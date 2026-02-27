Естонският премиер: Путин не може да спре войната в Украйна без риск за властта си

Кристен Михал, премиерът на Естония, заяви в ефира на англоезичната програма Europe Today на Euronews, че руският президент Владимир Путин просто „не може да си позволи“ да прекрати войната в Украйна, тъй като това би застрашило оставането му на власт, предава News.bg.

Михал обясни, че логиката на диктатурата определя продължаващата агресия на Москва, дори на фона на дипломатически усилия и преговори за мир. Според него въоръжените сили на Русия в момента включват „повече хора под оръжие, отколкото в началото на войната“ и ако конфликтът приключи, възниква въпросът „какво би правил Путин с тези сили?“.

„В Русия се прославя геройството. Ако той спре, той пада“, предупреди премиерът, като подчерта, че преждевременен мир без стабилни гаранции за сигурност може да доведе до нестабилност както вътре в Русия, така и в Европа.

Кристен Михал също призова Европейския съюз да отключи обещаните 90 милиарда евро помощ за Украйна и да увеличи инвестициите в отбраната, за да направи Европа по-солидарна и по-подготвена да се справя с геополитическите предизвикателства.

Коментарите на премиера идват на фона на продължаващия вече четвърта година конфликт между Русия и Украйна, както и усилията на западните столици да подкрепят Украйна както политически, така и военно, докато се търси устойчиво решение за края на войната.