Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран не отстъпва: Това е червена линия! Не преговаряме за ракетната си програма

Иран не отстъпва: Това е червена линия! Не преговаряме за ракетната си програма

11 Февруари, 2026 18:23 710 4

  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • израел-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Очаква се израелският премиер Бенямин Нетаняху да използва среща с Тръмп във Вашингтон днес, за да поиска евентуална сделка между САЩ и Иран да включва ограничения върху ракетите на Техеран

Иран не отстъпва: Това е червена линия! Не преговаряме за ракетната си програма - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Ракетните възможности на Иран са червена линия и не са предмет на преговори. Това заяви съветник на върховния лидер на Иран, цитиран от "Ройтерс".

Техеран и Вашингтон обмислят нов кръг преговори за предотвратяване на конфликт.

Американски и ирански дипломати проведоха непреки разговори миналата седмица в Оман, на фона на регионалното военноморско натрупване на САЩ, заплашващо Иран.

"Ракетните възможности на Ислямската република не подлежат на преговори", отсече Али Шамхани на събитие по повод 47-ата годишнина от Ислямската революция.

Вашингтон отдавна се стреми да разшири преговорите за ядрените възможности на Иран, така че те да обхванат и ракетната му програма.

Техеран заяви готовност да обсъди ограничения върху ядрената си програма в замяна на отмяната на санкциите, но многократно изключи свързването на въпроса с други области, включително ракети.

Очаква се израелският премиер Бенямин Нетаняху да използва среща с Тръмп във Вашингтон днес, за да поиска евентуална сделка между САЩ и Иран да включва ограничения върху ракетите на Техеран.

В неделя иранският външен министър Абас Аракчи посочи, че ракетната програма на Техеран никога не е била част от дневния ред на преговорите.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Еврейска държава стана смешна с прехваленият си Железен купол, през който Иранските ракети и Шахеди си минаваха като циганин покрай КАТ

    18:32 11.02.2026

  • 2 Бащата на някаква Саяна

    1 5 Отговор
    Не отстъпва от белите линии

    18:36 11.02.2026

  • 3 Красимир Петров

    2 6 Отговор
    САЩ ще ги смачкат

    18:37 11.02.2026

  • 4 Обективно

    6 2 Отговор
    Иран трябва да разберат че сделка с краварите е равна на самоунищожение така че да ги сиктирдосват!

    18:38 11.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания