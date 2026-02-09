При отмяна на всички санкции! Иран може да намали обогатяването на уран

Иран може да намали нивото на обогатен уран до 60% в случай на отмяна на всички санкции срещу страната. Това заяви вицепрезидентът на страната и председател на Организацията за атомна енергия Мохамад Еслами.

Той обясни, че този въпрос е неразривно свързан с отмяната на санкциите.

По отношение на премахването на обогатен уран от Иран Еслами поясни, че тази тема не е била повдигана в настоящите преговори със САЩ. Въпреки че някои страни може да са я предложили като средство за улесняване на дискусиите, тя не е била официално разгледана в текущите разговори.

Вицепрезидентът подчерта, че макар да съществуват установени отношения между Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), агенцията все още не е взела решение относно възможността за военен удар по ядрените съоръжения на Иран.

Той повтори, че в съответствие с разпоредбите на МААЕ, правата на Иран трябва да бъдат спазени и агенцията е задължена да подкрепя страната, както и всички други държави, в използването на ядрената технология изключително за мирни цели.

На 6 февруари в Мускат - столицата на Оман, започнаха преговори между Иран и САЩ по ядрената програма. Страните се споразумяха да продължат преговорите.

Според доклад на МААЕ, публикуван през май 2025 г., запасите от обогатен уран на Иран възлизат на 9247 килограма, от които 408 килограма са с ниво на обогатяване над 60%.