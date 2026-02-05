"Щутгарт остана без електричество, причините са неизвестни"

Прекъсване на електроснабдяването остави без ток голяма част от югозападния германски град Щутгарт, съобщи полицията, цитирана от ДПА, предаде БТА.

По думите на органите на реда част от светофарите са спрели да работят, което е наложило изпращането на патрули, които да регулират движението. Говорител на полицията съобщи, че причините за спирането на тока засега са неизвестни.

Интернет услугите в много офиси бяха временно прекъснати. Операторите на електропреносната мрежа засега не са предоставили подробности по случая.

Щутгарт, който има население от около 600 000 души, е столица на провинция Баден-Вюртемберг и важно седалище на държавни институции и големи компании.