"Киев настоява за решение за членство в ЕС до 2027 г."

Украйна разчита през 2027 г. да бъде взето ясно политическо решение за присъединяването ѝ към Европейския съюз. Това заяви заместник-ръководителят на кабинета на украинския президент Игор Жовква, цитиран от „Европейская правда“, предава News.bg.

Изявлението беше направено след среща с делегация на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент (SEDE), оглавявана от Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По думите на Жовква Украйна ще бъде напълно подготвена за започване на преговори за европейска интеграция още през първата половина на настоящата година.

Той подчерта, че членството на Украйна в ЕС е ключов елемент за бъдещите гаранции за сигурност не само на страната, но и на цяла Европа. Именно поради това, според него, е необходимо ясно и навременно политическо решение за присъединяването на Украйна към Съюза до 2027 г.