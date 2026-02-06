Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Киев настоява за решение за членство в ЕС до 2027 г.
  Тема: Украйна

Киев настоява за решение за членство в ЕС до 2027 г.

6 Февруари, 2026 07:48 1 738 73

  • украйна-
  • членство-
  • европейски съюз

Киев заявява готовност за пълни преговори за европейска интеграция още през първата половина на годината

Киев настоява за решение за членство в ЕС до 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна разчита през 2027 г. да бъде взето ясно политическо решение за присъединяването ѝ към Европейския съюз. Това заяви заместник-ръководителят на кабинета на украинския президент Игор Жовква, цитиран от „Европейская правда“, предава News.bg.

Изявлението беше направено след среща с делегация на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент (SEDE), оглавявана от Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По думите на Жовква Украйна ще бъде напълно подготвена за започване на преговори за европейска интеграция още през първата половина на настоящата година.

Той подчерта, че членството на Украйна в ЕС е ключов елемент за бъдещите гаранции за сигурност не само на страната, но и на цяла Европа. Именно поради това, според него, е необходимо ясно и навременно политическо решение за присъединяването на Украйна към Съюза до 2027 г.


Украйна
Оценка 2.4 от 64 гласа.
Оценка 2.4 от 64 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    70 5 Отговор
    Киев настоявал...?! Че Зелю вече и колумбийците на го бръснат за слива , защото Тръмп нареди да му спрат белото !!!

    07:51 06.02.2026

  • 3 Фройд

    59 3 Отговор
    Я чиба бе !!!

    Коментиран от #64

    07:52 06.02.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    68 3 Отговор
    Да се смееш ли или да плачеш?
    Наглите фашисти настоявали...

    Коментиран от #65

    07:53 06.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ццц

    53 3 Отговор
    А така. Настоявай Киев, сега му е момента. Докато фон Тъпон е на поста, няма да има какво да ви кажат за корупцията, че ще е неловко.

    07:57 06.02.2026

  • 7 КОЛЬО ПАРЪМА

    52 4 Отговор
    Вас никога няма дави вземем бе укри долни наркоман забрави

    07:58 06.02.2026

  • 8 жик так

    73 4 Отговор
    Най корумпираната държава , с най разбитата икономика , с разрушена инфраструктура , във състояние на война ....напълно подготвена за влизане в Ес ??!
    А Турция я мотаят 30 години !!!

    Коментиран от #14

    08:02 06.02.2026

  • 9 Ха ха ха ха

    47 3 Отговор
    А корупцията как е? Всичко точно?

    08:04 06.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    48 3 Отговор
    Киев НАСТОЯВА за членство в ЕС до 2027, а ние се МОЛИХМЕ 20 години, а Турция половин век.

    08:07 06.02.2026

  • 13 истината

    40 4 Отговор
    Парадоксът в Украйна е, че за Володимир Зеленски военното поражение става по-безопасно от дипломатическия компромис, пише Тед Снайдъри.

    Критиките му към лидерите на ЕС са прелюдия към прехвърляне на вината върху Запада, за да избегне гнева на собствените си граждани.

    Коментиран от #47

    08:07 06.02.2026

  • 14 Урсул фон дер Бандер

    30 3 Отговор

    До коментар #8 от "жик так":

    Турция отдавна не се натиска да влиза в ес

    Коментиран от #17

    08:07 06.02.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    49 3 Отговор
    Приемането на Украйна в ЕС е подигравка с всички останали държави , като България, които трябваше да отговарят на сума ти критерии при приемането. Украйна е държава на системи, задлъжняла до шия, крепи се на подаяния и за възстановяването и ще са нужни трилиони. Откъде ще дойдат. Ами от джоба на всички данъкоплатци от ЕС. Правилно Унгария отказва. Кой каквото е забъркал, да си го сърба.

    Коментиран от #46, #66

    08:10 06.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    37 5 Отговор

    До коментар #14 от "Урсул фон дер Бандер":

    Турците са умен и работлив народ. Оправят си своята страна. Как си представяте акушерката да командори Ердоган?

    Коментиран от #41, #69

    08:11 06.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 любопитен

    32 4 Отговор
    а ще си затворат ли АЕЦ-те за да влезнат в Юропата или Путин ще им ги затвори?

    Коментиран от #63

    08:13 06.02.2026

  • 20 Карго 200

    6 20 Отговор
    11 воини сме водили с русия,в случай,че е необходимо ще ги направим дузина,каза султана Реджеп Тайп

    Коментиран от #26, #34, #59

    08:20 06.02.2026

  • 21 Факти

    12 3 Отговор
    Киев настоява за решение за членство в ЕССР до 2027 г.

    08:22 06.02.2026

  • 22 Копейка

    9 11 Отговор
    Взеха ни левъ! Последната битка за България!
    Ша се беся!

    Коментиран от #23, #70

    08:23 06.02.2026

  • 23 Ходи

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Копейка":

    пазарувай с леврото !

    08:26 06.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да ама

    20 3 Отговор
    Това е Абсурдно! НЕ на Украйна в ЕС!

    08:27 06.02.2026

  • 26 !!!

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Карго 200":

    12 са войните.
    Сега има атом,-като се отчете,че Турция няма атомна бомба Има американски на нейната територията.

    08:29 06.02.2026

  • 27 Една мисъл не ми дава мира

    2 17 Отговор
    Защо копейките каквото кажат винаги става обратното?

    Коментиран от #29

    08:30 06.02.2026

  • 28 Запознат

    15 3 Отговор
    "Киев настоява за решение за членство в ЕС до 2027 г."

    Киев не е никакъв че да настоява пък зеления още по-малко защото той не е президент от доста време а е "ухилянт" който се скатава от мобилизацията.

    08:31 06.02.2026

  • 29 Зевзек

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Аха аз помня че копейките още 2022 казаха че Русия до 3 месеца щяла да фалира и да се разпадне - ето не познаха.

    08:32 06.02.2026

  • 30 Мухаа ха!

    11 2 Отговор
    Няма да ви мине номера ,със сигурност измислен от ингилиза.Приемането в ЕС,след това задължително влизане в Отанчо.Ако наистина искате руснака да спре танковете си,до границата със шляхтата - пробвайте!

    08:32 06.02.2026

  • 31 Хи хи

    13 2 Отговор
    Решение ще има - урките няма да се присъединят !! Много държави ще гласуват ПРОТИВ, включително и ние, с победителя на бъдещите избори Румен Радев !! урките ще видят ЕС през мнооооого крив макарон !!!

    08:33 06.02.2026

  • 32 Т.КОЛЕВ

    9 2 Отговор
    ДО ТОГАВА УКРАЙНА НЯМА ДА ИМА.ВСИЧКО ЩЕ Е ПОД РУСКИ КОНТРОЛ. УКРСЙНСКИТЕ ПОЛИТИЦИ МНОГО ЗГЛУПИХА И СЕГА ПРОДЪЛЖАВАТ. НЯМА ДА ИМА УКРАЙНА.

    08:34 06.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Историк

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Карго 200":

    Е така де никога не е късно проливите да станат руски - османската империя е била много по-голяма от Русия ама сега Русия е много по голяма от Турция след 11 войни.

    08:35 06.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Зевзек

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":

    "щото винаги ще го получи"

    Както получи Крим и Донбас ли?

    08:38 06.02.2026

  • 38 маке..

    6 3 Отговор
    За какво им е на бандерците да одат при урсулците,те и без това кушат жлътото на зеления мухал,а да питат бг-тата като са у юръп зоната защо още са у weцето на двамата плондери и кльопать от жлътото им яко яко

    Коментиран от #67

    08:39 06.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Търновец

    8 2 Отговор
    Украйна никога не е била част от Европа - културно политически икономически а част от Южна Украйна и Крим бяха в Отоманската империя и примерно Кримските татари бяха острието на Тюркяните при тяхната атака срещу Християнска Виена 1683 - след отказа на Людовик да приеме Исляма Тюркяните избиха над 25000 жени деца и стари хора край Виена. Украйна на Зеленски и Кличко - това възродената Отоманска империя многокултурна и глобализирана с претенции за властови център на ЕС. Никога Украйна в ЕС

    08:41 06.02.2026

  • 41 Търновец

    1 8 Отговор

    До коментар #17 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    В Турция няма Руски олигарси и крадлива Руска мафия и няма Лукойл

    Коментиран от #44, #60

    08:43 06.02.2026

  • 42 Помнещ

    7 2 Отговор
    "Киев настоява за решение за членство в ЕС до 2027 г."

    Аз помня и че Киев настояваше и за членство в НАТО ама като гледам колко им се получи за там та си правя изводи и за ЕС

    08:45 06.02.2026

  • 43 ами

    8 1 Отговор
    ха ха ха - европа да приготви торбите с парите и да си поправи плана за бюджет - в него трябва да има една точка - финансова издръжка на украина и нейната 800 000 дна армия

    Коментиран от #48

    08:46 06.02.2026

  • 44 Учуден

    8 2 Отговор

    До коментар #41 от "Търновец":

    Що бе Урсула и Кая "руски олигарси" ли са че затриха Европа. Ех как пък все руснаците са виновни на нашите продажни евроатлантици за всичко - даже и за кафявото в гащите им.

    08:48 06.02.2026

  • 45 СЛОНА

    6 1 Отговор
    НИКОГА!!!
    ТОВА ЩЕ Е НАЧАЛОТО НА ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА!!!

    08:49 06.02.2026

  • 46 Малко бъркаш

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    България също не бе изпълнила критериите! Дори не и позволиха референдум!

    Кодоша ще е, ако Русия предложи след подисването на мир, Украйна да проведе референдум за присъединяването към ЕССР! Ще стане интересно!

    08:49 06.02.2026

  • 47 Орк

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "истината":

    Така ще и бъде. Политическо украинство винаги слага своята вина на другия. След това следва отмъщтение. Голодомори, холокости... Всичко ще се ви върне от тая "благодарна" нация.

    08:50 06.02.2026

  • 48 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "ами":

    "европа да приготви торбите с парите"

    Да приготви ама като е фалирала и няма - те 100 милиарда не могат да съберат тях си да въоръжат пък за зеления от къде ще вземат - нали ужким гласуваха 90 милиарда за него ама нищо не са дали.

    08:51 06.02.2026

  • 49 Пенчо

    3 1 Отговор
    Малко фашисти в европата, че и още да дойдат!

    08:52 06.02.2026

  • 50 ТОЧЕН ТЪРНОВЕЦ

    5 1 Отговор
    Но те той зельо наркоклоунчето знае само да проси а сега и да настоява ултиматуми да дава. Вчера искаше армия тяхна но да я издържа Европа. Наглост недостойно унижение. ТОВА СА ОКРАНЯНО. пиша винаги такива са на 90%. Живял съм покрай такива.ПОЗНАВАМ ГИ. ТЕ ЧУЖДОТО НЕ ЗАЧИТАТ. И СЛЕД ИЗБРОЕНИТЕ ПО ГОРЕ НЕЩА ТЯХНАТА ПРОСИЯ ПРЕДПОЛАГАМ, ДАНО НЯКОЙ ТЕХНИ ПОДДРЪЖНИЦИ ДА СИ ЗАМИСЛЯТ.

    08:55 06.02.2026

  • 51 Аз пък

    6 1 Отговор
    Настоявам да съм милионер до март! Нека видим, кое ще е първо.

    08:58 06.02.2026

  • 52 Чики-Рики

    7 1 Отговор
    Тези май изобщо не са добре!

    08:58 06.02.2026

  • 53 Перо

    9 2 Отговор
    Тия примати си мислят, че това членство може да падне от небето и ЕС да им плати разрушенията от провокираната война! Да, ама НЕ!

    08:58 06.02.2026

  • 54 бай Дончо съм

    6 0 Отговор
    Аз не съм съгласен защото редкоземните метали са мои а земята си е на Блек Рок и Монсанто - как така ще става част ЕС - май втора Гренландия ви се иска.

    09:02 06.02.2026

  • 55 Зевзек

    7 0 Отговор
    "Киев настоява за решение за членство в ЕС до 2027 г."

    Не се притеснявайте, той Макрон тъкмо за това праща представители да преговарят с Путин - тъкмо за вашето членство в ЕС ама ги праща тайно защото иска да ви изненада и още тази година да ви приемат.

    09:05 06.02.2026

  • 56 Инна

    3 0 Отговор
    "Така хлебарката стана победител, а горите и нивите господар" - цитат от приказката "хлебарка" от Корней Иванович Чуковски

    09:06 06.02.2026

  • 57 отекчен

    1 0 Отговор
    направо исплискаха маслото

    09:07 06.02.2026

  • 58 РРРРРРР

    4 2 Отговор
    И аз настоявам Членството ми да стане 27 сантиметра но неби.

    09:15 06.02.2026

  • 59 АБВ

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Карго 200":

    "11 воини сме водили с русия,в случай,че е необходимо ще ги направим дузина,каза султана Реджеп Тайп"

    Вземи и чети история, бе ! Руско-турските войни са 13 /тринадесет/. Турция печели савостоятелно само войната от 1710 – 1713 г. и е "пришита" към победителите в Кримската и Първата световна. Всички останали войни завършват с поражение за Турция.

    09:26 06.02.2026

  • 60 АБВ

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Търновец":

    "41 Търновец
    До коментар 17 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":
    В Турция няма Руски олигарси и крадлива Руска мафия и няма Лукойл"

    Мноого грешиш. В Турция има повече руски инвестиции, отколкото са всички чуждестранни инвестиции в България.

    09:31 06.02.2026

  • 61 КРАТКО

    1 0 Отговор
    АМ ЧИ ЩО НЕ СИ Е...... МА.......А

    10:04 06.02.2026

  • 62 Ама...

    1 0 Отговор
    ....Зельо не бързай златен , до 2027г., ЕС няма да съществува...както и окрайнината също.

    10:13 06.02.2026

  • 63 Поправка

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "любопитен":

    Което не успее Путин ,зелените от есес ще затворят

    10:20 06.02.2026

  • 64 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фройд":

    Путин какво е направил че му държиш такъв тон ?

    10:24 06.02.2026

  • 65 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .НЕ СПОРИ А ЧЕТИ !!!

    10:28 06.02.2026

  • 66 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":

    Рашистите вън,от БГ сайтове!

    10:31 06.02.2026

  • 67 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #38 от "маке..":

    До кой клас си ходил на училище ?

    Коментиран от #71

    10:37 06.02.2026

  • 68 дядо поп

    3 1 Отговор
    Всяка страна членка на ЕС и уважаваща себе си , веднага трябва да напусне съюза след приемането на Украйна.

    10:41 06.02.2026

  • 69 ганю

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    там в турция
    г-жа миндер не върви
    или главата в кошницата и на султана

    11:33 06.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 АВЕ ЛУКА

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Лука":

    АВЕ НЯААА ДА СТАНЕ ТВОЙТА ВЕ ДЕ....БИЛ
    АВЕ СТААТЕ СЕ ПО МАЛКО АМА ВЕРНО СЕ ПО ТЪ.....ПИ
    АЙДЕ МУЦКА МАРШ ПО КОФИТЕ СНЕГА СЕ СТОПИ

    11:44 06.02.2026

  • 72 наблюдател

    0 0 Отговор
    Путин с некадърното си управление направи такча че НАТО да се разшири,Украйна да се въоръжи ,а крепостните да си спомнят гладните 90.
    Украйна след войната ще стане процъфтяваща държава както всеки отървал се от болшевишкия гнет. Дано повече народи се освободят от руския империализъм.

    13:37 06.02.2026

  • 73 Цензура

    0 0 Отговор
    Просешката укрoпия достатъчно парaзитира на гърба на ЕС и без да е негов член. Айде няма нужда !!! Какви критерии за членство покрива?

    17:09 06.02.2026

