Украински пилоти се обучават във Франция за изтребители Mirage 2000

Украински пилоти се обучават във Франция за изтребители Mirage 2000

27 Февруари, 2026 11:47 539 22

Париж предоставя самолети и рекордно количество управляеми бомби като част от помощта за Украйна

Украински пилоти се обучават във Франция за изтребители Mirage 2000 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Украйна обучава пилоти във Франция за управлението на изтребители Dassault Mirage 2000, съобщава Униан. Според изданието трима украински пилоти преминават инструктаж, тъй като се очаква страната да получи този модел самолети като част от военната помощ на Париж във войната срещу Русия, предава Фокус.

Dassault Mirage 2000 е френски многоцелеви изтребител, разработен през 1970 г., който е основен боен самолет на Френските ВВС.

До момента украинската армия е получила три самолета Mirage 2000, като се очакват още два през пролетта.

Паралелно с това Франция е предоставила и рекордно количество управляеми авиационни бомби AASM Hammer, които допълнително укрепват въздушните способности на украинските ВВС.


Франция
  • 1 Българин

    7 11 Отговор
    Русия ще бъде унижена !

    Коментиран от #6, #14

    11:48 27.02.2026

  • 2 Българин

    7 11 Отговор
    Украинското знаме ще се вее над Кремъл !

    11:50 27.02.2026

  • 3 Отреазвяващ

    7 4 Отговор
    Колко ще се върнат?От Франция?

    Коментиран от #10

    11:51 27.02.2026

  • 4 Пич

    5 3 Отговор
    И....... колко френски самолета супурдусАха...?!

    11:52 27.02.2026

  • 5 Лопата Орешник

    8 5 Отговор
    Ефките свършиха! Оказаха се мираж! Сега да минем на следващия Мираж?

    Коментиран от #19

    11:52 27.02.2026

  • 6 Лопата Орешник

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    А 404 унищожена! Надявам се да правиш разлика!!

    Коментиран от #15, #16

    11:53 27.02.2026

  • 7 Анонимен

    9 4 Отговор
    Абе докога ще я спонсорират или по-точно спонсорираМЕ тая загубена кауза?

    Коментиран от #13

    11:57 27.02.2026

  • 8 Oня с коня

    2 2 Отговор
    Що питаш,след като тебе не те питат?

    12:07 27.02.2026

  • 9 Някой

    3 6 Отговор
    Иделано - руските пилоти на Су-35 ще имат спаринг партньори в реални условия. Ще е като да стреляш с пушка по тромави летящи патици...
    Но нека! Щом французите ги влече...

    Коментиран от #12

    12:13 27.02.2026

  • 10 Хи хи хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Отреазвяващ":

    Колкото са отишли,изтрезвяващия! Украинците не са рашани!

    12:13 27.02.2026

  • 11 варна

    6 4 Отговор
    след войната украинската армия ще е най-силната в Европа

    12:13 27.02.2026

  • 12 Прудльооо

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    На тебе какво ти разбира шамндурата от военни самолети?? Ти едва ли и Миг си виждал,другар

    12:15 27.02.2026

  • 13 Сельооо

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Докато приключи с поражение за Русия!

    12:18 27.02.2026

  • 14 Друг българин

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Амин братко, чул те господ!

    12:20 27.02.2026

  • 15 Сульо красний

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    Ти по далече от пъпа си можеш ли да видиш?

    12:21 27.02.2026

  • 16 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    Кога бре подлога свръх неумна?????!!!🤣🤣🤣🤣🤣

    12:21 27.02.2026

  • 17 Задунайски празнокарпузник

    3 0 Отговор
    Да ама от тассъ сказаха,че просията е наела опушени пилоти от африката за още по тайния и нов пак Фа Су- 93 Фантазия без аналог в най цялото мире, церия фащ бил треперил и Зеленски бил избягал веднага в Конго!!

    12:26 27.02.2026

  • 18 Историк

    1 2 Отговор
    Вероятно ги учат как да катапултират.

    12:44 27.02.2026

  • 19 Сульо красний

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    Украинците не искат руски ламарини и тенекии! Май като че ли никой не ги иска.Що така?

    12:44 27.02.2026

  • 20 Анонимен

    1 0 Отговор
    Наистина ли те устройва парите от данъците ти да отиват за конфликт между две чужди държави?

    Наистина ли вярваш, че Украйна има минимален шанс за победа?

    Да не би да си украинец?!

    12:47 27.02.2026

  • 21 Анонимен

    0 0 Отговор
    Горният ми коментар е до коментар 13 с името "Сельо".

    12:50 27.02.2026

  • 22 Това е добра новина

    0 0 Отговор
    ...за руските пилоти,зенитчици и ракетччици,че ще се упражняват и повишават уменията по стрелба по всякакви евроатлантически цели...

    12:50 27.02.2026

