Новини
Свят »
Израел »
Американското посолство в Йерусалим с нови мерки за сигурност

Американското посолство в Йерусалим с нови мерки за сигурност

27 Февруари, 2026 12:50, обновена 27 Февруари, 2026 12:52 624 4

  • йерусалим-
  • израел-
  • американско посолство-
  • мерки за сигурност

Решението идва на фона на напрежение с Иран и засилено военно присъствие в региона

Американското посолство в Йерусалим с нови мерки за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати дадоха разрешение на част от служителите на посолството си в Израел, както и на членовете на техните семейства, да напуснат страната поради нарастващи опасения от военна ескалация с Иран. Това съобщи американското посолство в Йерусалим, цитирано от Ройтерс, предава News.bg.

Мярката представлява т.нар. „разрешено напускане“ (authorized departure), което позволява на служителите, които не изпълняват критични функции, сами да решат дали да останат или да се изтеглят. От дипломатическата мисия не посочват конкретните рискове за сигурността, довели до предприемането на тази стъпка.

Това решение е по-умерено в сравнение със „задължителното напускане“, въведено по-рано през седмицата за част от персонала на американското посолство в Бейрут.

Развитието идва на фона на засилено военно присъствие на САЩ в Близкия изток и продължаващи преговори с Иран относно ядрената програма на Ислямската република. Последният кръг от разговори приключи в четвъртък без видим напредък.

Техеран предупреди, че ще атакува американски бази в региона, ако стане обект на военен удар. Подобна ескалация би могла да въвлече и Израел. Двете държави вече влязоха в пряк военен сблъсък по-рано тази година в рамките на 12-дневен конфликт.

На фона на повишеното напрежение и други страни започнаха да изтеглят членовете на семействата на дипломатическия си персонал и несъществения състав от определени локации в Близкия изток, както и да препоръчват на своите граждани да избягват пътувания до Иран.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 времето

    1 1 Отговор
    "по рано тази година"

    12:59 27.02.2026

  • 2 Хехе

    4 2 Отговор
    Ако лудото дони започне война срещу Иран, това посолство, както всички останали в Близкия изток ще бъдат изтърбушени от свръхзвукови ракети. Израел ще бъда преправян наново незнайно докога и дали изобщо...

    13:14 27.02.2026

  • 3 Кую

    2 1 Отговор
    И там са преляли кенефите.

    13:22 27.02.2026

  • 4 Заека

    1 0 Отговор
    Гладен съм.

    13:34 27.02.2026