По-сурови мерки за турските граждани, кандидатстващи за визи за Шенген

27 Февруари, 2026 12:46 865 7

  • шенген-
  • ес-
  • турция

Основната цел на мярката е да се предотврати практиката за придобиване на визи в страни, в които шансът турските граждани да бъдат одобрени е по-голям

По-сурови мерки за турските граждани, кандидатстващи за визи за Шенген - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На фона на значителното нарастване през последната година на броя на турските граждани, кандидатстващи за придобиване на визи за Шенгенското пространство, част от страните в Европа са затегнали мерките за контрол в опит да намалят риска от злоупотреби, пише турският в. „Сьозджю“, цитиран от БТА.

По данни на вестника страни като Италия и Унгария вече са въвели т.нар. „система за правилен контрол на използването (на визи)“ – регулация, задължаваща турските граждани, получили виза за съответните страни, да изпращат по имейл печатите от паспортите си в съответните консулства всеки път, когато се завръщат в Турция след пътуване в Шенгенското пространство.

Основната цел на мярката е да се предотврати практиката за придобиване на визи в страни, в които шансът турските граждани да бъдат одобрени е по-голям, и последващото им използване в други страни от Шенгенското пространство, отбелязва „Сьозджю“.

Според регулацията турските граждани, придобили виза от Италия или Унгария, засечени в друга страна, без да са влезли първо през държавата, която е одобрила кандидатурата им, ще подлежат на парична глоба и забрана за повторно кандидатстване по програмата. Срещу лицата, които при завръщането си в Турция не изпращат печатите, доказващи пристигането и напускането на съответната страна, ще бъдат предприемани „съответни правни мерки“, гласи още мярката.


Турция
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо въобще

    9 2 Отговор
    Се дават визи на турците....те не са европейци и да си седят при Ердоган а не да се намъкват при омразните им европейци.... Катар,Египет..
    ОАЕ...
    Там да ходят

    13:07 27.02.2026

  • 2 Пловдивчанин

    2 1 Отговор
    В центъра на Пловдив се препълни с Турски места за хранене. Надписите над заведенията си дори не ги превеждат на Български. Казват, че тук се чувствали у дома, и джамията в центъра допринасяла за това, била символична.

    13:33 27.02.2026

  • 3 Разберете това

    3 1 Отговор
    Така или иначе този път коли с турска регистрация не могат да влязат в страни от ЕС.

    13:36 27.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Каквото и да стане

    1 2 Отговор
    Турция си е държава, дето влиянието й в Европа е огромно заедно със САЩ. Сега е моментът Европа да се бори.

    13:41 27.02.2026

  • 6 Магарешки

    1 1 Отговор
    А Турумбуките нямат нужда от визи, те направо си имат гарантиран престой, пари, здравни, хотел, прехрана. Все неща които редовите граждани в социалистическия ЕС нямат, или са им ограничени до минимум.

    13:45 27.02.2026

  • 7 жжжж

    0 0 Отговор
    Миуслите нямат място в християнска Европа.

    14:11 27.02.2026

Новини по държави:
