"Киев настоява за решение за членство в ЕС до 2027 г."

Украйна разчита през 2027 г. да бъде взето ясно политическо решение за присъединяването ѝ към Европейския съюз. Това заяви заместник-ръководителят на кабинета на украинския президент Игор Жовква, цитиран от „Европейская правда“, предава News.bg.
Изявлението беше направено след среща с делегация на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент (SEDE), оглавявана от Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
По думите на Жовква Украйна ще бъде напълно подготвена за започване на преговори за европейска интеграция още през първата половина на настоящата година.
Той подчерта, че членството на Украйна в ЕС е ключов елемент за бъдещите гаранции за сигурност не само на страната, но и на цяла Европа. Именно поради това, според него, е необходимо ясно и навременно политическо решение за присъединяването на Украйна към Съюза до 2027 г.
Пич
07:51 06.02.2026
Фройд
Коментиран от #64
07:52 06.02.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Наглите фашисти настоявали...
Коментиран от #65
07:53 06.02.2026
Ццц
07:57 06.02.2026
КОЛЬО ПАРЪМА
07:58 06.02.2026
8 жик так
А Турция я мотаят 30 години !!!
Коментиран от #14
08:02 06.02.2026
Ха ха ха ха
08:04 06.02.2026
Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
08:07 06.02.2026
13 истината
Критиките му към лидерите на ЕС са прелюдия към прехвърляне на вината върху Запада, за да избегне гнева на собствените си граждани.
Коментиран от #47
08:07 06.02.2026
14 Урсул фон дер Бандер
До коментар #8 от "жик так":Турция отдавна не се натиска да влиза в ес
Коментиран от #17
08:07 06.02.2026
РЕАЛИСТ
Коментиран от #46, #66
08:10 06.02.2026
17 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #14 от "Урсул фон дер Бандер":Турците са умен и работлив народ. Оправят си своята страна. Как си представяте акушерката да командори Ердоган?
Коментиран от #41, #69
08:11 06.02.2026
любопитен
Коментиран от #63
08:13 06.02.2026
Карго 200
Коментиран от #26, #34, #59
08:20 06.02.2026
Факти
08:22 06.02.2026
22 Копейка
Ша се беся!
Коментиран от #23, #70
08:23 06.02.2026
23 Ходи
До коментар #22 от "Копейка":пазарувай с леврото !
08:26 06.02.2026
Да ама
08:27 06.02.2026
26 !!!
До коментар #20 от "Карго 200":12 са войните.
Сега има атом,-като се отчете,че Турция няма атомна бомба Има американски на нейната територията.
08:29 06.02.2026
Една мисъл не ми дава мира
Коментиран от #29
08:30 06.02.2026
28 Запознат
Киев не е никакъв че да настоява пък зеления още по-малко защото той не е президент от доста време а е "ухилянт" който се скатава от мобилизацията.
08:31 06.02.2026
29 Зевзек
До коментар #27 от "Една мисъл не ми дава мира":Аха аз помня че копейките още 2022 казаха че Русия до 3 месеца щяла да фалира и да се разпадне - ето не познаха.
08:32 06.02.2026
Мухаа ха!
08:32 06.02.2026
Хи хи
08:33 06.02.2026
Т.КОЛЕВ
08:34 06.02.2026
34 Историк
До коментар #20 от "Карго 200":Е така де никога не е късно проливите да станат руски - османската империя е била много по-голяма от Русия ама сега Русия е много по голяма от Турция след 11 войни.
08:35 06.02.2026
37 Зевзек
До коментар #35 от "Владимир Путин, президент":"щото винаги ще го получи"
Както получи Крим и Донбас ли?
08:38 06.02.2026
маке..
Коментиран от #67
08:39 06.02.2026
Търновец
08:41 06.02.2026
41 Търновец
До коментар #17 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":В Турция няма Руски олигарси и крадлива Руска мафия и няма Лукойл
Коментиран от #44, #60
08:43 06.02.2026
42 Помнещ
Аз помня и че Киев настояваше и за членство в НАТО ама като гледам колко им се получи за там та си правя изводи и за ЕС
08:45 06.02.2026
ами
Коментиран от #48
08:46 06.02.2026
44 Учуден
До коментар #41 от "Търновец":Що бе Урсула и Кая "руски олигарси" ли са че затриха Европа. Ех как пък все руснаците са виновни на нашите продажни евроатлантици за всичко - даже и за кафявото в гащите им.
08:48 06.02.2026
45 СЛОНА
ТОВА ЩЕ Е НАЧАЛОТО НА ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА!!!
08:49 06.02.2026
46 Малко бъркаш
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":България също не бе изпълнила критериите! Дори не и позволиха референдум!
Кодоша ще е, ако Русия предложи след подисването на мир, Украйна да проведе референдум за присъединяването към ЕССР! Ще стане интересно!
08:49 06.02.2026
47 Орк
До коментар #13 от "истината":Така ще и бъде. Политическо украинство винаги слага своята вина на другия. След това следва отмъщтение. Голодомори, холокости... Всичко ще се ви върне от тая "благодарна" нация.
08:50 06.02.2026
48 Европеец
До коментар #43 от "ами":"европа да приготви торбите с парите"
Да приготви ама като е фалирала и няма - те 100 милиарда не могат да съберат тях си да въоръжат пък за зеления от къде ще вземат - нали ужким гласуваха 90 милиарда за него ама нищо не са дали.
08:51 06.02.2026
Пенчо
08:52 06.02.2026
ТОЧЕН ТЪРНОВЕЦ
08:55 06.02.2026
Аз пък
08:58 06.02.2026
Чики-Рики
08:58 06.02.2026
Перо
08:58 06.02.2026
бай Дончо съм
09:02 06.02.2026
55 Зевзек
Не се притеснявайте, той Макрон тъкмо за това праща представители да преговарят с Путин - тъкмо за вашето членство в ЕС ама ги праща тайно защото иска да ви изненада и още тази година да ви приемат.
09:05 06.02.2026
Инна
09:06 06.02.2026
отекчен
09:07 06.02.2026
РРРРРРР
09:15 06.02.2026
59 АБВ
До коментар #20 от "Карго 200":"11 воини сме водили с русия,в случай,че е необходимо ще ги направим дузина,каза султана Реджеп Тайп"
Вземи и чети история, бе ! Руско-турските войни са 13 /тринадесет/. Турция печели савостоятелно само войната от 1710 – 1713 г. и е "пришита" към победителите в Кримската и Първата световна. Всички останали войни завършват с поражение за Турция.
09:26 06.02.2026
60 АБВ
До коментар #41 от "Търновец":"41 Търновец
До коментар 17 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":
В Турция няма Руски олигарси и крадлива Руска мафия и няма Лукойл"
Мноого грешиш. В Турция има повече руски инвестиции, отколкото са всички чуждестранни инвестиции в България.
09:31 06.02.2026
КРАТКО
10:04 06.02.2026
Ама...
10:13 06.02.2026
63 Поправка
До коментар #19 от "любопитен":Което не успее Путин ,зелените от есес ще затворят
10:20 06.02.2026
64 Лука
До коментар #3 от "Фройд":Путин какво е направил че му държиш такъв тон ?
10:24 06.02.2026
65 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #4 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .НЕ СПОРИ А ЧЕТИ !!!
10:28 06.02.2026
66 Лука
До коментар #15 от "РЕАЛИСТ":Рашистите вън,от БГ сайтове!
10:31 06.02.2026
67 Лука
До коментар #38 от "маке..":До кой клас си ходил на училище ?
Коментиран от #71
10:37 06.02.2026
дядо поп
10:41 06.02.2026
69 ганю
До коментар #17 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":там в турция
г-жа миндер не върви
или главата в кошницата и на султана
11:33 06.02.2026
71 АВЕ ЛУКА
До коментар #67 от "Лука":АВЕ НЯААА ДА СТАНЕ ТВОЙТА ВЕ ДЕ....БИЛ
АВЕ СТААТЕ СЕ ПО МАЛКО АМА ВЕРНО СЕ ПО ТЪ.....ПИ
АЙДЕ МУЦКА МАРШ ПО КОФИТЕ СНЕГА СЕ СТОПИ
11:44 06.02.2026
72 наблюдател
Украйна след войната ще стане процъфтяваща държава както всеки отървал се от болшевишкия гнет. Дано повече народи се освободят от руския империализъм.
13:37 06.02.2026
Цензура
17:09 06.02.2026