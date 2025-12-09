Новини
Половината територия на Киев остана без ток след руска атака
Половината територия на Киев остана без ток след руска атака

9 Декември, 2025 20:40 1 291 42

В Украйна действат три атомни електроцентрали, които произвеждат над 50% от електричеството, но те са принудени да намалят производството си

Половината територия на Киев остана без ток след руска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Около половината територия на украинската столица Киев остана без ток днес след руски атаки срещу енергийната система на страната, съобщи Министерството на енергетиката, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

„Ситуацията в Киев остава една от най-тежките – в момента до 50% от потребителите в столицата са без електричество“, написа Министерството в приложението „Телеграм“.

Русия рязко увеличи както броя, така и интензивността на атаките си срещу украинската газова и енергийна инфраструктура през последните месеци, като се целеше в електроцентрали и системи за пренос на електроенергия, посочи Ройтерс.

В Украйна действат три атомни електроцентрали, които произвеждат над 50% от електричеството, но те са принудени да намалят производството си заради повредени електропроводи.

Енергийният недостиг принуди основния енергиен оператор „Укренерго“ да ограничи доставките до потребителите, оставяйки цели райони на тъмно. Спирането на тока засяга също и топло и водоподаването.

Жителите на Киев и региона около украинската столица получават електричество по едва 10 часа на денонощие през последната седмица.


  • 1 зИленски

    39 2 Отговор
    В ИТАЛИЯ СЪМ
    ЗАРЕДИХ СИ ТЕЛЕФОНА ВЕЧЕ
    СЕГА ЩЕ ЯМ ПАСТА АРАБИАТА

    Коментиран от #14

    20:42 09.12.2025

  • 2 ИСТОРИК

    48 1 Отговор
    Не разбахте ли ,че Русия тотално ще ви занули !!!

    20:43 09.12.2025

  • 3 А бе

    39 1 Отговор
    Още е 20.30 ч. До сабаалем и другата половина.

    20:44 09.12.2025

  • 4 Най вероятно

    39 1 Отговор
    Е някоя объркана лопата с чип от пералня .

    20:44 09.12.2025

  • 5 Пич

    47 1 Отговор
    Защо им е ток ? За да виждат фашистите на Зелю колко мъже и момчета още могат да извлекат от домовете им , за да ги пратят на фронта ?! А узвличащите " патриоти " никога не отиват на фронта. След края на войната ще има много екзекуции на фашисти.

    20:44 09.12.2025

  • 6 Шопо

    44 1 Отговор
    Мерц ще прати ток от Германия.

    20:44 09.12.2025

  • 7 Ачо от ПП

    34 1 Отговор
    Само още един пакет санкции и по една заплата да преведем и Русия обявява фалит и приема нашите условия!

    20:46 09.12.2025

  • 8 ха-ха

    37 0 Отговор
    И все по-зле ще става , а наш зеля мята крачоли по Европа-та , докато хорицата му мръзнат и мрат като мухи .Мир ще уговарял с ония шмъркачи мерца и макарона , а Путин дали е на тяхното мнение ?!

    20:46 09.12.2025

  • 9 Точен

    33 0 Отговор
    Нашите печелят. Подписи: Си, Тръмп и Путин. Очакваме за подписи от Бразилия, Индия, Индонезия, Пакистан, Турция, Саудитска Арабия, Унгария, Чехия, Словакия, 90 % от Африка и Латинска Америка и 70 % от Азия. Само Океания още се колебае, ама ще кандиса...

    20:46 09.12.2025

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    27 0 Отговор
    При аварията в Чернобил в първите наколко дена са загинали 45 човека.
    При аварията в Индия, на 03 декември в 1984г,в Бхопал, в завода на "Юнион Карбайт" загиват 5295 човека.
    Филм дали има?
    За Чернобил има обаче

    Коментиран от #25

    20:46 09.12.2025

  • 11 Поп Кръстю

    34 0 Отговор
    Не си плащат тока за това на тъмно , зеления изяде милионите и сега няма пари за ток. Нашите за това дигнаха цената на тока щото ще дават на Украйна ГРАТИС ток. Да се натягат на Европа за да теглят пак заеми .

    20:46 09.12.2025

  • 12 az СВО Победа 80

    20 0 Отговор
    Це Европа! 🤣

    20:47 09.12.2025

  • 13 гръмовержецът

    30 0 Отговор
    Скоро ни ток , ни зеля , ни солдати ще има .....Само още малко търпение .....

    20:48 09.12.2025

  • 14 Психиатър

    1 31 Отговор

    До коментар #1 от "зИленски":

    Диагнозата:Комунистът Путин е луд с картечница, като националсоциалистът Хитлер.

    Коментиран от #16, #20

    20:48 09.12.2025

  • 15 Ааааа

    18 0 Отговор
    Това не е важно. Нали Марче?

    20:49 09.12.2025

  • 16 селски ,

    21 0 Отговор

    До коментар #14 от "Психиатър":

    А ти добре ли с горния етаж , или само е застроен , но без обзавеждане ...Щраус , мамин ........

    Коментиран от #17

    20:49 09.12.2025

  • 17 Горният му етаж няма

    19 0 Отговор

    До коментар #16 от "селски ,":

    акт 16, на замазка е.

    20:52 09.12.2025

  • 18 Жив Дявол

    25 0 Отговор
    Русия мачка 404 денонощно, но тук положението е друго. Героите побеждават, градовете нямат стратегическо значение и скоро ще победят. Още малко, както пише пропагандата… още малко ха ха

    20:53 09.12.2025

  • 19 Аксиома

    31 30 Отговор
    Ток и територия се връща, но от концертите на Кобзон няма кой да се върне.

    Коментиран от #23, #27

    20:54 09.12.2025

  • 20 Хихихи

    27 0 Отговор

    До коментар #14 от "Психиатър":

    На бандерите ток не им требе. Всичко произведено от СССР да се затрие. Да стоят на свещи за романтика.

    Коментиран от #24

    20:54 09.12.2025

  • 21 Стоев

    29 0 Отговор
    Всичко се връща. Руските деца в Донецк и Луганск 8 години живяха по мазета и без ток, а тогава Порошенко, а след него и Зеленски злорадстваха и говореха, че така им се пада.

    20:56 09.12.2025

  • 22 Зеля

    22 0 Отговор
    Златното биде е поръчано, за Коледа ще дойде.

    20:56 09.12.2025

  • 23 Братчет,

    20 21 Отговор

    До коментар #19 от "Аксиома":

    Връщат се 30 руски срещу 1000украински. Съотношение 1:33 в полза на руснаците

    Коментиран от #35

    20:57 09.12.2025

  • 24 ха-ха

    17 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хихихи":

    Укрите тепърва ще стават още по-романтични ....!

    20:57 09.12.2025

  • 25 Вовкина

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А за Фукушима има ли ?

    20:59 09.12.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    15 0 Отговор
    Руснаците не могат да бомбардират атомните централи за това унищожават електропроводите и подстанциите. Без тях електроцентралите ще са принудени да спрат работа. А спрат ли веднъж, повторен пуск няма.

    20:59 09.12.2025

  • 27 куха ле..йко ,

    18 2 Отговор

    До коментар #19 от "Аксиома":

    От бандерите някой ,,върнал ,, ли се е от онези в чувалите ?! Смешник ...Наблягай на джумерките и не драскай щуротии , че и малките в селото ще ти се смеят !

    21:00 09.12.2025

  • 28 Хохо Бохо

    12 0 Отговор
    Кииф е територия, руска територия

    21:00 09.12.2025

  • 29 123456

    14 0 Отговор
    Зеления казал , че така им е добре ...ако може и другата половина да угасят , че им блести много от златната тоалетна и не могат да заспят

    21:02 09.12.2025

  • 30 Kaлпазанин

    12 0 Отговор
    Останалите 50% до сутринта ще бъдат спрени ,лошо е без ток ,по важното е че зеления евееин на топло

    21:02 09.12.2025

  • 31 Хи хи

    9 0 Отговор
    Тая нощ май и другата половина от тока ще замине....а малкия зеля се е свил в бункера на топло.

    21:03 09.12.2025

  • 32 В Париж съм

    8 0 Отговор
    Ще спим с Макрона и бабето на калъп, утре мека кифла за закуска и летя при Сърмъра. Цуни гуни, бело а вечерта езда. После към Брюксел, Урсито ме чака с камшика….уффф тежка седмица. Държавни дела и план за победата ще изготвим, нали съм държавна глава все пак. А, и Тръмпито ме вика на разпит ама другата седмица отивам…

    21:04 09.12.2025

  • 33 гръмовержецът

    7 0 Отговор
    До дни - и в цялата Украйна ще е така ! Ако само с това минат рамбовците зеляви ще е голямо чудо , но - всичко по реда си .

    21:05 09.12.2025

  • 34 az СВО Победа 80

    8 0 Отговор
    Накратко:

    1. Дефицитът в енергийната система на бивша Украйна достигна 4ГВт, т.е. колкото четири ядрени енергоблока по 1000 МВт.

    2. Украинската "Енергоатом" е принудена да изключи няколко ядрени енергоблока заради унищожените ел. подстанции.

    3. С продължаване на руските удари положението с липсата на ел. енергия в бивша Украйна само ще се влошава...

    21:06 09.12.2025

  • 35 Нямаш грам логика

    6 10 Отговор

    До коментар #23 от "Братчет,":

    Загубите нямат нищо общо с размяната на труповете. Украйна просто не прибира убитите рашисти или изгаря тези които са при тях. Къде да намерят толкова морги или хладилници при положение, че и тока им спира често заради бомбардировките?

    21:07 09.12.2025

  • 36 Джамбaза

    6 0 Отговор
    Не е проблем това, че 50% са без ток.
    Проблем е, че другите 50% имат ток по два часа на ден.

    21:10 09.12.2025

  • 37 Илашчук Зеленчук

    5 0 Отговор
    Браво братушки - така се действа !!!

    21:10 09.12.2025

  • 38 силвия Великова БНР

    3 0 Отговор
    Моя човек прасето ша оправи работата-гара Левски - Пази багажа

    21:11 09.12.2025

  • 39 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Нищо, мишките от Лондон, Париж и Берлин ще им доставят ток в чували,
    както доставят бЕлото на Zeления...

    21:20 09.12.2025

  • 40 Александър Харченко експерт в Украйна

    0 0 Отговор
    към енергетиката и директор на Център за енергийни изследвания. Според него още две или три големи атаки на Руската федерация срещу енергийната система на Украйна могат да се превърнат в критичен лимит. Украинската енергийна система може да се сблъска с необратими последици след няколко последващи масирани атаки. Свършват частите за ремонт и възстановяване на енергийната система. Няма зареждане и внос на нови компоненти, както и пари за купуването им. Според експерта, компаниите, отговорни за ремонта и възстановяването на електросъоръжения, всъщност нямат резерви за елиминиране на нови мащабни разрушения, всичките запаси са изразходени.

    21:22 09.12.2025

  • 41 евроGGGейски ценности

    0 0 Отговор
    УжасТ, направо им спряха тока.

    21:22 09.12.2025

  • 42 Вече цяла Украйна е с режим

    0 0 Отговор
    на тока. Графиците за прекъсвания на електрозахранването в Украйна на 10 декември ще бъдат в сила в цялата страна, е съобщило Укрэнерго тази вечер официално.

    21:23 09.12.2025

Новини по държави:
