"Щутгарт остана без електричество, причините са неизвестни"

Прекъсване на електроснабдяването остави без ток голяма част от югозападния германски град Щутгарт, съобщи полицията, цитирана от ДПА, предаде БТА.
По думите на органите на реда част от светофарите са спрели да работят, което е наложило изпращането на патрули, които да регулират движението. Говорител на полицията съобщи, че причините за спирането на тока засега са неизвестни.
Интернет услугите в много офиси бяха временно прекъснати. Операторите на електропреносната мрежа засега не са предоставили подробности по случая.
Щутгарт, който има население от около 600 000 души, е столица на провинция Баден-Вюртемберг и важно седалище на държавни институции и големи компании.
1 Е как кой,
14:02 05.02.2026
2 Име
Коментиран от #22
14:02 05.02.2026
3 Анани
14:02 05.02.2026
4 Пепей
14:03 05.02.2026
5 хехе
14:03 05.02.2026
6 Гошо
Коментиран от #23
14:06 05.02.2026
7 Вие си го избрахте
14:07 05.02.2026
8 Кой ва
14:07 05.02.2026
9 честен ционист
14:08 05.02.2026
10 000
14:08 05.02.2026
11 az СВО Победа 80
И по-зле ще става...
🤣🤣🤣
14:09 05.02.2026
12 Ген.Атанасов!
Това е хибридна атака на руски шпиони на Путин!
14:11 05.02.2026
13 карчи
14:11 05.02.2026
14 което ме подсеща
14:12 05.02.2026
15 Георги
14:13 05.02.2026
16 Кирило Буданов, разведчик
Разликата е само че причината ще е добре известна 😁
14:15 05.02.2026
17 Атина Палада
14:15 05.02.2026
18 Веднагаааа
14:16 05.02.2026
19 защо пък не
14:17 05.02.2026
20 Абе
14:18 05.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Възраждане
14:25 05.02.2026
29 Отец Дионисий
Коментиран от #32, #34, #35
14:27 05.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Зевзек
Е как не са известни - Путин е виновен. Петров и Баширов ни ги ли забелязахте като режат жицата за бакър.
Коментиран от #42
14:30 05.02.2026
32 Зевзек
До коментар #29 от "Отец Дионисий":Особено тези от Щудгарт и Кииф дето стоят без ток нали?
14:33 05.02.2026
33 Ннннн
14:34 05.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Антитрол
До коментар #29 от "Отец Дионисий":Не ражда ли мозъчето нищо че копи-пейст на едно и също под всяка статия - хайде напъни двете мозъчни клетки ама не много че гащите да не станат кафяви.
Само ми е интересно от къде ви копат такива обратното на остри
14:38 05.02.2026
36 хмммм
14:41 05.02.2026
37 Русия
14:55 05.02.2026
38 Учучден
15:15 05.02.2026
39 Дайте още 50 трилиона на охрайна
15:32 05.02.2026
40 Зеленски
15:55 05.02.2026
41 Да не Им !
Кабелите ?
16:32 05.02.2026
42 Бакъра ! Бакъра !
До коментар #31 от "Зевзек":Бакъра ! Бакъра !
Бакъра !
16:35 05.02.2026
43 Владо Пътников
17:14 05.02.2026
44 Ангел Нашмъркан
17:17 05.02.2026
45 Будител
До коментар #25 от "а тука кога ще има режим на тока?":Като си видите сметките за тока след Юли , сами ще си правите режим на тока...
00:16 06.02.2026