "Отец Дионисий":

    Особено тези от Щудгарт и Кииф дето стоят без ток нали?

    14:33 05.02.2026

  • 33 Ннннн

    4 2 Отговор
    И град Щайн трябва да остане бе ток

    14:34 05.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Антитрол

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Отец Дионисий":

    Не ражда ли мозъчето нищо че копи-пейст на едно и също под всяка статия - хайде напъни двете мозъчни клетки ама не много че гащите да не станат кафяви.

    Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри

    14:38 05.02.2026

  • 36 хмммм

    10 1 Отговор
    Не е ли от укро-подаване?

    14:41 05.02.2026

  • 37 Русия

    11 1 Отговор
    Това е само началото,от тук на сетне все така ще е,свиквате фашистки либералчета жалки.

    14:55 05.02.2026

  • 38 Учучден

    9 1 Отговор
    Тези не са ли в клуба на богатите?

    15:15 05.02.2026

  • 39 Дайте още 50 трилиона на охрайна

    9 1 Отговор
    Приютете още 50 милиарда талибани и ромове. И ше знаете що немате ток

    15:32 05.02.2026

  • 40 Зеленски

    3 1 Отговор
    Видя сметката и на Украйна и на Европа. Ха ха ха, те бандерите това могат.

    15:55 05.02.2026

  • 41 Да не Им !

    3 1 Отговор
    Открадаха !

    Кабелите ?

    16:32 05.02.2026

  • 42 Бакъра ! Бакъра !

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Зевзек":

    Бакъра ! Бакъра !

    Бакъра !

    16:35 05.02.2026

  • 43 Владо Пътников

    4 0 Отговор
    Скоро и водата ще ви спре ! Казвам ви го да си знаете !

    17:14 05.02.2026

  • 44 Ангел Нашмъркан

    2 0 Отговор
    Прираста в Щутгарт хич не е добре! Е затова ще видим тези мерки работят ли! Щото на свещи може и да се оправят нещата

    17:17 05.02.2026

  • 45 Будител

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "а тука кога ще има режим на тока?":

    Като си видите сметките за тока след Юли , сами ще си правите режим на тока...

    00:16 06.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания