Естонският премиер: Путин не може да спре войната в Украйна без риск за властта си
  Тема: Украйна

27 Февруари, 2026 11:54 788 33

  • украйна-
  • владимир путин-
  • война-
  • путин-
  • властта-
  • естония-
  • премиер-
  • кристен михал

Кристен Михал призова ЕС за повече подкрепа към Украйна и инвестиции в отбраната

Естонският премиер: Путин не може да спре войната в Украйна без риск за властта си - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кристен Михал, премиерът на Естония, заяви в ефира на англоезичната програма Europe Today на Euronews, че руският президент Владимир Путин просто „не може да си позволи“ да прекрати войната в Украйна, тъй като това би застрашило оставането му на власт, предава News.bg.

Михал обясни, че логиката на диктатурата определя продължаващата агресия на Москва, дори на фона на дипломатически усилия и преговори за мир. Според него въоръжените сили на Русия в момента включват „повече хора под оръжие, отколкото в началото на войната“ и ако конфликтът приключи, възниква въпросът „какво би правил Путин с тези сили?“.

„В Русия се прославя геройството. Ако той спре, той пада“, предупреди премиерът, като подчерта, че преждевременен мир без стабилни гаранции за сигурност може да доведе до нестабилност както вътре в Русия, така и в Европа.

Кристен Михал също призова Европейския съюз да отключи обещаните 90 милиарда евро помощ за Украйна и да увеличи инвестициите в отбраната, за да направи Европа по-солидарна и по-подготвена да се справя с геополитическите предизвикателства.

Коментарите на премиера идват на фона на продължаващия вече четвърта година конфликт между Русия и Украйна, както и усилията на западните столици да подкрепят Украйна както политически, така и военно, докато се търси устойчиво решение за края на войната.


Оценка 2.6 от 25 гласа.
Оценка 2.6 от 25 гласа.
  • 1 Българин

    9 17 Отговор
    Хаяско ще виси на Червения площад .

    Коментиран от #15, #33

    11:56 27.02.2026

  • 2 Българин

    9 18 Отговор
    Руснаците са нямали толкова глупав цар!

    11:56 27.02.2026

  • 3 Дориана

    18 7 Отговор
    Много глупаво разсъждение. Войната, която подклаждат Европейските лидери не само, че няма да спре, тя се разраства до Световна и завършва с унищожението на Европа.

    Коментиран от #30

    11:59 27.02.2026

  • 4 Зевс

    20 4 Отговор
    Сменете Путин със Зеленски и статията става вярна ;)

    12:05 27.02.2026

  • 5 Шопо

    11 6 Отговор
    Бойните действия ще приключат когато целите на СВО бъдат постигнати.

    Коментиран от #8, #16

    12:07 27.02.2026

  • 6 Дон Корлеоне

    6 10 Отговор
    Ако я спре Хаяско веднага ще умира.

    Коментиран от #11

    12:08 27.02.2026

  • 7 име

    12 6 Отговор
    Не съм забелязъл Путин да ходи по света да проси пари, да се цие в гърдите с поредния план за победа (очевидно колко са успешни предишните), или да моли за справедлив мир. Явно киевската хунта и евроатлантиците забравят, че "борбата" започна с цел " нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до циврени за "достойна денацификация".

    Коментиран от #13, #32

    12:09 27.02.2026

  • 8 аz СВО Победа 80

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Когато Путин навърши 350 години ще превземе Донбас.🤣🤣🤣
    ,

    12:09 27.02.2026

  • 9 Може

    6 3 Отговор
    Като въведе кодовете от ядреното куфарче и всички войни ще спрат внезапно.

    12:10 27.02.2026

  • 10 Някой

    9 3 Отговор
    Ако това твърдение е вярно, то следва, че мнозинството руснаци (и политици) са за тази война. И няма значение дали е Путин на власт, те пак ще искат да я водят.
    Което навежда на мисълта, че имат основания за войната - явно поведението на Украйна не е харесвано там.

    12:10 27.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Щото пък

    9 2 Отговор
    Зеленски може да я спре, без да рискува, нали?

    12:11 27.02.2026

  • 13 Учуден

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Е как ще го забележиш като пета година се крие под земята.
    От къде ви събират бе?

    12:11 27.02.2026

  • 14 Мишел

    5 6 Отговор
    "Путин не може да сложи край на войната с Украйна. Путин отдавна е разбрал, че Русия няма как да постигне целта си в Украйна - смяна на прозападната власт в Украйна с проруска и всичко, различно от това е равносилно на загуба. Всеки път, когато Русия е губела война, е имало въстания и революции. Путин познава добре руската история. Истинската руска история, а не тази, която е измислена за учебниците на руските ученици. Путин е съвсем наясно с опасността за себе си. И точно затова не може да спре войната, преди да поставил проруско правителство в Украйна."

    Коментиран от #29

    12:12 27.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 демек

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    никога 😂

    12:13 27.02.2026

  • 17 СУРУСУИД

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "т-п трол сopocоиден":

    То2а е Путлер номер 3.

    12:13 27.02.2026

  • 18 Мокър мишок

    10 2 Отговор
    Ако твърдението ти е истина, то Путин нямаше да започне СВО. Намираме се на махленски приказки, а не на нивото на дипломацията.

    12:15 27.02.2026

  • 19 Пак аз

    3 5 Отговор
    До Ленин има бая място за още един.Той и путлер е дребен и ще се съберат.Ако не могат да ги наместят ще ги обърнат на една страна един срещу друг.

    12:15 27.02.2026

  • 20 Същото важи и за...

    9 4 Отговор
    ...вашата естонка-Кая Калас...!
    Тя и затова постоянно папагали :
    ,,До последният Украинец...!"...!

    12:16 27.02.2026

  • 21 Е...БЪ

    3 1 Отговор
    Комунисти.

    12:19 27.02.2026

  • 22 Софиянец

    7 4 Отговор
    По-скоро наркомана Зеля, както и цялата ефро фашистки клика няма да запазят властта си при евентуален мир в 404 😂

    12:22 27.02.2026

  • 23 Мишел

    3 6 Отговор
    "Руски Z-блогъри - Русия е слаба и не може без промяна. Четири години война са чудовищно дълго и обезсърчително време. Тези резултати са крайно разочароващи и унизителни- за четири години загубихме страната си и сега живеем в друга, която все още се казва Русия, разположена на същото място, но... е различна страна". Тези думи са на Никита Третяков - един от т.нар. Z-военни кореспонденти, който е мобилизиран като десантчик в руските ВВС и участва във войната в Украйна. "Нашата страна е, преди всичко, образ, който пазим в главите и сърцата си, но няма нищо общо с това, което ни предствят и което е реално. Русия вече не може да съществува в този й вид, трябва фундаментална промяна. "

    12:23 27.02.2026

  • 24 Смешник

    8 3 Отговор
    Тоя е много отворен да коментира Путин Да коментира по добре собствената си страна Доскоро бяха руска губерния а сега са много отворени

    Коментиран от #27

    12:24 27.02.2026

  • 25 Ама и цяла Европа

    8 4 Отговор
    е вече така. Прекалено много пари и оръжия загубиха, прекалено много се впрегнаха в разни лъжи и ако спре войната, тези веднага ще изчезнат от властта. А те НЕ искат. За това ще продължават с войната сляпо, даже и атомна война да предизвикат!

    Коментиран от #28

    12:24 27.02.2026

  • 26 хмммм

    7 3 Отговор
    Рискът е за вашата власт!

    12:25 27.02.2026

  • 27 Тихо бе πръдляк!

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Смешник":

    Не си компетентен.

    12:26 27.02.2026

  • 28 Руската пропаганда

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Ама и цяла Европа":

    Има за цел само глупаците.

    12:27 27.02.2026

  • 29 Смешник

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел":

    Ами от самото начало точно това е целта на Сво сваляне на фашиския режим в Киев и установяване на проруско власт

    12:28 27.02.2026

  • 30 Дембо

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Да започнем от тук: Кой е агресора в тази война.

    12:31 27.02.2026

  • 31 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    4 7 Отговор
    Ботокса със срамното име и дървени токчета 47см не е излизал от бункера с кал вече два месеца,говори се за потресаващи количества с чемодани пълни с кафява паста дето е нацвъкал,извозвали ги били с газки....😂😂😂😂

    12:31 27.02.2026

  • 32 Пешо

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Войната започна с влизането на русия в Украйна. Ти полуидиот ли си?

    12:35 27.02.2026

  • 33 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Русия не може да спре воюва, защото като спре, от другата страна продължават с терористипни действия.
    Въпросът е, кой вкара Украйна в тази баталия?

    12:46 27.02.2026

