"Открита война" между Афганистан и Пакистан?

27 Февруари, 2026 12:11 757 3

Конфликтът между Пакистан и Афганистан заплашва да ескалира. В отговор на афганистанските нападения пакистанската армия бомбардира военни цели в съседната държава.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Военновъздушните сили на Пакистан атакуваха през нощта военни съоръжения в Афганистан, бомбардирани бяха и цели в столицата Кабул, както и в провинциите Кандахар и Пакта.

Афганистанското правителство съобщи, че 55 пакистански и осем афганистански войници са били убити. 19 пакистански военни пункта и две военни бази са били разрушени. Пакистан от своя страна обяви, че са били убити двама пакистански войници и най-малко 133 афганистански бойци. Освен това били поразени 27 афганистански позиции. Тази сведения не подлежат на проверка.

Преди това Афганистан атакува пакистански позиции по продължението на оспорваната граница. Стигнало се е до завземането на някои от тях, информира АРД.

Министърът на отбраната говори за "открита война"

Президентът на Пакистан Асиф Али Зардари написа в платформата Х, че реакцията на пакистанските части е била всеобхватна и решителна. Страната му нямало да направи отстъпки по отношение на мира и териториалния интегритет.

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф дори спомена "открита война". В пост в Х той написа: "Нашето търпение се изчерпва. Сега ще водим открита война срещу вас. Сега ще пламне огън".

Отношенията са много влошени

Пакистанското правителство обвинява радикалните ислямски талибани, че не предприемат нищо срещу военните групировки, които извършват нападения от Афганистан срещу съседната държава.

В края на миналата седмица Пакистан атакува позиции в Афганистан, припомня АРД. По данни на ООН, при въздушните нападения са били убити 13 цивилни граждани, седем души са били ранени. Говорителят на талибаните Сабиулах Муджахид определи последвалите атаки от Пакистан като контраофанзива.

Отношенията между Афганистан и Пакистан напоследък са много влошени, отбелязва германската обществена медия. Тя припомня, че през септември имаше престрелки, а мирните преговори с посредничеството на Катар и Турция не доведоха до трайно решение на конфликта.


Германия
