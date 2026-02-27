Украински пилоти се обучават във Франция за изтребители Mirage 2000

Украйна обучава пилоти във Франция за управлението на изтребители Dassault Mirage 2000, съобщава Униан. Според изданието трима украински пилоти преминават инструктаж, тъй като се очаква страната да получи този модел самолети като част от военната помощ на Париж във войната срещу Русия, предава Фокус.

Dassault Mirage 2000 е френски многоцелеви изтребител, разработен през 1970 г., който е основен боен самолет на Френските ВВС.

До момента украинската армия е получила три самолета Mirage 2000, като се очакват още два през пролетта.

Паралелно с това Франция е предоставила и рекордно количество управляеми авиационни бомби AASM Hammer, които допълнително укрепват въздушните способности на украинските ВВС.