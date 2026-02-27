Естонският премиер: Путин не може да спре войната в Украйна без риск за властта си

Кристен Михал, премиерът на Естония, заяви в ефира на англоезичната програма Europe Today на Euronews, че руският президент Владимир Путин просто „не може да си позволи“ да прекрати войната в Украйна, тъй като това би застрашило оставането му на власт, предава News.bg.
Михал обясни, че логиката на диктатурата определя продължаващата агресия на Москва, дори на фона на дипломатически усилия и преговори за мир. Според него въоръжените сили на Русия в момента включват „повече хора под оръжие, отколкото в началото на войната“ и ако конфликтът приключи, възниква въпросът „какво би правил Путин с тези сили?“.
„В Русия се прославя геройството. Ако той спре, той пада“, предупреди премиерът, като подчерта, че преждевременен мир без стабилни гаранции за сигурност може да доведе до нестабилност както вътре в Русия, така и в Европа.
Кристен Михал също призова Европейския съюз да отключи обещаните 90 милиарда евро помощ за Украйна и да увеличи инвестициите в отбраната, за да направи Европа по-солидарна и по-подготвена да се справя с геополитическите предизвикателства.
Коментарите на премиера идват на фона на продължаващия вече четвърта година конфликт между Русия и Украйна, както и усилията на западните столици да подкрепят Украйна както политически, така и военно, докато се търси устойчиво решение за края на войната.
1 Българин
11:56 27.02.2026
2 Българин
11:56 27.02.2026
3 Дориана
11:59 27.02.2026
4 Зевс
12:05 27.02.2026
5 Шопо
12:07 27.02.2026
6 Дон Корлеоне
12:08 27.02.2026
7 име
12:09 27.02.2026
8 аz СВО Победа 80
До коментар #5 от "Шопо":Когато Путин навърши 350 години ще превземе Донбас.🤣🤣🤣
,
12:09 27.02.2026
9 Може
12:10 27.02.2026
10 Някой
Което навежда на мисълта, че имат основания за войната - явно поведението на Украйна не е харесвано там.
12:10 27.02.2026
12 Щото пък
12:11 27.02.2026
13 Учуден
До коментар #7 от "име":Е как ще го забележиш като пета година се крие под земята.
От къде ви събират бе?
12:11 27.02.2026
14 Мишел
12:12 27.02.2026
16 демек
До коментар #5 от "Шопо":никога 😂
12:13 27.02.2026
17 СУРУСУИД
До коментар #11 от "т-п трол сopocоиден":То2а е Путлер номер 3.
12:13 27.02.2026
18 Мокър мишок
12:15 27.02.2026
19 Пак аз
12:15 27.02.2026
20 Същото важи и за...
Тя и затова постоянно папагали :
,,До последният Украинец...!"...!
12:16 27.02.2026
21 Е...БЪ
12:19 27.02.2026
22 Софиянец
12:22 27.02.2026
23 Мишел
12:23 27.02.2026
24 Смешник
12:24 27.02.2026
25 Ама и цяла Европа
12:24 27.02.2026
26 хмммм
12:25 27.02.2026
27 Тихо бе πръдляк!
До коментар #24 от "Смешник":Не си компетентен.
12:26 27.02.2026
28 Руската пропаганда
До коментар #25 от "Ама и цяла Европа":Има за цел само глупаците.
12:27 27.02.2026
29 Смешник
До коментар #14 от "Мишел":Ами от самото начало точно това е целта на Сво сваляне на фашиския режим в Киев и установяване на проруско власт
12:28 27.02.2026
30 Дембо
До коментар #3 от "Дориана":Да започнем от тук: Кой е агресора в тази война.
12:31 27.02.2026
31 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ
12:31 27.02.2026
32 Пешо
До коментар #7 от "име":Войната започна с влизането на русия в Украйна. Ти полуидиот ли си?
12:35 27.02.2026
33 Българин
До коментар #1 от "Българин":Русия не може да спре воюва, защото като спре, от другата страна продължават с терористипни действия.
Въпросът е, кой вкара Украйна в тази баталия?
12:46 27.02.2026