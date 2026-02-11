Иран не отстъпва: Това е червена линия! Не преговаряме за ракетната си програма

Ракетните възможности на Иран са червена линия и не са предмет на преговори. Това заяви съветник на върховния лидер на Иран, цитиран от "Ройтерс".

Техеран и Вашингтон обмислят нов кръг преговори за предотвратяване на конфликт.

Американски и ирански дипломати проведоха непреки разговори миналата седмица в Оман, на фона на регионалното военноморско натрупване на САЩ, заплашващо Иран.

"Ракетните възможности на Ислямската република не подлежат на преговори", отсече Али Шамхани на събитие по повод 47-ата годишнина от Ислямската революция.

Вашингтон отдавна се стреми да разшири преговорите за ядрените възможности на Иран, така че те да обхванат и ракетната му програма.

Техеран заяви готовност да обсъди ограничения върху ядрената си програма в замяна на отмяната на санкциите, но многократно изключи свързването на въпроса с други области, включително ракети.

Очаква се израелският премиер Бенямин Нетаняху да използва среща с Тръмп във Вашингтон днес, за да поиска евентуална сделка между САЩ и Иран да включва ограничения върху ракетите на Техеран.

В неделя иранският външен министър Абас Аракчи посочи, че ракетната програма на Техеран никога не е била част от дневния ред на преговорите.