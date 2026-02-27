Американското посолство в Йерусалим с нови мерки за сигурност

Съединените щати дадоха разрешение на част от служителите на посолството си в Израел, както и на членовете на техните семейства, да напуснат страната поради нарастващи опасения от военна ескалация с Иран. Това съобщи американското посолство в Йерусалим, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.

Мярката представлява т.нар. „разрешено напускане“ (authorized departure), което позволява на служителите, които не изпълняват критични функции, сами да решат дали да останат или да се изтеглят. От дипломатическата мисия не посочват конкретните рискове за сигурността, довели до предприемането на тази стъпка.

Това решение е по-умерено в сравнение със „задължителното напускане“, въведено по-рано през седмицата за част от персонала на американското посолство в Бейрут.

Развитието идва на фона на засилено военно присъствие на САЩ в Близкия изток и продължаващи преговори с Иран относно ядрената програма на Ислямската република. Последният кръг от разговори приключи в четвъртък без видим напредък.

Техеран предупреди, че ще атакува американски бази в региона, ако стане обект на военен удар. Подобна ескалация би могла да въвлече и Израел. Двете държави вече влязоха в пряк военен сблъсък по-рано тази година в рамките на 12-дневен конфликт.

На фона на повишеното напрежение и други страни започнаха да изтеглят членовете на семействата на дипломатическия си персонал и несъществения състав от определени локации в Близкия изток, както и да препоръчват на своите граждани да избягват пътувания до Иран.