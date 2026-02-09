Новини
При отмяна на всички санкции! Иран може да намали обогатяването на уран

При отмяна на всички санкции! Иран може да намали обогатяването на уран

9 Февруари, 2026

Въпреки че някои страни може да са я предложили като средство за улесняване на дискусиите, тя не е била официално разгледана в текущите разговори

Иран може да намали нивото на обогатен уран до 60% в случай на отмяна на всички санкции срещу страната. Това заяви вицепрезидентът на страната и председател на Организацията за атомна енергия Мохамад Еслами.

Той обясни, че този въпрос е неразривно свързан с отмяната на санкциите.

По отношение на премахването на обогатен уран от Иран Еслами поясни, че тази тема не е била повдигана в настоящите преговори със САЩ. Въпреки че някои страни може да са я предложили като средство за улесняване на дискусиите, тя не е била официално разгледана в текущите разговори.

Вицепрезидентът подчерта, че макар да съществуват установени отношения между Иран и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), агенцията все още не е взела решение относно възможността за военен удар по ядрените съоръжения на Иран.

Той повтори, че в съответствие с разпоредбите на МААЕ, правата на Иран трябва да бъдат спазени и агенцията е задължена да подкрепя страната, както и всички други държави, в използването на ядрената технология изключително за мирни цели.

На 6 февруари в Мускат - столицата на Оман, започнаха преговори между Иран и САЩ по ядрената програма. Страните се споразумяха да продължат преговорите.

Според доклад на МААЕ, публикуван през май 2025 г., запасите от обогатен уран на Иран възлизат на 9247 килограма, от които 408 килограма са с ниво на обогатяване над 60%.


  • 1 Подправения кантар

    2 5 Отговор
    Време е иран да има ядено оръжие скоето да си гарантиран сигурноста срещучифутите и кравите

    16:07 09.02.2026

  • 2 гост

    6 6 Отговор
    Тия още си въобразяват , че някой ги пита и се интересува какво искали , хахаха !! Те просто им дават време да се ометат сами преди да ги запукат , че да има по-малко цивилни жертви !! Още преди две седмици финансовия министър на Щатите обяви , че от Иран се изнасят капитали за десетки милиарди на управляващите и то в долари , тоест дори аятоласите са наясно , че щатите знаят къде са отишли и колко са , хахаах !!

    16:07 09.02.2026

  • 3 Подправения кантар

    3 4 Отговор
  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 2 Отговор
    НЕ ДО 60% А
    ДО 6% ДЕЧИЦА
    .......
    ЯДРЕНИТЕ ИНЖЕНЕРИ НА ЧИЧО :)

    16:10 09.02.2026

  • 8 Хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Подправения кантар":

    Ма ония каза до последния украинец и напредват да утепат и последния. Нема ала-бала !!!
    Оня с белиьо крив нос не е случайно чучната марионетка
    , изпълнява точно поръчките срещу малки пликчета бело и големи пликове със зелено, като мръсната ме тениска.
    Поналял???

    16:17 09.02.2026

  • 10 обратен отговор

    1 1 Отговор
    При спирана на обогатяване на урана могат да се намалят санкциите на 60%
    Бааааа си наглите чаршафи.

    16:23 09.02.2026

  • 11 Георги

    2 3 Отговор
    как така да намали? Те нали не обогатяваха!? Нали им избом-биха съораженията!?

    16:27 09.02.2026

  • 12 Данко

    3 1 Отговор
    Санкции до дупка. Докато иранците не си изядат сами това дето са го обогатили до сега.
    След това - може и да се преговаря.

    Коментиран от #13

    16:33 09.02.2026

  • 13 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Данко":

    Никой няма да ги чака толкова , Тръмп просто се съгласи да изчака няколко седмици заради Саудитска Арабия , Катар и Турция , всеки ден престой на армадата в залива дори без удари струва милиони , най-много до месец ако не са офейкали ще ги запукат !

    Коментиран от #15

    16:44 09.02.2026

  • 14 Или да бъде Унищожен

    1 1 Отговор
    Това каза Тръмп

    16:45 09.02.2026

  • 15 Георги

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    да изчакаш няколко седмици някой, който смяташ, че има обогатен уран е чутовна глупост за която може да съжаляваш. Очевидно играта е друга, но да дадеш седмици за разработка на атомна или мръсна бомба е глупаво.

    Коментиран от #22

    16:48 09.02.2026

  • 16 гост

    2 0 Отговор
    Пижами,като е за мирни цели защо е обогатен над 60 процента...никаква вяра на брадите...

    Коментиран от #17

    16:49 09.02.2026

  • 17 Георги

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    е как защо, за да се пази от други с обогатен уран над 60%, но склонни да отвличат държавни лидери.

    Коментиран от #18, #19

    16:53 09.02.2026

  • 18 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Георги":

    ако всеки започне да прави така,ще настъпи анархия,сега всеки взе да се прави на Велик...докато имаше един Лагер и останалият Свят... имаше някакъв ред...

    Коментиран от #20

    17:02 09.02.2026

  • 19 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Георги":

    По добре ще бъде за хората във Венецуела,ако оня дърт комунист го няма на власт...Разбирам да са развита държава,да живеят добре и да са нападнати,а ТЕ дишат с акумулатор,при безбожни залежи на петрол и работната заплата да е около 30тина долара е престъпление..

    Коментиран от #21

    17:06 09.02.2026

  • 20 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    съгласен съм, но когато по-голяма батка те заплашва не се интересуваш от реда, а гледаш да оцелееш. Щом САЩ могат да правят каквото си искат и да заплашват дори съюзници, то какъв избор имат камиларите, особено щом сами си правят дронове, ракети и уран? Преди да си ме нарекъл копейка, пе често ме бъркат, не оневинявам руснаците, просто в случая "спорът" е Иран-САЩ.

    17:08 09.02.2026

  • 21 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Герги":

    значи ако държавата е бедна външната намеса е разрешена. Нали знаеш, че на подобен принцип се е разрастнала Британската Империя преди няма и 200 години. Затова само да уточним, бедността на жертвата ли е оправдание или кой точно я превзема?

    17:11 09.02.2026

  • 23 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    извинявай, че обидих интелекта ти. Забравих, че мръсните бомби са запазени за украинци и центаджии. Иначе ей го къде е Иран, да идат да измъкнат аятолаха по ношница, че той май пижама не носи, що се занимават с преговори и им дават време? Абе като стана дума, а Путин защо не са "арестували" още и да се възцари мир на земята и в галактиката?

    17:39 09.02.2026

  • 24 Хаха

    1 0 Отговор
    При унищожение на Иран, Иран Ще Спре обогатяването на уран.

    18:35 09.02.2026

  • 25 Ти кой беше

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Подправения кантар":

    И защо нещо казано от някой трябва да е вярно или правилно?

    18:36 09.02.2026

  • 26 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Подправения кантар":

    Нищо не казваш в пропагандата си за руските загуби? Един приятел казал, че руските загуби за 3 пъти повече от казаните, а украинските да 3 пъти по-малко от признатите от руската пропаганда :))))

    18:39 09.02.2026

